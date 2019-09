Kauza Čapí hnízdo mi přijde podivná, svěřil se starosta Moravských Budějovic

V rozhovoru, který poskytl dlouholetý starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka (STAN) pro ParlamentníListy.cz, se svěřil nejen s řadou záměrů radnice včetně možných úprav cen nájemního bydlení. Ohlédli jsme se také za prvním ročníkem festivalu Moravskobudějovické kulturní léto, ale i za jeho působením ve Sněmovně. Proč by se již nechtěl vrátit? A jaké jsou jeho plány do budoucna?

Jak hodnotíte závěry ankety, v rámci které analytici projektu Obce v datech hodnotí kvalitu života a kde se z patnácti hodnotících měst na Vysočině umístily Moravské Budějovice až na 12 pozici? Je pro vás impulzem něco změnit?

Dvanácté místo není vůbec špatná pozice vzhledem k tomu, jak kraj podporuje tuto část Vysočiny. Je to pro nás velmi solidní umístění, za současné situace můžeme být rádi, že budeme i před koncem mandátu krajského zastupitelstva blíže desáté pozici.

Připouštíte, že pokud nezískáte dotace na opravu bazénu na koupališti, příští rok se zřejmě neotevře. Podali jste již nějakou žádost? Kam konkrétně se budete obracet? A jste ohledně schválení dotace optimista?

Ve městě máme v současné době tři významné havárie, v souvislosti s opravou školního bazénu jsme zaslali dopis přímo ministru školství, kde jsme požádali o mimořádnou dotaci pro město. Pan ministr na urgentní prosbu zatím neodpověděl, vyjdou-li však dotace na opravy školských zařízení, rozhodně o ni požádáme. O uzavření koupaliště do budoucna budeme ještě hodně diskutovat, je to možné, protože z letošní sezóny vyplynulo, že stálí hosté koupaliště nejsou ani z deseti procent občané našeho města. Zůstává tedy otázkou, zda ho vůbec opravovat, i když pro naše město by to byla jistě dobrá reklama.

A co bude s bazénem v Základní škole Havlíčkova, který je hojně využíván k výuce plavání? Budete usilovat i o dotaci na jeho rekonstrukci? Nebo nešlo by se do investice pustit za spoluúčasti ostatních měst, jejichž žáci bazén též využívají?

Z předchozí odpovědi vyplývá, že jsme usilovali o dotaci od Ministerstva školství, znovu uvádím, že pokud budou vypsány dotace na opravy školních zařízení, určitě je budeme chtít využít. Spoluúčast ostatních měst na opravě je pro mě zajímavou myšlenkou. Napíši dopis okolním městům, aby se na této opravě spolupodílely, zároveň podotýkám, že v případě jejich nesouhlasu budeme nuceni bazén uzavřít. V tomto směru by neměli být skeptičtí, protože si musejí uvědomit, že budou muset za výukou plavání dojíždět až do 30 km vzdáleného okresního města, proto doufám, že nás finančně podpoří.

S vedením školy jsme se dohodli na dílčí opravě, která umožní výuku plavání v příštím školním roce.

Psali jsme: ÚZSVM převzal poslední pozemky z Mapy majetku státu v okrese Žďár nad Sázavou Národní památkový ústav: Hradozámecká noc se blíží, památky chystají nevšední program Třebíč: Silnice na Velké Meziříčí se bude opravovat ve dvou etapách Hejtman Běhounek: Kraje řeší elektronické služby pro občany, chybí ale aktivnější přístup státu

Uvažujete na základě petice, s níž přišli na radnici obyvatelé nově vznikající ulice rodinných domků, která už dostala název Pod Spravedlností, o jejím přejmenování na Krátká? Je nějaký důvod, proč nevyjít obyvatelům vstříc?

Otázkou je, zda je důvod vycházet vstříc, když název ulice kopíruje historický název lokality a zastupitelstvo města počtem 17 hlasů název ulice schválilo.

Když jsme u bydlení. Jaké investice v tomto směru plánujete v nejbližší době?

Město v současné době dokončilo prodej parcel k výstavbě rodinných domů v lokalitě Zahrádky. Stavební komise města vytipovává další lokality pro možnou individuální výstavbu, a do návrhu rozpočtu na rok 2020 budeme v tomto ohledu zadávat pouze částky na tvorbu projektové dokumentace, neboť budeme nuceni zainvestovat již výše zmiňovanou havárii bazénů a rekonstrukci technické infrastruktury v lokalitě Mexiko. Budeme také uvažovat o úpravách nájemního bydlení, protože vzhledem k výši nájmů jsou všechny naše byty v kategorii sociálního bydlení.

Před dvěma lety jste neúspěšně kandidoval za STAN do Dolní komory Parlamentu. S jakými pocity nyní sledujete aktuální dění ve Sněmovně? Vláda je sice po čtvrtroce zase kompletní, domníváte se ale, že vydrží do konce volebního období?

Se STAN stále spolupracujeme a předpokládáme, že udržíme podporu ještě do roku 2020. Na zbývající části vaší otázky nemohu odpovědět, neboť nejsem vlastníkem křišťálové koule.

Podle zatím nepotvrzených informací Deníku N státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Co vy na to?

