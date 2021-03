Keller: Celé vesnice stěhovat k nám. Pravda o Pirátech a migraci

ROZHOVOR „Vrchol nevkusu!“ Komentuje slova, která zazněla od šéfa Pirátů, známý sociolog profesor Jan Keller. „Pokud si pan Bartoš myslí, že barmani, piloti, letušky či kadeřnice jsou převážně v důchodovém věku, nebudu mu to rozmlouvat,“ podotýká. Připomíná, k jaké frakci se Piráti hlásí v Evropském parlamentu. „V minulém funkčním období požadovala jistá německá zelená europoslankyně, aby byly do zemí střední a východní Evropy přesídlovány komplet celé vesnice.“ A pozastavuje se i nad vyjádřením lídra STAN. „Poctivá práce starostů jiných stran je tímto uskupením tunelována v jeho vlastní prospěch. Tohle má být základem nové politické elity?“

Pane profesore, podle průzkumů Piráti a STAN směřují k výhře ve volbách. V čem by Bartoš prospěl této zemi a v čem ne? Byli by Piráti výhra?

Do voleb zbývá půl roku a nikdo si nemůže být jistý, zda právě Piráti v koalici se STAN získají nejvíce hlasů. Čekají nás ještě desítky průzkumů preferencí a zatím je předčasné mluvit o vítězi. Výzkum agentury Kantar, na který patrně narážíte, může být korigován zjištěními jiných agentur. Takže je zatím předčasné hovořit o Pirátech, jako kdyby už měli výhru v kapse.

Pár hlasů navíc by se jim jistě hodilo. Piráti chtějí přetáhnout voliče ANO staršího věku a zacílit na seniory prostřednictvím tzv. ambasadorů. To budou senioři, kteří rozšíří pozitivní image Pirátů mezi vrstevníky. Bartoš nabízí seniorům, jak napsaly i lidovky.cz, „důstojný exit“ od volby hnutí ANO. Je to dobrý nápad?

Nabízet seniorům „důstojný exit“ považuji za vrchol nevkusu. Buď pan Bartoš nezná různé významy cizích slov, anebo je naprostý cynik.



Senioři mohou být ve volbách rozhodující silou. Právě oni a lidé ze sociálně slabších skupin nařízení vlády podle Bartoše odnášejí nejvíc. Jak to vidíte vy? Mohou být pro starší voliče Piráti něčím zajímaví?

Omezení, která byla přijata u nás i v jiných zemích, dopadají nejvíce na cestovní agentury, letecké i další dopravní společnosti, na provozovatele hotelů a restaurací, na kadeřnice a podobné profese, v nichž je nezbytný kontakt mezi poskytovatelem služby a klientem. Pokud si pan Bartoš myslí, že barmani, piloti, letušky či kadeřnice jsou převážně v důchodovém věku, nebudu mu to rozmlouvat. Všimněte si ale, že až dosud byli v našich médiích starší voliči líčeni jako málo dynamičtí, plní předsudků, s nízkým přehledem a staromódními názory. Najednou se tady snaží někdo tvrdit, že skutečným snem mnoha těchto seniorů je dostat ke kormidlu právě Piráty. Účelovost z tohoto nenadálého obratu čouhá jako sláma z bot.

Piráti také chtějí jasně vyvrátit dezinformace. Např. o tom, že prý mají v plánu nabízet byty pro mladé migrantům nebo zakazovat řídit auto lidem nad 70 let. Do jaké míry si k tomu přispěli sami a jak moc jim pomohla konkurence?

Když si člověk studuje materiály a programy Pirátů, trkne ho alibismus, s jakým si nechávají pootevřená dvířka snad v každé zásadnější otázce. Konkrétně v případě migrace se u nich dočtete, že jsou proti povinným kvótám na přijímání žadatelů o azyl, ale o pár řádků dále se vyslovují pro to, aby byla vláda tlačena k dobrovolnému přijímání těchto žadatelů. Chtějí bojovat proti nelegálním převaděčským gangům tím, že otevřou vlnám migrantů legální cesty a budou je sem dostávat na základě přesídlovacích programů. V Evropském parlamentu jsou Piráti členy frakce zelených. Zelení se přitom vyslovují pro migraci nejnadšeněji ze všech frakcí. V minulém funkčním období požadovala jistá německá zelená europoslankyně, aby byly do zemí střední a východní Evropy přesídlovány komplet celé vesnice. Francouzský zelený europoslanec zase v době největší migrační vlny v roce 2015 na plénu vykřikoval, že odpor Maďarů k migraci je třeba zlomit tím, že migranty budou přes Maďarsko převážet parlamentní limuzíny. Naši Piráti do tohoto kolektivu podle všeho dobře zapadli.



Piráti jdou do voleb v koalici se STAN. A zatímco oni chtějí více zaujmout seniory, pro Víta Rakušana je velkou nadějí mladá generace. O tu se chce opřít. Myslí si, že přijde generační výměna elit a budeme se opírat o to, jak si vývoj země představují mladí lidé. Po krizi provedou „reputační reparát“. Jak jdou plány STAN a Pirátů dohromady?

Jde to dohromady velice dobře. Přemluvit dědka a bábu, aby dali této koalici volnou ruku a těšili se na svůj exit. Zbytek se my, senioři, dozvíme až po volbách.

Ještě ke slovům předsedy Starostů… elity, které krizi nezvládly, samozřejmě odejdou. Ti noví budou „budovat svobodnou, liberální zemi“. Jak vám to zní? Máme se těšit na svobodnou liberální zemi, která bude více otevřená světu?

