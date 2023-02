Jednoduché. Neplaťte cizí válku, vyhoďte aktivisty a bude na důchody, říká Foldyna

reklama

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil, že hodlá navrhnout zvýšení věku pro odchod do důchodu na 68 let – záležet však také bude na profesi seniora. Jak se vám návrh líbí?

Vláda pouze plní pokyny ze zahraničí, které zní: Vrhněte co nejvíc peněz na naši válku, jejímž prostřednictvím chceme získat ruské nerostné bohatství, a na vlastní zemi a na její lid se nijak neohlížejte.

Je v pořádku, že vláda současně uvažuje o menší výhodnosti nástupu do předčasného důchodu?

Musím odpovědět stejně, jako na otázku předchozí. Takže; vláda Petra Fialy pouze plní pokyny ze zahraničí, které zní: Vrhněte co nejvíc peněz na naši válku, jejíž prostřednictvím chceme získat ruské nerostné bohatství, a na vlastní zemi a na její lid se nijak neohlížejte.

Věk 68 let pro odchod do důchodu by byl nejvyšším v Evropě, doba zdravého života se ale neprodlužuje. Průměrný věk dožití je zhruba 75 let u žen a 81 u mužů. Znamená to, že v důchodu by člověk pracující celý život strávil zhruba sedm až deset let. Je to dostatečné?

Snižování důchodů?

Jistě. Zkrácením času, po který budete dostávat důchod, se snižuje částka, která vám bude vyplacena. Zvyšování věku odchodu do důchodu je tedy de facto snižováním důchodů.

A co se stane, když babičky nebudou moci tolik hlídat vnoučata, protože budou muset pracovat? Může to mít nějaké dopady?

O tyto děti se jistě rády postarají politické neziskovky, které tak navíc budou mít více času, aby dětem vymyly mozky, což se bude velmi hodit například po zavedení korespondenční volby. Všechno do sebe krásně zapadá a my spějeme k opravdu radostným zítřkům.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se nechala slyšet, že může uklidnit všechny starší než 40 až 45 let, protože jich se prodloužení věku pro odchod do důchodu netýká. Slýcháme však také, že to není pravda. Víte přesně, koho by se změny měly týkat?

Vláda rychle potřebuje další peníze, takže se dá předpokládat, že se bude snažit důchody snížit co nejdříve.

Jste již politickým matadorem, takže dění kolem důchodů sledujete dlouhodobě. Zvýšení věku pro odchod do důchodu se provádí, protože dosud neproběhla žádná pořádná důchodová reforma. A důchodová reforma je jako taková paní Columbová. Všichni o ní už desítky let hovoří, ale nikdo ji neviděl. Jediný pokus byl zrušen ihned po nástupu ČSSD k moci – protože proběhl bez dohody s opozicí. Každá vláda před volbami slibuje, jak ji provede, nikomu se to však nedaří. Jak si to vysvětlujete?

Tahle vláda ale přece důchodovou reformu dělá. Prvním krokem je právě to zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let. Poslední krokem bude zvýšení věku odchodu na 120 let. Schválit takový zákon není těžké. Stačí, když 101 lidí zvedne ruku. Ale občané České republiky to tak zřejmě chtějí, takže mi nezbývá nic jiného, než to na jedné straně respektovat, a na straně druhé vysvětlovat, že to není správná cesta.

Část odborníků upozorňuje, že podpořit důchodový systém by postupně měla vyšší porodnost, k jejíž podpoře ale nedochází. Souhlasíte? A jak by taková podpora měla vypadat?

Dostupnost bydlení, levné potraviny a energie a dostupné vzdělání a zájmové aktivity pro děti. Především je ale potřeba opustit propagandu, která mladé dívky masíruje tím, že hlavní je, aby měly pracovní kariéru. Velká část mladých žen tomu podléhá, a když pak zjistí, že největší kariérou je mít velkou a spokojenou rodinu, tak už je pozdě. Skutečnost je taková, že muži dokážou zastat všechny profese, ovšem mimo té pro společnost úplně nedůležitější – mimo profesi matky.

O změnách se hovoří i v rámci valorizace důchodů. Někdo tvrdí, že je příliš štědrá, jiní zase, že na růstu důchodů je nespravedlivé procentuální navýšení, které více přidává těm, kdo vyšší důchod už dostávají. Změnil byste na tom něco, případně co?

Obecně platí, že naše důchody jsou stále na nízké úrovni, i když za minulé vlády se situace dost zlepšila. Na to, zda je lepší valorizovat penze procentuálně či o fixní částku, nemám silný názor. Možná by stálo za úvahu, zda by nešlo oba způsoby zkombinovat.

Ozývají se výzvy k úsporám na důchodový věk. Avšak mladí lidé po studiu nejdříve řeší zaměstnání, nyní cenově nedostupné bydlení se splátkami na dlouhé desítky let, a také děti. Domníváte se, že v současné situaci – v energetické krizi a inflaci – je možné ušetřit něco na důchod?

Pro drtivou většinu lidí ne, respektive ne v dostatečné výši.

Jak by tedy důchodová reforma měla vypadat?

To je téma na několik samostatných a velmi obsáhlých rozhovorů, takže jen ve stručnosti. Především je potřeba říci, že stát vybírá peněz dostatečné množství, ale rozhazuje je za nesmysly anebo dokonce za škodlivé věci, s čímž je nutné skončit. To je zaprvé, zadruhé a zatřetí. Reforma samotná pak musí být založena na výrazném zohlednění počtu řádně vychovaných, tedy pracujících dětí, a na výrazném zohlednění počtu odpracovaných let. Když to trochu, ale opravdu jen trochu přeženu, tak například jedinec, který se celý život živil pobíráním sociálních dávek, asi jen těžko může počítat s nějakým důchodem, protože do systému nic neodvedl, ale jen z něj bral.

A pak jsou tady již zmíněné státní výdaje na zbytné věci a na přebujelou administrativu. Například bez různých cenzorských úřadů a zmocněnců, bez organizací, které začleňují kdekoho kdekam, ale ve skutečnosti nikoho nikam nikdy nezačlenily, bez placených politických aktivistů, bez Green Dealu, bez financování cizích válek nebo bez kopání studní v Africe se snadnou obejdeme – a takto ušetřené peníze pak můžeme použít třeba právě na důchody nebo podporu porodnosti.

