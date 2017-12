Koho bude zajímat výsledek kauzy Čapí hnízdo za pět let? Někdo prostě chce, aby Babiš nemohl sestavit vládu a vládnout, tvrdí ministr Ťok

ROZHOVOR Staronový ministr dopravy Daniel Ťok bude ve svém úřadu dělat věci, které jsou potřeba, protože podle jeho slov ústava nezná plnohodnotnou vládu, nebo vládu neplnohodnotnou ani neplnohodnotného ministra. A jako členové hnutí ANO i on má silný pocit, že kauza Čapí hnízdo byla vytvořena uměle, aby poškodila Andreje Babiše a hnutí ANO. „Buďme upřímní, někdo chce, aby Babiš nemohl sestavit vládu a vládnout, přestože vyhrál volby. A nedej Bože, aby se ukázalo, že jeho vláda může být úspěšná,“ prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ministr dopravy. Proto si prý počká, až jeho kolegové v mandátovém a imunitním výboru zjistí, co nového a zásadního se objevilo v policejním spisu, a podle toho bude hlasovat o případném vydání svého šéfa a premiéra k policejnímu stíhání.

Bývalý poslanec ODS Michal Doktor prohlásil, že nebýt stavební přípravy, která na ministerstvu zůstala po vašem předchůdci Zbyňku Stanjurovi, chodil byste na ministerstvo rozsvěcet a zhasínat. A dokonce za jednotku neumětelství označil jeden Ťok, protože jste podle jeho slov ani s exkluzivitou nových ustanovení zákona EIA nedokázal postavit milimetr dálnice navíc. Jak se vám taková kritika poslouchá a co byste na ni odpověděl?

Jako ministr nesete kůži na trh. Dávno jsem si zvykl na různé útoky a hraběcí rady lidí, kteří o resortu dopravy prakticky nic neví. Zato ale rádi plácají v médiích hlouposti, aby se zviditelnili. Michal Doktor seděl ve Sněmovně asi patnáct let. Byl tam, i když ODS vládla. Proč nebil na poplach a nestaral se o dálnice, když Vít Bárta totálně zastavil přípravu staveb a ani další ministři zrovna aktivitou nehýřili? Pokud bych chtěl použít stejný slovník, tak bych mohl napsat, že Doktor je jednotka „hlouposti a neschopnosti“, ale za to mi nějaký Michal Doktor nestojí.

Když je takový odborník, měl by vědět, že příprava velkých dálničních projektů trvá 10 až 12 let. Já jsem ministrem tři roky. V době, kdy byl na ministerstvu Zbyněk Stanjura, se zahájila výstavba asi na 35 kilometrech modernizace D1, jinak od roku 2010 nikdo téměř nic stavět nezačal. To pak těžko nějaké dálnice zprovozníte. Zahájili jsme ale výstavbu 130 km dálnic včetně modernizace D1.

Přes kritiku z řad opozice jste znovu ministrem dopravy v nové vládě Andreje Babiše. Jaké budou vaše priority? Když jste zahájili výstavbu 130 kilometrů dálnic, bude jejich výstavba v České republice postupovat rychleji?

Ve výstavbě je teď zhruba 80 kilometrů dálnic a 50 kilometrů silnic prvních tříd. Tento týden jsme zahájili stavbu nových úseků D6 na Karlovy Vary a důležitou silnici první třídy I/16 mezi Slaným a Velvary. Další dálniční stavby se rozběhnou na jaře. Řeči o tom, že se nic nestaví, jsou jenom politické klišé. Není to zkrátka pravda. Naopak čísla jasně ukazují, že jsme výstavbu po letech rozhýbali. Je ale pravda, že získat na stavbu všechna povolení a potřebné pozemky je u nás strašně komplikované. Skoro na každé důležité stavbě máme nějakého odpůrce, který ji může opakovaně blokovat. To chci změnit. Už jsem svolal schůzku parlamentních stran, dohodli jsme základní kroky a začátkem roku předložíme návrh první novely. Tentokrát cítím ve Sněmovně velkou vůli změnit právní prostředí pro klíčové stavby, které veřejnost potřebuje a roky na ně marně čeká.