Toto je otázka, která má směřovat k orgánům činným v trestním řízení a státním zastupitelům. Vzhledem k tomu, že vycházím pouze z materiálů, které jsou předkládány v médiích, přijde mi celá kauza podivná.

Psali jsme: Čapí hnízdo? Babiše prý čekají horší věci Šok kolem Babiše: Jde o Čapí hnízdo. Přinesla to Slonková „Osvobození“ Babiše. Tabery promluvil za veřejnost: Nemůžeme požadovat, aby šel k soudu, ale vysvětlení ano Komentátor uvažuje: Abychom Zemanovi rozuměli správně...

Uvažujete o tom, že byste se o kandidaturu do Sněmovny pokusil znovu? Nebo nemáte chuť po letech strávených v politice změnit profesi? Přece jen i do poslaneckých lavic jste usedal již v letech 1996–1998.

Vzhledem k tomu, že po letech strávených jak v celostátní, tak i v regionální politice se pomalu, ale jistě začínám cítit unaven, budu rád, když se mi v současném volebním období podaří ve spolupráci s ostatními členy rady uskutečnit sliby, které jsme občanům našeho města dali. Do budoucna už se těším, že budu aktivně užívat důchodu a poslanecké lavice s radostí přenechám mladším kolegům, ať si užijí atmosféru, která tam nyní panuje. S tou příjemnou, co tam bývala za mne, se to už vůbec nedá srovnat.

S jakou odezvou se setkal festival Moravskobudějovické kulturní léto? Plánujete jej příští rok zopakovat?

S úžasnou. Spousta lidí měla obavu, co bude s festivalem, když došlo k rozchodu města s Václavem Hudečkem. My jsme ale bez festivalu zůstat nechtěli, jeho atmosféra byla pro nás ojedinělá a každý rok lákala do našeho města návštěvníky nejen z města, ale i z okolí. Zatli jsme zuby, tvrdě pracovali a myslím, že se nám opravdu podařilo vytvořit kvalitní program, který naše festivalové návštěvníky nadchl. Sám jsem nadšený a pevně věřím, že do budoucna u jednoho ročníku nezůstaneme.

Nelze opomenout ani úspěch místních mažoretek, které se staly mistryněmi Evropy. Kolik do podpory různých zájmových či sportovních sdružení investuje radnice? A podle jakého klíče jsou jim dotace rozdělovány?

V letošním roce se do rozpočtu na podporu sportu a zájmových aktivit dostal 1 milion 900 tisíc Kč. Dotace nejsou rozdělovány podle klíče, ale město se snaží na základě komunikace s jednotlivými organizacemi, které se těmto aktivitám věnují, zjistit jejich budoucí výši podpory. V současných pravidlech se částky zpravidla pohybují do výše 50 % z požadovaných prostředků. Výjimku od letošního roku má Hockey Club Moravské Budějovice 2019, který má sjednanou podporu na základě memoranda mezi městem a hokejovým klubem.

Podpora sportu a sportovních aktivit je dlouhodobě v centru pozornosti nejen obyvatel, ale i organizací, které se málokdy cítí uspokojeny výší poskytnutých prostředků. Úspěchu našich mažoretek si ceníme a jsme rádi, že prezentují naše město a celou Českou republiku ve světě, proto byly mnou přijaty a osobně jsem jim poděkoval.

Jsou podle vás prostory pro trávení volného času včetně sportovního zázemí ve městě dostatečné? Přijdou si celoročně na své nejen děti a mladiství, ale i dospělí a senioři?

Na tuto otázku není zrovna jednoduchá odpověď. Každý má svou vlastní představu o využívání volného času, někdo chataří, někdo sportuje, někdo chodí za kulturou, jiní chodí na vycházky nebo rybaří. Dětem a mládeži se věnuje řada organizací a také senioři mají svůj klub a organizují tolik zajímavých akcí, že i oni si přijdou na své. Volnočasové zázemí pro ty nejmenší rozšiřujeme stále, využíváme dotačních programů, tak aby mohly maminky s dětmi trávit čas venku. V oblasti kultury nezahálíme, a jak jste mohli v poslední době zaregistrovat, letošní první ročník Moravskobudějovického kulturního léta dopadl na výbornou. Máme tu krásný zimní stadion, podařilo se nám s podporou zastupitelů podepsat memorandum o spolupráci s hokejovým clubem a naše město bude pokračovat v zápasech II. hokejové ligy. Fanoušci si tedy přijdou na své a ani v této oblasti nebudou ochuzeni. Koupaliště, sokolovna i městské kulturní středisko nabízejí vyžití jak pro malé, tak i velké, a to nejen ve sportu, ale i v bohatém kulturním programu. Samozřejmě že je potřeba finančně zajistit provoz všech těchto organizací, proto se je snažíme neustále podporovat.

Psali jsme: Starosta Pačiska: ČSSD situaci nezvládla. Vítězem se stal prezident Kraj Vysočina připravuje jednu z logisticky nejnáročnějších stavebních akcí „To je špatně. Hamáček mlčí a komentují to jiní.“ Hejtman Běhounek vyslal jasný vzkaz vedení ČSSD Prezident Zeman: Vysočina je krajem, který neremcá, který pracuje a má úspěch

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková