Kde je Wollner a Bakalův Respekt? Okamura o dvojím metru, Fialovu pokrytectví a finančním skandálu STAN

Hnutí SPD na začátku týdne zveřejnilo výzvu občanům k ústavní stížnosti proti povinnému covid očkování. Proč mají o něco takového žádat občané, od čeho jsou poslanci?

Hnutí SPD zveřejnilo vzor dopisu ombudsmanovi k podání ústavní stížnosti na zrušení příslušné pasáže vládní vyhlášky o zavedení povinného covid očkování, který si občané mohou zdarma stáhnout na našem webu. Ombudsman Stanislav Křeček mi telefonicky na můj dotaz sdělil, že v případě, pokud by jeho úřad dostal větší množství stížností od občanů v této věci, tak by podání stížnosti zvážil. Takže bych chtěl tímto požádat všechny občany, kteří nesouhlasí s vládní vyhláškou o povinném covid očkování, aby si stáhli a vyplnili formulář a zaslali na adresu Veřejného ochránce práv uvedenou v hlavičce. Je tu šance, že když to podpoří dost lidí, může se to dostat k Ústavnímu soudu.

My dlouhodobě prosazujeme dobrovolnost očkování a nesouhlasíme s vládní vyhláškou v části o povinném covid očkování pro vybrané profesní skupiny a občany 60+. Již v prosinci podalo hnutí SPD podnět k ombudsmanovi s žádostí o podání ústavní stížnosti. Ústavní stížnost v této věci může podle zákona podat 25 poslanců nebo 10 senátorů nebo ombudsman nebo vláda. SPD vyzvalo poslance ostatních stran, zdali by dodali, chybějících 5 podpisů poslanců (jelikož SPD má pouze 20 poslanců), ale žádný jiný poslanecký klub se k výzvě nepřipojil. Proto se nyní obracíme s žádostí na ombudsmana.

Dlouhodobě kritizujete opatření proti covid-19, že nedávají logiku. Změnilo se něco s novou vládou?

Vláda Petra Fialy musela zareagovat na verdikt Nejvyššího správního soudu, který ve svém rozsudku z 22. prosince 2021 konstatoval další nezákonnost vládních opatření. Například, co se týče restaurací, padlo omezení na počet hostů vztažený k počtu židlí a zmizela i podmínka povinného rozestupu 1,5 metru. Další nelogičnost je ale i například ve vládním opatření ohledně testování proti onemocnění covid-19, kdy do hospody smí jen očkovaný a test nestačí, zatímco v zaměstnání se plošně budou testovat i očkovaní 3. dávkou.

Je to další důkaz, že tato vláda není vládou odborníků. Pokud vláda nějaká opatření ohledně testování nařídí, musí je vždy řádně zdůvodnit, materiálně a organizačně zabezpečit a také plně a hlavně včas proplácet.

Zaznamenal jsem, že příští týden bude na základě podnětu SPD svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Co vás k tomuto mimořádnému kroku vedlo?

Chceme, aby vládní koalice vysvětlila pochybné financování hnutí STAN, kterému chodí na účet miliony z neprůhledných firem z daňových rájů na Kypru. Předseda STAN a nový ministr vnitra Vít Rakušan odmítá říct, kdo jsou koncoví majitelé těchto firem a proč STAN dostává peníze z Kypru. Nová vládní koalice říkala, že chtějí změnu a čerstvý vítr, ale na základě krátkého účinkování ve vládě jsou to evidentně prázdná slova a skutek „utek“. Proto požadujeme, aby nejen STAN a Vít Rakušan, ale i premiér Petr Fiala celou situaci pochybného financování svého partnera vysvětlili veřejnosti.

