Jízda s Babišem. „Až nebudu v politice, jedu do Bhútánu. Tam mají ministra štěstí!“ Dozvěděli jsme se také

Jsem rád, že poznávám to největší české zlo, jak tvrdí vládní koalice…

Ha, ha, ha. Prý jenom ohrožení.

Vezmete na kandidátky ANO některé členy Sociální demokracie? Jako Janu Maláčovou či Lubomíra Zaorálka?

No, nic o tom nevím. Ale my jsme s nimi měli úspěšnou vládu. Problém Sociální demokracie je, že se vždy rozhádají. I teď se už dopředu hádají. A podle mě se měli spojit s Konečnou.

Obáváte se koalice. Proč?

Nebojím se ničeho. Byli jsme v menšinových vládách. V té první jsem dal do pořádku veřejné finance. Sobotka nebyl úspěšný ministr financí, nasekal dluhy a já byl jediný ministr financí, který měl v absolutních číslech nižší dluh na konci svého mandátu, než když začínal. Měl jsem přebytek v rozpočtu, vybírali jsme daně a dokonce je i snižovali. Měli jsme také obranu, dopravu a životní prostředí. A tam jsme měli dobré výsledky. Ale Sobotka se rozhodl rozjet proti mně tu dluhopisovou věc, kterou vymyslel Kalousek, což samozřejmě žádná kauza nebyla, a pak mě vyhodil z vlády. Druhá vláda byla menšinová. Tam nás zase vydírali stále s něčím komunisté. Ale prosadili jsme hlavně zrušení superhrubé mzdy, takže se všem zaměstnancům zvýšil plat o sedm procent.

Nikdy jsme nebyli dominantní stranou ve většinové vládě. Neměli jsme možnost rozhodovat. Nejlepší bylo, když jsme měli od prosince 2017 asi do června 2018 jednobarevnou menšinovou vládu. To všichni ministři byli na mobilu a věci jsme řešili rychle. Například, když se potřebovaly navýšit kvóty pro zahraniční dělníky, tak se to dělo za pochodu.

Jste šéf. Ale někteří z vašich voličů říkají, že byste se měl vzdát usilování o premiérský post, čímž byste vzal kritikům vítr z plachet. Je řeč o tématu „antibabiš“. Co vy na to?

Mají ze mě pekelnou hrůzu. A víte proč? Protože Babiš maká. Zeptejte se mé ochranky. Když jsem byl premiér, tak se na mě střídaly tři týmy, protože podle zákoníku práce nemohly pracovat více, než osm hodin denně. Když jsem začal na ministerstvu financí, tak porady začínaly v šest ráno, z čehož byli ti úředníci úplně v kómatu. Když byla vláda bez socanů, byla porada v šest, pak v osm. Já nesnášel ty obědy zdarma se Sobotkovou vládou.

Babiš maká, jde příkladem, nekrade, nemá jediný politický problém za celou jeho politickou kariéru. Dělá zdarma, vše odvádí živitelkám.

Zajímá mě, jak to děláte, že jste skoro pořád na nohou. Vrcholoví manažeři to řeší minidávkami kokainu. Co vy?

Ha, ha, ha. No, kokain na záchodě vedle Pekarové údajně šňupal šéf jejího sekretariátu a vůbec se to nevyšetřovalo. Představte si, kdyby se u člena ANO, který dělá pro šéfa sněmovny, našel kokain, to by byl průšvih. Ne, buďte v klidu, já jsme nikdy neochutnal ani trávu.

Ani to?

Ne. Mám nějakou DNA a našli mi prý horolezecký gen. Mám sice vysoký věk, ale snažím se udržovat. Je to třeba. Každý člověk chce dlouho žít, ne?

Seznam Zprávy a Novinky teď říkají, že jsem starý. V pohodě. Oni jsou naši hlavní soupeři, ne ty strany.

A proto jste pořád jako za groš kudla?

Zhubl jsem a teď řeším to, že když jsem měl velký výdej energie, tak jsem nedostatečně jedl. Jenže mi tím ubývá i svalová hmota, takže se budu muset stravovat podle kalorií. A sníst tolik jídla, abych pokryl výdej energie, a aby si tělo nemyslelo, že na něj kašlu.

Kvůli vám vzniklo protestní hnutí Milion chvilek pro demokracii, kvůli vám vznikla redakce Forum 24. Jak řešíte po psychické stránce, že jste vlastně pro spoustu lidí to zlo, jak jsem říkal na začátku?

Ha, ha, ha. Myslíte milion chvilek nenávisti. Forum fakt neřeším, ten člověk je nemocný Babišem. Už jsem si na ty neustálé útoky zvykl. Vím, že je pravda na mé straně a ti lidé vědí, že to, co říkají, není pravda. Jsou v panice. Já to dělám kvůli lidem, chci jim pomáhat a pracovat pro ně. Politici pětikoalice to mají tak, že pokud skončí, tak se jejich životní standart sníží. Kdežto, když já tam nebudu, bude mi fajn, budu bez stresu a budu cestovat.

Nenavštívil jsem tolik krásných míst na naší zeměkouli, až mě to mrzí. Obětoval jsem politice třináct let života, bylo to bohužel moje rozhodnutí. Můj účet toho, co jsem této zemi odvedl, je ale na rozdíl od ostatních jasný. Šedesát miliard korun dal Agrofert za posledních dvacet let na veřejné rozpočty, dvaačtyřicet miliard jsem vybojoval z Bruselu a příští rok se moje nadace dostane na jednu miliardu darovaných peněz za svou existenci. Dohromady je to 103 miliard. Když dnes vidíte, jak všichni zneužívají charitu a média mlčí, tak je to neuvěřitelné. Oni to nedělají, aby pomohli potřebným, ale proto, aby z toho měli sami prospěch. Mluvím o té odporné kampani STAN. Jde o dvojí metr, a proto jsou naším největším soupeřem aktivističtí novináři.

Kdyby se tedy Babiš naštval a odešel z politiky, kam by jel?

Tak například do Bhútánu, kde mají ministra štěstí. Určitě někam na ájurvédu do Himálají. Nikdy jsem se nedostal do Vietnamu, kde jsem otvíral dveře Škodě Auto. Nikdy jsem nebyl na Filipínách, v Japonsku jsem byl jen tři dny, v Jižní Americe jsem byl jen pár dní v Argentině. A na to Machu Picchu, jak tam stále chodí nějací čeští poslanci, bych se taky rád podíval.