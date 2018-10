John Bok pro PL: Zemanovi utírají nos a hubu, když leze z auta, jako kdyby byl mimino. Prase je aspoň užitečné, on ne

Čím více jmen vyznamenaných se začíná objevovat v médiích, tím větší rozpaky to mezi politiky i veřejností vyvolává. Jak se díváte na některé, kteří mají být letos – u příležitosti 100. výročí vzniku republiky – vyznamenáni?

Vadí mi, že letci, který v boji málem uhořel, ale dostal se z toho a ještě do konce války létal a bojoval proti nacistům, Zeman státní vyznamenání nedá, ale dá ho bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové, která dělala jen svoji práci, což je u vysokých úředníků povinnost za tu dobrou výplatu. A on z ní najednou dělá hrdinku. Ale hrdinka není, protože se nezastala ženy, která s ní byla souzena, a nechala ji odsoudit. Prezident tak dává vyznamenání ženě, která neprojevila statečnost. A mladá žena (bývalá vedoucí odboru licencí ERÚ Michaela Schneidrová byla ve stejné kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku odsouzena na sedm let – pozn. red.) sedí za něco, co neudělala, a paní Vitásková bude vyznamenána. Já si připadám jako v Kocourkově.

Poprask také vyvolalo jméno dlouholetého úspěšného zpěváka a muzikanta Michala Davida. Je kritika jeho vyznamenání namístě?

Michal David je symbol socialismu, symbol upadlé kultury, něčeho, co je triviální a kolotočové. To byla vymývací muzika, bez obsahu, bez kvality. Ale je dobře, že to pan Zeman dělá. Neříkám prezident, protože pro mě to není prezident, pro mě je to ostuda. Tenhle člověk ukazuje svůj vkus, ukazuje, že je nedospělý. Můj třináctiletý vnuk je dospělejší než Miloš Zeman. Zeman je puberťák, chová se jako puberťák. Nechápu, když všichni říkají, že byl v minulosti skvělý a že se změnil, já si ho pamatuji takového, jako je dnes. Pamatuji si, když jsme za ním kdysi byli s Lenkou Procházkovou za spolek Šalamoun, oslovili jsme ho jako předsedu strany a předsedu vlády, že justice tady nefunguje. Ale on nás moc neposlouchal, kouřil a pak nám řekl, že nemá místo na jejich kandidátce. Já jsem mu odpověděl: „Ale my nechceme za vás kandidovat, my jen navrhujeme, čím byste se měli zabývat, protože demokracie bez fungujícího právního systému není demokracií. A pokud právo není předvídatelné a vymahatelné, tak neříkejte, že jsme demokratický stát.“ A sebrali jsme se a šli jsme pryč. Protože tenhle nabubřelec, který proti nám seděl na sofa s neslušně roztaženýma nohama, celou dobu, co jsme na něj mluvili, pozoroval popel své cigarety. Je to křupan. Jen umí papouškovat jiné myšlenky, což dělá celý život. Mohu mít také výhrady k novinářům, ale jeho výroky vůči nim nejsou žert, to je křupanství a zhovadilost. Lidi ho označují různými zvířaty, voly a prasaty, ale to jsou užiteční tvorové. Tenhle člověk není užitečný vůbec ničím.

Ale mezi vyznamenanými jsou i lidé, kteří si ocenění skutečně zaslouží. Ať už jsou to váleční veteráni, nebo úspěšní sportovci. Někteří lidé je vyzývají, aby kvůli chování Miloše Zemana medaili od něj odmítli. Jak se na to díváte?

