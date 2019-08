Klaus má pravdu. Greta? Ať dělá raději... A kdo nás v srpnu 68 okupoval? Poslanec Holík z SPD vzpomíná

Kauza kolem odvolávání a jmenování ministra kultury skončila. Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek má podporu premiéra i prezidenta. Jak vy se díváte na tuto nominaci? Co od něj očekávat?



Pana Zaorálka znám jako velmi pracovitého člověka. Navštívil jsem s ním několik zemí. Pan Zaorálek se na každé jednání velmi pečlivě připravuje. Jde o oborníka v oblasti zahraniční politiky, ale při jeho pečlivosti věřím, že i tento resort zvládne úspěšně.

Je současné spojení ANO a ČSSD dysfunkční? Co si máme vzít z krize kolem nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury?



Spolupráci ANO a ČSSD považuji za sňatek z rozumu. Třecí plochy vidím ve snaze ČSSD ovlivňovat politiku více, než odpovídá poměru mandátů, který při volbách získala. Neznám pozadí obrovského tlaku na prosazení pana Šmardy, proto se nebudu vyjadřovat. Bývalého ministra Staňka jsem považoval za člověka na svém místě.



Je Andrej Babiš nyní jen loutkou v rukou Miloše Zemana, když veřejně prohlašoval, že by se Šmardou ve vládě neseděl, ačkoli to byl Babiš, kdo Šmardu navrhl?



Neřekl bych, že premiér je loutkou v rukou pana prezidenta. Politika je umění najít kompromis. Oba státníci postupovali v tomto stylu.

Novinář Erik Best o kauze Šmarda řekl, že ČSSD nominací Šmardy chtěla vyvolat spor, protože věděla, že nebude přijata. Následný rozkol ve vládě pak měl Babiše přinutit jít do svazku s Okamurou a mít mezinárodní ostudu. Pokud by Šmardu Zeman jmenoval, nový ministr by pak Babiše „ostřeloval“ přímo zevnitř vlády. Sociální demokraté ale tento plán vzdali v momentě, kdy vyšlo najevo, že někteří jejich poslanci (například J. Foldyna) by podpořili i „rekonstruovanou“ vládu. Je podle vás možné, že ČSSD skutečně měla se Šmardou takový plán?



Je to názor Erika Besta, který jako novinář některé události vycítí. Pokud pan Šmarda pana Babiše už „odstřeloval“, pak chápu premiérův postoj: nepřibírat jej do vlády. Mohlo by to znamenat konec koalice.



Předseda SPD Tomio Okamura dával najevo, že by mu nedělalo problém podpořit vládu, která by prosazovala program hnutí. Proč podle vás Babiš této možnosti nevyužívá? A měl by ji využít?



Hnutí ANO má s hnutím SPD řadu společných bodů. SPD je však médii (nezaslouženě) označována jako extremistická strana. Myslím, že premiér Babiš se zalekl ztráty podpory vedení EU, tj. paní Merkelové, pana Macrona a pana Junckera. Hnutí SPD není extremistické. Myslíte, že snaha, aby všichni zdraví lidé pracovali a nezneužívali sociální dávky je extremismus? Myslíte, že chránit naše tradice, kulturu a jazyk je špatné? Vzpomeňte na národní obrození, kdy Češi si tohle vybojovali. Měli bychom se všeho vzdát? Stejně tak to vidíme v případě imigrantů. Přišel jsi do naší země, chceš pracovat, dodržovat naše zvyky a mravy, pak jsi vítán. Pokud jsi přijel zneužívat náš skromný sociální systém a nadřazovat svoji kulturu, svoje náboženství nad hostitelovu, pak jdi, prosím, o dům dál. Naši dědové, otcové i my vytváříme ekonomické a kulturní zázemí především pro naše děti a vnuky.

Hovoří se o tom, že SPD s Trikolórou bude usilovat o názorově podobné voliče. Máte vy dojem, že by voličskou základnu SPD v této chvíli už Trikolóra nabourávala?



Hnutí SPD je otevřené pro všechny strany a hnutí, které ctí vlastenectví, péči o rodinu a o důchodce. Chceme, aby lidé nezneužívali sociální dávky, aby každý měl mzdu důstojnou spokojeného života, a ti, kteří porušují zákon, byli po zásluze potrestáni.



Andrej Babiš se na Facebooku pochlubil, že lidé v České republice jsou prý spokojení. Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu občané svou životní situaci ohodnotili známkou 74 %, nejspokojenější skupinou pak byli studenti se známkou 82 %. Je to dobrý výsledek? Je vzhledem ke stavu české politiky a společnosti spokojenost namístě? A nechlubí se Andrej Babiš tak trochu cizím peřím?



