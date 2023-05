Kdo nenávidí ženy? Toto nemělo vyjít. Autoři Jiří X. Doležal a Macinka. Pouze na PL

reklama

Kontroverzní český komentátor Jiří X. Doležal, na základě vlastní analýzy vystoupení Petra Macinky v úterním pořadu Přísně tajné na Youtube kanále Xaver Live, získal dojem, že předseda politické strany Motoristé sobě, pan Macinka, trpí nezvladatelnou nenávistí k ženám. Rozhodl se proto zachytit tento jeho údajný osobnostní defekt v textu pro silně provládní, vůči kabinetu Petra Fialy často až vazalsky působící blog Forum24.cz, kde pravidelně publikuje.

Petru Macinkovi, který je znám otevřeně kritickým tónem svých vystoupení k představitelům (a k představitelkám) současné vládní pětikoalice, odeslal okolo úterní půlnoci sérii dvanácti otázek, v nichž se jej na tuto jeho domnělou nenávist k ženám dotazoval. Zároveň trval na dodržení termínu odevzdání odpovědí do 14.00 hodin následujícího dne (tedy již ve středu 17. 5.), neboť dle svých vlastních slov komentář mělo smysl vydat pouze ve čtvrtek.

Petr Macinka přátelsky upozornil Jiřího X. Doležala, že se obává, že vedení blogu Forum24 text o něm nikdy nepřijme, neboť mu to již v minulosti bylo ultimativně sděleno jeho šéfredaktorkou, paní Johannou Hovorkovou. Přesto však obsáhlé odpovědi na položené otázky vypracoval a J. X. Doležalovi je v požadovaném šibeničním termínu odevzdal.

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24207 lidí

Čtenářům Parlamentních listů nyní proto přinášíme exkluzivní rozhovor Jiřího X. Doležala s Petrem Macinkou o nenávisti vůči ženám, který pravděpodobně nikdy neměl být v této podobě publikován.

Redakce Parlamentních listů kromě elementární gramatické korektury nijak nezasahovala ani do znění otázek položených Jiřím X. Doležalem, ale ani do textu odpovědí vypracovaných Petrem Macinkou.

Z čeho pramení Vaše nenávist k ženám - viz Vaše úvodní fotografie na Twitteru, prosím?

Přiznám se, že mi je velkou záhadou, že tak zkušený novinář, za kterého vás považuji, a navíc člověk, který absolvoval obor Psychologie na Univerzitě Karlově, může na základě mimořádně pěkného vyobrazení mladé zelené aktivistky Thunbergové na Twitteru vyvozovat nenávist k ženám. Vím, že to ve vašem případě může být složité, ale i tak jsem připraven pokusit se podstatu této vaší utkvělé představy rozplést. Třeba společně nalezneme východisko z vaší frustrace.

Vymezujete se i proti jiným adolescentním dívkám než proti Gretě Thurnberg, prosím?

Gretu Thunbergovou podle mého názoru nelze považovat za adolescentní. Na straně jedné již přesáhla věk 20 let, což je pro období tzv. „adolescence“ hraniční, ale na straně druhé je to milionářka s odhadovanou výší majetku okolo 40 milionů korun, které si vydělala svojí aktivistickou činností. Domnívám se, že by bylo vhodnější hovořit o ní jako o úspěšné podnikatelce, než ji ponižovat označením „adolescentní dívka“. Stále nechápu, kde v tomto mém postoji spatřujete nenávist k ženám. Spíše ji začínám objevovat hluboce zakořeněnou ve vás.

V pořadu Přísně tajné jste se vymezoval i proti paní Pekarové. Je to pohledná, inteligentní, mladá a úspěšná žena. Z čeho pramení Vaše hejty směrem k její osobě, prosím? Na nezaujatého pozorovatele to působí jako závist...

Myslím, že se mýlíte. „Mladá a pohledná“ je přeci dle svých vlastních slov paní Danuše Nerudová, která sama v médiích přiznala, že je to pro ni i jistý hendikep. Nemám samozřejmě prostudované všechny články z vašeho blogu Forum24.cz, takže se omlouvám, nevšiml-li jsem si, že by o sobě podobný výrok pronesla i paní Pekarová.

Domnívám se, že paní Pekarová ve veřejném prostoru působí nikoli jako žena, ale primárně jako vrcholová politička (pohlaví tedy není kromě oslovování ničím podstatné). Mohu vám prozradit, že diváci pořadu Přísně tajné si v jednom z předchozích dílů v loňském roce odhlasovali právě tuto dámu jako „Hysterku roku 2022“. Toto ocenění získala těsně před ministryní obrany Černochovou, paní Olgou Richterovou a panem Tomášem Zdechovským.

Možná to z jejich strany byla závist, ale já bych řekl, že spíše hodnotili veřejné vystupování těchto zmiňovaných (i dalších) osob. No, a protože jsou to všechno profesionální politici, musím v tomto případě odkázat na usnesení Ústavního soudu ze 4. června 2014, který konstatoval, že „limity přijatelné kritiky jsou širší u politiků, než u soukromých osob, a že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané.“

Politici, vadí-li jim veřejná kritika, mají proto být buď odolnější, anebo si nemají ničit psychické zdraví v rámci veřejného působení, ale spíše se věnovat něčemu jinému.

