Jiří Pospíšil pro PL: Kdyby Zeman v inauguračním projevu mluvil jen o Bakalovi, nechá mě to chladným. Ale když zpochybní nezávislá média, každý demokrat se musí ozvat. Třeba odchodem

ROZHOVOR Europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil odešel z Valdštejnského sálu, protože nechtěl legitimizovat prezidentovy útoky na nezávislost médií. „Pokud přistoupíme na to, že je normální, aby nejvyšší ústavní činitel bez udání konkrétních důvodů a faktů takto napadal veřejnoprávní i soukromá média, posouváme tím naši společnost a demokracii někam na Východ,“ varoval Jiří Pospíšil. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz připustil obavy, že se prezident Miloš Zeman bude chovat příštích pět let hůř než v prvním volebním období.

Inaugurační projev Miloše Zemana vyvolal u řady zákonodárců velké pobouření. Vy jste patřil k těm, kteří z Valdštejnského sálu odešli. Co bylo hlavním důvodem vašeho odchodu?

Já jsem byl z projevu pana prezidenta šokován a zklamán. Šel jsem na Pražský hrad v dobré víře, že prezident Miloš Zeman bude pokornější, jak sliboval ve volební kampani, a že ve svém projevu vyzve k nějakému národnímu sjednocení, ke společnému postupu. A nikoli k tomu, že bude označovat své nepřátele, že bude označovat některá média včetně veřejnoprávních médií za špatná. Pro mne to bylo velké zklamání a ve chvíli, kdy prezident začal útočit na nezávislost médií, jsem se zvedl a odešel, stejně jako celá řada dalších, protože jsem svou účastí na tomto aktu nechtěl legitimizovat slova Miloše Zemana. Myslím, že je nemožné, aby prezident demokratického státu ve své inaugurační řeči útočil na nezávislá média.

Není to nepochopitelné, zvlášť poté, co se stalo na Slovensku, kde byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak, který odkrýval možná spojení italské mafie na slovenskou politickou garnituru a selhání policie. Kvůli tomu se otřásá na Slovensku politická scéna, kdy můžeme mluvit dokonce o politické krizi. Miloš Zeman ani teď nepolevil ve svých útocích na novináře a využil i této slavnostní příležitosti na Pražském hradě.

Myslím, že tragické události na Slovensku měly vést pana prezidenta k větší vstřícnosti. A jak jste sama řekla, máme prezidenta útočícího, ne sjednocujícího, a obávám se, že platí staré české přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš. To znamená, že prezident Zeman se už opravdu nezmění, včera to jasně ukázal, a že jeho předvolební sliby o větší vstřícnosti a umírněnosti byly jen volebním trikem, jak v posledních čtrnácti dnech volební kampaně oslovit a získat nerozhodnuté volič.

Fotogalerie: - Zemanova inaugurace

Souhlasíte s tím, co řekla bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, že svým projevem Miloš Zeman porušil prezidentský slib pár minut po jeho složení a že to tedy vlastně byla křivá přísaha?

V jistém nadneseném slova smyslu ano. Ale jedná se o porušení v rámci morálních pravidel, o napadnutí nebo destrukci politické kultury, nevnímal bych to jako porušení z pohledu ústavně - právního. V případě, že by prezident lhal protiprávně, protizákonně, jsou možné instrumenty žaloby na Ústavní soud, ale myslím, že tohle tady nenastalo. Pořád říkám, a jsem rád, že ostatní komentátoři mi většinou dávají za pravdu, že Miloš Zeman je ofenzivní politik, který se chová jako prezident stejně tak, jako když byl předsedou ČSSD. Ale to jsou naprosto rozdílné funkce: být předsedou strany, která chce vyhrát volby, a mít expresivní výrazy vůči všem politickým oponentům, drát se k moci, anebo být ve funkci prezidenta, který je ztělesněním české státnosti a který by opravdu měl spory spíš řešit, než je vyvolávat. Prezident Zeman se mohl takhle chovat, když byl politickým lídrem.

Ale nehovoří Miloš Zeman někdy v rozporu s tím, co ve skutečnosti dělá? V inauguračním projevu například kritizoval Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, která je dnes naprosto nevýznamným subjektem na politické scéně, na druhé straně jede na sjezd SPD, jejíž názory nejsou příliš vzdálené od idejí DSSS, vzpomeňme na vyjádření předsedy SPD Tomio Okamury ke koncentračnímu táboru v Letech. Je podle vás prezident konzistentní ve svých výrocích a postojích?