Já chápu, že je někdo potěšen, když dostane státní vyznamenání, ale vážím si těch, kteří od Zemana státní vyznamenání nepřijali. On snižuje hodnotu státních vyznamenání, protože je rozdává nějakým podivným režisérům, lidem, kteří mu lezou do řiti. Třeba Lorencové. Jak ta byla statečná? Ona je na úrovni bulvární novinářky. Ani jako poslankyně nebyla nic platná. Pořád marodila, jen brala slušné peníze, teď bude mít dobrý důchod. Její vyznamenání je plivnutí na všechny dobré novináře v téhle zemi. Zeman se systematicky chová jako nedospělý a zhovadilý jedinec, který si nezaslouží úctu ani lítost. Mně ho líto není. Vezměte si, jak pomluvil a pošpinil Peroutku, když lhal, že byl fascinován Hitlerem. Nikdo žádný článek nenašel, i když nabídl tomu, kdo ho najde, peníze. Přitom Peroutka skončil v koncentráku, pak ho přivezli zpátky a slíbili mu, že když všechno odvolá, už se tam nevrátí. Ale on je poslal do řiti a byl do konce války v koncentráku. A tenhle člověk si o něj otírá držku? Tenhle člověk, který byl podělaný za totáče, byl oportunní? Zeman je pro mě absolutní nula. A pochopil jsem, proč sociální demokrati před patnácti lety raději volili Klause a zradili svého bývalého předsedu. Protože ho znali z každodenního života, znali jeho aroganci, před nimi nic nepředstíral, před nimi se choval přesně tak, jak se dnes chová.

Vadí vám, že hlava státu vyznamenává často lidi, kteří buď sdílí jeho názory, nebo ho podpořili v prezidentské volbě? Dneska se objevilo další jméno vyznamenaného – herce Jiřího Krampola.

Vybavují se mi jeho estrádní pořady. To, co Miloš Zeman dělá, odráží to, čím je. Ale to je v pořádku. Budeme to muset bohužel vydržet, než umře nebo skončí. Je strašné už to, jaké lidi kolem sebe má, kam směřuje, komu leze do zadku, s kým si myslí, že se kamarádí. On si myslí, že ruský nebo čínský prezident si ho váží. Ne, jen ho využívají. Je tak nedospělý a směšný, že si neuvědomuje, že ten Číňan i Putin ho používají jen jako figurku. Jsou to hráči. A Zeman je mastodont. My jsme skoro stejně staří. Jemu bude sedmdesát čtyři, mně je sedmdesát tři, on je asi o tři čtvrtě roku starší než já. A podívejte se na ten rozdíl, já jsem zrovna lezl po stromech a řezal větve.

Já bych pominula tu fyzickou stránku, ale rozdíl mezi vámi bude v pohledu na svět a lidi.

Ono jedno s druhým souvisí. Nedovedu si představit, že kdybych na tom byl zdravotně jako on, že bych byl prezidentem, kdyby mě musela podpírat vlastní ochranka, kdyby mě musela podpírat při udělování cen hradní stráž, kdyby mi ochranka veřejně utírala nos a hubu, když lezu z auta, jako kdybych byl mimino. To je jakýsi stav demence. On nemůže odstoupit, on si neuvědomuje, že je tak poznamenaný. Já věřím panu Honzákovi a dalším skvělým psychologům a psychiatrům, co o něm říkají. Nejenže je nemocný fyzicky, ale i psychicky. To dokazuje krok za krokem tím, co dělá. Samozřejmě, že si ho tam pěstuje ta banda, co je kolem něho. Nemyslím mluvčáčka, to je takový ocásek uštěkaný, takový mopslík. Ale ten Mynář a Nejedlý. Jak je možné, že Mynář jako kancléř nemá dodnes prověrku? Jak je možné, že poradce Nejedlý je na jednání Miloše Zemana s Putinem, ale není tam velvyslanec? Ten tam má být podle protokolu přítomen.

Kritici prezidentovi vytýkají, že pohrdá nejen protokolem, ale i Ústavou, zákony, pravidly slušného chování. Souhlasíte s nimi?

