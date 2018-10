Kdo se postaví EU, čelí hrozným věcem. Český vysoký důstojník podává svědectví

ROZHOVOR „Připomíná mi to něco z doby minulé. Také jsme slyšeli o imperialistických štváčích nebo o rozvracečích republiky. Nebo v kádrových materiálech se vám mohla objevit zmínka o tom, že máte špatný vztah k socialistickému zřízení. Což byl tehdy v té společnosti váš konec. Dnes je jiná doba, ale já v tom cítím stejné fráze. Jakákoliv, i ta sebemenší kritika je dnes v Evropské unii vnímána snad jako nenávistná kampaň,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prezident sdružení LIGA LIBE Pavel Černý. „Nenávistnou kampaní či nedostatkem evropských hodnot je častován každý člověk, který má jen trošku jiné mínění. Vypovídá to o určitých diktátorských tendencích, které na nás dýchají z Bruselu,“ myslí si.

Organizace LIGA LIBE se dostala do křížku se zastoupením Evropské unie v ČR. Ještě než se zeptám na podstatu tohoto sporu, představte na úvod vaši organizaci, jíž jste prezidentem.

LIGA LIBE vznikla před třemi měsíci. Na tlak našich statisíců petentů ze dvou petičních výborů. První petice proti nesmyslnému odzbrojování slušných občanů a pak novelizované takzvané nové petice. Hájíme zájmy svých petentů, kteří nás dlouho vyzývali k tomu, ať uděláme nějaké hnutí. Neboť odevzdat papíry se stovkami tisíc podpisů, byť jsou mezi nimi náš prezident, premiér i předseda Sněmovny, je málo. Ukazuje se navíc, že nejde jen o zákazy legálních soukromých zbraní. Chtěli po nás, abychom udělali nějakou platformu. Což se povedlo. Vznikla bezpečnostní platforma, která by měla hájit z této oblasti práva nejslušnější části naší veřejnosti. Organizací, které hájí někoho práva, je zde mnoho. Problémem je, jak mnozí říkají, že hájí práva, když už ne závadových skupin, tak určitě ne těch prověřovaných, nejslušnějších občanů v naší společnosti. Zajišťování jejich práv zejména v oblasti bezpečí je prvoplánovým posláním naší LIGY LIBE. LIBE znamená lidskoprávní bezpečnostní.

Teď k tomu vašemu sporu. Tisková mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice Magdaléna Frouzová v textu uveřejněném v Právu v první řadě zdůraznila, že Evropská unie neodzbrojuje slušné občany. Toto tvrzení je podle ní nesmyslné. „Zbraně může nadále vlastnit každý, kdo řádně získá zbrojní průkaz. Směrnice pouze nově definuje kategorie povolených zbraní,“ napsala Frouzová. LIGA tedy nemusí bojovat proti odzbrojování občanů. Nic takového se podle ní nekoná. Jak to vidíte vy?

Byli jsme šokováni nejenom úvodem článku, ale vůbec tím, co si v argumentační nouzi dovolí napsat. Je to naprosto nesmyslná odzbrojující směrnice, která místo Evropskou komisí proklamovaného boje proti zločinnosti, nebo dokonce terorismu, odzbrojuje napříč Evropou tu nejslušnější část společnosti. Chce je připravit nebo značně omezit o zbraně legální, registrované. Je to naprostý nesmysl, na tom se u nás shodli všichni politici. Oficiální stanovisko k tomu zaujaly Sněmovna, vláda a obdobné naprosto kritizující stanovisko vydal i Senát. Věta, že Evropská komise nikomu nic nezakazuje, ale pouze upřesňuje povolené zbraně – doufám, že to z hlavy cituji přesně – je tak paradoxní, že zákazy to nejsou. Je to jenom to, co vám diktátorsky v tom vašem protektorátu povolíme. Podle mého je to naprostý překlad této věty.

Prý vedete proti zastoupení Evropské komise v ČR nenávistnou kampaň. Jak to je?

