Kdo to vymyslel?! Balíček vláda zazdí půjčkou z Bruselu. Šichtařová se drží za hlavu

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Vláda Petra Fialy přichází na jedné straně s konsolidačním balíčkem, ale na druhé straně zemi půjčkou z Nástroje pro oživení a odolnost přijaté v rámci Národního plánu obnovy dál výrazně zadlužuje. „Vláda neví, co činí, anebo jí to je jedno. K čemu je nám bolestivý konsolidační balíček, když ho vláda okamžitě zazdí jinou půjčkou?! Nedokážu dohlédnout myšlenkových pochodů vlády, která něco takové vymyslí. Skoro si říkám, zda jsou v tom vůbec nějaké myšlenkové pochody,“ říká pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

reklama

Boj České národní banky s inflací je podle kritiků neúčinný. Ale podle prognózy, kterou sestavuje agentura Bloomberg na základě střední hodnoty odhadů mezinárodních finančních institucí, by letos měla celoročně inflace na Slovensku vykázat hodnotu 11,3 %, v příštím roce 5,4 % a roku 2025 pak 3,8 %. Podle stejného odhadu bude česká inflace letos vykazovat hodnoty 10,9 %, v příštím roce 2,8 % a v roce 2025 pak 2,3 %. Nově zvolený šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj říká: „Nejpozději do konce dekády musíme přijmout euro, koruna nás znevýhodňuje“. Jak je to tedy s tím znevýhodňováním?

Tak moment, to je hned několik témat a otázek v jedné. Nejprve ona ČNB a její boj s inflací:

Je snadné kritizovat, těžší je říci, jak to udělat lépe. A podle mne to ČNB nemůže dělat o moc lépe. A to přitom já se nerozpakuju občas ČNB opravdu hodně kritizovat. Ale ti, kdo tvrdí, že by ČNB měla ještě více zvýšit úrokové sazby, nevědí nic o monetární politice. Mělo by to jediný efekt: Uvrhlo by to zemi do recese, aniž by to ovšem mělo vliv na inflaci. Ono to nefunguje jako přímá úměra – o kolik zvýšíme úrokové sazby, o tolik klesne inflace – to je velmi naivní pohled. V tuto chvíli jsou již úroky tak vysoko, že jejich další zvýšení by mělo minimální efekt. To, co v tuto chvíli funguje, je silný kurz koruny. Ten dělá práci za úrokové sazby.

A pokud jde o euro, je to taktéž velmi naivní pohled. Neexistuje ani jediný důkaz, že by nás koruna znevýhodňovala, naopak. Myslíte, že Slováci s eurem chodí častěji pracovat do Česka, anebo Češi s korunou na Slovensko? Myslíte, že Slovensku se zrychlil hospodářský růst po přijetí eura, že se zlepšila životní úroveň lidí? Žádný skok dohledat nelze. Naopak co perfektně doložit můžeme, je to, že země, které platí eurem, se po jeho přijetí začaly více zadlužovat, což dlouhodobě podlamuje jejich konkurenceschopnost a hospodářský potenciál.

Fotogalerie: - Žranice na Hradě

U inflace zůstaneme ještě jednou otázkou. Druhá největší švýcarská banka, Julius Bär, prognózuje už pro příští rok Česku inflaci dokonce jen 1,1 procenta. Z čeho vychází ten optimismus, že v příštím roce se inflace v tuzemsku bude pohybovat poblíž cíle České národní banky ve výši 2 % nebo jako v tomto případě výrazně pod ním?

Moc nevím, jak na to banka přišla. Já s tím nesouhlasím. Banka svou předpověď opírá o tvrzení, že tak silný vliv na inflaci budou mít klesající ceny energií. Jenomže banka úplně opomněla, že fakt, že zrovna nyní klesají ceny energií z historických maxim, vůbec neznamená, že dlouhodobě nezůstanou drahé. Banka opomíjí, že fakt, že Evropa razí Green Deal, činí pomalu, ale jistě z Evropy technologický skanzen, v němž energie budou dlouhodobě nedostatkové, takže také budou drahé.

Psali jsme: Ždímat z lidí další výpalné. Hloupé, zbabělé a vůbec ničemu to nepomůže, odsoudila Šichtařová vládní balíček „Na co si to Fiala hraje?!“ Šichtařová „rozstřílela“ vše, čím se chlubil národu Fialova statistika. Šichtařová premiérovi popsala, kam povede čarování s čísly Ukrajinské obilí? „Pokud něco prokazatelně obsahuje jed, je to nad podmínkami EU.“ Šichtařová končí debatu

Fialova vláda schválila aktualizovaný Národní plán obnovy, jehož významnou částí je půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost. Proč na jedné straně přichází s konsolidačním balíčkem, když se na druhé straně chce půjčkou od Evropské komise dále výrazně zadlužit?