V souvislosti s dálnicemi se léta jedná o vybírání mýtného na dálnicích, řada ministrů řešila problémy smluv a dodatků s firmou Kapsch, která mýtný systém provozuje, vypisovaly se nové a nové tendry, naposledy před pár měsíci. Jaká je situace, kdo bude příštích deset let provozovat mýtný systém v České republice?

O mýtu všichni akorát mluvili a rádi mě kvůli němu kritizují, ale přede mnou na něm na ministerstvu neudělali vůbec nic. Žádný tendr na mýto nikdo nevypsal, ani nepřipravil. Dokonce ani nikdo neřešil, nebo nechtěl řešit to, že původní smlouva s Kapschem neumožňovala jakoukoliv soutěž vypsat. Z mýta se bohužel v minulé vládě stalo politikum a debata o něm nebyla moc racionální. Když ale shrneme výsledky, tak se nám podařilo smluvně zajistit přístup k celému systému a jeho dokumentaci, výběr mýta bez přerušení funguje a vypsali jsme technologicky neutrální soutěž. Máme čtyři renomované uchazeče a už jsme je vyzvali k podání nabídek. Jsme tedy poměrně blízko tomu, abychom se konečně dozvěděli tržní cenu mýta a porovnali nabídky konkurence. Jak se k tomuto bodu blížíme, cítím bohužel čím dál větší snahu soutěž nějak narušit či zastavit. Komu by to nahrávalo, je zcela jasné.

Kdy uvažujete rozšířit výběr mýtného i na silnice I. třídy, aby se řidiči kamionů nevyhýbali placení jízdou mimo dálnice, často i přes obce?

Rozšířit zpoplatnění na 900 km silnic 1. třídy bylo rozhodnutí vlády, které vyplynulo z koaličního jednání. Já jsem především chtěl soutěž vypsat a otevřít mýto konkurenci. Pokud bychom ale donekonečna debatovali o tom, o kolik mýto přesně rozšířit, nikdy bychom soutěž ani nezačali. Takže na základě zadání vlády jsme vymezili rozšíření na 900 km a takové jsou podmínky v soutěži. Provozovatel mýta, který tuto soutěž vyhraje, má od roku 2020 zajistit rozšíření na vybrané silnice 1. třídy. Mýto je ale pořád hlavně nástroj na výběr peněz od dopravců, kteří naše komunikace zatěžují a musí přispívat na jejich výstavbu a opravy.

Nedávno překvapil veřejnost, pozůstalé po obětech i zraněné cestující rozsudek prvoinstančního soudu v kauze spadlého mostu ve Studénce, kdy byli nepravomocně osvobozeni všichni obvinění z firem, které byly za stavbu mostu zodpovědné. Považujete za možné, aby v případu, kde byli i mrtví, nebyl nikdo potrestán?

Mně osobně ten výrok soudu přijde neuvěřitelný a nepochopitelný. Předně je naprosto nepřijatelné, aby hledání viníků trvalo osm let – to si ani pozůstalí ani veřejnost nezaslouží, a výsledek, že se nepodařilo najít viníka, je skandální. Tento výsledek důvěru v české soudnictví bohužel nezvýší.

K tragické události došlo i v minulých dnech v Praze, kde spadla lávka vedoucí přes Vltavu, také tam bylo zraněno několik osob. O špatném stavu lávky představitelé města, v jehož čele je primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová, věděli, přesto z této věci nikdo nevyvodil žádnou odpovědnost. Navíc představitelé města odmítli připustit nezávislý posudek. Co tomu říkáte?

Nemůžeme strkat hlavu do písku a říkat, že bylo vše v pořádku, když se stane takto závažná věc, máme zraněné a mohlo to dopadnout ještě hůře. Tady jde o lávku ve správě města. Praha má k dispozici všechny posudky a detailní informace a musí z nich udělat závěry. Jenom doufám, že to nebude trvat tak dlouho jako ve Studénce.

