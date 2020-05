Komentátor vypěnil: I prvok po lobotomii musí vidět, že jsme se z kolonie SSSR stali satelitem EU! Hujerové, patolízalové, prospěcháři Hřib, Kolář a Novotný...

reklama

Začněme vaším oblíbeným tématem. „Já si myslím, že na podzim je (roušky) budeme používat intenzivněji. My budeme apelovat na to, aby se lidé, včetně zdravotníků, nechali očkovat proti chřipce,“ řekl v rozhovoru pro MF Dnes epidemiolog Roman Prymula. Jak se na jeho vizi diváte? Co vás při těchto slovech napadá?

Ještě bych připomněl Prymulův výrok ohledně očkování pro Aktuálně z roku 2017: „A je třeba zmínit, že stát musí v některých případech chránit dítě před vlastní matkou.“ Víte, Prymula, momentálně další kvazi epidemiolog Maďar a jim podobní jsou ztělesněním knih 1984 od Orwella, My od Zamjatina, Kallocainu od Boyeové nebo Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Jsou buď pozůstatky toho negativního z předlistopadového socialismu, nebo předvojem nastávajícího eurosocialismu. Myslím tím samozřejmě Evropskou unii, nikoliv Evropu jako takovou, abych tyto dva zásadní pojmy nezaměňoval jako řada nerozlišujících politiků a novinářů.

Příčí se mi věřit, že by epidemiolog typu Prymuly byl tak slabý na rozumu, jak z jeho výroků vyplývá. Tedy z toho mi analogicky plyne vysvětlení, že je silný zejména na kapsu a malé domů. Jeho výhružky a negativní předpovědi, které krom velkobratrské takzvané chytré karantény se vyplnily zatím v minus 666 případech, nám dávají jistou naději, že neví, co mluví. Ale já mám obavy, že naopak ví moc dobře, co říká, a pokud si dáme dvě a dvě dohromady, tak to, čím hrozí, opravdu hrozí. Využiju-li absolutní Cimrmanův verš.

Důsledky první vlny co do zdravotních škod v porovnání s jinými onemocněními – chřipka, rakovina, HIV – mnohem méně významného viru, který měl ovšem dokonalé celosvětové PR, respektive dalekosáhlé důsledky restriktivních opatření díky němu provedených, nikoliv kvůli němu, pocítíme v následujících měsících a letech.

Prymula také navrhoval to, aby se lidé mohli opět stýkat, ale raději jen v malých komunitách. Ideální by podle něj byly okruhy tří rodin. Komunitní život, to mi trochu připomíná kibucy. Co tato slova připomínají vám? A je podle vás pravda, že někteří politici by si to sešněrování společnosti dovedli představit i na delší dobu a výraznějším způsobem?

V ODS se rozhořel spor mezi starostou Řeporyjí Pavlem Novotným a europoslancem a místopředsedou Janem Zahradilem. Novotný chce do Sněmovny a plánuje „vyčistit“ ruskou ambasádu, jakmile bude premiérem. Europoslanci prý ale vadí, podle Novotného mu prý Zahradil navíc vyhrožuje. Co si o tomto konfliktu myslíte vy? Vybral si nyní Novotný příliš zdatného protivníka? A jak přínosní jsou oba pánové pro ODS?

Přínosnost je potřeba hodnotit z pohledu, jaká je strategie a plán. Pokud chce ODS konkurovat TOPce a Pirátům a brát jejich voliče, pak je vhodný zřejmě Novotný. Pokud chce ODS spíše sáhnout po své podstatě a tradičně konzervativnějším pravicovějším voliči, pak je to spíš Zahradil. A to spíš říkám proto, že ačkoliv s panem Zahradilem v mnohém souhlasím, tak ve mně vzbuzuje pocit, že jde o oportunistu brnkajícího na konzervativnější struny. Pokud jde o jejich soupeření, není Zahradil žádná politicky a zřejmě i lidsky okleštěná Fiala, nicméně mediální mainstream jdoucí na ruku režimu půjde za Novotným.

Novotný si stěžuje, že ho v ODS asi nenechají kandidovat do parlamentu. Za tím asi hledejme Jana Zahradila. Nicméně starostu Řeporyjí potkávají i další komplikace. Přiznal, že kromě výhrůžek už dlouho očekává, že mu někdo dá pěstí. Stěžoval si také na Českou televizi, která ho nenechala účinkovat v politické talk-show, protože komunista Leo Luzar údajně hrozil, patrně po zkušenosti s Novotným z TV Barrandov, že jinak se nebude účastnit on. Čím to je, že se na Novotného valí tolik smůly? A jak hodnotit počínání České televize, pakliže Novotný mluví pravdu?

