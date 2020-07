Klaus ml.: Odejít teď z EU? Asi jako odejít z Protektorátu v roce 41. Je tu plán

reklama

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 20482 lidí Mluvil jste nedávno o tom, že opouštět EU by nebylo správné kvůli důsledkům, které bychom pocítili. Psaly to SeznamZprávy. Z vašeho pohledu, je pro nás jako ČR bez jakýchkoli pochyb výhodnější zůstávat, i přes mnohá negativa?



Předně bych byl nerad, aby vznikala fakta z toho, co vysílá Seznam, protože jsem zažil, jak nás na té akci natáčeli a totálně pak záznamy překrucovali. Jedna mladá slečna se ptala, co jí nabídneme, a řekl jsem: „Vám, slečno, nenabídneme nic,“ a pokračoval jsem tři minuty, že je mladá, zdravá a má život před sebou, jaké jí nabídneme školství, bezpečnost atd. V záznamu Seznamu se objevila pouze ta úvodní věta, že jí nenabídneme nic, aby to vypadalo, že Trikolóra není pro mladé. Takže bych se nerad odvolával na něco, co napsal Seznam.



Ale k vaší otázce. Upřímně, teď odejít z EU bez Polska, bez Maďarska a čelit neskutečné pomstě unie, to není nic, co by bylo v zájmu občanů České republiky. Máme podniky, kde jde 90 procent často na export do evropských zemí, takže opuštění EU teď prostě není realistický krok. Realistické není se tady hádat, kdo je větší vlastenec a kdo se víc vyjádří proti Evropské unii, ale hájit naše zájmy.

Teď se chystá „New generation EU“, převzetí dluhů, společné evropské daně – a my musíme vyvinout všechny pronárodní síly a aktivitu, aby to vláda neakceptovala. Chystá se „Green deal“ a musíme to odmítnout. A přestat přijímat evropské směrnice, které náš parlament schvaluje často bez rozpravy... a začít posilovat naši svrchovanost a kupříkladu přijmout zákon o nadřazenosti našich zákonů. Zkrátka vyvolat emoce touto cestou, ale snažit se zítra odejít... Chápu, že si to někdo přeje, když vidí paní Merkelovou, Leyenovou a další, jsem poslední, kdo by se chtěl nechat těmito lidmi řídit, ale skutečně teď na to síla není. To je podobné, jako bychom chtěli v roce 1941 odejít z Protektorátu. Když už, tak v roce 1944 na podzim. Fotogalerie: - Trikolora

Mluvil jste o možné pomstě EU, která by vůči nám přišla, pokud bychom chtěli jít pryč. K tomu občas zaznívá, že Británie to nakonec ustála…



Jenže rozdíl je v tom, že Británie je stále členem a hlavou Commonwealthu, který sdružuje země napříč světem. Jde o stovky milionů lidí dohromady. Kromě toho Velká Británie daleko víc z EU dovážela, než vyvážela. Její export míří do jiných států, čili pro ně byl odchod ze strategického hlediska krok, který si mohla dovolit, aniž by to vedlo k většímu ekonomickému zakolísání. A taky byly velké snahy to Británii osladit. Dlouhou dobu se jim snažili zabránit, aby vůle lidí vešla v platnost.

U nás by to všechno bylo 12krát horší. Takže, pokud by chtělo odejít Polsko, Maďarsko a Slovensko, budu první, kdo to podpoří i u nás. Nechci se ale chovat populisticky, abych nahonil jedno procento hlasů tím, že budu něco vykřikovat. Republika na to není ekonomicky připravená. Krize bude velká i bez toho a nechat zdecimovat spoustu podniků tím, že na náš uvrhnou cla a další tresty, to není vůči občanům zodpovědné. Sleduji prospěch občanů České republiky.



Kritici EU kromě jiného mluví o tom, že Brusel pošlapává nebo ruší zažité základní hodnoty. Je tohle možné nějak zvrátit, anebo jde zkrátka o celosvětový trend, kterému se neubráníme?