Problémem je, že v podobně špatném stavu je v Česku větší množství mostů. Neuvažujete o větších investicích do jejich oprav, aby k podobným tragédiím nedocházelo?

Samozřejmě, že ano. V České republice je téměř 18 tisíc mostů, náš rezort má na starost jen 5 tisíc z nich. To jsou mosty na dálnicích a silnicích prvních tříd. Z nich je v havarijním stavu naprosté minimum a na ty se v našich plánech na opravy zaměřujeme. Mosty jsou vždy stavebně citlivým objektem. I proto jsme krajům dali v posledních letech ze státního fondu navíc 11,5 miliard korun a výrazně tak podpořili opravy silnic nižších tříd a mostů na nich.

Vaše právě jmenovaná vláda bude v lednu žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Věříte, že se vám ji podaří získat? O koho se budete v takovém případě opírat – o komunisty a okamurovce, nebo budete usilovat o podporu nebo toleranci jiných parlamentních stran?

To se uvidí. Možná vláda v první kole důvěru získá, možná ne. To je věc politických jednání a přesvědčení toho kterého poslance. Určitě nečekáte, že vám teď povím, jak přesně to dopadne, a vyjmenuju poslance, kteří nás podpoří či nepodpoří. Doufám ale, že zvítězí zdravý rozum. Voliči ve volbách rozhodli a strany, které jsou v Poslanecké sněmovně, tam nejsou proto, aby změnily vůli lidu, ale aby hledaly dohodu na tom, jak vládnout a řešit věci, které tato země a její občané potřebují.

Pokud vaše vláda nezíská ve Sněmovně důvěru, budete se cítit být plnohodnotným ministrem, který má morální právo vykonávat funkci bez jakýchkoli omezení?

Ústava nezná plnohodnotnou vládu, nebo vládu neplnohodnotnou ani neplnohodnotného ministra. Já budu dělat věci, které jsou potřeba a které nesnesou odkladu. Doprava není vysloveně politický resort, většina věcí je provozních. Na tom, že potřebujeme stavět dopravní infrastrukturu, že má fungovat železniční doprava, registr vozidel a ostatní registry, se shodují všechny strany. Nechci promarnit čas a budu pracovat tak jako doposud a po dohodě se zástupci dalších poslaneckých klubů navrhovat změny, které urychlí liniové dopravní stavby.

Chystáte se udělat na ministerstvu dopravy nějaké, například personální změny?

Spíše se chci podívat na organizační strukturu, na to, jak úřad ještě o něco zeštíhlit. Ale nepůjde o žádné zásadní věci.

Premiér České republiky Andrej Babiš bude znovu čelit trestnímu stíhání, pokud ho Poslanecká sněmovna zbaví imunity. Podpoříte, aby se šéf ANO a premiér mohl hájit před nezávislým soudem?

Toto je otázka, kterou dostávám velmi často. Od počátku, kdy vznikla kauza „Čapí hnízdo“, mám silný pocit, že byla vytvořena uměle jen proto, aby poškodila pana Babiše a hnutí ANO. Ono zní velmi hezky, že by měl mít šanci se hájit před nezávislým soudem, ale co to v praxi znamená? Před chvílí jsme se bavili, že soud v kauze Studénka rozhodoval v prvním stupni osm let. A řekněte mně, koho bude zajímat výsledek kauzy Čapí hnízdo dejme tomu za pět let? Buďme upřímní, někdo chce, aby Babiš nemohl sestavit vládu a vládnout, přestože vyhrál volby. A nedej Bože, aby se ukázalo, že jeho vláda může být úspěšná.

Ale ať neuhýbám od vaší otázky – já si počkám, až naši kolegové v mandátovém a imunitním výboru zjistí, co nového a zásadního se objevilo v policejním spisu, a podle toho budu hlasovat.

