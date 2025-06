„Šílené.“ Injekce, vystřílená svatba. Hrůzná zkušenost z Francie

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 33% Zklamal mě 53% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 2394 lidí píše, že se výzva k útočení na často ještě nezletilé dívky za pomoci injekčních jehel rozšířila na sociálních sítích.



Podle listu útok ohlásilo až 145 napadených, přičemž Le Monde uvádí, že injekční stříkačku s neznámou látkou útočníci zabodli v Paříži například i do patnáctileté dívky.



Pařížská policejní prefektura zaznamenala v regionu Île-de-France 21 případů, z toho 13 přímo v hlavním městě. „Některé napadené byly převezeny do nemocnic k toxikologickým analýzám,“ uvedlo francouzské ministerstvo vnitra.

Scénář měl být vždy stejný. Lidé tvrdí, že si během festivalu všimli stop po jehlách na noze, paži nebo krku, načež se u některých z nich začaly objevovat závratě či nevolnost.



Dle francouzského ministerstva bylo po útocích zatčeno 12 podezřelých, o nichž se mnohá francouzská média zmiňují coby o mladících převážně kolem 20 až 25 let.



Podle ministerstva vnitra zůstává nejasné, zda se v případech „vpichování jehly“ – kdy útočníci používají injekční stříkačky k injekčnímu podání obětem obvykle do paže, nohy nebo hýždí – jednalo o drogy, které mají oběť dezorientovat a znemožnit jim obranu, či některé jiné látky.

Podezřelí z útoků se pak měli dostat velmi rychle na svobodu. L'Est Républicain přiblížil například případ z Met, kde byly injekčními jehlami pobodány desítky lidí ve věku 14 až 20 let. Přestože se útočníky podařilo identifikovat například skrze kamerové záběry, dvojice zadržených byla z vazby propuštěna z důvodu nedostatečných důkazů v jednom případě a „z důvodu lékařské neslučitelnosti“ v druhém.



Nešlo přitom o ojedinělé případy násilí. Celkově bylo během pořádání hudebního festivalu zraněno 13 policistů a z účastníků akce pak 14 lidí vážně a 1 477 lehce.



Po sociálních sítích se začínají šířit videa, která mají údajně ukazovat, jak vypadala situace na místě:

???? Chaos at France’s Music Festival 2025 (Fête de la Musique). What was meant to be a night of celebration turned into total mayhem.



?? 371 arrests

?? 6 stabbed, 14 seriously injured

?? 145 reported syringe attacks

?? 1,500+ minor injuries

?? 51 vehicles torched



Streets of… pic.twitter.com/TZRbciDf2u — Mayin (@MayinPuri) June 23, 2025

Evidováno je též množství případů žhářství, během nichž shořelo 51 vozidel, a pařížská prokuratura shrnula, že „obzvláště problematická“ byla čtvrť Les Halles, kde se setkala s „nepřátelsky naladěnou veřejností“ a docházelo i k případům pokusů o vyrabování obchodů Nike a Sephora. Hlášeny byly rovněž sexuální útoky či případy pobodání.

????“Fête de la Terreur”: Syringe Attacks and Riots Shake Paris



Chaos erupted during France’s annual Fête de la Musique celebration:



??145 teenage girls were attacked with syringes

??Hundreds injured overall — 14 seriously

??371 people arrested

??51 vehicles set on fire



The… pic.twitter.com/qiHjT6VaLO — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2025

Publicista František Kalenda na sociální síti X přiblížil, že se o případech útoků na ženy s injekčními jehlami dozvěděl, když byl se ženou na koncertu pořádaném v rámci akce. „Považovali jsme to za klasickou urban legend a ona je to pravda… Naprosto šílené,“ hodnotí, že nakonec nejde o povídačku, za niž zvěsti o incidentech zprvu považoval.

Doplnil též, že mezitím kousek od nich „o víkendu vystříleli svatbu“. Právě tento další incident se odehrál podle BBC nedaleko Avignonu, kde při přestřelce útočníci zastřelili nevěstu. Zemřít měl též jeden z podezřelých a vážné zranění utrpěli ženich a třináctileté dítě.



„Žádné informace o podezřelých nebyly zveřejněny, ale zprávy uvádějí, že násilí může souviset s vyrovnáváním účtů souvisejícím s drogami,“ uvádí BBC. A podobně skoupá je francouzská policie také ve vztahu k profilu útočníků, kteří rozdmýchali násilí na víkendovém hudebním festivalu.

Byli jsme zrovna se ženou venku na koncertu (jako skoro celá Francie), když jsme se o tom doslechli. Považovali jsme to za klasickou urban legend a ona je to pravda... Naprosto šílené.



Mezitím kousek od nás taky o víkendu vystříleli svatbu. — František Kalenda (@f_kalenda) June 24, 2025

„Tady ve Francii zvlášť je opravdu velký problém s násilím, stále víc mi to připomíná Latinskou Ameriku – mj. kvůli tomu, jak se tu rozjely války drogových gangů,“ připodobňuje Kalenda situaci v zemi k té, kterou lidé dříve znali spíš ze zemí za oceánem.

Tady ve Francii zvlášť je opravdu velký problém s násilím, stále víc mi to připomíná Latinskou Ameriku - mj. kvůli tomu, jak se tu rozjely války drogových gangů. — František Kalenda (@f_kalenda) June 24, 2025

