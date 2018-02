Jiří Paroubek má tyto informace z nitra ČSSD: Pokud bude na sjezdu zvolen někdo, kdo byl členem Sobotkova vedení strany...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Systém klientelismu prorostl stranu odshora dolů. Vím podle vyjádření řady členů, že čekají na výsledek sjezdu a pokud bude zvolen do čela strany někdo, kdo byl členem Sobotkova vedení strany, tak odcházejí,“ prozrazuje pro ParlamentníListy.cz bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Strana si podle něj musí zjednodušit stanovy, odbyrokratizovat se, odkmotrovat, demokratizovat. Je i pro přímou volbu předsedy strany, ale i předsedů krajů a okresů. V novém vedení by měli podle něj být lidé rozumějící financím vzhledem k nedobré kondici strany v této oblasti. „Pokud tomu budou rozumět jako Sobotka se Starcem, tak stranu přivedou do záhuby,“ varuje.

V textu na názorovém portálu Vaše věc píšete, že krajští šéfové ČSSD se nepoučili. Můžete prozradit v čem?

Pořád si myslí, že to mohou klohnit jako v těch předchozích letech. To znamená dohadovat se, vyměňovat si služby, pozici za pozici. Nechť to nechají na členech, delegátech sjezdu, ať se mohou konečně svobodně rozhodnout.

Uvádíte také, že se ČSSD musí oprostit od kmotrů. Je toto vážný problém strany?

Kruciální. Nejvážnější. Systém klientelismu prorostl stranu odshora dolů. Vím podle vyjádření řady členů, že čekají na výsledek sjezdu a pokud bude zvolen do čela strany někdo, kdo byl členem Sobotkova vedení strany, tak odcházejí.

Zatím to však tak vypadá. Rýsují se dva favorité na předsedu ČSSD – Jan Hamáček a Milan Chovanec, a oba byli součásti vámi zmiňovaného vedení strany. Kdo z nich se podle vás tím předsedou stane? A je mezi nimi z pohledu budoucího směřování ČSSD velký rozdíl?

Pokud se předsedou stane někdo z toho stávajícího vedení, je to v zásadě jedno. Nikdo z nich nereprezentuje změnu.

Sjezd by také měl rozhodnout, zda strana má jít do vládní koalice, či zůstat v opozici. Vy doporučuje jít do koalice, převáží tento názor? Nebo se to může zadrhnout na Babišovi jako premiérovi?

Zadrhne se to okamžitě na sjezdu. Projednat tak důležité otázky, zvolit vedení strany za půl dne je prakticky nemožné.

Takže by se sjezd měl prodloužit?

Myslím, že si to situace vyžaduje. Třeba za čtrnáct dní a pak zase za čtrnáct dní, nebo po týdnech. Prostě těch problémů má sociální demokracie tolik a chce-li přesvědčit veřejnost, že je schopna se změnit a je schopna být funkční, musí také funkčně jednat.

Volba předsedy a rozhodnutí, zda jít do vlády, jsou nejviditelnější záležitosti okolo ČSSD. Vy však upozorňujete i na další. Ve vedení strany by podle vás měl být člověk – odborník na finanční otázky, protože finanční situace strany není dobrá. Objevuje se někdo takový?

Musí tomu rozumět všichni, kteří tam půjdou. Pokud tomu budou rozumět jako Sobotka se Starcem, tak stranu přivedou do záhuby.

Pak také upozorňujete za zkostnatělé zbyrokratizované stanovy, které se musí změnit. Jakým způsobem?

Musí se zjednodušit, strana se musí odbyrokratizovat, odkmotrovat a demokratizovat. Co se může rozhodovat na nižších úrovních, ať se rozhoduje tam.

Navrhoval jste i přímou volbu předsedy a možná i jiných funkcionářů...

Ano. Nejen předsedy strany, ale i předsedů krajů a okresů. Tu a tam nějaký politický talent se může objevit – nějaká štika v rybníce, a to by jenom oživilo vnitřní život sociální demokracie.

Prezident Miloš Zeman údajně preferuje vládu ANO s ČSSD s podporou KSČM. Je tato varianta nejpravděpodobnější? Jinak už je tu jen (pokud jde o vládu s premiérem Babišem) možnost vlády ANO s podporou KSČM a SPD, nebo pak předčasné volby...

Pokud se prezident Zeman posunul ve svém názoru, že už netrvá na 101 poslancích na podporu vlády a stačí mu prostá většina, je zřejmé, že si také není jist výsledkem sjezdu sociální demokracie. Pokud nebude na sjezdu zvoleno vedení a nebude jasně řečeno, kam se bude strana ubírat, má Andrej Babiš připraveno záložní řešení. To znamená podporu své minoritní vlády jinými stranami.

Andrej Babiš zdůrazňuje svůj proevropský postoj, že chce, abychom byli součástí EU a NATO. Je však případná vláda ANO s podporou KSČM a SPD zahraničně hratelná?

Když mu nic jiného nezbude... Země potřebuje nějakou vládu. Pokud se sociální demokracie nebude schopna v nějaké dohledné době rozhodnout a bude toto rozhodnutí odkládat, tak se jednak zesměšní a za druhé – což je vážnější – se Andrej Babiš rozhodne pro jiné řešení. V podstatě pod tlakem událostí.

On to pak bude odůvodňovat, že neměl jinou možnost?

Přesně tak.

autor: Oldřich Szaban