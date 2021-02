Jiří Pospíšil pro PL: Ať vláda nesvádí málo vakcíny na EU. Na jejím rozhodování se podílí

reklama

Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 29% Fiala 2% Bartoš 3% Okamura 48% Jurečka 6% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 1% Pekarová-Adamová 2% Klaus ml. 5% hlasovalo: 4588 lidí

Jak podle vás vláda doposud zvládá očkování?

Řekl bych, že rozhodně ne tak, jak by měla. Zaspala s přípravou očkovací strategie, nezajistila vytvoření sítě očkovacích center, koordinace očkování skončila blamáží a již od počátků očkování jsme svědky „předbíhání ve frontě“ a očkování těch, kteří nepatří do prioritních skupin. Takže toliko k tomu, jak to zvládá.

Bylo podle vás správné právě osoby v kategorii 80+, které jsou v drtivé většině počítačově zcela negramotné, přihlašovat k očkování přes ne úplně jednoduchý internetový formulář?

To je určitě jedna z věcí, která se vládě fakt nepovedla. Je sice fajn, že ministr zdravotnictví prohlašuje, že senioři, kteří přihlášení přes internet zvládnou, mají jeho obdiv, ale on má především myslet na ty, kteří si s tím poradit nedokážou. V tomto momentě projevil tak nepochopitelnou neschopnost vcítit se do situace mnoha našich seniorů. Inspiraci přitom mohli čerpat v zahraničí, kde oslovují seniory přímo sociální pracovníci nebo jim chodí informační letáky poštou.

Objevily se informace o „psychu“ ve státní správě, zejména na ministerstvu zdravotnictví, kde se někteří úředníci bojí vycházet z kanceláří, při setkáních s premiérem Babišem dochází na křik, sprostá slova a pláč.

Nevím, co se děje na chodbách ministerstev a upřímně jsem za to rád. Nepřekvapilo by mě totiž, kdyby premiér Babiš a jeho spolupracovníci ztráceli nervy a přestávali se ovládat. Přece jenom těch různých přešlapů a chyb se za dobu trvání pandemie nahromadilo poměrně dost.

Asi není příliš vhodné, když státní správa funguje právě takovým způsobem. Je to podle vás vina premiéra a jeho chování?

Rozhodně! A u státní správy, která se vlivem střetu zájmů premiéra postupně proměnila v organizační složku Agrofertu, to platí dvojnásob.

Premiér často kritizuje všechny kolem sebe - občany nedodržující vládní usnesení, nemocnice, které nejsou schopny organizovat očkování - má se takto chovat zodpovědný politik?

Premiér by měl v prvé řadě začít u sebe. Másla na hlavě má opravdu dost. Každopádně, očekávat od premiéra, který veškeré své rozhodování zakládá na marketingu a snaze podbízet se lidem, že se bude chovat odpovědně, bohužel asi nelze.

Řada občanů vládní opatření skutečně porušuje. Myslíte si, že příčinou je nedůvěryhodnost vlády, která jde občanům špatným příkladem?

Vždycky se najde část lidí, kteří nerespektují pravidla. Mohlo by jich být ale mnohem méně, kdyby kroky vlády a vládních politiků působily důvěryhodně. Bohužel důvěryhodnost vlády schytává vlivem komunikačních zmatků a nepředvídatelného rozhodování jednu ránu za druhou. Vrcholem pak je, když samotní přestavitelné státu papalášským stylem porušují vládní nařízení, a odmítají z toho vyvodit odpovídající důsledky, jako jsme toho byli svědky u pánů Prymuly, Hniličky nebo Husáka.

Co říkáte na informace o odvolání ministra Blatného a jeho nahrazení Romanem Prymulou, případně variantě, že by měl ministerstvo oficiálně řídit premiér Babiš a Prymula být jakýmsi „výkonným náměstkem“?

Dokážu si představit, že v PR oddělení ANO se z ministra Blatného chytají za hlavu do té míry, že ho vyhodnotí jako přítěž pro mediální obraz pana Babiše a hodí ho přes palubu. A co by mohlo přijít „po Blatném“? Andrej Babiš může klidně vytáhnout nového králíka z klobouku, jako to udělal v případě pana Blatného, anebo si sám naložit a pak tvrdit, že místo čtyř hodin spí jen dvě a že za všechno stejně můžeme my.

Psali jsme: Notoval si s Witowskou. Konec Václava Moravce. U Xavera tahali z archivu Za tak velkého i*iota nebudu, řekl prý Blatný a chtěl odstoupit. Dusno s Prymulou, i o něj jde Veřejnoprávní média, to je „skřivánek demokracie“. Hovořili Etzler nebo Moravec. Dost, my se nenecháme ukřičet, slíbil Moravec lhal. Takhle už ne! Kauza Prymula nabrala směrem k ČT obrátky

Z nedostatku vakcín vláda viní Evropskou unii. Je to podle vás oprávněné?