Já žádné valení smůly na Novotného neregistruji. Myslím, že Novotný na sebe lepí spíše jiné látky než je smůla. Je na dramaturgii televize, koho si pozve. Ale vzhledem k zanícenosti naší, vaší a hlavně jejich EUSA ČT bych ji rozhodně nevinil z nějaké křivdy vůči Novotnému. Myslím, že když něco, tak spíše pozitivní diskriminace tohoto prasopejska by měla být tématem.

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba nenesli Sověti hlavní podíl na osvobození Prahy. „Platíme si kvůli tomuhle primátora? A já se ptám, kde je pražský okruh,“ glosoval nejnovější aktivity Hřiba komentátor Petr Holec. Je podle vás skutečně přejmenovávání náměstí a deklarace směrem k Rusku a Číně něčím, čeho by se komunální politik, byť takto důležitý, měl vyvarovat?

V takové míře, v jaké to dělají Hřib, Novotný nebo Kolář, by se toho bezesporu vyvarovat měli. Jsem jenom pro, abychom stále někomu nelezli mezi půlky a byli v rámci možností sví. Nicméně i prvok po lobotomii musí vidět, že jsme se z kolonie, ze satelitu Sovětského svazu stali satelitem EU, tedy Německa, a USA. A výše zmínění politici se chovají stejně, jako se chovali někteří hujerové, patolízalové a prospěcháři za minulého režimu, jen si prohodili světové strany.

Stýská se vám osobně po minulých primátorech? Co třeba Pavel Bém? Ten byl dříve mnohými proklínán...

Po minulých primátorech se mi rozhodně nestýská, ale dobře nám tato situace ilustruje fakt, jak je dobré hodnotit věci a lidi s odstupem a srovnáním. Protože proti Hřibovi byli snad všichni nedávní pražští primátoři téměř Einsteiny.

Maltský velvyslanec pro Finsko na svém twitteru patrně pod návalem emocí uvedl, že německá kancléřka Angela Merkelová dokončila to, co Adolf Hitler začal. Michael Zammit Tabona sice svůj příspěvek velmi rychle smazal, ale už bylo pozdě, slova neunikla početnému zástupu uživatelů sociální sítě a nakonec velvyslance stála pracovní místo. Jaký je váš názor na ta slova a na konec, který diplomata potkal?

Pšššt, je demokracie aneb můžeš mít svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš. A nesouhlas, ne už tak opření se do nedotknutelnosti bruselského politbyra a současných panevropských vyznavačů, je po zásluze odměňován. Myslím, že analogie, kterou zmínil maltský velvyslanec, je zřejmá. V obecné rovině, bez jakékoliv pejorativy.

Německý ústavní soud prohlásil, že Evropská centrální banka (ECB) překročila své pravomoci, když se rozhodla nákupem dluhopisů podpořit ekonomiku eurozóny, protože tyto nákupy neprojednala a neposvětila německá vláda ani německý parlament. Ústavní soud vyzval ECB, aby nákupy přerušila, dokud je řádně neodůvodní. EU zareagovala tvrdě – nevyloučila, že v budoucnu kvůli tomuto problému povede s Německem soudní řízení. Podle Ursuly von der Leyen je v těchto věcech unijní právo nadřazené právům jednotlivých států. Jaké pocity ve vás tato slova z Bruselu vyvolávají?

Další situace, která dokládá, že národní státy jsou jen provinciemi, koloniemi bruselského molochu, který formou oficiálně posvěcené korupce a vydírání, nám známých jako dotace, žije svým vlastním mocenským životem.

Kancléřka Angela Merkelová verdikt soudu vidí jako podnět pro hlubší integraci eurozóny. Máme něco takového očekávat?

Snahy a výzvy k tomu zaznívají na denní bázi. Ostatně i u nás můžeme slyšet na denní bázi podobné hlasy od ministra zahraničí Ralfa Wigguma Petříčka nebo od šéfa Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara, což je v obou případech naprosté chucpe s ohledem na jejich agendu, která by měla být ve prospěch České republiky, českých podniků, nikoliv nadnárodních korporací a nadnárodních bankovních institucí.

