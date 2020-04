John Bok ke kauze Koněv: Rusové, jděte do řiti. V Praze mohli být Američané! Sověti si na tom honí zadek... Vypatlaná Semelová, odstěhuj se!

ROZHOVOR „Umíte si představit po Německu dnes sochy Hitlera?“ ptá se chartista, někdejší disident a aktivista John Bok v reakci na odstranění sochy maršála Koněva. Praha 6 rozhodla a nikdo to podle něho nemá právo zpochybňovat. „Rusové ať jdou do řiti,“ vzkazuje ostře k výrokům, že by starosta Ondřej Kolář měl být stíhán.

Co říkáte na krok radnice Prahy 6, která nechala odstranit pomník maršála Koněva? Je to správné rozhodnutí? Neměl tam jako připomínka osvobození zůstat?

Pro mě je to podružné téma, které se zveličuje. Nicméně chápu, že pohrobci bolševismu tolik vyvádějí. Chápu, že Rusové, kteří mají furt sovětské myšlení, také vyvádějí. Argumentace sovětské strany je založena na klamu a přesvědčení, že Koněv měl spoluúčast na porážce německých armád a nacismu, takže měl následně právo páchat zločiny. Koněv měl co dělat s Maďarskem, byl to člověk, který sloužil Stalinovi oddaně jako pes. Nikdy se nezastal ani svých kolegů generálů, které Stalin nechával popravovat a likvidovat. Hnal své vojáky ve válce na jatka, protože neměl pořádnou strategii, tam vzniklo to známé „nas mnogo“.

Rusové si to vykládají, že socha je jejich majetek. Ne, to není jejich majetek! Oni ho nepostavili. Nebylo to postavené ani hned po válce, je to postavené za husákovské vlády po okupaci Československa Varšavskou smlouvou, kdy byly porušeny veškeré mezinárodní úmluvy díky Biľakům a podobným. Bolševická mentalita dodneška v Rusku funguje. Rusko je pořád pohrobek Sovětského svazu s kombinací kapitalismu a autoritářského systému, kde si dělají, co chtějí. Dodnes mají stejnou hudbu hymny, sice jiná slova, ale pořád jde o tutéž hymnu. Takže tam stále kontinuita k SSSR je.

Se sochou, kterou na Praze 6 instalovali v 80. letech bolševici a pohrobci stalinského myšlení, měla tamní radnice jasné právo naložit, jak chce. Odstranili ji, protože urážela spoustu občanů této země i Prahy 6. Dokonce někdo psal dopis nějakým představitelům Sovětského svazu (pořád jim tak říkám), nazval bych to vlastizradou. Jak může český občan konstatovat, že české autority Prahy 6 nemají právo nakládat s majetkem, který jim byl svěřen? Tvrdit, že my budeme skákat, jak budou Rusové pískat, to je nepředstavitelné. Nejsem obecně fanouškem soch ve smyslu symbolů někoho nebo něčeho. Mám rád sochy jako umění.

Co ale na té soše bylo špatného?

To je jednoduché. Umíte si představit, že by někde po Německu stály sochy Hitlera? Vždyť Stalin byl stejný zločinec. Vyvraždil několik desítek, možná i stovek milionů vlastních obyvatel. A lidé jako Koněv mu pomáhali.

Stojí tu přece jasný argument, že se Koněv se svými vojáky podílel na definitivní porážce německého nacismu a pomohl osvobodit část území Československa. Tak to přece historicky bylo, nemyslíte?

Sovětští vojáci tu ale mají pomníky. Po celé republice mají pomníky, je o ně postaráno a nejsou nijak odstraňovány. Tato socha Koněva nebyla instalována na počest osvobození, ale vznikla až v souvislosti s okupací Československa v roce 1968. S osvobozením to nemělo společného vůbec nic. Byla postavena 35 let po válce, tak o čem se budeme bavit. Chápal bych, kdyby tu byla socha Gagarina, určitě ji nikdo nezničí, že ano, a kdyby byla postavena v té době. Ale Koněv potlačoval maďarské povstání. Nemůžeme takovým lidem vzdávat hold. Sovětským vojákům, kteří zde bojovali a padli, to ano. Ale generálové stejně byli někde v bezpečí.

Přirovnávám to k dnešku. Máme ministra zdravotnictví, který tomu nerozumí, je to zpěváček seladon, co nosí ty náhubky, aby vypadal esteticky, a papouškuje, co říká jeho generál. Má malého Stalina a on je jeho takový ťunťa, jako byl Koněv. Budeme to omlouvat tím, že nás osvobodili? Navíc to je také diskutabilní. Kdyby Američané nerespektovali Stalina, mohli dávno být v Praze Američané. Tyto historické konotace jsou důležité, k tomu je nutné přihlížet. Koněv přijel do Prahy, když už bylo hotovo, Praha se osvobodila sama a pomohli vlasovci. Stále tu někdo šíří kecy a historické lži. Sověti si na tom honí zadek, stále mají potřebu prokazovat, že mají právo rozhodovat v jiných zemích, a dokonce říkat, že zde budou naši občané trestaní a stíhaní podle jejich zákonů?! Ať si to strčí do řitě! Naše země je svéprávná, má své zákony a ústavu a nemá se co ohlížet na nějaké zmetky, co by nám radili, co dělat a jak máme dýchat.

Jinými slovy je podle vás dobře, že socha zmizela a nebude dál budit kontroverze?

Nevím, jestli je to správné. Jenom říkám, že je to svéprávné rozhodnutí. Radní tak rozhodli a je třeba to respektovat. V každém případě takto rozhodli a starosta tu městskou část reprezentuje, takže nevím, o čem se vůbec vede diskuse. Už předtím byly kolem sochy spory a čeští komunisti si na tom jen honí vodu, místo aby zmizeli z dějin! Společnost nebyla schopná se vyrovnat s takovou sebrankou, jako byli ti, co tu vládli 40 let a ničili lidské životy, a doteď tu jsou nějaké podělané resentimenty. Vypatlaná komunistka Semelová tam bude stát a vykládat nesmysly. Když se jí to nelíbí, ať se odstěhuje do Ruska nebo Číny, nevím, proč tady obtěžuje těmi kecy a blbostmi! Zkrátka šlo o právoplatné rozhodnutí právoplatně zvolených radních, občanů, kteří zastupují obyvatele Prahy 6, a tím to končí. Když se to někomu nelíbí, ať si prská. Naši představitelé by se neměli omlouvat, neměli by kličkovat a představitelé státu by se měli zastat představitelů lokálních. Jestli nejsou představitelé státu schopni říct Rusům, ať si políbí řiť, tak nestojí za nic a měli by také rezignovat.

