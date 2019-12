Kdo má pivo, neodpálí se? Směrnice EU? Blbost. Bodyguard o zbraních a terorismu

ROZHOVOR Lidé, co mají zbraň, jsou pod přísnější kontrolou, musí dbát na své chování a mít větší disciplínu. Stávající úprava držení zbraní v ČR je v pohodě, říká Michal Jonák, instruktor kurzů obranné střelby z Ústí nad Labem a bodyguard, který chránil Tomia Okamuru i Marine Le Pen. „Netvrdím, že všichni by měli střílet, ale nevidím důvod, proč lidé, kteří chtějí a splní zákonné normy by neměli,“ říká. Myšlenka, že omezení držení poloautomatických palných zbraní, jak navrhuje nové evropská směrnice, povede ke snížení počtu útoků střelnými zbraněmi, je podle něho blbost. I v případě útoku tzv. aktivního střelce je zastavení útočníka snazší, pokud jsou i sami napadení ozbrojeni, dodává.

Jste instruktorem tzv. „obranné střelby“. Co si pod tím laik může představit? Jak může být střelba potenciálně smrtící palnou zbraní „obranná“?

Dobrý den, jedná se o použití zbraně k obraně života a nebo zdraví. V těchto případech vstupuje do hry více faktorů a situace je mnohem náročnější,vypjatější a používají se trošku jiné postupy než při jiném použití zbraně. Roli hraje psychický stav, kondice, zkušenost, tréning, odhad situace, příprava, taktika, prostě celý soubor schopností. To je jako trénovat francouzáky sám před zrcadlem, a pak s kámošem po tréningu a nebo na ostro s holkou. Je to prostě trochu jiný (ale jen trochu).

Právně je obrana svého zdraví a života v ČR poněkud problematická. Přiměřenost užití zbraně se musí prokazovat u soudu a pravidla jsou celkem přísná. Dovedl byste zjednodušeně říct, v jakém případě ohrožení obecně, je užití zbraně k vlastní obraně z právního pohledu vlastně v pořádku? Musí na vás vystartovat někdo s nožem, musí vám ho dát na krk, musíte se jím nechat nejdřív píchnout?

Mě to přijde jasně napsané v zákoně, pokud útok na zájem chráněný trestním zákonem (život zdraví, majetek..) přímo hrozí a nebo trvá mohou se lidé bránit. Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená útoku. A záleží vždy na situaci a spoustě dalších okolností, jak se to asi bude posuzovat.

Proč by vlastně lidé žijící v současném Česku měli umět střílet?



Tak já netvrdím, že všichni by měli střílet a podobně, ale nevidím důvod, proč lidé, kteří chtějí a splní zákonné normy, tak by neměli. Je to každého věc. Naopak mi přijde, že lidé co mají zbraň jsou pod přísnější kontrolou, musí dbát na své chování a mít větší disciplínu.

Setkáváte se u svých žáků se strachem, respektem ze střelné zbraně? Čeho se nejvíce bojí?

Občas ano. Jde o to, že pokud člověk dělá něco nového s předmětem který je schopný zabít (např. auto) tak je respekt na místě. A respekt ke zbraním mají i zkušení střelci a jedná se pak i o znak profesionality. Opravdu bych to přirovnal k řízení motorového vozidla. Každý si asi pamatujeme jaké to bylo, když jsme to zkoušeli poprvé. U těch zbraní se lidé třeba bojí že je to bouchne, že se netrefí a budou za trouby a tak.

Jaké kvality, osobní charakteristiky jsou vhodné proto, aby byl člověk dobrým střelcem? Jsou to „nervy z oceli“, nebo je to klišé?

Nedovedu odpovědět, každá vlastnost se dá nějak využít. Ale tak obecně asi nebýt lehkovážný, vystrašený, splašený, nekontrolovaný, mít nejisté pohyby. A jde o to co znamená být dobrým střelce. Při řešení krizové situace by člověk neměl panikařit, pokud je pro to prostor (což by většinou být měl) tak věnovat sekundu nebo dvě promyšlení akce a pak teprve jednat. Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 93% Ne 3% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3387 lidí

Zeptám se jinak. Naučil byste odpovědně střílet i „nerváka“, nebo by se takoví lidé měli kontaktu se střelnou zbraní raději vyvarovat?

Naučit se střílet zvládne každý, ale pokud je člověk nějak psychicky narušený, nebo má nějaký charakterový rys, který by mohl vadit, tak by se měl zbraním jak vy říkáte vyvarovat.

Měli by Češi mít právo držet zbraně? Mělo by být držení některých zbraní (např. útočných pušek vojenského užití) zákonem omezeno?

Myslím, že stávající úprava je v pohodě. Omezení máme, zdravotní potvrzení je potřeba, nutná je bezúhonnost a podobně, takže já si myslím, že by nemělo, navíc nejvíce útoků je páchaných nožem a nebo auty, nebo kyselinou a podobně. Legálně drženou zbraní snad nebyl spáchaný ani jeden (nebo o něm nevím, já na zprávy nekoukám.

Ptám se proto, že Česko před nedávnem prohrálo, u evropského soudu žalobu na zrušení chystané směrnice Evropské unie, která by civilním osobám držení poloautomatických zbraní vojenského typu zakázala. Co o tom soudíte?

