Klaus ml. má pravdu. A Babiš není Nečas, Václavák ho odejít nedonutí. Senátor Zeman po odchodu z ODS říká, co přijde

ROZHOVOR „Babiš není Nečas. Prohřešek Nečase byl banální dětská historka. Přesto Nečas svoji vládu neudržel. To není případ Babiše. Myslím, že Babiše demonstrace nedonutí odstoupit z pozice premiéra,“ konstatuje v rozhovoru pro PL.cz senátor za Jablonecko Jaroslav Zeman, který poslal zdravici novému politickému uskupení Trikolóra. „Je viditelný. Určitě oslovuje své fanoušky. Je lepší když politici i někoho třeba naštvou, nebo je donutí přemýšlet, než když jim ti politici nic neříkají a ani neví, že někoho tam ve sněmovně čtyři roky měli,“ hodnotí Václava Klause mladšího. „Má pravdu v tom, co do toho programu napsal,“ dodává.

Tento týden vznikla nová strana Trikolóra. Na úvodní tiskové konferenci se četla i vaše zdravice. Jaký k ní máte vztah?

Spíše znám Václava Klause mladšího, a to ještě před vstupem do politiky. Popřál jsem mu úspěšný vstup do nové kariéry. Tak jako někomu gratulujete ze slušnosti k narození dítěte, tak jsem Václavu Klausovi mladšímu pogratuloval k novému politickému uskupení.

Vy sám obléknete Trikolóru?

Ne ne. Vyřešil jsem si letos v únoru fungování v ODS a myslím, že nebudu pokoušet žádnou politickou stranu.

Jak velkou šanci uchytit se na české politické scéně jim dáváte?

Václav Klaus mladší je výborný rétor. Má spoustu nepřátel, ale i podporovatelů. Myslím, že je schopen zejména napravo ubrat nějaké procentíčko a má reálnou šanci, aby byl v nové sněmovně.

Zdá se, že Václav Klaus je typ lídra, což je asi pro každé uskupení výhodné, když má takovéhoto předsedu?

Je viditelný. Určitě oslovuje své fanoušky. Je lepší když politici i někoho třeba naštvou, nebo je donutí přemýšlet, než když jim ti politici nic neříkají a ani neví, že někoho tam ve sněmovně čtyři roky měli. Lepší tedy mírně napružovací politik, než neviditelný.

Další zajímavostí posledních týdnů jsou demonstrace proti premiéru Babišovi, které ještě vygradovaly po zveřejnění první části auditu, který tvrdí, že je premiér ve střetu zájmů. Může to vést až k pádu vlády či odstoupení premiéra?

Babiš není Nečas. Prohřešek Nečase byl banální dětská historka. Přesto Nečas svoji vládu neudržel. To není případ Babiše. Myslím, že Babiše demonstrace nedonutí odstoupit z pozice premiéra.

Myslíte, že je i v souvislosti s Babišem, který je ve střetu zájmů od počátku co vstoupil do politiky, a přesto vyhrál opakovaně volby, určitý rozpor ve vnímání mezi městy a venkovem? Ptám se vás i jako starosty Albrechtic v Jizerských horách. Že lidi na takzvaném venkově hlavně zajímá, jestli mají něco v peněžence, což teď kdy se naší ekonomice docela daří asi mají, a nějaké v uvozovkách městské kauzy je až tak nevnímají?

Je to určitě tím, jak voliče oslovíte. Buď si je koupíte, nebo oslovíte. Dneska se dají koupit, protože peníze jsou. Ony jednou dojdou. To jsem pak zvědavý, z čeho to pak budou sanovat. Ať jsou to důchody, platy státních zaměstnanců, takové ty jízdy skoro zadarmo. To je cesta do pekel. Někdo to musí zaplatit. Teď je z čeho brát, ale jednou nebude. Už teď zdroje docházejí.

V této souvislosti se hodně mluví o dotacích. Někteří pravičáci by je zrušili úplně s tím, že pokřivují konkurenční prostředí, jiní by některé nechali. Jak nahlížíte na dotace vy?

Nahlížím na ně stejně jako Václav Klaus mladší, který o tom mluvil tento týden. Říkal, že to pokřivuje konkurenční prostředí. Někomu to seberete, a někomu dáte. Dotovat se má jen veřejný sektor – nemocnice, vojáci, policisté, učitelé, silnice, železnice. To je samozřejmě na dotace, tam si na sebe nemůžou vydělat. Ale ten zbytek, dobře víme jak to tu fungovalo s těmi hotely, s wellnessy. Jaké jsou nesystémové maléry. Dotace jsou špatně. Ale některým podnikatelům to tvoří zisk. Dotace rovná se zisk.

A jeho konkurenti jsou tím znevýhodněni...

Určitě. Buď máte štěstí, že dotaci dostanete – a je špatná, protože to prostředí pokřivuje – nebo ji nedostanete a pak vás to znevýhodňuje.

Na závěr se vrátím ještě k Trikolóře. Jak se vám líbí její program?

Jen jsem ho prolétl očima. Myslím si, že je jednoduše srozumitelný, že ho voliči pochopí.

A z vašeho pohledu, jsou vám některé body blízké?

Nejsem od nich daleko. Třeba v pohledu na ty svazky muž, muž a dítě, či žena, žena a dítě. Rodina by měla tvořit základ. O dotacích jsme se bavili. Nejsem úplný eurohujer. Neříkám vystoupit z EU, ale rozhodně by se měla Evropská unie hodně reformovat. Vidíte, jak pravidla nedodržuje Řecko ani Itálie. EU na menší státy tlačí, ale ty větší nechává běžet. Klaus má pravdu v tom, co do toho programu napsal.

Jak se ho ale podaří naplnit?

Obrovský úspěch by byl, pokud by se dostal do Poslanecké sněmovny. Nová politická uskupení to mají daleko těžší než ta zaběhlejší. Pokud budu po sportovní stránce hodnotit SPD a Tomia Okamuru, tak to byl velký sportovní výkon. Dostal se do sněmovny, pak se mu to rozpadlo a dostal se do sněmovny znovu s další skupinou. To hodnotím jen po sportovní stránce, nikoliv politické.



autor: Oldřich Szaban