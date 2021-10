Ještě jedna bruselská šílenost, o které se moc nemluví. To by nás dorazilo už úplně, obává se Okamura

„Zelený úděl EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU,“ říká Tomio Okamura a dodává konkrétní částky. Připomíná, že premiér Babiš s touto šíleností souhlasil a podpořila ji i jeho vláda. V Česku můžeme očekávat zdražování ve všech oblastech, a to se ještě plně neprojevil další bruselský nápad, a to odrazování Evropanů od konzumace masa navyšováním jeho ceny. A to by naši ekonomiku nejspíš dorazilo.

Senátoři ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO a ČSSD odmítli sněmovní návrh na zmrazení platů politiků, senátor ODS Vilímec se přitom rozčiloval, že by zmrazení bylo projev neúcty k jejich práci. Co na to říkáte jako poslanec, který zmrazení prosazoval?

To je naprostá drzost a arogance! Hnutí SPD zmrazení platů politiků prosazuje dlouhodobě, protože jsou jejich platy tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly. Navíc je pro SPD nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami.

Dle hlasování Senátu by odměny ústavních činitelů od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o šest procent. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Je to jen další důsledek výsledku voleb před dvěma týdny. Pro zamítnutí zmrazení platů politiků hlasovali senátoři ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO a ČSSD.

Hnutí SPD navrhne příští týden ve Sněmovně zákon na zmrazení platů politiků znovu. Ale na základě výsledku voleb jsou reálné šance na prosazení našeho návrhu malé, jelikož většinu v Parlamentu získaly ve volbách výše uvedené strany.

Souhlasíte s novými vládními opatřeními proti covidu?

Naprosto odmítáme nová vládní omezení související s růstem pozitivně testovaných. Plošná opatření nejsou cestou. Je potřeba chránit ohrožené skupiny občanů a zajistit, aby nemocní dostali co nejrychleji léky tak, aby mohli nemoc zvládnout bez rizika. Odmítáme diskriminaci neočkovaných, pandemický zákon a covid-tyranii.

Pokud stát vyžaduje testování lidí, měl by testy hradit! My požadujeme návrat k normálu. Odmítáme, aby tady vláda vytvářela z těch, kteří se nechtějí nechat očkovat, nějaké podlidi. Každý člověk ať si sám zváží zdravotní rizika toho, když se nenechá očkovat, či toho, když se naočkovat nechá. Nelze nikoho nutit. Těm, kteří se doopravdy naočkovat nechat chtějí, by stát měl zajistit dostatek bezpečných vakcín.

Sledujeme extrémní zdražování energií, objevují se zprávy o tom, že navzdory přicházející zimě lidé doma přestávají topit. Kdo podle vás nese zodpovědnost za to, že ve 21. století lidé doma mrznou?

Odpovědnost za to nese Evropská unie kvůli svému eko-fanatismu a nesmyslnému boji proti emisím CO2 a také česká vláda, která na tuto politiku EU kýve. A to se ještě nespustil Zelený úděl EU (Green Deal) jako takový. Nyní navíc Evropská unie chystá klimatickou daň pro vlastníky domů a aut a na domácí vytápění. Evropská unie chce v rámci svého nesmyslně pojatého boje proti emisím CO2 v rámci balíčku návrhů zakázat prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035.

Jak informoval server E15, rozšířit se má systém emisních povolenek mimo jiné na domácí vytápění a na další dosud nepostižené oblasti. Zároveň se má zavést takzvané uhlíkové clo na neekologicky vyráběné průmyslové zboží ze třetích zemí. Evropské unie likviduje peněženky našich občanů a naši ekonomiku. A servilní české vlády se tomu bojí postavit, aby si neznepřátelily Brusel. Ve finále ale vše zaplatí běžný občan.

