Jsem Majerová, ne Klaus, ale na hodnotách, které hájíme, se nic nemění, říká nová šéfka Trikolóry

ROZHOVOR Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se v úterý večer stala úřadující předsedkyní hnutí Trikolóra, které společně s Václavem Klausem ml. před dvěma roky zakládala. Poté, co Klaus ml. nečekaně rezignoval a oznámil, že již nebude v nadcházejících volbách kandidovat, se naplno pustila do práce. Přechytla klíčová jednání, přípravu sobotní ideové konference i jednání s koaličními partnery. „Jedeme dál a věříme v náš společný úspěch,“ říká šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková v prvním velkém rozhovoru, který poskytla ParlamentnímListům.cz.

Co bylo podle vás hlavním důvodem toho, že Václav Klaus ml. oznámil ukončení svého politického angažmá?

Lidé jsou zvyklí, že politici často lžou, ale to není Vaškův případ. On ty důvody, proč odstoupil, sám popsal přesně a pravdivě. Vyčerpanost, vyhořelost, ztráta energie. Ty důvody jsou osobní, nikoli politické. Členem Trikolóry zůstává.

Opravdu vám předem vůbec nic neřekl? Přeci jenom jste první místopředsedkyní hnutí a spolu s Václavem Klausem ml. jste hnutí zakládala …

Pouze v náznacích. Bylo to jen a jen jeho rozhodnutí a nechtěl, aby ho kdokoli přemlouval. My z Trikolóry, jeho otec či kdokoli jiný. Stejně jsme to pak dělali, my i jeho otec, ale marně.

Co bude podle vás pro Trikolóru znamenat odchod Václava Klause ml.? Neobáváte se, že přijdete o část svých voličů?

Ani to se nedá vyloučit. Ale pro nás ostatní je to především impulsem, abychom ještě víc zabrali a celý projekt Trikolóry i koalice se Svobodnými a Soukromníky dotáhli do úspěšného konce. To znamená do sněmovny.

V úterý večer jste oznámila, že po oficiální rezignace Václava Klaus ml. přebíráte jako první místopředsedkyně řízení hnutí. Takže ode dneška se již účastníte za něj všech jednání a schůzek?

Ano, ještě ten večer, co Vašek rezignoval, se sešlo předsednictvo a hned na druhý den jsem svolala tým svých nejbližších spolupracovníků k velké poradě. Také schůzky s nejrůznějšími lidmi jedou jedna za druhou.

Projeví se nějak odchod Václava Klause ml. na vašich společných aktivitách v Poslanecké sněmovně?

Ne. Jedeme dál. Ostatně poslancem Václav zůstává.

Trikolóra oznámila uzavření dlouhodobé spolupráce se Svobodnými a Soukromníky. Jak přijali vaši partneři tuto změnu na straně Trikolóry?

Samozřejmě s překvapením. Stejně jako my. Dnes navazujeme na další jednání.

Může změna ve vedení Trikolóry znamenat nějaké změny, případně destabilizaci domluveného politického spojenectví se Svobodnými a Soukromníky?

Musíte kvůli oznámení Václava Klause ml., že nebude v letošních volbách kandidovat, přeskládat vznikající kandidátní listiny?

Ne. Musíme se jen poohlédnout po jiném lídrovi pražské kandidátky.

Už máte představu o tom, kdo bude společným celorepublikových lídrem Vaší kandidátky? Budete to vy?

Lídrem Trikolóry teď nepochybně jsem, a za tu obrovskou podporu, které se mi během jediného dne dostalo, všem děkuju, všechno další je otázkou dalších dní a dalších jednání.

Někteří politologové spekulují o tom, že by se mohl vrátit do aktivní politiky také exprezident Václav Klaus a možná se stát i kandidátem Trikolóry. Jak to vidíte vy?

Vztahy Trikolóry s prezidentem Václavem Klausem považuju za nesmírně důležité, stejně tak jako jeho roli v probíhajícím procesu koncentrace a spolupráce všech pravicových, konzervativních a národních politických subjektů. Ale já osobně tu nejsem od toho, abych předjímala jeho roli, to je na jeho rozhodnutí. Každopádně se s ním chci brzy sejít.

Právě exprezident Klaus vyzval minulý týden k další politické integraci těch, kteří chrání svobodu. Mluvil také o spojení s SPD. Co si o tom myslíte? Je to reálný scénář?

Myslím, že bychom mohli začít dohodou o neútočení.

Na co se v roli první dámy vašeho hnutí chcete teď zaměřit? Jsou věci, které chcete dělat jinak než dosavadní předseda Klaus ml.?

Na směřování Trikolóry se nic nemění, ale některé věci samozřejmě trochu jinak dělat budu. Jsem Majerová, ne Klaus. Rozhodně chci Trikolóru víc otevřít a dát více prostoru té spoustě osobností, které už dnes v Trikolóře jsou, a další chci přitáhnout.