Já celou dobu říkám, že stálost názorů pana prezidenta je stejná jako stálost aprílového počasí, a za tím stojím. A tento příklad, o kterém mluvíte, to jen potvrzuje. Prezident se na jedné straně ve svém projevu zabývá politickým extrémismem, nazývá ho neonacismem, varuje tady před marginální politickou stranou, a přitom jezdí na sjezd SPD, přátelí se s panem Okamurou, Okamura a jeho strana SPD podpořili veřejně Miloše Zemana v prezidentských volbách, přitom je to také strana, které má extrémní názory, viz názory pana Okamury na koncentrační tábor v Letech. Přitom to jsou nepřijatelné názory. Opravdu, Miloš Zeman je ve svém konání a jednání muž plný rozporů.

Psali jsme: Komárek se vysmál těm, kteří odešli při inauguraci: Odtáhli by, ať už by Zeman řekl cokoliv. Odešli zkontrolovat tlačenku a pro denní dávku tekutých emocí Analytička po projevu Zemana: Hřebejk žije z peněz těch, kterými pohrdá. ČT potvrdila, že kritici mají pravdu. A Němcová je připravena se spacákem v ruce. Dotklo se jich, že mluvil o Bakalovi My nehledáme senzace, nýbrž pravdu. Bakalovo vydavatelství se ohradilo proti útokům prezidenta Nemohla jsem dál, dostala bych inkfart. Miroslava Němcová vysvětluje, proč odešla při inauguraci. Zeman prý přísahal křivě

Platí to i na další téma prezidentova projevu, a to když se zabýval ekonomickou kriminalitou a vyzdvihl jednoho kontroverzního podnikatele, Zdeňka Bakalu, v souvislosti s OKD a vydavatelstvím Economia, ale jiného kontroverzního podnikatele, vlastnícího největší média, Andreje Babiše, jmenoval premiérem, přestože je trestně stíhán právě kvůli podezření z ekonomické kriminality? Není směšné se v inauguračním projevu zabývat jedním kontroverzním podnikatelem, jehož média, shodou okolností, prezidenta občas kritizují?

Kdyby nešlo o inaugurační projev, mohli bychom mluvit o směšnosti. Ale tohle je věc natolik vážná na to, abychom výraz směšnost použili. Nezapomeňme, že ve Valdštejnském sále seděli i zástupci diplomatického sboru a že dnes už běží informace o vystoupení Miloše Zemana ke všem našim partnerům nejen v Evropské unii, ale ke všem, s nimiž máme diplomatické vztahy. Ta situace je opravdu z hlediska reputace České republiky příliš vážná. Ale na druhou stranu musím říci, že vnímám fungování pana Bakaly v České republice jako negativní, nikdy bych ho nehájil, protože je to muž plný kontroverzí. Ovšem je otázka, jestli jednou konkrétní kauzou se má zabývat prezident ve svém inauguračním projevu. Já si pořád myslím, že prezident by v tomto případě měl jít spíš cestou politicko- filozofického zamyšlení, měl by naznačit, jak vnímá současnou situace ve společnosti, měl by také říci, kam by chtěl, aby se společnost v době jeho prezidentování posunula. Aby vytyčil nějaké vize, kam chce českou společnost jako prezident vést. Ale to jsme od Miloše Zemana vůbec neslyšeli. On není prezidentem – vizionářem, který by třeba řekl, že by byl rád, aby se v České republice zvýšila úroveň českých škol, aby se zlepšila zdravotní péče nebo abychom se integrovali do Evropské unie. Prostě cokoli podobného. Ale on takové vize neprezentuje.

Předseda SPD Tomio Okamura ale za viníky mezinárodní ostudy České republiky označil lidi, kteří ze slavnostního aktu inaugurace prezidenta odešli. Cítíte se jako viník ostudy, že jste nevydržel do konce?