Myslím si, že ten hlavní boj probíhal už před rokem nebo několika, a smlouvami o EU a podobně, teď když už ta směrnice je tak se soudit že jí nechceme, no nevím, ale aspoň se něco děje. Jde možná o to, nakolik je ČR ještě suverénní stát.

Myslíte, že suverenitu ztrácíme? Co je příčinou?

Nevím a na to abych to posuzoval se necítím. Pokud ale stát nemůže rozhodovat a vlastních záležitostech viděl bych to, trochu jako ztrátu suverenity.

Na druhé straně, na co podle Vás civilní osoba potřebuje například útočnou pušku? Jak se na to díváte?

No civilní osoba tu pušku nepotřebuje, také nepotřebuje nezávislé zpravodajství, jezdit do zahraničí, chodit do lesa s nožíkem, vůbec to chození do lesa už je trochu rebelie. Asi bychom měli jen chodit do práce a do supermarketu (německého, nebo jiného) a pak jet v létě k moři a v zimě nikam. A měl by nám někdo říct co potřebujeme a co ne, a co je vlastně správně a zbytek by se měl minimálně zakázat.

V tom, co říkáte, cítím jistou ironii. Máte pocit, že tlaky na to lidi vychovávat ať už z médií či různých dalších „expertních stran“ sílí?

Připadá mi to tak. Prostě každý by Vám hned nejraději řekl co máte dělat a co si myslet. Zdanění nezdravých nebo škodlivých produktů už existuje dlouho - spotřební daň a podobně.

Zpět ke zbraním. Myšlenkou v pozadí nové evropské směrnice je, že pokud se podaří dostat zbraně více pod kontrolu a některé se přímo zakáží, mohl by se snížit počet teroristických útoků, kterých je v posledních letech v evropských zemích poměrně hodně, ač bývají převážně páchány noži. S touto teoretickou konstrukcí by jste počítal asi nesouhlasil?

To samozřejmě každý ví, že je blbost. Kolik útoků bylo spácháno v ČR legálně drženými zbraněmi? Dokonce bych i otázku převedl na to kolik jich bylo spáchaných Čechy (možná jeden, kdy duševně nemocný člověk shodil strom na koleje, nebo tak nějak). U nás teroristické útoky moc zatím nemáme, protože Češi se prostě neodpalují když se jim něco nelíbí nebo jsou frustrovaní, ale chodí na pivo, nebo doma trucují. Anketa Jak reagovat na střelbu v nemocnici v Ostravě? Zpřísnit držení střelných zbraní 8% Uvolnit držení střelných zbraní 69% Ani tak, ani tak 23% hlasovalo: 10948 lidí

Vyučujete kurzy, máte bezpečnostní firmu, kromě toho jste ale i bodyguard, který chránil například. Tomia Okamuru či Marine Le Pen. Co vás baví nejvíc?

Jsem kutil, v zimě dělám ptačí budky, aby ptáčkům bylo teplo. Sedím na terase koukám do krbu a vyřezávám jim bidýlka, pítka a tak. Prostě mám klídek a relaxuji.

Co ochrana takových osob vlastně obnáší, pokud o tom můžete mluvit?

Mluvit o tom můžu, ale není to moc zajímavé, jedná se o hodně přípravy, předcházení a eliminaci rizik, věnování pozornosti detailům a pak někde stát a být na pozoru případně koukat a mít přehled.

Pohybujete se v bezpečnostní komunitě. Registrujete v rámci ní nějaké názory, indicie o tom, že by se bezpečnostní situace v Evropě v posledních letech zhoršovala?

Určitě bych se neplašil, vše je podle mě v pohodě. Ale to neznamená že se to nezhorší. V Evropě už máme i no-go zóny, tak jde asi i o to aby to nebylo u nás. Ale v minulosti to tu také nebylo vždy růžové a nějaký ten terorismus tu byl také například v Baskicku, nebo Severním Irsku. Na vše se dají najít statistiky, na což já dnes nejsem připraven.

Jedna aktuální otázka. Do nemocnice v Ostravě dnes ráno vtrhl muž ozbrojený pistolí a zastřelil 6 lidí Jak se vůbec lze podobnému útoku palnou zbraní bránit, když sám nejste ozbrojen? Co doporučujete?

Doporučuje se pokud to jde tak utéct, nebo se schovat a zabarikádovat někde a pokud ani to nejde tak bojovat. Jestli se člověk může bránit zase záleží na situaci a na schopnostech obránce a útočníka. Zastavení střelce je ale mnohem jednodušší pokud jsou obránci také vyzbrojeni to je jasné.

Michal Jonák (33)

Majitel bezpečnostní agentury BODS poskytující bezpečnostní, ochranné a detektivní služby včetně nákupu a prodeje zbraní. Spolumajitel klubu bojových sportů Apolo MMA v Ústí nad Labem. Pracuje i jako bodyguard. Zajišťoval osobní bezpečnost například Tomiu Okamurovi nebo Marine Le Pen. Věnuje se taktické střelbě z krátkých i dlouhých palných zbraní a pro zájemce vede a vyučuje kurzy obranné střelby.