Ano. Jsou věci, které ani nejsou napsané a všichni je dodržovali. Václav Klaus i ten Vašek (Havel). Vašek byl trochu bohém, Klaus byl potom víc úředník. Mnozí měli ke Klausovi výhrady, ale dneska by se mu měli omluvit, když vidí, k čemu došlo. Klaus byl aspoň korektní, nemusel jsem s ním souhlasit, dokonce musím konstatovat, že se mu nedivím, když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. Pak podal ústavní stížnost, ústavní soudci se začali chovat politicky, takže mu to shodili. Ale to, co napsal do ústavní stížnosti, bych z osmdesáti procent podepsal. Ale on tu ústavní stížnost nikdo nečetl. Mimo Ústavního soudu a možná to ani nečetli soudci. Dnes se ukazuje, že Klaus měl pravdu, protože spousta problémů, které dneska jsou, vyplývají z Lisabonské smlouvy. Ale o tom se nemluví. Mně samozřejmě vadí, co dneska Klaus říká a jak si budou se Zemanem na Hradě notovat. To je pro mne neakceptovatelné. Ale musím říci, že se jako prezident choval korektně.

Až na to pero, které si při tiskové konferenci v Chile strčil do kapsy. A videem se bavila nejen Česká republika, ale celý svět.

To byla také legrace. Evidentně to neudělal neprogramově. Teď jsem viděl celý záběr, předtím jen šot. Na záběru je vidět, že dopíše, pak si s perem hraje, pak si ponoří ruku pod stůl, dá ji do kapsy, pak pouzdro pro pero zavře a odsune ho. Evidentně ho lupnul. Je to směšné. Kdo ví, asi bylo hezké. Nebo chtěl mít památku. Vidíte, jak jsou tihle rádoby velikáni dětinští, tím dokazují, že žádní velikáni nejsou, že jsou to průměrní úředníci.

Ale Václav Klaus se choval kultivovaně. Na rozdíl do současného prezidenta Miloše Zemana, který nejde pro vulgární slovo daleko. Naposledy zazněly vulgarity opět nedávno v živém pořadu Českého rozhlasu. Podle mnoha lidí tak Miloš Zeman znevažuje prezidentský úřad. O vás je známo, že také občas řeknete peprnější slovo? Nemá stejné právo prezident?

Já jsem občan. Kdybych byl prezident, tak takhle mluvit nebudu. Budu se krotit, už kvůli lidem. Jsem temperamentní a cholerický, proto bych taky nikdy nepřijal takovou funkci. I když bych byl určitě lepší prezident, než je tenhle, co sedí na Hradě. Byl bych zodpovědný, a hlavně bych se obklopil mimořádnými lidmi, protože sám to nikdo dělat nemůže. Jeden z největších novodobých prezidentů byl Ronald Reagan. On nebyl sám velký lumen, ale měl úžasnou schopnost personalistiky. To neměl ani Vašek, ani Klaus. Takových poradců, jako byli kolem Vaška Havla, najdete na ulici spoustu. A většina lidí kolem něj nebyli ani jeho přátelé z disentu. Křižan se objevil za pět minut dvanáct, Černý se objevil za pět minut dvanáct, až po listopadu. Mimo Ládi Hanzela, ale to byl asistent, ne poradce, Saši Vondry, který podepsal Chartu a byl v disentu, a Josky Skalníka, který musel brzy odejít, protože byl v seznamech StB, ale nikoho neudal. A Vitásková, která spolupracovala s StB, dostane dnes vyznamenání.

Co říkáte jako člověk, který podepsal Chartu a byl pronásledován Státní bezpečností, na to, jak se Miloš Zeman prezentuje jako hrdina, který měl odvahu bojovat s totalitním režimem?