Protože vláda neví, co činí, anebo jí to je jedno. Vůbec tu nejde o žádné ozdravení. My víme, můžeme to statisticky doložit, že hospodářský růst Číny za posledních 30 let je tažen tím, že Čína po ekonomické (nikoliv politické!) stránce pouští do ekonomiky stále více trhu a stát se ekonomicky zmenšuje. Máme statistiky na to, že země, která má nejsilnější soukromý sektor, také registruje největší počet inovací. A jsou to právě inovace, co táhne ekonomiku, co živí prosperitu. Nikdy to není rostoucí zadlužení posilující roli státu. To je zcela kontraproduktivní. A hlavně přesně, jak říkáte: K čemu je nám bolestivý konsolidační balíček, když ho vláda okamžitě zazdí jinou půjčkou?! Nedokážu dohlédnout myšlenkových pochodů vlády, která něco takové vymyslí. Skoro si říkám, zda jsou v tom vůbec nějaké myšlenkové pochody.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan podepsal za Českou republiku unijní pakt o migraci, jehož součástí je pokuta půl milionu korun ročně za každého nepřijatého migranta. Zatímco Polsko a Maďarsko setrvalo na svém odmítavém postoji, Česko ho opustilo. Premiér Petr Fiala tento krok hájil tvrzením, že kdyby se členské země nedohodly na změně migrační a azylové politiky, bylo by ohroženo fungování EU i volný pohyb osob. I když to opozice hodnotí jako zradu občanů, nebyl to ve světle premiérových argumentů nakonec jediný možný krok?

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 0% Ne 98% Nevím 2% hlasovalo: 25159 lidí

Premiér měl stejně jako Poláci a Maďaři trvat na postoji, že se k přerozdělování migrantů nepřipojíme. Protože koncept přerozdělování migrantů je ve skutečnosti jen jedním dílkem celé skládačky, které chtějí environmentalisté dosáhnout: Nezajímá je lidský rozkvět, jejich cílem je minimalizovat dopad člověka na Zemi a obnovit biosféru do podoby, která tu hypoteticky byla před tím, než na svět přišli první lidé. To, co prosazují a nazývají „zelené“, je ve skutečnosti anti-humanitní nebo anti-průmyslové. A k tomu dokonale slouží i zpomalení ekonomik docílené krom jiné také tím, že do ekonomiky umístíme velký počet migrantů, kteří nepřišli za prací, ale za sociálními dávkami.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novým ministrem zemědělství se od 1. července stane Marek Výborný. Zaujalo mě, že vystudoval historii a teologii a na gymnáziu učil dějepis, základy společenských věd a latinu. A to proto, že premiér Petr Fiala vystudoval český jazyk a literaturu a dějepis a později stál u zrodu katedry politologie. No a do třetice ministr vnitra Vít Rakušan vystudoval historii a germanistiku a později učil na gymnáziu němčinu, dějepis a politologii. Proč právě toto vzdělání, které mají všichni tři hodně podobné, spolu s pedagogickou průpravou jsou tou nejsprávnější kvalifikací pro členství ve vládě?

Protože dnešní politické garnituře nejde o blaho lidstva, ale o přesný opak, jak jsem výše vysvětlila. K tomu, abychom ekonomiku nastartovali, potřebujeme ekonomické odborníky, jako byli třeba ordoliberalisté v poválečném Německu, nebo Friedmanovci za Reaganovy vlády v USA. K tomu, abychom ji zničili, ekonomické odborníky nepotřebujeme, k tomu nám stačí dostatečně progresivističtí jazykovědci a teologové.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaznamenal jsem, že jste znovu zvítězila v tradiční anketě blogerů iDNES.cz. Vybavíte si, který váš blog vzbudil největší pozornost, ať už počtem čtenářů nebo diskusních příspěvků? Nebo který měl největší kladný ohlas či naopak který byl čtenáři přijat negativně?

Ach ano, vyhrála jsem anketu o blogerku roku, letos je to již moje sedmá výhra v této anketě. Do Karla Gotta a slavíků mám pořád hodně daleko… Nicméně udělalo mi to obrovskou radost, takže jsem ráda, že jste mi tímto vlastně nahrál na možnost poděkovat všem těm, kdo pro mě hlasovali, moc si toho vážím.

Jedním z nejúspěšnějších blogů z poslední doby byl blog s názvem „Tak už ty lidi konečně vyhoďte“, který vysvětloval, proč je potřebné zmenšit počet státních úředníků, anebo „Proč léky nejsou a nebudou“, který zase vysvětloval, že nedostatek léků je systémovým problémem, zlepšení výpadků léků je v nedohlednu a mohou za ně především různé typy státní regulace na evropském trhu s léčivy.

Psali jsme: Fialův plán? Šichtařové uniká pointa, proč by měl fungovat V rozpočtu lze ušetřit stovky miliard. Ale přesně to Stanjura neudělá, sází se Šichtařová Nízká nezaměstnanost. „Soukromníci nasáli Ukrajince jak vyprahlá houba.“ Šichtařová tuší problémy Drahé potraviny – bude to ještě horší. Vládě dala Markéta Šichtařová studenou sprchu

ANATOMIE SVOBODY Markéta Šichtařová a Martin Vavruša Objednat za zvýhodněnou cenu ZDE





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.