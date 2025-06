Polský Ústavní tribunál nedávno rozhodl, že části Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) jsou v rozporu s polskou ústavou. Z podobného soudku je vyjednaná výjimka Španělska, které namísto 5 procent HDP na obranu bude platit jen 2,1 procenta.

Zatímco premiér Fiala vysílá signály o jednotě EU a NATO, jiné státy tak vysílají jednoznačné vzkazy. Pro Polsko energetická politika nebude hračkou eurokratů, ale záležitost pronárodní, v zájmu polského státu a jeho občanů. Španělsku postačí vydávat na zbrojení pouze 2,1 procenta, když v roce 2024 to bylo jen 1,24 procenta. Premiér Pedro Sánchez s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem se vyjádřil jasně: „Plně respektujeme legitimní přání ostatních zemí zvýšit své investice do obrany, ale my to neuděláme“

Občané ČR tak budou i nadále díky Fialovi, agentu Pávkovi, vládním a dalším bruselským a americkým vazalům ožebračováni a chudnout. Nejhorší vláda v historii nejen samostatné české republiky bude nadále likvidovat poslední zbytky sociálního státu. Na podzim naše země změní kurz a vývoj. Na podzim řekneme současné asociální vládě STAČILO!