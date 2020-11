Komu se hodí slabá Evropa? Covidem odstřelili nepohodlné politiky. Bohuslav Chalupa odhaluje, i mlhu kolem Trumpa

ROZHOVOR „Prezident Trump je po dlouhé řadě svých předchůdců prezidentem, který nerozpoutal žádný válečný konflikt a dokázal rozumně, na jediné správné platformě „já pán ty pán“ komunikovat s panem Putinem (který je, aby nebylo mýlky, pod stejným tlakem podobných šílenců naopak z ruského prostředí jako pan Trump z amerického) a nalezl způsob, jak tyto síly na své straně hřiště držet na uzdě,“ vysvětluje bývalý poslanec Bohuslav Chalupa. „Rozhodně není žádný sympaťák typu J. F. Kennedyho, ale pokud jde o vnitřní nastavení a politické ambice – mohli by to být pokrevní bratři, viz pověstný předvolební projev pana Trumpa „věnovaný“ partě „deep state“….a podobný měl kdysi i Kennedy, kterého nakonec „cosi“ popravilo,“ dodává. A co oproti Trumpovi přinese Biden?

Nejdříve se zeptám na americké volby. Co jejich výsledek znamená pro nás? Na facebooku uvádíte, co považujete v této souvislosti za největší malér....

Nyní, na počátku 21. století, se v podstatě rozhoduje nejen o budoucnosti západního civilizačního okruhu, ale o budoucnosti druhu Homo sapiens jako takového.

Tato válka, střet či nemilosrdný souboj je vedena v několika rovinách – v rovině hodnotové, politické, ekonomické/energetické, ekologické, kulturní a samozřejmě i vojenské – a to jak ve fyzické podobě, tak – a to je v dějinách lidstva poprvé – i ve virtuální, kybernetické podobě.

Evropa, respektive v této chvíli skupina, která ovládá eurounijní moloch politicko-mocensko-byrokratického řízení společenství evropských národů místo péče – jak bylo původní ambicí založení EU – pouze o volný pohyb kapitálu a pracovní síly... o bezpečnost a prosperitu Evropy, se nyní mnohem intenzivněji věnuje budování nového Evropského Sojuzu typu SSSR a RVHP, které chce Německo s Francií prostřednictvím Evropské komise vládnout. Zároveň s pomocí Sorose a spol. současný Brusel posiluje další aktivity – od faktického akceptování nelegální migrace, přes masivní „pozitivní“ diskriminaci menšin a destrukci systému tradičních hodnot, až po tzv. sebevražedný (v té podobě, jak má být realizován) „zelený úděl“. Tedy přesně to, co Evropu nikoliv posiluje, ale v reálu oslabuje.

Jeden ze způsobů, jak tento trend změnit, spočívá podle mého názoru v tom, aby se Brusel dostal do situace, kdy si bude muset poradit skutečně sám.

Evropa se díky jejímu aktuálnímu vedení a podpoře jakýchkoliv nesmyslů, které se jí dlouhá desetiletí dostávalo od USA/ bohatého strýčka za oceánem, dostala do postavení mamánka, neschopného samostatného, svobodného a za sebe plně odpovědného života. Samozřejmě Evropa (Německo, Francie, Británie) na oplátku vycházela onomu strýčkovi vstříc ve všem, na co jen „strýček“ v globálním rozměru pomyslel (války v Zálivu…).

Komu to prospívalo nejvíce? Komu vyhovuje zmatená, ekonomicky slábnoucí a svůj globální vliv očividně ztrácející Evropa? No ano, vyhovuje především určitým mocenským skupinám v USA, korporátní ekonomicko-politické moci bojující o udržení nadvlády nad světem. Nicméně – a na to se poněkud zapomíná – to paradoxně vyhovuje i dalším globálním hráčům – vychytralé, jednotné a trpělivé Číně, Rusku a samozřejmě i zemím politického islámu.

Nyní k vaší otázce: Současné prezidentské volby v USA jsou jedním z bojišť války, o které jsem se zmínil v úvodu, a znovuzvolení pana Trumpa bylo nadějí, že administrativa USA obrazně vystrčí Evropu za dveře se slovy „a nyní se o sebe postarej sama“. To by, dle mého, vedlo k nekompromisnímu odhalení oné skutečné nekompetentnosti současného vedení EU a donutilo by národní evropské politické reprezentace k tomu, aby se začaly chovat racionálně a efektivně, aby začaly procesy vedoucí ke skutečné reformě EU či k jejímu zániku a k vytvoření nového společenství evropských národů na jiných hodnotách a s jinou formou fungování – obojí by Evropě ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy jen prospělo. To se, jak se zdá, bohužel nestane, a tato jedna z bitev je ztracena.