Z těch slov to vypadá, jako kdyby se tady posledních třicet let budovala nesvobodná, neliberální, uzavřená země. Nebýt předsedy Starostů, tak bychom si toho ani nevšimli. Když už jsme u Starostů, tahle strana je založena na principu klamavé reklamy. Průzkumy opakovaně zjišťují, že starostové obcí jsou vnímáni ze všech politiků nejvíce pozitivně. Strana Víta Rakušana se rozhodla na dobrém jménu starostů parazitovat. Tvoří ji jen zlomek starostů, přesto se vydává za jakési zastřešující sdružení všech. Včetně těch, kdo byli zvoleni třeba za ANO či jinou stranu, proti které Rakušanovo uskupení útočí. Poctivá práce starostů jiných stran je tímto uskupením tunelována v jeho vlastní prospěch. Tohle má být základem nové politické elity?

Na druhou stranu se objevují úvahy, že covid s největší ctí zvládá nejstarší generace, která zažila válku, 50. léta atd. A že další generace jsou už změkčilé a hysterické. Je to pravda? Jak moc bude tato nejstarší generace Česku chybět?

Generační obměna je přirozená věc. Její nutnost nechápe snad jen Joe Biden. Žádná generace si nevybrala podmínky, do kterých se narodí. Dnes žijeme v době plné paradoxů. Na jedné straně se volá po odstranění příliš nákladného sociálního státu a po tom, aby péče o nesamostatné a slabší členy společnosti byla přenesena v maximální možné míře na rodinu. Mezigenerační solidarita v rodině má být co nejspolehlivější. Zároveň nám tady někdo tvrdí, že staří mají odejít, a zdůrazňuje propast mezi generacemi. Mezigenerační solidarita naštěstí funguje vcelku uspokojivě a propagandě, která chce hloubit příkopy mezi mladými a staršími, zatím věří převážně jen ti, kdo ji šíří.

Lidé nadávají na policisty a ti zase na ty, kdo nechtějí dodržovat opatření. Ti, kdo mají dbát na pořádek, si prý už zvykli, že jsou vždycky nejhorší. „Dělat debily z policajtů a jejich natáčení se stává národním sportem.“ Jenže za současnou situaci prý nemůžou. Vládu si lidé zvolili v demokratických volbách. Lze to takto brát? Zaznívá, že dřív nadávali jen gauneři, teď už se rozčiluje kvůli policii každý desátý.

Ti, kdo nadávají na policisty, by měli na rovinu říci, jak by dnešní situaci řešili oni. Tuším, že to bylo v Seattlu, kde se v několika okrscích vloni rozhodli policii zrušit. Následná vlna zločinnosti vedla ke změně názorů. Pro ty, kteří nepřežili, to už bylo trochu pozdě. Nepodezřívám ty, kdo nadávají na policii, že by si podobnými fakty lámali hlavu.

V debatě o březnovém výročí vynikl výrok šéfky TOP 09, která psala o „autonomním protektorátu Čechy a Morava“. Navíc, zatímco za tuto okupaci proběhla omluva, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. „Nezapomeňme.“ Kdo nám dnes vyhrožuje a stačí omluva od Němců?

Výroky paní Pekarové nebudu komentovat. Někdy se utěšuji tím, že ona to tak ve skutečnosti nemyslí. Jindy propadám podezření, že ona ve skutečnosti nemyslí vůbec.

Pekarová připouští, že Hitlera podporovala velká část Němců mimo jeho stranu a ti měli na teroru naší země svůj podíl. Část Němců však byla také nacisty terorizována. „Kolektivní vina je vždy špatně a končí masakry. Jako např. na Švédských šancích.“ Pane profesore, jaký je váš názor?

Paní Pekarová vystudovala nejprve andragogiku, poté management. Ani k jednomu z těchto oborů nepotřebuje znát dějiny, to je naprosto v pořádku. Proč ale cítí potřebu poučovat s tímto základem o dějinách druhé, to doopravdy nechápu. Já jsem psal jednu ze svých diplomových prací na téma politických bojů v Německu v době Výmarské republiky. Možná proto, že jsem musel prostudovat poměrně velké množství materiálů, netroufám si hovořit o historii s takovou lehkostí jako ona. Spíše by měla prozradit, jak z hlediska svých znalostí managementu řídí stranu, která se musí přilepit k někomu silnějšímu, aby i s paní Pekarovou neskončila už na podzim mimo Parlament.

A na závěr výběr ze sportovních událostí. Rasistickou kartu prý vytáhli při zápasu českého fotbalového šampiona ve Skotsku. Hráč Slavie měl záložníkovi z Glasgow Rangers nadávat: „Ty zasraná opice!“ Mimochodem, celý zápas poznamenala mimořádně brutální hra Rangers, kteří dostali dvě červené karty. Co na incident říkáte? Měla by být Slavia Praha vyloučena z letošní Evropské ligy?

Fotbal nesleduji a vím o něm asi tolik jako paní Pekarová o dějinách. Naposledy jsem fandil Panenkovi. Už tehdy byla v mnoha reprezentačních týmech zastoupena nejrůznější etnika. Nevzpomínám si ale, že by se v těch dobách probíralo téma nějaké rasové nesnášenlivosti ve sportu anebo kdekoliv jinde. Než se vyjadřovat k jednotlivým incidentům, měli bychom se raději zamyslet, jak vlastně vznikla dnešní rasová hysterie, kdo z ní profituje, co všechno dokáže překrýt a proti komu je obrácena.

