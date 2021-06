Karma za Kúdelu? Okamura o poklekávání, škodlivosti EU i pravé tváři Andreje Babiše

reklama

V pátek Sněmovna schválila kromě třeba tzv. klouzavého mandátu poslanců také široce diskutovanou změnu ústavy (respektive listiny) týkající se možnosti sebeobrany legálně drženou zbraní. SPD se tématu sebeobrany věnuje dlouhodobě, je pro vás tato ústavní novela dostatečnou garancí?

Po té, co se nedávno SPD podařilo zvýšit přídavek na dítě o 500 Kč pro pracující rodiče, zavést paušální daň pro živnostníky, čímž jsme zjednodušili a zlevnili živnostenské podnikání, a prošlo nám zrušení daně z nabytí nemovitosti, což lidem zlevnilo pořízení nemovitosti, jsou to další konkrétní úspěchy SPD. Konečně se vydařila naše dlouhodobá snaha a Sněmovnou prošel návrh, aby byla do ústavy vložena věta, že bude zaručeno právo bránit život svůj či jiného člověka i se zbraní za podmínek, které stanoví zákon.

A tady bychom rádi následně prosadili zákon SPD, který je již vložen ve Sněmovně, s názvem „Můj dům, můj hrad“, kde posilujeme právo na tzv. nutnou obranu například v případě, že vás třeba někdo přepadne doma a překoná přitom násilím překážku (vylomí okno, vypáčí zámek, vyrazí dveře), tak by napadený byl nově vždy v právu. A ještě dodám, že já jako dlouholetý držitel zbrojního průkazu, zbraně a člen sportovního střeleckého klubu budu vždy hájit zájmy nás střelců, myslivců, policistů či vojáků.

Co se týče zavedení klouzavého mandátu, jsem spoluautorem tohoto zákona, a je to posun k tomu, aby ministr, který je zároveň poslancem, nekumuloval funkce, čímž dojde k úspoře veřejných prostředků.

Ve čtvrtek se mělo hlasovat o zrušení pandemické pohotovosti a rovněž o návrhu garantujícím účast u voleb občanům nakaženým covidem. Nakonec se o něm však vůbec nehlasovalo. Co se stalo?

Hnutí SPD prosazuje, aby se zrušila pandemická pohotovost a aby na podzim mohli jít volit i lidé, u nichž by se uvádělo, že mají v danou chvíli covid. Na základě tlaku ze strany SPD konečně ve Sněmovně došlo k dohodě a na čtvrtek byly oba tyto body zařazeny na program schůze.

Podpořily to i další strany a prošlo by to. Bohužel vše ale nepochopitelně zablokovali nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, takže se nakonec ani o jednom nehlasovalo. A v pátek už měly ostatní strany na programu jiné své zákony, takže k tomu už nebyla ve Sněmovně většinová vůle. Kdyby tedy tito dva poslanci neblokovali čtvrteční jednání, tak by byla na základě předjednání SPD s ostatními stranami už ve čtvrtek pandemická pohotovost zrušena a bylo by odsouhlaseno také to, že všichni občané nehledě na covid budou mít možnost se zúčastnit říjnových voleb. Samozřejmě bez zavádění korespondenčního hlasování.

Když jsme u těch voleb, zbývají necelé čtyři měsíce a některé průzkumy označují za jejich „černého koně“ hnutí Přísaha Roberta Šlachty, prezentující se bojem proti korupci...

Také jsem to slyšel a o to víc mě zarazilo, když jsem s panem Šlachtou vystoupil v Aréně v TV Barrandov. Nedokázal uvést ani jeden konkrétní případ korupce z poslední doby, který by chtěl řešit, nedokázal uvést ani jeden konkrétní protikorupční návrh zákona, který by chtěl navrhnout… Oproti tomu má hnutí SPD jasný protikorupční program a tomuto tématu se dlouho věnujeme.

Základem je zásadní věc, od které nebudeme ustupovat a budeme ji neúnavně prosazovat. Jde o návrh zákona z pera SPD zavádějící při pochybnostech povinnost prokázat původ majetku od hranice 20 milionů korun, a to i zpětně. Majetek, jehož původ by vlastník nedoložil a neprokázal, že pochází z legálních příjmů, by byl zdaněn sto procenty nebo by propadl státu. Jde o návrh, který nijak nezatíží administrativně běžného občana vzhledem ke stanovenému limitu a zároveň vytvoří zásadní předpoklad, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Prosazujeme zároveň uzákonění přímé osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy, tedy všech, kdo přímo hospodaří s veřejnými prostředky. Jsme pro přímou volbu a odvolatelnost politiků občany.

A u pana Šlachty bych připomenul, že se jasně staví proti czexitu a proti referendu. Stejně tak mimochodem odmítá referendum a vystoupení z EU také Trikolóra. Jejich koaliční Svobodní chtěli dokonce zrušit důchody... to je šílené.

