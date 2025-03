Kdo je schopný a kdo jen všehoschopný? Jana Bobošíková o neúčasti opozice na bezpečnostní schůzce

Premiér Fiala svolal schůzku k bezpečnostním otázkám, opozice se jí ale nezúčastnila. Andrej Babiš ji označil za marketingový trik. Jak to vidíte vy?

Je zajímavé, že když vláda udělá cokoliv, opozice to okamžitě shodí jako „marketingový trik“ – a naopak. Politické strany a politici si zvykli, že jsou prodáváni jako ty čokoládové tyčinky, jak řekli marketéři prezidenta Pavla. A místo souboje idejí tak pozorujeme jenom souboj marketérů. Takže, co kdyby to pozvání opozice využila? Co kdyby přišla, postavila se premiérovi čelem a jasně řekla: „Tady je náš plán na posílení bezpečnosti ČR.“ To by byl politický majstrštyk. Místo toho se schovali a raději kritizovali zpovzdálí.

Tohle je přesně ten styl politiky, který lidi odrazuje. Neustálé házení špíny místo konkrétních návrhů. Kdyby na té schůzce byli a pak trvali na společné tiskové konferenci, měli by jedinečnou příležitost ukázat, že mají kompetenci, že mají plán. Ale oni se rozhodli pro snadnější cestu – nepřijít a říkat „my bychom to udělali jinak“. Ale jak? To už neřekli.

Opozice ale dlouhodobě tvrdí, že vláda ohrožuje bezpečnost České republiky. Jak by tedy podle vás měly ANO a SPD postupovat, pokud to myslí vážně?

Pokud to myslí vážně, měli by jasně říct, co by dělali jinak. Nejen říkat „vláda to dělá špatně“, ale konkrétně odpovědět na otázky: Jak zajistí bezpečnost České republiky? Jaký je jejich plán na obranu? Jak chtějí řešit vztahy s NATO? Jak se postaví k otázce vojenské spolupráce?

A hlavně – měli by mít odvahu to říct před kamerami, veřejně a bez možnosti úniku. Přesně proto by dávalo smysl, kdyby po schůzce trvali na společné tiskové konferenci. Bylo by to nekompromisní srovnání: Kdo má argumenty a kdo jen prázdná hesla. Kdo je skutečný lídr a kdo se bojí konfrontace. Pokud by Fialova vláda takovou tiskovou konferenci odmítla, vyslala by tím přece ten fialovský „jasný signál“.

Fotogalerie: - Policejní novely

Kdyby se taková společná vystoupení stala standardem, pomohlo by to české politice?

Stoprocentně. Když se podíváte do USA, při příležitosti setkání Trumpa se Zelenským v Bílém domě následovala tisková konference. Všichni viděli rozdíly v postojích, každý si mohl udělat obrázek. A teď si představte, že by to bylo standardem i u nás.

Konec politiky v zákulisí, konec schovávání za PR týmy. Přímá konfrontace. Lidé by konečně viděli, kdo je připravený a kdo jen opakuje naučené fráze. Možná by někteří politici začali přemýšlet, co vlastně říkají, protože by věděli, že je někdo může okamžitě usvědčit z rozporů.

Myslíte, že se opozice schůzce vyhnula právě proto, že by v přímém srovnání s vládou neobstála?

Odpověď je prostá: pokud máte silné argumenty a pevný postoj, jdete a obhájíte ho. Pokud si nejste jistí, zůstanete doma a říkáte, že celá věc nestojí za nic. A tady se musíme ptát – proč se ANO a SPD nepřišly hájit? Pokud mají lepší plán, než má vláda, proč ho nepředložily? Pokud nechtěly hrát „marketingový trik“, proč si z toho neudělaly svůj vlastní „trik“ a neukázaly veřejnosti, že jsou připravené vládnout?

Není to náhodou tak, že se obávaly přímé konfrontace, protože věděly, že by v ní tahaly za kratší konec? Že by musely přiznat, že jejich pozice nejsou tak promyšlené, jak se snaží prezentovat?