Fotogalerie: - Proti homofobii

Jste majitelem domény motoristesobe.cz. Hlásíte se prosím k petromaskulinitě?

Motoristé sobě není jen doména, je to web postupně vznikající nové politické strany s tímto názvem, jejímž jsem předsedou. Bohužel netuším, co přesně znamená výraz „petromaskulinita“, takže ani nemohu říci, zda bych se k němu měl hlásit.

Výrazy, jimiž bych definoval i ohraničil naše politické úsilí a směřování jsou spíše nadhled, důstojnost a noblesa, ale i kapitalismus či konzervatismus. Je-li vámi zmiňovaná „petromaskulinita“ synonymem pro kapitalismus a konzervatismus, pak proč ne.

Musela by ovšem být zároveň i antonymem vůči veškerému modernímu levičáctví, současnému sebedestrukčnímu progresivismu, klimaterorismu a ekodžihádismu, zelenému alarmismu, pomateným pokusům o zpochybňování biologické podstaty člověka (např. tvrzením, že neexistuje muž a žena, ale vedle toho ještě dalších 72 pohlaví) atd.

Proč na Vašem serveru motoristesobe.cz nic není?

Prezentace se připravuje na volby do Evropského parlamentu v roce 2024 a bude brzy spuštěna.

Váš výrok z dnešního pořadu na adresu našeho politika „jel do Afriky rozdávat černochům banány“ mne velmi zaujal – komentoval jste zcela banální záležitost, návštěvu nemocnice při oficiální návštěvě země - a nevysvětlil jste proč. I na Twitter jste napsal: „Dokonale pitoreskní momentku zachycující našeho ministra vnitra, jak odjel do Afriky, aby tam černochům rozdával banány, by mohl vylepšit už pouze Dan Přibáň, kdyby se jim tam u toho pokoušel prodávat ty svoje krmné cvrčky…“ Vás prosím nějak přitahují banány, že věnujete té návštěvě pacienta tolik pozornosti, nebo Vám vadí, že náš politik navštívil v nemocnici pacienta černé pleti?

Domnívám se, že by nebylo příliš vhodné, kdyby pan ministr Rakušan odjel do Afriky, aby tam v nemocnici navštívil pacienta bílé pleti. Leckdo by to mohl vydávat za nevhodnou a nepřijatelnou symboliku nadřazenosti bílé rasy. Místo banánů mohl ale pacientům v Africe rozdávat spíše nějaký typický český produkt. V minulosti se ve vzdálenějších regionech osvědčila například slavná bižuterie z Jablonce.

Politicky nesouhlasím s tím, aby ministr vnitra jezdil na státní výlety do Afriky. Je ministrem vnitra, nikoli zahraničí. Nerozumím také příliš tomu, proč svůj výlet maskuje zdravotnickým podtextem. Dočkáme se v duchu stejné logiky příště státního výletu ministra zdravotnictví do Kolumbie společně s vedením Národní protidrogové centrály?

Musím bohužel hovořit o cestě vicepremiéra Rakušana do Afriky jako o výletu, neboť jej usvědčily oficiálně publikované fotografie. Na nich je vyobrazen, jak ve zcela nevhodném a vůči hostitelské zemi mimořádně urážlivém oděvu pokládá věnce u památníku otroctví, který symbolizuje nezměrné utrpení afrického lidu, jakého se vůči žádným jiným lidským bytostem nedopustil nikdo jiný ani předtím, ale ani stovky let poté. Až nacisté v rámci jejich vyhlazovacích a koncentračních táborů.

Ministr vnitra se na toto děsivé místo dostavil v šortkách a v tričku, takže to skoro vypadá, že si tam z návštěvy místního tržiště či pláže odskočil položit věnec, aby tím ministerstvu obrany odůvodnil pokrytí nákladů na let vládním speciálem na svoji desetidenní africkou dovolenou.

Ve svém vystoupení jste pronesl větu „zrůdy z Pirátské strany“ - a vzápětí jste jmenoval paní Tylovou. Nazýváte ženy často slovem "zrůda", prosím?

V materiálně-právní společnosti 21. století je absolutně nepřijatelné, aby někdo podporoval teroristy, jejichž aktivita velmi pravděpodobně – nebude-li okamžitě zastavena – jednoho dne vyústí v oběti na lidských životech, jak se ostatně stalo minulý týden ve Vídni.

Každý, kdo se těchto teroristických akcí osobně zúčastňuje, je podle mého názoru lidská zrůda. Bez ohledu na to, zda jde o pirátku Tylovou, anebo o popletenou paní Šabatovou.

