Jaroslav Štefec: Zeman je vážený státník. Novičok? Složení je známé. Takto to s tím bylo v ČSSR. A narovinu, i dnes u nás...

Odpůrci Miloše Zemana popisují dění posledních dní jako krach jeho zahraniční politiky. Jednak kvůli jedovaté látce použité při útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru, když Rusové označili Českou republiku jako jednu ze zemí, kde se látka vyvíjela. Číňané navíc neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana. Je to pro Zemana problém a známka toho, že jeho zahraniční politika byla chybná, nebo nikoliv?

Myslím, že vůbec ne. V žádném případě, prezident Zeman patří mezi respektované evropské státníky a váha jeho slov je vyšší, než by jinak příslušela České republice z hlediska její velikosti. Patří mezi realistické politiky a velice dobře se orientuje v mezinárodním dění. Má jasnou představu o tom, co se děje ve skutečnosti, ne jen mediálně. Dokáže dobře rozlišovat mezi rovinou mediálního dění a tím, co se děje skutečně. Svým způsobem je na tom podobně jako Viktor Orbán, protože patří mezi euroskeptiky a mediální snahou je ho upozaďovat. Ale ve skutečnosti je jeho přístup na politické scéně v rámci Evropy velmi výrazný. Proto Česká republika mnohdy budí daleko větší pozornost, než kdyby byl prezidentem například Jiří Drahoš.

Navíc za známku toho, že Zemanova politika krachuje, je považováno i to, že mu dodnes nepoblahopřál Donald Trump ke zvolení, ani se s ním nesetkal. Také třetí nejvyšší ústavní činitel USA Paul Ryan vynechal při své návštěvě Prahy setkání s prezidentem. Je důvod z těchto událostí dělat nějaké závěry?

Nemyslím, neznáme důvody, proč se prezident nesetká s Ryanem, a nevidím důvod, proč by se setkávat měli, protože Ryan je v České republice na soukromé návštěvě, nikoliv oficiální. Jestliže se Sněmovna rozhodla kvůli němu něco svolat, je to jejich problém, ale nesouvisí to s významem jeho návštěvy a není to adekvátní k významu návštěvy. Budí to ve mně dojem, jako by se Česká republika chovala jako kolonie, kdy svolá lidový chorál, aby vzdal hold šéfovi, který se přijel podívat z centra.

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to adekvátní reakce?

Je to Česká republika, která demonstruje příslušnost k Evropě a demonstruje loajalitu vůči Evropské unii a Británii, ale já k tomu nevidím sebemenší důvod. Británie pouze verbálně deklaruje, že byli napadeni dva občané Británie, nebo občané Ruska na jejich území, a obvinila Rusko z napadení. Okamžitě byl rozpoznán typ otravné látky a bylo deklarováno, že otravné látky byly vyvíjeny i v jiných laboratořích zemí Varšavské smlouvy. Mohly být testovány a vyvíjeny i v tehdejším ČSSR, jehož chemici patřili ke špičce Varšavské smlouvy.

V Česku se vyvíjely i detektory i antidota, tedy protijedy, které jsou vyvíjeny spolu se zkouškami dané chemické látky. Jednak aby stát chránil vlastní vojska, a zároveň se tím chrání i výzkumníci v případě otravy. Jedná se o chřestění zbraněmi a podle mého názoru vytvářejí situaci, kdy chtějí zbavit Rusko pořádání mistrovství světa ve fotbale, a test, jak se kdo přikloní k nesmyslným sankcím a test loajality vůči případnému odebrání mistrovství světa. Jak by země hlasovaly v rámci FIFA.

Domníváte se, že by z celé situace mohl vzniknout mezinárodní ozbrojený konflikt?

Samozřejmě ho nevyvolá, ale může se jednat o jeden z kroků, který ke konfliktu může vést. V momentě, když začnete někoho bezdůvodně obviňovat bez předložení důkazů – protože Británie nepředložila jediný důkaz nikomu – a mezinárodní organizace, která má vlastně za úkol zabraňovat šíření chemických zbraní, OPCW, říká, že výzkum látky bude trvat čtrnáct dní, než vysloví definitivní názor, je to velmi nebezpečné. Tady se mimochodem nedá určit, odkud látka pochází. Její složení je obecně známé, když znáte chemické vzorce a primární látky, je schopen ji vyrobit kdekdo s trochu vybavenou laboratoří. Jiná věc však je látku uchovávat a přepravovat, protože je nebezpečná. Říká se, že Evropa demonstruje soudržnost, protože připojených zemí k britskému kroku je čtrnáct, tedy polovina Evropské unie. Nedokáži se identifikovat s tím, proč se Andrej Babiš rozhodl připojit, když to neudělalo ani Rakousko, ani Slovensko. To je otázka.