Trochu mi to připomíná něco z doby minulé, a ne moc příjemné. Také jsme slyšeli o imperialistických štváčích nebo o rozvracečích republiky pochopitelně socialistické. Nebo v kádrových materiálech se vám mohla objevit zmínka o tom, že máte špatný vztah k socialistickému zřízení. Což byl tehdy v té společnosti váš konec. Dnes je jiná doba, ale já v tom cítím stejné fráze. Jakákoliv, i ta sebemenší kritika je dnes v Evropské unii, v té v uvozovkách nové Evropě, vnímána snad jako nenávistná kampaň. Nejhorší, co je vytýkáno, a to nejen osobám, ale dokonce i některým státům, což mi přijde neuvěřitelné, míněno státům V4, je nedostatek evropských hodnot. Nenávistnou kampaní či nedostatkem evropských hodnot je častován jakýkoliv člověk, který má jen trošku jiné mínění. Občané to vnímají tak, že jejich míra sebekritičnosti a otevřenosti je čím dál menší. Vypovídá to o určitých – a nechci ten výraz přehnat – diktátorských tendencích, které na nás dýchají z Bruselu.

Údajně jste se snažili zastoupení Evropské komise v ČR kontaktovat, ale marně?

Samozřejmě. Ale to, co jste zmínil, je jen malá část. Snažili jsme se už několik let zpět – byly čtyři pokusy – je nějak kontaktovat a vést konstruktivní dialog. Chtěli jsme se otázat za všechny lidi, kteří mohou být postiženi nesmyslnými zákazy, pardon, povoleními, jak tam jejich tisková mluvčí mluví. Například Evropská komise dodneška nedodala takzvanou dopadovou studii, kterou požadovaly miliony občanů a po které volali i někteří europoslanci včetně těch našich. Dopadová studie měla totiž ukázat, jaké negativní věci s sebou může přinést ona zákazová směrnice. Kromě toho, že byla naprosto nesmyslná a nic neřešící, zejména zločinnost a terorismus. Postihne nejen slušné lidi, ale může se hospodářsky velmi negativně projevit například u výrobců zbraní, firem, které obchodují s materiálem, a také u obchodních sítí, které prodávají zbraně myslivcům, sportovním střelcům. Což je průmysl, kde je zaměstnána řada lidí, odvádějí se z něj daně, ti lidé nedělají nic špatného. Chtěli jsme vědět, jak by tato směrnice ovlivnila tuto oblast. Dodneška Evropská komise nic takového nedodala. To byla jedna z věcí, kterou jsme chtěli řešit.

Obvykle to byly protestní nóty za nemalou část naší veřejnosti. To, že na svých stránkách si píšou fráze o otevřenosti Evropy našim názorům a vůbec evropským občanům, jsou potom tedy jen opravdu trapné fráze. My jsme totiž narazili s jedním papírem. Protestní nótou proti probíhající implementaci formou vládního nařízení, ke kterému pod hrozbou sankcí Evropská komise naši vládu dohnala. Čeho jsme se dočkali. S tímto papírem, pod kterým byli podepsáni, jak už jsem řekl i prezident, premiér a předseda Sněmovny a plno dalších českých vrcholných politiků, jsme narazili na zamčené dveře. Ani k nim jsme se nedostali přes kordon policistů, kteří stáli po celé šířce budovy. Po delší komunikaci jenom mně dovolili vzít za kliku, abych se mohl osobně přesvědčit, že je skutečně zamčeno. Takže jsem pod těmi zamčenými dveřmi musel potupně podsunout onu protestní nótu podepsanou nemalou částí naší společnosti. Bylo to velmi ponižující. Musím říci, že takovéto chování jenom ubližuje evropské myšlence, Evropské komisi. Bohužel si tito úředníci neuvědomují, že svojí arogancí dávají sobě neustále vlastní góly.



autor: Oldřich Szaban