Myslím, že vy sám máte velký problém s ženami, a to ve zbytnělé vztahovačnosti. Zrůdy jsou podle mne podporovatelé teroristů. To jen vy je vidíte automaticky v ženách. Zamyslete se nad sebou a možná zkuste vyhledat odbornou pomoc některého z vašich kolegů psychologů.

Na Twitteru jste označil nadávkou „ruská filcka“ paní Džamilu Stehlíkovou. Nazýváte ženy často slovem "filcka", prosím?

Termín „ruská filcka“ je zlidovělé označení, které v hojné míře nadužívají zejména členové twitterového fanklubu paní Stehlíkové. Kdybyste četl mé příspěvky pozorněji, věděl byste, že jsem toto označení použil u dvou osob. U Stehlíkové Džamilo a u Alexandra Mitrofanova, který se za komunismu proslavil jako bolševický agitátor Rudého práva. Respektuji, že tento pojem vnímáte jako nadávku, ale namítám, že jsem v jejím užití zůstal striktně genderově vyvážený: jeden Sovět, jedna Sovětka. Proto ani zde neplatí vaše hypotéza o světě mužů, kteří nenávidí ženy.

Za druhé – znovu upozorňuji na svoji předchozí odpověď, v níž jsem citoval z usnesení Ústavního soudu. Džamila Stehlíková je předsedkyní Liberálně ekologické strany, tedy politička! Vyjadřuje se sama jako hulvát, takže vzhledem k tomu, že nás sem přišla poučovat a svými sprostými výroky urážet ze Sovětského svazu, výše zmíněná nadávka na ni sedí mnohem lépe, než na podobnou hysterku, která by se narodila v České republice a používala podobný slovník. V tomto případě bych volil spíše označení „hysterka“.

Na Facebooku občas píšete o své rodině. Nazýváte slovy „filcka“ a „zrůda“ i Vaši paní manželku a Vaši paní matku, prosím?

Já sám určitě nikoliv, ale členové fanklubu Džamily Stehlíkové tak kupříkladu o mé matce hovoří, a to aniž by ji znali. Vnímám to tak, že jsem rovněž politik, co má mít odolnost, takže když o mé matce někdo napíše, že je „kurva“, já mu na to replikuji, že jeho matka bude určitě „nebinární transgender, která má mezi nohama vlastní kokotko“. Na hrubý pytel, hrubá záplata.

Ale nyní nehovořím přímo o paní Džamile. I když z jistého úhlu pohledu se na propagátorku nebinární transgender ideologie zrovna ona typově nepochybně hodí více než kdokoliv jiný.

Napadlo Vás někdy svou zášť k ženám probrat s psychiatrem či sexuologem, máte na Vaši patologickou nenávist k ženám náhled?

Domnívám se, pane redaktore, že jste se zaklel do vlastního světa, podle něhož si projektujete svět okolní. Ubezpečuji vás, že VAŠE nenávist k ženám neznamená, že tou stejnou nenávistí musí nutně trpět i všichni ostatní. Z nás dvou někdo léčbu jistě potřebuje, ale já to rozhodně nejsem...

Server hlidacstatu.cz o Vás uvádí, že jste "manažer (od 2017) - Institut Václava Klause." Sdílí Vaši nenávist k ženám i pan prezident Klaus, prosím?

Institut Václava Klause je plný mimořádně inteligentních, vzdělaných a vyrovnaných lidí, kteří necítí žádnou osobní zášť vůči nikomu. Mrzí mne, že universalizujete duševní zkaženost prostředí, jehož jste zjevně sám obětí v kolektivu bloggerů Forum24, i pro svět mimo F24.

Chápete, že Vaše výroky na adresu žen jsou v judeokřesťanské kultuře naprosto nepřijatelné a nepatří do veřejného prostoru, prosím?

Vnímat moje ostré výroky na adresu politiků, aktivistů, teroristů, zločinců a hlupáků jako nepřijatelné výroky primárně vůči ženám může opravdu jen mimořádně vychýlený jedinec, který sám ženy bytostně vnitřně nenávidí.

Jak jsem vám již napsal dříve v soukromé konverzaci – nesdílím tezi jednoho ze svých bohužel již zesnulých známých, který s oblibou říkával, že „některé ženské jsou všechny krávy“. Dnes jsem pochopil, že tuto šílenou tezi sdílíte vy sám osobně daleko více, než on o ní občas těmito slovy v nadsázce vtipkoval.

Rád bych ubezpečil všechny ženy, že my muži rozhodně nejsme všichni takoví, jako je pan Jiří X. Doležal z blogu Forum24, který za každou kyselou duševní zrůdou automaticky hned vidí pouze ženu, ale jiných si nikdy ani nepovšimne.

Psali jsme: Pekarová psala, jak vláda lidem „dotuje“ naftu. Myšlenka na čestný doktorát, neudrželi se někteří „Odporné, co se s tou stranou stalo“. Macinka při zmínce o Fialově ODS použil slovo protektorát Petr Macinka: Brzděte, sudetoněmečtí aktivisté! „Fialovy děti.“ Jak to funguje u premiéra a co dělá Koudelka z BIS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.