Nebude to souviset s tím, že chce Andrej Babiš ukázat svoji loajalitu k Evropské unii poté, co vyjednává s komunisty i SPD? To mu u evropských politiků pravděpodobně nedělá dobré jméno…

Je to určitě alibismus, to je klidně možné a první věc, která mne napadla. Vyrábí si určité alibi vůči Evropské unii z pohledu, jak se dívá na imigranty, jejich odmítání i aspekt Čapího hnízda. Je to alibismus, který demonstruje, že to s Evropskou unií pořád táhneme a nehodláme z ní utíkat. Ale víte, je tu jeden problém. Nejedná se o demonstraci příslušnosti k Unii, protože Británie oficiálně vystupuje z Evropské unie. Z jakého titulu jsme se tedy připojili? A není to ani z titulu NATO. Tady vznikl obrovsky nebezpečný moment, když došlo k prohlášení, aby bylo možné aktivovat článek číslo pět severoatlantické smlouvy. To by znamenalo, že došlo k vojenskému útoku na člena Aliance. Takové tendence tady byly a proběhly tiskem. Původně o tom hovořil britský ministr zahraničí, který někdy viditelně rychleji mluví, než myslí, a jeho výroky, kdy přirovnal Rusko k fašistickému Německu a mistrovství ve fotbale k olympiádě roku 1936, jsou z diplomatického i politického hlediska s ohledem na vnitronárodní situaci Ruska ukázkou, že takový člověk nemá v tak vysoké pozici země s jadernými zbraněmi vůbec co dělat a je obyčejný hlupák. Nebo je někým řízen a on jenom koná.

Prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok. Vy ale upozorňuje, že pokud se chce prezident Zeman dozvědět, jestli byly v ČSSR a později v ČR vyráběny chemické látky blízké látkám projektu Foliant, ať se neptá BIS. „Konkrétní informace mají armádní chemici, velmi významná část z nich byla v archivech Vojenské lékařské fakulty v HK,“ napsal jste na Facebooku. Jsou důvody k prověření?

Nechápu, proč by měla BIS pátrat. Naprosto reálně by postačovalo najít náčelníka chemické služby, pokud je ještě naživu, nebo lidi, kteří tehdy sloužili na vysokých postech a věděli o těchto výzkumech. Není důvod, aby to prověřovala BIS, stačí se zeptat správných lidí, kteří tehdy byli příslušníky armády. Narovinu, i dnes v České republice existují programy na vývoje detektorů pro chemické a biologické látky. A k tomu tyto látky potřebujete mít k dispozici, abyste detektor otestoval a zjistit účinnost. Musí se vyrábět v malém množství a jejich evidence podléhá přísné kontrole. Vím, kde se vyrábí a kdo za to zodpovídá, ale vzhledem k tomu, že se jedná o utajované skutečnosti, pro něž mám bezpečnostní prověrku, nebudu a nemohu to sdělovat.

Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí konstatoval ve shodě s Kalouskem, Jandou či Klvaňou, že prezident slouží cizí moci, nikoli českým občanům. Ve stejném duchu promluvil i Petr Gazdík. Ten má za to, že pokud česká vláda prohlašuje, že novičok použitý při útoku na Sergeje Skripala nepocházel z České republiky, a prezident přesto pověří BIS hledáním stop po přítomnosti novičoku na našem území, pohybuje se na hranici vlastizrady. Měl by začít Senát konat, jak říká Petr Gazdík? Nebo se jedná o klasické politické pošťuchování?

Naprosto upřímně je zde snaha o zviditelnění, protože jsou to viditelné kecy. Prezident chce vědět a má na to jako nejvyšší velitel ozbrojených sil právo, zda látka pochází od nás. Druhá věc je, že Rusové neprohlásili, že jed pocházel z České republiky. Oni řekli, že v těchto zemích se používá, což měli pravdu. Tyto látky se používají při vývoji andidot. Česká republika stále patří ke špičce mezi zeměmi s vývojem a neustále se chlubíme chemiky v rámci NATO, takže vývojová pracoviště musí reagovat na nejnovější trendy a být schopna látky zpracovat a použít, případně proti nim chránit jednotky a lidi, kteří s nimi přicházejí do styku. Je logické, že se prezident chce dozvědět, jaká je situace, a mít objektivní informace, zda látka může pocházet z Čech. Osobně se domnívám, že nemohla, ale Rusové ani netvrdili, že pochází od nás. Pouze, že se tu vyráběla a testovala, což je pravda stejně jako o Británii, Spojených státech a dalších zemích.

autor: Zuzana Koulová