Psali jsme: Zbořil si vzal na pomoc proti Nerudové slavného krajana Starmer svolal koalici ochotných. „Nesmíme nechat Ukrajinu padnout,“ shrnul jednání Fiala Premiér Fiala: Je nezbytné, aby Česko a Evropa převzaly odpovědnost za vlastní bezpečnost Jednání za zavřenými dveřmi? Proč. Ať lidé vědí. Babiš veřejně setřel Fialu

Co si myslíte o tom, že Fiala označil neúčast opozice za nebezpečnou a nezodpovědnou?

Vláda a opozice se mohou hádat, mohou se dohadovat o čísla a strategie, ale jsou chvíle, kdy by měly být na jedné lodi. A otázka bezpečnosti státu je přesně tím případem. Pokud jim tedy skutečně jde o Českou republiku a ne jen o funkce, prebendy a lobbistické zájmy.

Největší hrozbou pro Českou republiku není to, jestli vláda nebo opozice udělají jednu chybu navíc, ale to, když nejsme schopni se na klíčových věcech dohodnout. Opozice měla šanci přijít, říct „tady je náš plán“ a ukázat, že jim nejde jen o kritiku, ale o reálná řešení. Neudělala to. A to je špatná zpráva pro všechny.

Jak by podle vás dopadla tisková konference, kdyby na ní opozice musela přímo odpovídat na otázky novinářů?

To je klíčová otázka. Když někdo stojí sám před kamerou, může si dovolit obecné fráze. Ale na společné tiskové konferenci to tak nefunguje. Tam se ukáže, kdo má skutečné argumenty a kdo jen fráze.

Představte si, že by se někdo z opozice musel přímo vyjádřit k NATO, k české armádě, k financování obrany. Musel by vysvětlit, jak by si představoval naši roli v bezpečnostní politice. A hlavně – musel by odpovědět novinářům, kteří by se ho ptali, jak chce své nápady konkrétně realizovat.

Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1914 lidí

Ale jak opoziční politici, tak mnozí voliči říkají, že když už vláda o výdajích na obranu stejně rozhodla, schůzka postrádala smysl.

Tomu rozumím, ovšem když se jí politici nezúčastnili, voliči přišli o možnost porovnání toho, kdo je v oblasti bezpečnostní politiky skutečně schopný a kdo je jen všehoschopný. Ukázalo by se třeba, že hnutí ANO po schůzce Andreje Babiše s prezidentem Pavlem má opravdu mnohem blíže k obranným postojům ODS, jak ostatně už dlouhou dobu tvrdí exministr obrany z hnutí ANO pan Metnar? Mohli by třeba voliči srovnat kvality politiků hnutí ANO a SPD?

Server Seznam Zprávy v podcastu Vlevo dole uvedl, že premiér Fiala tuto schůzku svolal proto, aby seznámil účastníky s utajovanými informacemi, které získal od svých evropských partnerů. Co na to říkáte?

V tom případě samozřejmě neměl premiér Fiala posílat opozici velkopanské dopisy, ale měl se s představiteli stran a hnutí setkat opravdu diskrétně v souladu s českými zákony. Vzhledem k humbuku, který kolem toho ale rozehráli píáristé jak SPOLU, tak ANO, však tomuto výkladu příliš nevěřím.

Ing. Jana Bobošíková

Předsedkyně strany Suverenita

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaké poučení si z této situace mohou vzít voliči?

Jestli tahle situace něco ukázala, tak to, že nestačí poslouchat, co politici říkají, když mají čas si připravit odpovědi. Musíme je vidět v přímé konfrontaci.

Lidé by se měli ptát: kdo se nebojí veřejné diskuse? Kdo má argumenty, které obstojí i proti kritice? A kdo se raději schovává a křičí z bezpečné vzdálenosti?

A hlavně – až půjdeme k volbám, měli bychom se ptát: chceme lídry, kteří se dokážou postavit výzvám, nebo ty, kteří se jim raději vyhýbají?

A poslední otázka: Vy sama se chcete vrátit do aktivní politiky. Šla byste na takové jednání s představiteli vlády vy?

Ano.