Administrativa USA pod faktickým vlivem nikoliv pana Bidena, ale Kamaly Harrisové a v zákulisí Clintonové, Allbrigtové, Rockefellerů, Gatese atp., budou naopak onu trapnou a škodlivou skupinu bruselského vedení pro osud národů Evropy, posilovat... a samozřejmě z toho budou i patřičně těžit. Zrovna včera jsem v noci zhlédl filmové zpracování románu 1984...

Vy jste si přál vítězství Trumpa. Proč?

USA si už před desítkami let dobrovolně přivlastnily roli světového „četníka“, hvězdného nositele demokratických/západních hodnot, a podle toho je tedy i hodnotím.

Prezident Trump dokázal v této pozici velmoci a „četníka“, přes značné úsilí mocných reprezentantů skupiny válečných štváčů (máme je samozřejmě i u nás, sedících přímo v horní i dolní komoře parlamentu), lidí, kteří nejenže astronomicky vydělávají na zbrojení (výdaje USA na zbrojení jsou například desetkrát vyšší než jaké vynakládá RF), ale ani se netají ochotou tyto zbraně „spotřebovávat“ ve světě, v zájmu ochrany takzvaných výsostných zájmů USA, a dokonce jsou ochotni akceptovat i eventuální jaderný konflikt s Ruskem... samozřejmě nikoliv u nich „doma“, ale na evropském teritoriu.

Prezident Trump je po dlouhé řadě svých předchůdců prezidentem, který nerozpoutal žádný válečný konflikt (byť je to oblíbenou předvolební kratochvílí amerických prezidentů) a dokázal rozumně, na jediné správné platformě „já pán ty pán“ komunikovat s panem Putinem (který je, aby nebylo mýlky, pod stejným tlakem podobných šílenců naopak z ruského prostředí, jako pan Trump z amerického) a nalezl způsob, jak tyto síly na své straně hřiště držet na uzdě. A nejen to, dokázal se postavit i jiným šílencům, kteří se snaží svět zničit svět nikoliv cestou jaderných náloží, ale cestou zeleného fanatismu či globální migrační invaze islamistů a ekonomických uprchlíků – protože, po našem, „není padlý na hlavu“ …

Dovedete si představit, co by se ale dělo v USA, kdyby soudy ohledně voleb daly za pravdu Trumpovi?

Nevidím žádný důvod k tomu, abych si cokoliv představoval – USA jsou věcí, jen a pouze věcí občanů USA, nikoliv mou jako občana ČR. A co by se dělo? Dělo by se jen to, co dovolují zákony USA a co by státní moc (policie, vojsko, Národní garda, soudy atd.) při hájení platných zákonů připustila... a svou roli by sehrála samozřejmě i inteligence a chování občanů USA (i když údaj o tom, že cca 30 milionů občanů USA je pologramotných mne zrovna nenaplňuje optimismem) – ale opakuji, to není moje věc.

V této chvíli mohu konstatovat jen to, že pan Trump má nezpochybnitelné právo projevit podezření z manipulace voleb a jen soud – nikoliv média – může rozhodnout o tom, zda je jeho podezření oprávněné, či nikoliv. A pokud by soudy daly za pravdu panu Trumpovi, pak by přece bylo jen a pouze dodrženo právo a demokratická ústava USA – nic víc a nic méně.

V USA většinou volby rozhoduje stav ekonomiky. Ta letos poklesla kvůli koronaviru. Dá se říci, že Trumpa porazil hlavně covid?

Pokud jde o covid...– covid je, z mého pohledu, jednou z nyní již solidně ověřených forem hybridní války proti vlastnímu obyvatelstvu (s účinkem podobným – mimo fyzických ztrát – již zmíněných jaderných zbraní) a proti nehodící se politické reprezentaci. Forma, kterou lze velmi efektivně využít jak k posílení spojenců, tak k likvidaci politických soupeřů – a to nikoliv biologickým působením onoho chřipkového viru jako takového, ale mediálně hysterickým nátlakem a manipulací s nedokonale informovanou veřejností. Tedy ano – i v případě pana Trumpa byl „covid“ využit jako zbraň k oslabení politického jeho vlivu/ úspěchu. A strašidelné je, že tuto zbraň lze – s ověřenou účinností – použít znovu a znovu, kdykoliv to bude „někomu“ vyhovovat... tedy jen do doby, než někdo odvážný vztyčí prostředníček a řekne „tak takhle ne“.

Věřím, že příští Poslanecká sněmovna povede k odpovědnosti všechny, kteří naskočili a zneužili covidové šílenství a prověří všechny obchody státu, které byly v tomto kontextu realizovány, píšete na sociální sítí. Koho tím myslíte?