Všichni víme, že asi před šesti týdny Starostové pod tlakem médií stáhli svého nominanta na ministra průmyslu Věslava Michalika, který je spoluzakladatelem STAN, a ten také posílal hnutí STAN přes kyperské firmy miliony. Podniká mimo jiné ve štědře dotovaném solárním byznysu. A Michalík dodnes pracuje jako náměstek hejtmanky za STAN na Středočeském kraji, takže vedení STAN s jeho jednáním ve skutečnosti plně souhlasí. Michalík je tedy stále ve vysoké politice a jak Jan Farský, tak ministr školství Petr Gazdík, tak i Vít Rakušan jako ministr vnitra moc dobře věděli, kdo je jejich kamarád a kolega Věslav Michalik.

Hnutí STAN tvrdí, že firmy jsou české a platí zde daně…

Pakliže tvrdí, že jsou všechny firmy z České republiky, proč peníze chodí z Kypru? Proč ty firmy vyvádějí peníze na Kypr? Aby odvedli ze svého podnikání méně daní, než by musely zaplatit v ČR, a aby zároveň ukryly skutečné majitele? Proč sponzoring standardně nepřichází rovnou z českých firem? Jaké fyzické osoby jsou v ČR konečnými majiteli těchto firem a v jakém byznysu podnikají? Otázky jsou jasné, ale Rakušan to odmítá vysvětlit.

Považuji takové jednání za velmi podezřelé a pokrytecké, protože premiér Petr Fiala a jeho koaliční partneři žádali v minulém volebním období na ostatních vysvětlení všeho možného – ale jakmile mají sami něco vysvětlit, všimněte si, že Fiala mlčí a vůbec nevyzval koaličního partnera k vysvětlení; přitom se jedná o závažnou věc.

Měří se dvojím metrem, protože kdyby šlo o kohokoliv jiného, například právě o SPD, budou žádat hlavy a titulní strany médií by se tím zabývaly každý den. Málem by nás věšeli z okna. Je zde i obrovský dvojí metr mainstreamových novinářů – a já se ptám, kde je Marek Wollner z pořadu Reportéři ČT? Kde jsou investigativní novináři z Bakalova Respektu? Najednou nemají čas?

Nová vláda slibovala na konci roku představení plánu na vyřešení zdražování energií. Nakonec nějaké návrhy padly, jsou podle vás dostačující?

Jak všichni víme, tak fakticky nakonec žádný plán vláda nepředstavila, protože ho nemají, přestože plán a řešení slibovali. Vláda „vyřešila“ pomoc občanům pouze tím, že zvýšila sociální dávky nejen některým skutečně potřebným občanům, ale i nepřizpůsobivým. Tomu říká tato vláda koncepční řešení?

Spousta slušných a pracujících lidí nejenže tak nedostane nic, ale navíc bude vedle svých platit účty za energie i nepřizpůsobivým. Pan premiér v nějakém rozhovoru řekl, že vláda bude vysílat signály. Vysílání signálů je asi jejím jediným řešením. Doufám, že to nebudou signály kouřové, protože za ně by asi musela platit Bruselu emisní povolenky. (smích)

Dobře, a co by tedy navrhla SPD?

Opakuji to stále. Podle hnutí SPD je systémovým řešením odstoupit od Green Dealu EU (Zelený úděl) a od systému EU o obchodování s emisními povolenkami. Je zároveň potřeba udržet energetickou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně. Tento zásadní a systémový způsob řešení ale tato vláda nechce přijmout, jelikož je servilní vůči Bruselu a cizím zájmům globalistů. Okamžitým, avšak pouze velmi částečným a nedostatečným řešením by bylo snížení DPH na energie.

Nic z toho ale Fialova vláda nechce udělat. Zdražování energií a všeho bude tedy za této vlády pokračovat... Občané této země na tuto vládu šeredně doplatí, a to doslova.