Jsou lidé, kteří to vidí černě. Podle mě má vždycky smysl se stavět na odpor a hájit opačné hodnoty. Nejde o věci ryze evropské. Má to původ v nové světové levici, která má velké pozice v USA a teď jí tam překáží Trump, a má extrémně silné pozice v EU, protože je to nevolená entita, kde se jim cíle dosahují snadněji. Největší problém pro diktátory je vždycky projít přes všeobecné volby, kde se lidé často staví na odpor. Někdy se jim povede utrhnout moc i přes volby, viz druhá světová válka, ale volby jim obecně vadí nejvíce.



Eurokratům nevyšlo žádné referendum. Mají nějaké plány, a v jedné zemi vyhraje Salvini, jinde Orbán apod. V orgánech EU, které nejsou demokratické, bují tyto snahy daleko rychleji než v demokratických institucích. Proto i více bují v médiích a v akademických pracovištích nebo na vysokých školách, kde rovněž není demokracie, kde se dá pomocí vlivu, peněz a názorů to území ovládnout. Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Spojené státy přes měsíc čelí dopadům vlny hnutí Black Lives Matter. Všechno, co to s sebou nese, jak na tohle obecně nahlížíte? I pokud byl ten známý policejní zásah vůči Georgi Floydovi neadekvátní, je adekvátní ta masivní reakce?



Věřím v právní stát, a pokud někdo poruší zákon, tak se za to zodpovídá. Ten americký policista se za to zodpovídat bude, postaví ho před soud, bude mít obhájce, soudce bude snad nestranný a zhodnotí všechno, co se stalo a nestalo a nějak rozhodne. Takhle přece funguje společnost. Známe desítky hrůzných případů, kdy třeba někdo utýrá malého chlapečka, a taky není řešením, abychom v reakci na to začali my dva rabovat obchody tady na Malé Straně, protože nesouhlasíme s tím, že trest byl moc malý a nepotrestali maminku, co tomu přihlížela apod.



Spojené státy jsou rasově rozdělenou zemí, to si nemusíme nalhávat. Prostě to tam je a řada věcí tam fungovala daleko déle než u nás. Mnohem dříve jsme si spoustu věcí vyřešili, kdežto ve Spojených státech ještě v 60. letech byla rasová segregace. Od té doby z druhé strany už měli černošského prezidenta a každý, kdo chce, může dosáhnout úspěchu bez ohledu na barvu pleti.

Spíš toho teď zneužívá extrémně levicové hnutí, které se žene i Evropou. Policie ztrácí kontrolu nad územím části měst, to je děsivá situace. Šli jsme tady do parku dělat rozhovor a představte si, že bychom tady dál od nemocnice pod Petřínem už dál nemohli jít, protože bychom byli ohroženi na životě nebo riskovali napadení, anebo na nás někdo pokřikoval, ať táhneme z toho území, protože jsme bílí.

Važme si toho, že tady to nemáme. Nechci tady svět, abychom se museli bát někam jít a držet se doma v nějakých bohatších resortech za zdí, jak to vidíme třeba v Jihoafrické republice a teď ve Spojených státech. Lidé tam brání své domovy, své ulice, a toho bych se nerad dožil.



Celá ta vlna s sebou nese i likvidace pomníků, odstraňování soch, přejmenovávání fakult univerzit, vyhazovy z práce u novinářů, kteří projevili opačný názor a další věci. Jak je možné, že se těmto snahám společnost nedokáže ubránit a postavit se tomu? V New Yorku se odstraní socha prezidenta Roosevelta a nikdo tomu nebrání apod. ...



Lídři jsou podělaní. A pokud lídři budou podělaní, nebudou nazývat věci pravými jmény, stát si za svým a nechají si nadávat od fanatiků – není naděje. Pokud nikdo nestojí proti zlu, tak zlo bují dál. Jsou to samozřejmě bizarní magořiny. Za chvíli tady může začít kampaň, ať se přejmenují Černošice, Otrokovice a další „rasistické“ názvy měst a vesnic. To je stejná hovadina. Totéž jména, třeba kníže Schwarzenberg nebo herec Schwarzenegger, to je snad ještě horší! (směje se) Fotogalerie: - Dvanáct otázek na EU

Částečně se to nevyhnulo ani nám. Nedávno levicové aktivistky posprejovaly Churchillovu sochu před VŠE, napsaly tam, že je rasista. Jedna historička v Deníku N vystoupila s tím, že Češi ve své době také profitovali z obchodu s otroky coby součást západního hospodářského prostoru, a další věci. Co na to říkáte?



Nechci si hrát na historika, ale tahle země nějak vznikala. Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce a další řada věcí nebyla tak jednoduchá. Karel IV., než se tady chopil vlády, uspěl ve vojenských konfliktech a v řadě míst. Každá doba je plná různých konfliktů a životaschopnější národy, které třeba neruší matematiku a mají díky tomu lepší zbraně, tak vyhrávají, a někteří prohrávají. Co na tom budeme řešit? Řada lidí ze šlechty v našich zemích extrémně zbohatla po Bílé hoře, kdy mnoho Čechů s jiným náboženským či politickým názorem bylo popraveno a zabaven jim majetek, a dostaly to rody, které teď mají větší vliv. No tak pojďme do toho a začněme řešit restituce po Bílé hoře, majetek navrátit a dát to na nějakou nadaci otroků starých Slovanů. Ne, samozřejmě je nesmysl se neustále koukat stovky let do minulosti.



Já osobně jsem nikoho do otroctví neuvrhnul, nevychoval jsem takhle svoje děti a říkám, že na všech životech záleží. Black Lives Matter a celé to uvažování je rasistické, to souhlasím s panem prezidentem. Přece neposuzuji lidi podle jejich barvy kůže. Afroameričan a bílý Američan, to jsou přece úplně stejní lidé, mají stejná práva, stejně mohou volit, stejně mohou zbohatnout, stejně mohou zchudnout, můžou a nemusí vystudovat. Jeden druhému nic nedluží. Kdyby to Američané vzali do důsledků, ať vrátí všechnu půdu Indiánům a vypadnou. Můžou se sebrat, všechno to vrátit původním indiánským kmenům, které tam evidentně byly před nimi, a je to. Pokud se vrhají do sebedestrukčních věcí, ať to dotáhnou do důsledků. Nejde jen o černochy, ať to navalí zpět Indiánům. Bílý dům, všechno, a odchod. Paní Trumpová by se vrátila do Slovinska, Ivana Trumpová do Zlína, Donald Trump asi do Anglie, nebo odkud přišli jeho předci do Států, a je to. Fotogalerie: - EU a český export

Nedávno vyšla „Evropská zpráva o islamofobii“, kterou každoročně vydává nadace SETA za peníze Evropské unie. Nadace má prý blízko k tureckému prezidentovi. O České republice se tam mluví ve smyslu, že tu islamofobie bují, je podporována ze všech stran a Čechům chybí soucit s těmi, kteří to potřebují. Měli bychom se nad sebou zamyslet? A mají takové zprávy význam?



Má to politické cíle, kterými v tomto případě je šíření islámu a zastrašování lidí, kteří tvrdí, že naše země vyrostla na křesťanských základech a takto naše generace po staletí zemi budovaly. Má to tento cíl.

Jsou tu i další zprávy, třeba ty od tajných služeb, často také úplně pošahané. Třeba když tvrdili, že výuka dějepisu na školách je proruská. To se ukázalo jako naprostá lež, ale existovalo zřejmě nějaké politické zadání, že je potřeba něco eskalovat. Lecjaké instituce vydávají zprávy a málokdo dělá něco jen tak. Vy se mnou také neděláte rozhovor jen tak, předpokládám, že jste za to placen.

