Kavárna zase bude na větvi. Výbušnej granátek. Zeman pronesl své nejlepší poselství, myslí si expert Jiří Mikeš

Co říkáte na vánoční poselství pana prezidenta? Jak byste jej zhodnotil jako zkušený marketér?

Myslím, že ten projev byl vyvážený a hodný prezidenta republiky. Aranžmá bylo příjemné, komorní až rodinné. Pan prezident, což je velice zajímavé, vypadal zdravě. Takže tím vlastně dost možná naštval pár nějakých jeho kritiků. Byl slušně oblečen a moc se nekýval, jak bývá jeho zvykem. Z vizuální stránky byl projev zvládnut dobře, musím říct.

A co obsah? Prezident v projevu mluvil o spoustě věcí, od klimatických aktivistů až po zdlouhavá soudní a stavební řízení, která Českou republiku podle jeho názoru zpomalují...

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 23319 lidí

Obsahově v něm měl všechno. Co mě ale zaujalo, bylo, že znovu pronášel projev spatra. Já si myslím, že by se v současné době snad nenašel politik, který by tohle zvládl. Možná snad Václav Klaus starší, ale i ten by si asi udělal pár poznámek. Prostě to je neuvěřitelné, jakou má pan prezident „sloní paměť“.

A k tomu obsahu, jsem strašně zvědavý, kdo mu jej bude vytýkat, asi takoví ti lidé jako Hilšer, Laudát, Langšádlová a podobně. Protože on ten rok zhodnotil velice uvážlivě, a to třeba i tam, kde mluvil o pomalosti soudů, stavebních řízení, daňových úlevách. Zajímavé také bylo, že nekritizoval Národní investiční program, který kritizují takřka všichni z opozice. Zeman o něm naopak řekl, že je konkrétní a obsahuje čísla, rozpočty a podobně.

Fotogalerie: - I do přinesených nádob

Zeman v projevu mluvil o ekologickém aktivismu s tím, že má pocit, že se z diskuse o změnách klimatu stává jakési nové náboženství. Zeman dále uvedl, že se už miliony let na Zemi střídají teplá a studená období, rovněž, dá se říci, i rozporoval to, že by za změny klimatu mohl člověk a jeho průmysl založený na spalování fosilních paliv. Prohlásil o sobě, že je kacířem debaty o klimatické změně...

Ono to jde ovšem špatným směrem. Sice tu máme takové ty novodobé proroky, jako je třeba Greta Thunbergová, nikdo jako by si ovšem nepokládal otázku, zda náhodou matku zemi nedrancujeme až přespříliš. Jestli se neřídíme pořád tou myšlenkou růstu pro růst? Já si myslím, že to je to podstatné, co by si zasloužilo nějakou kritiku. Jestli si náhodou lidé neudělali z těch obchodních domů chrámy, a nevidím, že by se ta problematika uchopovala tímto způsobem, mám pocit, že se to neděje a spíše to jde směrem, který kritizuje Zeman.

Podívejte se například na podporu obnovitelných zdrojů. Jak prezident zmínil, v Česku vyprodukují obnovitelné zdroje nějaká tři procenta elektrické energie, a to tu máme přitom republiku celou posetou slunečními panely a plundruje nás to finančně. Podle mého se Zeman v projevu o těch „zelených baronech“ zmínil správně. Co se týče zelené Evropy, o kterou Západ usiluje, tak s ním opět souhlasím. Vždyť Evropa dělá celosvětově jen devět procent emisí. Tak jestli tohle chtějí, tu zelenou Evropu, průmysl od nás skutečně půjde a budeme tu pěstovat kytičky a třít bídu.

Zeman se věnoval i letošním protivládním demonstracím. Na některé z nich dorazily statisíce odpůrců premiéra Andreje Babiše. Zeman ovšem řekl tak trochu provokativně, že si jich „všiml“. Nedráždí tak trochu své odpůrce?