Evropská komise ale na začátku roku vydala dokument, v němž jadernou energetiku uznává jako čistý zdroj…

Tak jednoduché to není a má to mnoho háčků. Při bližším pohledu jsou totiž ve skutečnosti podmínky nastavené tak přísně, že podle odborníků u nás nepůjde udržet současný energetický mix včetně jádra. Stručně řečeno, nepůjde udržet naší energetickou bezpečnost a soběstačnost. Prostě Brusel jde nadále tvrdě za realizací šíleného Green Dealu, který likviduje peněženky našich občanů a účty firem.

Navíc, Německo odstavuje další jaderné elektrárny, což přinese další zdražování elektřiny.

V současnosti prezentovaný návrh Evropské komise zařadit za určitých podmínek energii vyrobenou z jádra a zemního plynu mezi šetrné ke klimatu může podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše v současném znění přinést zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a zejména teplárenství.

Navíc, Česko do roku 2038 uhlí nahradit jádrem nezvládne. Potvrdila to předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Německo teď odstavuje provoz ve třech jaderných elektrárnách, zbývající pak hodlá odstavit v průběhu roku 2022. To opět přinese obrovské zdražování elektřiny. Německo a Rakousko navíc vystupuje proti tomu, aby jádro bylo považováno za čistý zdroj.

Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody, na základě skutečných realistických možností a potřeb našich občanů a firem. Nikoli na základě příkazů a termínů diktovaných z Bruselu, které nehledí na naši situaci.

V rámci plánovaného šetření Fialova vláda představila plán škrtů v platech lidí, placených z veřejných rozpočtů. Vy jste také nabádali k šetření, souhlasíte, že je zaměřeno právě takto?

Vláda seškrtala platy těm, kteří si přidat zaslouží. Je to výsměch občanům. Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN, místo aby provedla miliardové škrty zbytných výdajů ve státním rozpočtu (solární baroni, politické neziskovky, dávky nepřizpůsobivým atd.), tak seškrtala plošné zvýšení platů ve veřejné sféře na rok 2022, takže o slíbené peníze přišli hasiči, policisté, vojáci, pracovníci v sociálních službách, učitelé a další potřebné profese. Například zaměstnancům úřadů práce, hygienických stanic nebo finančních úřadů, kterým jenom přibývá práce, platy letos neporostou vůbec. Navíc toto své rozhodnutí vláda nekonzultovala ani s tripartitou.

Vzhledem k rostoucí inflaci je to nejen výsměch všem, kterých se to týká, ale zároveň to fakticky znamená i pokles jejich platů. Vládní garnitura na jednu stranu hlásá, že hodlá šetřit, ale na druhou stranu si sama rozdává pašalíky, zvyšuje počty svých ministrů a nabírá pro ně 74 nových státních úředníků na Úřad vlády za 43 milionů korun. Vláda také rozdává trafiky bývalým poslancům, kteří dostávají posty náměstků na ministerstvech. Jde jim jen o koryta.

Hnutí SPD prosazuje zvyšování všech platů včetně soukromé sféry například zvýšením odečitatelné položky na děti.

Vláda chce zmrazit platy politiků a soudců, i když senátoři podobný návrh v říjnu smetli. Až dojde do sněmovny, podpoříte jej?

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zmrazení platů politiků. Ale připomínám, že kvůli vládě Petra Fialy se platy politiků od 1. ledna zvýšily o 6 %, jelikož vláda na konci loňského roku ve Sněmovně nepodpořila projednání návrhu SPD na zmrazení platů politiků na celé volební období. Vláda chce nyní opožděně na lednovou schůzi Sněmovny zařadit svůj návrh na zmrazení platů politiků na pouhý rok. Navíc, podle premiéra Petra Fialy vláda teprve bude jednat se Senátem o podpoře tohoto jejich návrhu, přičemž Senát, kde mají většinu vládní politici, ale nedávno zmrazení platů politiků zamítl.