Já nebudu slova pana Okamury komentovat. Jsem rád, že jsem odešel, bylo správné odejít, a nikoli svou účastí legitimizovat takovéto řeči prezidenta. Jakou jinou formou můžete vyjádřit protest, než když v tichosti odejdete? Myslím, že to je důstojný protest a je dobře, že nejen poslanci TOP 09, ale i jiní zákonodárci jako paní Němcová, poslanci z KDU-ČSL a další, se zvedli a odešli. Je třeba říci, že jsou zde určité hodnoty, které ani prezident, který má expresivní slovník, nesmí porušovat. A to je svoboda projevu. Kdyby mluvil jen o panu Bakalovi, nechá mě to chladným. Je to možná ne úplně vhodné pro tento typ politického projevu, ale pan Bakala je velmi kontroverzní člověk, který si kritiku zaslouží. Ale ve chvíli, kdy prezident zpochybňuje podstatu demokratického právního státu, a to je svoboda projevu a nezávislá média, tak se každý demokrat musí ozvat. Například i tím, že vyjádří nesouhlas svým odchodem. Já akt odchodu beru jako způsob nesouhlasu s tím, že prezident útočí na podstaty demokratického státu, konkrétně svobodu projevu.

Psali jsme: Politolog sledoval inauguraci: Antizemanovci byli rádi, mohli si odehrát svou demonstraci. To nebylo náhlé rozčílení. Prezident mohl být více nad věcí Prezident Zeman: Bez kontaktu s občany není prezident plnohodnotný Rozjetý Tomio Okamura po skandálu na inauguraci: Fašizace dnes vychází od lidovců a TOP 09. Média si pletou svobodu slova se svobodou lhát Zeman v projevu sejmul Zdeňka Bakalu. A nejen za OKD. Vynadal i jeho médiím, která nás poučují! Vysmál se i ČT. Němcová či Kalousek odešli ze sálu

Někteří kritici Miloše Zemana upozorňovali na to, že pokud vyhraje prezidentské volby a bude na Pražském hradě druhé volební období, už padnou všechny jeho zbylé zábrany, protože už příště stejně nebude moci kandidovat, že mu o nic nepůjde, a že se tedy jeho svévole, která už se projevila v minulosti například jmenováním vlastní vlády Jiřího Rusnoka bez dohody s Poslaneckou sněmovnou, nerespektováním soudních rozsudků, nejmenováním některých profesorů atd., ještě zvýší. Máte takové obavy, když jste slyšel inaugurační projev?

Ten projev potvrzuje skutečnost, že to určitě nebude lepší. Potvrzuje, že Miloš Zeman se nezměnil. Teď je otázka, jestli se bude pan prezident chovat stejně, pro mne často nepřijatelně, jako v prvním volebním období, nebo zda to bude ještě horší. Obávám se, že to může být ještě horší. Ale je to pouze pocit, není to postavené na nějakých exaktních skutečnostech. Počkejme si. Ale je zřejmé, že umírněného a vlídného Miloše Zemana v tomto období nečekejme.

Jak budete v Evropském parlamentu vysvětlovat svým kolegům z jiných členských zemí, když se budou ptát, co se stalo na inauguraci prezidenta, když to bylo zveřejněno i v zahraničním tisku?

Jsem přesvědčen, že spíš půjde o neformální rozhovory. Miloš Zeman není tak významný, aby ho nějaká evropská instituce oficiálně veřejně probírala. Tím, že se Miloš Zeman za Evropana pouze prohlašuje, nejezdí často do Bruselu, nenavštěvuje často naše sousední partnerské evropské státy, tak mu není přikládán tak velký význam. Ale určitě se na to budou kolegové ptát. Já se jim pokouším vysvětlovat, že to je pokračování politického folklóru, který Miloš Zeman zahájil už během svého prvního mandátu v roli prezidenta. Já vždycky hájím Českou republiku, hájím kroky vlády, byť jsem opoziční politik, ale v případě takového vystoupení prezidenta je velmi obtížné takový projev obhajovat. To zkrátka nejde, protože svoboda projevu není jen základní hodnotou našeho právního a demokratického státu. Je to evropská hodnota. Evropská společnost si zakládá na tom, že je svobodná, že je chráněna svoboda projevu, že novináři využívají práva poskytovat čtenářům, posluchačům a divákům informace bez toho, že by podléhaly nějaké cenzuře. To jsou hodnoty, které musíme hájit, a ne nad tím mávnout rukou a říci, že je malicherné a zbytečné kritizovat Miloše Zemana. Já tyto výroky spojené s médii považuji za nebezpečné. Pokud přistoupíme na to, že je normální, aby nejvyšší ústavní činitel bez udání konkrétních důvodů a faktů takto napadal veřejnoprávní i soukromá média, tak tím posouváme naši společnost a demokracii někam na Východ. Já před tím opravdu velmi důrazně varuji. Demokracie je tam, kde jsou profesionální, nezávislí novináři, kteří nepodléhají cenzuře.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová