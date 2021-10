Jana Volfová se směje „falšovaným průzkumům“: Náš lidový protest už nikdo nezastaví

reklama

Blíží se volby a VOLNÝ blok je podle průzkumů mezi dvěma až třemi procenty; nebojíte se toho, paní předsedkyně?

Jen se tomu směji. Víte, mojí mediálně propíranou nevýhodou, ale i v tomto případě obrovskou výhodou je to, že jsem absolvovala či organizovala prakticky všechny volby v České republice. Takže mám skutečně s čím srovnávat. Vzpomeňte si třeba na ANO i Piráty, kterým před volbami, po kterých pak vstoupili do Poslanecké sněmovny, průzkumy určovaly také dvě až tři procenta – a výsledek byl vždy o více než deset bodů vyšší. A vzpomeňme i na známé úniky mailů volebního štábu ČSSD s agenturou pro průzkum veřejného mínění STEM, kde si volební manažer doslova diktoval, kolik musí strana mít v průzkumu, jinak agentuře nezaplatí. No, dnes už asi peníze na průzkum nemají. Zato stejné agentury si teď platí jiné strany.

Já se ale opravdu nezabývám falšovanými volebními průzkumy. Právě pro svoji zkušenost jsem pevně přesvědčena, že VOLNÝ blok je stranou, která velmi lehce přeskočí nejen pět procent, ale bude atakovat dvojciferné číslo.

Proč si to myslíte, jaké zkušenosti vás k tomu vedou?

Tak třeba to, že když jsme dělali s Janou Bobošíkovou kampaň za Suverenitu, také jsme nedostaly v jediném průzkumu ani procento, nesměli jsme do žádné televizní debaty a blokovali nás naprosto všude. A výsledek? Skoro 4 % v celostátních volbách do Poslanecké sněmovny. Ve třech krajích jsme dokonce překročili pět procent. Přitom zapojení členů strany a sympatizantů bylo tehdy tak čtvrtinové.

Dnes máme v každém kraji stovky členů a tisíce sympatizantů, kteří jezdí s našimi ozdobenými auty, jen mesh bannerů na automobily už jsme rozdali přes 1600, máme vyvěšeny stovky bannerů a plakátů na domech našich členů a sympatizantů, lidé rozdávají naše programové letáky a dokonce když jim dojdou, si je sami tisknou, kupují si propagační předměty v našem e-shopu, každý den stojí s petičními stánky ve svých krajích.

Jezdí s námi velký autobus a tři malé Volňásky. To jsem naposledy zažila v první Zemanově kampani. Tam to lidé ale často dělali za peníze strany. Ve VOLNÉM bloku to dělají čistě zadarmo a ve vlastní režii. Skoro se už bojím zeptat těch, co denně jezdí dělat kampaň do terénu, kdy spí a z čeho ten benzín platí. A když se zeptám, říkají mi – to je naše investice do budoucnosti, co by nám byly platné peníze, když by nás nechali umírat v nějakém izolovaném místě pro neočkované. Chceme svobodu a návrat k normálnímu životu a tu nám zajistí jen VOLNÝ blok. Proto bojujeme společně s Vámi.

A opravdu si myslíte, že to všechno bude stačit?

Jsem o tom naprosto přesvědčená; každý den mne potkávají naprosto neznámí lidé a chtějí mi jen stisknout ruku a říci, že nás jdou volit. To se mi nikdy v žádné kampani nestávalo. Ano, tehdy přímo před Bobobusem to bylo také, ale v tramvaji, na ulici, v obchodě v parku, to určitě ne. A navíc, každý Volňásek navštíví za běžný den více než 300 lidí a o víkendu to jde do tisíce. A řekněte mi, která strana měla letos akci, na které bylo více než 10.000 lidí (byť naše media psala, že nás bylo kolem 600) a třeba na akci v Brně kolem 1000? Prostě VOLNÝ blok je lidové hnutí protestu a to už nikdo nezastaví.

Jdeme si slovy našeho lídra Lubomíra Volného pro vítězství a vládní zodpovědnost – a jsme na ni i připraveni.