Hnutí SPD opakovaně a dlouhodobě navrhuje zmrazení platů politiků. V minulém volebním období hlasovali proti návrhu SPD i poslanci hnutí ANO. Je pro nás nepřijatelné, aby si o svých platech rozhodovali politici sami. Je potřeba najít jiný model, než když se platy politiků odvíjejí od pouhého koeficientu násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy i předseda Soudcovské unie Libor Vávra uvedli, že nynější návrh na zmrazení platů politiků, soudců a státních zástupců je v rozporu s dřívějšími rozhodnutími Ústavního soudu, a tedy protiústavní…

Soudci jsou podle mě v jasném střetu zájmů – jde přece o jejich platy. A nechápu, jak zmrazení platů může ohrozit jejich nezávislost, jak tvrdí. Prosazujeme uzákonění osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků, soudců, státních zástupců a exekutivy. Jsme pro odvolatelnost politiků občany a pro časově omezený mandát soudců na pět let s možností prodloužení. Je nutné zvýšit odpovědnost odpovědných.

Vláda chce zvýšit limit pro povinnost platit daň z přidané hodnoty u podnikatelů z jednoho na dva miliony. Co vy na to?

To je rozumné a hnutí SPD to navrhovalo už dávno, protože jinak se zbytečně lidem prodražují služby různých řemeslníků a podobně. Ale celou věc musí schválit Evropská unie, informoval ministr financí Zbyněk Stanjura. Potvrdil tak fakticky, že Česká republika je de facto protektorátem Evropské unie.

Podle hnutí SPD bychom si my sami v naší zemi měli určovat výši DPH, výši daní a sami bychom si měli navrhovat a schvalovat své zákony, aniž bychom se museli ptát Bruselu, zda nám něco milostivě povolí či nařídí. Toto je další důvod, proč vystoupit z EU.

Podle některých odhadů již kolem 80 % naší legislativy pochází z EU! Český parlament pak hlasy probruselských stran jen poslušně odmává směrnice EU a implementuje je do našeho práva.

Také připomínám, že premiér Petr Fiala i Zbyněk Stanjura řekli, že ODS je pro-unijní strana a že podporují přijetí eura ve vhodný okamžik. ODS také považuje Green Deal, který brutálně zdraží energie, za pozitivní věc a hlásí se k němu stejně jako celá vláda demobloku.

Kandidátka na šéfku Pirátů Jana Michailidu uvedla, že je přesvědčením komunistka. Co to ukazuje o Pirátech a celé vládní koalici, která se chlubí svým demokratickým zaměřením?

Opět se potvrzuje, že Piráti jsou komunistická strana. To ovšem zdaleka není jediné přihlášení se Pirátů ke komunismu. Bývalý místopředseda pirátské mládeže Radek Holodňák, který vymyslel její nový genderově neutrální název Mladé pirátstvo, je nadšený marxista. Holodňák pořádá čtení z knihy Karla Marxe, jejíž nové vydání zařizoval, a hlásí se k socialismu. Ani nás to nepřekvapuje, když předseda Pirátů Ivan Bartoš se fotí s vlajkou Antify, která má kořeny v komunistickém stalinistickém hnutí. Vše svědčí o tom, že Piráti jsou neokomunisté schovaní v liberálním hávu.

V Karlových Varech během silvestrovské noci imigrant z Afghánistánu, který žádal o azyl v Německu, vážně pobodal ženu a druhou znásilnil. Znamená to, že tato „rozmanitost“ západní Evropy posledních pěti let už doráží i k nám?

Bohužel se v poslední době nejedná o první případ znásilnění islámským imigrantem na našem území. Vzhledem ke zcela nefunkčnímu Schengenu a vzhlede k neschopnosti dosavadních ministrů vnitra zajistit bezpečnost našich vlastních hranic se bohužel stáváme ve své vlastní zemi lovnou zvěří islámských imigrantů. A premiér Fiala i ministr vnitra Rakušan k tomu mlčí. Opakovaně požadujeme obnovit ochranu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU. Prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace!