No, pan prezident vždycky trochu rád provokuje, vždycky hodí nějakej ten svůj „výbušnej granátek“ a určitě z toho pak má i nějakou svou vlastní radost. Ovšem obecně si myslím, že Zeman v podstatě jenom opět deklaroval, že takovýto způsob protestu nemá nijak velký význam. Tak ať si klidně demonstrujou, ale hlavně ať jdou potom k volbám a tam se to rozhodne. Co se týče útoků na Babiše, tak ty přicházejí často z řad dnes již odkecaných, dřívějších politiků a podle mne je Babiš musí spíš vítat, jelikož mu mohou i zvyšovat preference. Připomíná to celé pomyslné psy štěkající na jedoucí karavanu. Zeman se z výšky té karavany dívá dolů a říká si, no tak ať si štěkají, ale karavana má nějakej svůj cíl, někam jde cílevědomě a rozumně, takže psi štěkají, ale karavana jede dál.

Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

A nepřehnal to prezident Zeman trochu s tou „bolestí"? Tedy že přál lidem bolest, takovou bolest, kterou způsobuje myšlení?

Ale vůbec ne. On prostě řekl, že myšlení a přemýšlení bolí. On se otočil na Masarykovi. To není jeho konstrukce, on řekl, že lidem přeje bolest, aby mysleli, aby se pořádně rozhlíželi a rozmýšleli, kdo co přináší, kdo vám pomáhá, čeho jsme dosáhli a tak dále. Ovšem „kavárna“ z toho bude samozřejmě zase úplně na větvi.

Kdybyste měl Zemanův letošní vánoční projev oznámkovat jako ve škole, jakou známku byste udělil?

Dal bych mu tentokrát 1 s minusem.

A byl někdy Zeman lepší?

Ne, tohle byl jeho nejlepší projev. Byl to velice vyvážený projev, hodný prezidenta, nic mu nechybělo.

Fotogalerie: - Pochod na vládu

Na čem si myslíte, že se bude točit kritika Zemanova projevu z řad jeho odpůrců?

Myslím, že se bude zcela určitě točit na tom, co prezident řekl na téma klimatických změn a klimatického aktivismu. Určitě mu vytknou i to, že řekl, že středoškoláci by měli za klima demonstrovat v sobotu a ne v pátek, kdy mají být ve škole. Určitě Zemanovy kritiky naštve i tím, co řekl o těch parašutistech na těch krajských volbách, protože je pravda, že tam dosazují úplný neználky často hlavně proto, že za sebou mají nějakou politickou kariéru, ale že by to byli nějací odborníci, to se asi říct nedá.

Myslíte si, že výrok o politických parašutistech zabolí někoho konkrétního?

Já myslím, že určitě (smích). Ale to uvidíme, jak konkrétně budou ten projev komentovat. Já je sice neznám, ale tuším, že to nějakého toho hejtmana určitě zasáhne. Mnozí novináři budou zcela jistě Zemana za jeho projev kritizovat. Podle mě ale obsahoval i to, co očekává taková ta pomyslná mlčící většina. Obsahoval apel na rozum, uklidňující signál lidem, že jdeme správným směrem, ekonomika šlape a jsme země, která je už vydávána za příklad v Evropě, už jsme před Španělskem i Portugalskem. Prostě karavana jde neúprosně dál a nechť si psi na ni štěkají.

Psali jsme: Miloš ty šmuky víc nasere tím, jak dobře vypadal... První ohlasy vánočního poselství od Cempera nebo Samkové Prezident Zeman: Prosím, abychom nezůstávali v bublinách svých názorů Prezident Zeman má Vánoční poselství. Tak mu Šafrova Hovorková sepsala, co by měl říkat, aby byl „civilizovaný“ Vkrádá se nám sem atmosféra strachu. Někteří lidé se snaží zavést zpět staré pořádky. Zpěvák Xindl X, od něhož to v písních schytali Babiš se Zemanem, varuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.