Takto se to říct určitě nedá. Možná mohla EU postupovat rychleji, ale pak by možná nebyly vakcíny dostatečně prověřené. Navíc, vláda se na všech rozhodnutích na úrovni EU přímo podílí, takže jejich snaha najít viníka jinde, než mezi sebou, svědčí jen o naprostém nedostatku sebereflexe.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o EU a vakcíny, kritika se ozývá i od lidí, kteří evropskou integraci jednoznačně podporují. Váš kolega, europoslanec Alexandr Vondra, dokonce řekl, že v boji s pandemií udělal EU téměř všechno špatně. Jak hodnotíte roli EU v boji s pandemií vy?

Je zajímavé, že nikdo z těch nejtvrdších kritiků neřekl, co měla EU udělat jinak. Já to vidím tak, že EU udělala některé chyby, například nedostatečně tlačila na koordinaci protiepidemických opatření členských států a mohla postupovat rychleji při obstarávání vakcín, ale více a větších chyb se dopustily členské státy. Opět upozorňuji na to, co politikům často z vyjádření vypadává - tedy to, že zdravotnictví a boj proti epidemii není v působnosti EU, ale je v kompetenci členských států.

Psali jsme: Křik v rozhlase. Vondra ostře počítal, co všechno EU zkazila, moderátor se ho snažil utnout

Pojďme k aktualitě v oblasti práva. Je podle vás správné rozhodnutí Ústavního soudu, které ruší část volebního zákona?

Rozhodnutí Ústavního soudu je určitě správné. Současný systém diskriminoval malé strany, takže jsem moc rád, že vytvořil podmínky pro to, aby hlas každého voliče měl stejnou váhu! Nyní stojí před našimi zákonodárci velký úkol a zodpovědnost, aby našli takové řešení, které tuto nově nabytou rovnost hlasů zajistí.

Co říkáte na námitky, že Ústavní soud tímto aktivně vstupuje do politiky, zejména vzhledem k načasování nálezu pouhých 8 měsíců před volbami, které již byly vypsány?

Rozumím tomu, že načasování nálezu může takto působit a sám nejsem nadšen z toho, že Ústavní soud rozhodl až nyní, když podání na jeho stole leželo od r. 2017. Já bych přímo ale neřekl, že Ústavní soud aktivně vstupuje do politiky. To jsou příliš silná slova. Ale souhlasím, že když je rozhodnutí vyneseno tak krátký čas před volbami, může vytvořit chaos, který nás v krajním případě může postavit až na pokraj ústavní krize.

Psali jsme: Nejsme Agrofert. Rychetský chystá kroky vůči vládě, pokud jde o covid Soudce Filip něco důležitého zamlčel. Právník Koudelka si vzpomněl také na starý Rychetského posměch všem mimo Prahu Útok. Babiš jako Trump, zní řev. Ale... Právník Hasenkopf bere opozici hračky, navrhuje pár facek Arogance! Vzpoura u Rychetského: Po rozhození voleb promluvili jeho kolegové

Jak by podle vás měli nyní postupovat politici při hledání nové úpravy volebního přepočtu? Měli by najít nějaké kompromisní řešení narychlo, nebo provést rozsáhlejší změnu, kterou Ústavní soud nepřímo podpořil, například změnu rozdělení volebních obvodů?

Nevěřím v to, že budou politici schopni několik měsíců před volbami provést rozsáhlé koncepční změny volebního zákona. Budu šťastný, když se poslancům a senátorům podaří shodnout na tom minimu, co je nutné do zákona doplnit, aby mohly volby na podzim proběhnout. Matematika poměru hlasů v Poslanecké sněmovně a Senátu ukazuje na to, že o tom, jestli tu budeme mít ústavní krizi, nebo nebudeme, rozhodne postoj hnutí ANO. A to by také za případnou ústavní krizi neslo odpovědnost.

Poznamená podle vás tato změna volebních podmínek nějak koalici SPOLU?

Doufám, že nikoli. Cílem naší koalice je vyhrát volby a odstavit od moci Andreje Babiše. Na tomto cíli nic nezmění to, že bude ustaven jiný způsob přepočtu mandátů ve volbách do Parlamentu.

Psali jsme: Skandál. Vakcíny pro papaláše pod pultem jako za Husáka, zuří Fiala. Ukázaná platí, přidal Jiří Pospíšil „Je to jediná cesta.“ Vláda ODS, TOP 09 a lidovců? Jiří Pospíšil krotí zlé jazyky. A řekl, co na sebe Piráti prozradili v Praze Tohle byste od Jiřího Pospíšila možná nečekali. Od plic na nás vychrlil, co jsou zač imigranti, přicházející do Evropy Okamura v ČT navrhl referendum. A Pospíšil se zhrozil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.