Zvyšují se také nároky na energetickou úspornost budov včetně těch historických, opatření se mají dotknout i zemědělství či námořní dopravy. EU chce také zavést emisní povolenky na budovy a silniční dopravu. Hnutí SPD to naprosto odmítá. Green Deal, ve skutečnosti zelený Velký skok EU, totálně zničí ekonomiku evropských států! Je nutné odmítnout tento plán EU, jinak se naši občané nedoplatí. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!

Už nyní se mnohonásobně zdražují ceny energií, což se zobrazuje ve zdražování všeho! Odmítáme toto šílenství Bruselu! EU způsobila nynější vysokou cenu elektřiny i ostatních energií svým systémem emisních povolenek, kterým bojuje proti vypouštění CO2 do ovzduší, což je normální přírodní plyn nutný pro fotosyntézu. Reformu trhu s elektřinou či regulaci cen emisních povolenek, což požadovaly členské státy, Evropská komise odmítla. Každoročně se počet vydaných emisních povolenek snižuje, což prodražuje energie. EU svým nesmyslným bojem proti emisím CO2 uměle zdražuje elektřinu a energie.

Psali jsme: Zima hrůzy začíná. Bývalí klienti Bohemie přestávají doma topit Havlíček: Dáme lidem dávku na elektřinu. Shoda s opozicí A to ještě lidem nedošlo, proč zchudli. Erik Best a vážné info Rejžo, já jsem v šoku. Prů*er. Herec Liška napsal těm, co kvůli jeho reklamě naletěli

Samotná Evropská unie přitom sama předpokládá, že opatření v rámci Zeleného údělu (Green Deal) ohrozí v Evropě energetickou chudobou 120 milionů domácností! Green Deal přinese obrovské náklady.

Počkejte, jak „obrovské“?

Vláda plánuje za tento nesmyslně pojatý boj proti CO2 vyhodit do vzduchu opravdu obrovské peníze. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) řekl, že mezi roky 2010 až 2030 bude vyplacen na podporu obnovitelných zdrojů energie až bilion korun, z toho 570 až 580 miliard korun solárním elektrárnám. Nové tuzemské obnovitelné zdroje budou mít v nejbližších sedmi letech z evropských fondů typu Modernizačního fondu a Plánu obnovy k dispozici kolem 100 miliard korun.

Celkové náklady na takzvané podporované zdroje energie (POZE) v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun. Předloni to bylo 45,4 miliardy Kč, solární elektrárny obdržely 29,1 miliardy korun. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun, informovala ČTK.

Zelený úděl EU má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. S touto šíleností souhlasil premiér Babiš na summitu EU a podpořila to i Babišova vláda. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš… A nově vznikající vládní pětikoalice podporuje Zelený úděl také ... Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Česká republika je z velké části závislá na uhlí a rovněž i na automobilovém průmyslu.

Kde všude tedy podle vás můžeme očekávat zdražování?

Evropská unie, potažmo česká vláda, která na Zelený úděl EU kývla, tímto zdražuje úplně všechno. Rostoucí ceny elektřiny a jiných energií včetně benzínu a nafty se prostě promítnou a již i promítají do úplně všech výrobků a služeb. Hrozí nám, že se tu roztočí inflační spirála. Ekonom Lukáš Kovanda říká, že do konce roku může být inflace sedm procent. A to se do celkové inflace nepočítají ceny nemovitostí!

Zdražit své zboží kvůli zvyšujícím se cenám energií a dalších vstupů se chystají v příštích měsících výrobci potravin, léků či oděvů, s cenami půjdou nahoru ale třeba i někteří dopravci. Z velkých potravinářských producentů například největší mlékárna v zemi Madeta oznámila, že zdraží od ledna o dvě až tři procenta.

Někteří další výrobci se chystají zdražit své zboží dokonce až o desetinu, další už inflaci do cen promítli. Ke zdražení v minulých měsících přistoupila i většina pivovarů. U oděvů se kvůli inflaci a zdražování bavlny očekává příští rok nárůst cen kolem 15 procent. Zdražovat budou České dráhy.

