Kdo tahá z lidí peníze? STAN, Piráti až druzí. Ale ve vládě zůstanou, myslí si senátor Aschenbrenner

Piráti překonávají sebe sama – ještě nedávno ve vládě, nyní v opozici. Jejich předvolební ryk před minulými parlamentními volbami s heslem „Pusťte nás na ně“ se zase ozývá? Jsou podle vás rudí, zelení, černí? Nezklamali vás?

Skutečně, necháme-li projít odraz světla od pirátské vlajky islandským vápencem, uvidíme v duze, která se objeví, tuto neharmonickou kombinaci. Ani jejich voliči ji už patrně vidět nechtěli, což u voleb dali jasně najevo. Pirátší voliči slyšeli na protikorupční zápal, zakládají si na svobodném internetu a přáli si úspěšnou digitalizaci. Dopadlo to ale jako při objednávce z čínského e-shopu, a tak si vybalili několik desítek genderů, omezování svobody projevu podporou Digital Service Act a zpackané stavební řízení. Paradoxně i částečnou legalizaci marihuany za ně nakonec připravil proklínaný ministr Blažek. Protože jsem ovšem lepší výkon nečekal, nemůžu být zklamán. Jsem potěšen. Nejen sovy ve filmu Davida Lynche, ale ani Piráti nejsou tím, čím se mohli a hlavně chtěli svým voličům zdát. Budiž jim moře lehké.

Vydrží podle vás vláda? Nyní zase jako by trochu „zlobil“ STAN…

Co říkáte na situaci v plzeňské ODS, která, zdá se, příliš v krajských volbách neuspěla. A to vždy Plzeň byla „baštou“ ODS...

Plzeň i nadále zůstává baštou aktivních a pracovitých lidí, tedy pravicových voličů, jen se nám tentokrát nepodařilo tyto voliče přesvědčit, aby k volbám přišli. To se mohlo stát jak z důvodu určitého zklamání z vládní politiky, která poněkud zaostává za očekáváním, tak z důvodu nevýrazných témat zvolených pro krajské volby.

Svoji roli určitě sehrálo i nasazení do čela kandidátky mimoplzeňského lídra. Určitě není všem dnům konec, a protože jsem optimista, plzeňská ODS se z výsledků voleb poučí. Snad dříve než do příštích krajských voleb.

Hodně se nyní i v Senátu hovoří o návrhu možnosti být „off-line“. Jaký máte na to názor?

Digitalizace je cenný nástroj zejména tehdy, kdy stát a samosprávy efektivně sdílejí informace mezi sebou a umožňují úředníkům lépe se věnovat občanům. Digitalizace je cenná i jako možnost pro občana, který ji sám vidí jako způsob komunikace se státem a samosprávami, který mu zjednoduší život. Podtrhuji slovo možnost, protože o tom, co občan považuje za užitečné, rozhoduje občan sám. V okamžiku, kdy pro někoho on-line cesta představuje prosekávání se trnitým houštím, ať už kvůli nákladům nebo obavám o ztrátu části soukromí, není tu stát od toho, aby si občanovo on-line zapojení vynucoval. Každý politik, který respektuje svého voliče, respektuje i jeho přání zůstat off-line.

Co říkáte na pravděpodobné spojení Sociální demokracie s komunisty?

Zoufalí lidé činí zoufalé věci. V případě sociální demokracie, nejstarší české politické strany, je snaha o zařazení se do KKK, Klanu Kateřiny Konečné, o to smutnější, že praktické zkušenosti z této politické strategie si už sociální demokraté zažili a radost z nich neměli. Poté, co sociální demokraté nedávno odevzdali svůj politický program a své voliče v „mašličkách“ Andreji Babišovi, by se mohlo jednat i o poslední krok předtím, než definitivně na jejich dveře zaklepe správce konkurzní podstaty. Pro politickou soutěž idejí – a tedy pro voliče – by to nejspíše nebyla dobrá zpráva, ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Asi chtějí podruhé vstoupit do stejného bahna.

V EU se opět hovoří o možné federalizaci Evropy. Co tomu říkáte?

Albert Einstein říkal, že žádný z problémů nemůže být vyřešen na té úrovni uvažování, která ho způsobila. Evropská unie dlouhodobě „funguje“ jako jednosměrka, kde každá potíž prohlubující se integrace, snahy glajchšaltovat, všechny nacpat od saka jedné velikosti bývá řidiči (spíše řediteli) této cesty vykládána jako nedostatek integračních politik. Už nevyhnutelně (nejpozději do okamžiku přijetí Lisabonské smlouvy) naopak potřebujeme nikoliv ředitele, ale řediče těchto politik a zprůjezdnění cesty oběma směry. Pokud chceme EU zachovat, je třeba být víc flexibilní a nechat na každém státu, aby se zapojil jen do těch politik, které přinášejí win-win.

Jak vidíte budoucnost koalice SPOLU?

Zde bych hlavně rozdělil odpověď na budoucnost na celostátní a na nižších úrovních. Na nižších úrovních bych ponechal zcela na dotčených k posouzení, zda se jim SPOLU nebo jakákoli jiná koalice vyplatí. V mém obvodě na Slovanech, kde jsem starostou, se určitě nevyplatila a myslím, že v Plzni samotné také ne.

Má-li mít někde budoucnost, tak možná ještě na úrovni celostátní. Ale i zde dochází z mého pohledu jako dlouholetého člena ODS od roku 1991 k vývoji, který se mi vůbec nelíbí. Jako rodilý Plzeňák si dovolím použít k přirovnání pivo. Plzeňská dvanáctka je lahodný nápoj, který má své konzumenty po celém světě. Naředíte-li jej pivem desetistupňovým, asi se tento mix ještě dá pít – já to teda nikdy nezkoušel. Přidáte-li k tomu ale ještě pár deci osmičky, získáte z půllitru skvělého nápoje sice tuplák, ale skoro nepitelný. Doplnění vodou si už nechci ani představovat. Takový nápoj si svého voliče, pardon, konzumenta, bude hledat opravdu těžko. Tak „na zdravý rozum“.