A horko je i na „čele pelotonu“. Piráti se už vidí jako vítězové voleb a plánují si rozdělení ministerstev, zatímco Andrej Babiš varuje, že tu „nechceme multikulturní Pirátostán“. Co na tyto předvolební hrátky konkurence říkáte vy?

Krásná slova, ale skutek utek. Svými činy premiér popírá tato slova! Premiér Andrej Babiš tvrdí, že bojuje proti diktátu Bruselu, migraci a ekofanatikům, přitom dělá pravý opak a ve skutečnosti prosazuje stejné věci jako Piráti a demoblok. Podle Babiše příležitostná česká kritika evropského integračního procesu neznamená, že by země celkově stála proti užší integraci. To znamená, že premiér Babiš podporuje další předávání pravomocí do Bruselu a že podporuje další užší centralizaci. Babiš podporuje i přijetí eura, říká, že ho naše republika přijme ve vhodný čas. To hnutí SPD jasně odmítá, nechceme euro nikdy, protože to pro nás není výhodné!

Babiš podpořil unijní Zelený úděl (Green deal), který bude stát naši ekonomiku biliony korun a ekonomiky států EU celkem biliony eur. Stejně tak kývl na eurodluhopisy (750 miliard eur), které zadluží další generace, a na evropské daně, které bude Evropská unie vybírat. Babišova vláda plánuje za boj proti CO2 vyhodit do vzduchu obrovské peníze. Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že mezi roky 2010 až 2030 bude vyplacen na podporu obnovitelných zdrojů energie až bilion korun, z toho 570 až 580 miliard korun solárním elektrárnám.

A tedy ten Babišův „multikulturní Pirátostán“ ?

Zcela skandální mi připadá nejnovější zjištění Nejvyššího kontrolní úřadu, že Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM vydala mezi lety 2017– 2019 téměř miliardu korun (konkrétně 900 milionů Kč) na podporu migrace. Jestli bude SPD po říjnových volbách ve vládě, tak to hned zarazíme.

Babiš již jako premiér podpořil i marakéšskou deklaraci, v níž „partneři uznávají potřebu povzbuzovat a posilovat cesty zákonné migrace… mezi Evropou a zeměmi severní, západní a střední Afriky“. Tu jménem ČR odsouhlasil tehdejší ministr vnitra Metnar z ANO.

Premiér Babiš podpořil také tzv. Globální pakt o uprchlících, který podporuje migraci a podporuje politické neziskovky, které podporují nelegální imigranty. Premiér totiž v odpovědi na mou interpelaci vyjádřil podporu Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která via facti podporuje nelegální imigranty do ČR, a vyjádřil obecně podporu neziskovkám, které podporují imigranty. A financuje je z veřejných peněz. Takže Babiš sice řeční, ale ve skutečnosti podporuje to samé co Piráti a demoblok (Piráti, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09).

Soužití kultur v Evropě se dnes diskutuje i v souvislosti s právě probíhajícím fotbalovým mistrovstvím Evropy. Zejména britská média bedlivě sledují, které týmy „poklekávají“ jako projev pokory k hnutí Black Lives Matter. Čeští fotbalisté sdělili, že rasismus odmítají, ale poklekávat nebudou. Vy jste toto gesto již v minulosti kritizoval, předpokládám tedy, že jste spokojen.

Mám z toho radost. Klečení při zápasech je podle mě symbolem protibělošského rasismu a ponižování a toto gesto vyžadovalo podle mého názoru rasistické hnutí Black Lives Matter. A jsem rád, že jsme porazili Skoty. Asi karma za Kúdelu. (smích)

Evropskou myšlenku si již několik desetiletí monopolizují instituce Evropské unie. Co říkáte na to, jakým způsobem tyto instituce přispívají k ochraně Evropy a jejích hodnot?

Připomněl bych stručně jen dvě věci. Řecko chce bránit své hranice, a Evropské unii se to nelíbí. Řekové chtějí nasadit zvukové dělo, které má imigranty odradit, a podle EU je to nehumánní. Pro EU jsou asi lepší teroristické útoky a kriminalita imigrantů. To je humánní?

Podobně EU kritizuje Maďarsko za to, že zakázalo zákonem propagaci pornografie, ideologie genderu a LGBT mezi dětmi. Podle EU je to prý v rozporu s demokratickými hodnotami EU. Obrana normální rodiny je podle EU proti demokracii? EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe.

Mnozí fandové Evropské unie vyjadřovali naději, že nás Unie podpoří v našem sporu s Ruskem kvůli Vrběticím, uvalí na něj spoustu dalších sankcí a „umravní jej“, a místo toho Angela Merkelová v minulých dnech prohlásila, že by EU měla s Ruskem udržovat dialog a prezident našeho hlavního spojence v NATO se s Vladimirem Putinem přátelsky sešel v Ženevě. Co na to říci?

Vypadalo to skoro jako selanka, že? Demoblok z nás dělá užitečné idioty, zatímco západní státy dál budou budovat svůj byznys s Ruskem…