Napsal jeden článek, to byla celá jeho sláva. Celou totalitu byl oportunní, dokonce v dubčekovské éře vstoupil do komunistické strany. Já bych do ní nikdy nevstoupil, dokonce jsem přemluvil svoji tetičku, aby do ní nevstoupila. Když potom slyším starého chlapa, pana profesora Kroupu, říkat, jak ten Zeman byl skvělý, mám pocit, že žije na Měsíci. To, co dnes Zeman dělá, bylo v něm už tehdy. Co je to za charakter, když se vykašle na svého syna a neplatí na něj ani alimenty? Mne fascinuje na politicích i novinářích, že jim vynechává paměť, že nevidí kontinuitu jeho činů. Zeman podlým způsobem odstřelil letitého zahraničního šéfa sociální demokracie, který se vrátil ze Švýcarska. A pak do strany začal vnášet ty socialistické prvky. Je největší zloděj, který je vinen za promrhání peněz – jedné biliardy a dvou set miliard – slyšíte dobře, ale nikdo o tom nemluví. Ani Babiš, ani opozice. To prošustrovala při privatizaci Zemanova vláda se Sobotkou, nikoli Klaus. Výsledkem je i Bakala. A nic se neděje, protože se namočila i druhá strana, takže všichni drží zobák. Ne proto, že se mají rádi, ale protože se drží v klinči. Všichni si namočili čumáček v těch klientelistických sračičkách. Ale jsem stejně optimista. Tenhle taky odejde. Možná se toho dožiju, a když ne, dožijí se toho moje děti a vnoučata. A pak po něm neštěkne ani pes, bude synonymem úpadku, zvrácenosti a ostudy.

A věříte, že příští přímá prezidentská volba dopadne lépe?

Věřím tomu, že přijde nějaká výrazná osobnost. Teď tři neúspěšní prezidentští kandidáti vstoupili do Senátu, uvidíme, jak si dál povedou. Sranda je, že o Jiřím Drahošovi říkali, že nemá charisma. Možná nemá, ale já nepotřebuji prezidenta s charismatem. Já chci důstojně vypadajícího, inteligentního a slušně se chovajícího prezidenta, který má za sebou životní dráhu, která vykazuje jeho kvality. Drahoš byl profesorem, přednášel, byl šéfem Akademie věd, sehnal několik miliard na to, aby nepadla Akademie věd a vysoké učení. Jednal s mimořádnými lidmi v Evropě i s ministry školství Německa, Francie. Vytvořil vztahy s jinými institucemi. Proč by tenhle člověk, který je navíc hudebně nadaný a tvořivý, měl mít nějaké pochybné politické charisma? Každý herec má charisma. A Miroslav Sládek, který z politiky vyšuměl, měl pro některé lidi taky charisma. Místo charisma bychom se měli bavit o myšlenkách a životním příběhu. A Drahoš má příběh kluka z malého města, kde maminka dělala zdravotní sestru, tatínek učitele a řídícího školy. A dotáhl to na šéfa Akademie věd. A k získání prezidentského úřadu mu chybělo málo. Na to, že byl outsider, dopadl mnohem lépe než bývalý premiér Jan Fischer v předchozí přímé volbě prezidenta. To je ten, co se najednou stal židem až po osmdesátém devátém. Do té doby do synagogy ani židovské obce nechodil, pak začal nosit jarmulku.

Jeden z neúspěšných prezidentských kandidátů a nový senátor Pavel Fischer prohlásil, že prezident svými slovy opakovaně poškozuje celou naši zemi a vyzval ho, aby se vrátil do ústavní role, která mu jako prezidentu republiky přísluší, a začal sloužit ideálům demokracie a svobody. Dokáže to ještě Miloš Zeman?

Tenhle člověk se podle mne nezmění a bude to jen horší. Někdo říká, že provokuje. Ale on tak neprovokuje, on tak skutečně myslí. Když si vezmete záběr s Putinem, kdy ruskému prezidentovi říká, že by se měli novináři likvidovat, on nevěděl, že ho zvukově nahrávali. Tady ukazuje, že tak myslí. Někteří lidé se domnívají, že to říká jen proto, aby některé lidi naštval. To také. Ale mne nemůže naštvat. Jak by mě mohl naštvat někdo, kdo je tak deformovaný? Tenhle člověk není schopen udělat něco pozitivního a kvalitního. Je to panoptikum. Když vidíte Zemana jako prezidenta, jak jde v papučích, pak v trenýrkách, sedne do člunu na rybník a pádluje, za ním musí na rybník ochranka, žádný spisovatel nenapsal absurdnější scénku. Kdyby se to sestříhalo, se Zemanem by se dal natočit úplně super surrealistický absurdní film. A kdyby venku lidi nevěděli, že je to prezident, umlátili by se smíchy.

autor: Libuše Frantová