Neměli by být nejvíce spokojení ti, kteří hospodářský výsledek přímo vytváří?

Obce a kraje v pololetí hospodařily s přebytky, ale vláda nikoli. O čem to vypovídá?



Že představitelé obcí mají blíže k využití svěřených prostředků.



Exprezident Václav Klaus v rozhovoru pro Parlamentní listy na adresu klimatické aktivistky Grety Thunbergové uvedl, že dívka je obětí vlastních rodičů, kteří ji naočkovali. Podle Klause je dění kolem Thunbergové součástí dnešního bláznovství. Jaký je váš pohled na prostor, který Thunbergová dostává v médiích, a na dopady, které její činnost přináší?



Souhlasím s exprezidentem Klausem. Greta se stala obětí politického byznysu, kdy dotyčná opakuje fráze, které jí byly doporučeny. Pokud chce planetě Zemi opravu pomoci, měla by se zabývat devastací deštných pralesů, zbytečným převážením výrobků a potravin z jednoho místa planety na druhé (obzvlášť, když se obdobné výrobky vyrábí na místě spotřeby) a nejdůležitější příčinou: omezit raketový nárůst lidských obyvatel planety. Pokud k tomuto nedojde, začnou války a vraždění pro kus chleba a kapku vody. Deset miliard lidí Země neuživí.

Student Marek Jankovský z organizace Fridays for Future navrhl, aby se v Česku začalo konkrétními kroky: měly by se uzavřít nejšpinavější uhelné elektrárny, začít by se prý mělo v Počeradech, které patří státnímu koncernu ČEZ. Poté by se měla začít snižovat těžba uhlí na našem území. Jde o rozumná a proveditelná opatření?



Jsem pro postupné omezování výroby el. energie v uhelných elektrárnách. Pozastavené zdroje však musíme něčím nahradit. Jako nejčistší energii vidím tu, která se nespotřebuje. Lidé by měli energií i surovinami více šetřit.



21. srpna se z iniciativy Milionu chvilek pro demokracii uskutečnily vzpomínkové demonstrace k rokům 1968 a 1969. Byly důstojným připomenutím událostí z doby před půl stoletím?



Každá okupace by se měla připomínat.

Jsou traumata z let 1968 a 1969 stále tím, co ničí vztah Čechů s Ruskem? Je správně mít se před Rusy na pozoru?



Nevím, proč mluvíme o jen o Rusech a o tom, zda být před nimi na pozoru. Napadení ČSSR provedly NDR, PLR, MLR, BLR a SSSR. Poslední jmenovaný stát se rozpadl na 15 nových republik. Rusko je pouze jednou z nich. Jsem pamětník. Měl jsem možnost s nezvanými vojáky mluvit. Byli to převážně Ukrajinci a příslušníci středoasijských republik. Příkaz k nežádoucímu zásahu dal Leonid Brežněv – Ukrajinec.



Letos si máme připomínat 30. výročí sametové revoluce, ale zatím tento rok příliš slavnostně nevypadá. Od dubna tato země čelí vlně demonstrací a vládní nestability. Co jsme se v kontrastu k tomuto výročí tento rok zatím dozvěděli o naší společnosti? Co nám schází, co nás trápí?



Schází nám snaha najít cestu člověka k člověku. Naopak mezi lidi je vnášeno více a více nenávisti.



Pro následující měsíce připravujete ve Zlínském kraji sérii přednášek a besed. Prvním hostem by měl být docent Cílek. Můžete, prosím, popsat, co vás k tomu vedlo, co je cílem přednášek a o čem bude hlavně řeč?



Měsícem říjnem zahajujeme ve filmovém sále budovy Centropojektu ve Zlíně cyklus apolitických přednášek: „Aktuální čas“. Cílem přednášek je populárně-odbornou formou seznámit obyvatele Zlínského kraje se změnami v přírodě a ve společnosti. Téma přednášky RNDr. Václava Cílka bude „Co se děje se světem, aneb klima a společnost“.



Kdo je mezi dalšími pozvanými hosty a jak často se budou besedy konat?



Dalšími přednášejícími budou např. Ing. Pavel Hubený, ředitel národního parku Šumava, Robin Böhnisch, ředitel národního parku Krkonoše, s tématy Udržení vody v krajině, boj s kůrovcem...

Přednášky budou jedenkrát měsíčně, vždy ve čtvrtek v 18:00 hod.

autor: Daniela Černá