Cena hlavní suroviny pekařů – mouky – stoupla od jara meziročně o 25 procent, cena oleje o 65 procent, cena cukru o 15 procent. Od začátku letošního roku stouply pekárnám celkové náklady o přibližně 30 procent. Takže rozhodně očekávejme zdražení pečiva.

Ceny průmyslových výrobců se ale vyšplhaly meziročně nejvíce za skoro posledních 30 let a ceny některých materiálů ve stavebnictví stouply několikanásobně! Takže vlastní bydlení je pro mnohé již nedostupný sen i s hypotékou! Ceny stavebních prácí se zvýšily meziročně nejvíce od roku 1998 o 6,8 procenta a stavební materiály o 16,5 procenta.

A to jsem ještě nezmínil ještě jednu šílenost, se kterou přišel Brusel…

Povídejte...

Jde o projekt „Farm to Fork“. Kvůli Evropské unii přijde šílené zdražování potravin a hlavně masa. Podle všeho je záměrem EU, aby lidé téměř přestali jíst maso, protože to bude enormně drahé. V EU se již prakticky nebude nic pěstovat. EU chce zničit zemědělství evropských států. Musíme vystoupit z EU, nebo nás EU zničí! Již nyní nejsme potravinově soběstační a toto by nás úplně dorazilo! Velké zdražení přinese například požadavek EU na snižování zemědělských emisí metanu a dusíkatých plynů o dvacet až třicet procent.

„Podle studií Copa-Cogeca (evropské zájmové zemědělské sdružení – pozn. red.) by významně klesla produkce evropského zemědělství, počet lidí pociťujících nedostatek potravin by se zvýšil nejméně o 22 milionů a současně by poklesl vývoz zemědělsko-potravinářských výrobků a zvýšil by se dovoz ze třetích zemí,“ uvádějí zemědělci ze Zemědělského svazu, Potravinářské komory, Agrární komory a Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory. Evropský parlament ale tuto strategii schválil…

Zemědělci se obávají také snížení produkce potravin a jejich následného zdražení. „Pokud jde o živočišnou výrobu, studie z univerzity v Kielu poukazuje na dvacetiprocentní snížení produkce hovězího masa v EU a sedmnáctiprocentní snížení produkce vepřového masa,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „U hovězího masa nastane zvýšení ceny téměř o šedesát procent, u vepřového téměř o 48 procent a u mléka o 36 procent. U obilovin to bude o 12 procent a u olejnin o 18 procent,“ vypočítává.

Už několik dní čelí motoristé kalamitní situaci s nedostatkem ad-blue (močoviny), která se přidává do naftových motorů. Jde o další důkaz krachu globálních ekonomických řetězců a nesmyslné politiky Evropské unie, která uměle zavinila závislost na této přísadě. Dlouhodobě upozorňujeme na tuto situaci a prosazujeme bezpečnost země v zajištění základních potřeb od energetiky po zemědělství. Nyní akutně hrozí nedostatek energie a může být i riziko nedostatku kvalitních potravin. Jde o důsledek eko-fanatismu Evropské unie a jejích nařízení a servilního postoje českých vlád, které se neumí a ani nechtějí postavit proti diktátu z Bruselu.

No, takže co s tím, pane předsedo?

Hnutí SPD odmítá toto eko-šílenství. Prosazujeme rozumnou ochranu přírody. Pokud jde o řešení krátkodobé, tak požadujeme odstoupení od systému emisních povolenek, dostavbu Temelína a Dukovan a odstoupení od projektů Zelený úděl (Green Deal) a Farm to fork. Dále je nutné, aby ČEZ, kde má stát majoritu, garantoval nízké ceny energií. Také je nutné zastavit podporu takzvaným solárním baronům. Pokud se nebudeme bránit proti šílenství Bruselu, EU zničí naši ekonomiku a miliony českých občanů upadnou do chudoby! Dlouhodobým řešením je pouze vystoupení z Evropské unie a budování vlastní potravinové a energetické nezávislosti a bezpečnosti.