Přestože mé vyjádření ve smyslu důkladného prověření obchodů/nákupů státu v době covidové epidemie je jasné, upřesním, koho tím myslím – myslím tím především politickou reprezentaci – jmenovitě, současnou i minulou, která je odpovědná za nepřipravenost země a občanů k efektivní sebeochraně v době masové krize – od mohutné, nicméně zastaralé, chybějící či naopak duplicitní legislativy, přes chybějící civilní obranu (síly územní obrany, národní domobrany) až po prázdné sklady státních hmotných rezerv.

- Myslím tím nekompetentní výkon zákonodárců a moci výkonné chovající se stylem „co krok, to nápad“.

- Myslím tím i všechny ty, kteří dali a kterým byl „dán prostor“ k výkonu významných funkcí v době krize i přes jejich zjevný střet zájmů, všechny ty, kteří své politické nebo výkonné funkce zneužili k prosazení materiálních zájmů svých nebo svých „kámošů“, na úkor „řádného hospodaření“ s prostředky daňových poplatníků.

- Myslím tím i ty, kteří mlčeli a mlčí jako zařezaní jen proto, aby nepřišli o své fleky, všechny ty, jejichž mlčení dovolilo jiným páchat lumpárny...

Pozn.: K tomu ale může dojít jen v případě, že do Poslanecké sněmovny budou zvoleni úplně jiní občané, než tam sedí dnes – bez ohledu na stranickou stáj.

„Aniž bych si to přál, kde jsou ty desítky tisíc mrtvých na covid? Místo toho vidím rozvrat společnosti, ekonomiky, astronomické zadlužení nás všech...“ I toto je vás výrok ze sociálních sítí. Myslíte tedy, že jsou opatření ke covidu přehnaná?

Jednoznačně. Je skutečností, že pod tlakem určitých médií a kýmsi velmi sofistikovaně vytvořenou atmosférou strachu v tom smyslu, že ten kdo nebude konat tak jak bylo naplánováno, tedy jako kdyby lidstvo zasáhla skutečná morová rána, bude příměrem prohlášen za škůdce lidstva a veřejně gilotinován/politicky zlikvidován – a postupně všechny politické reprezentace vyspělých států v rozporu se zdravým rozumem a s racionálním posouzením situace tomuto nátlaku podlehly... což samozřejmě nijak neomlouvá jejich politickou a mocenskou zbabělost a odpovědnost za vše, co jste vyjmenoval ve své otázce.

Přesto vám však k tomu namítnu, že opatření u nás zaváděná nejsou žádným naším specifikem a ve velmi podobné formě se zavádějí prakticky všude. A pak též, že sice nejsou u nás desítky tisíc mrtvých, ale i těch více než pět tisíc, už skoro šest, za několik měsíců mi tedy přijde dost...

Minulé pondělí útočil poblíž synagogy stoupenec Islámského státu Kujtim Fejzullai; zabil nejméně 4 lidi a 23 zranil. Přitom rakouským úřadům byla jeho orientace na IS známa, stejně jako to, že na Slovensku se pokoušel koupit náboje do kalašnikova. Co k tomu říci?

Osobně mám pocit, a nikoliv jen v souvislosti s tímto dalším případem teroristického útoku jako formy „svaté války“ proti Západu, že i policejní a zpravodajské orgány na západ od nás se ocitly ve složité situaci, organizované podobnou skupinou osob a subjektů jako v případě vyvolání hysterie „covid“. A využívající stejně rafinované formy hybridní války ve prospěch tzv. „ migrační solidarity“, ve prospěch islamizace Západu. Vytvořená mediální, politická a společenská atmosféra v zemích, kde žijí miliony migrantů, kde většina si nechává diktovat od menšiny pravidla hry – taková obecná atmosféra logicky omezuje výkon jejich kompetencí a jejich „akční radius“.

Tím, co je omezuje, je atmosféra hrozby, to, že příslušníci bezpečnostní komunity budou v případě přísného vyžadování zákona a plnění povinností doslova vytaženi na světlo, dehonestováni a vláčeni medii za domněle rasistický, xenofobní postup, protiislamistický a protimigrační postup a s ohledem na pseudoprávní, politicky korektní systém chránící v podstatě zločince a nikoliv ochránce zákona, se nelze divit, že se bezpečnostní složky drží jaksi zpátky. Příčinou tedy není to, že by nebyli schopni efektivně pracovat, že by neměli informace, není to ani špatná komunikace čí koordinace – důvodem je vstřícnost/ srabství politických špiček – tedy těch, kteří definují politické zadání branným a bezpečnostním složkám svých zemí. Politických špiček, které nemají odvahu jasně označit, co je skutečnou hrozbou, stejně jako jejich neochota postavit islám na roveň nacismu a islám v Evropě zakázat.

Pozn.: Pokud pan Macron významově a bezpečnostně odděluje „islám“ od „politického islámu“, pak už se nedivím vůbec ničemu. Nepochybuji, že za takové situace by se bezpečnostní složky velmi rychle emancipovaly a netrvalo by dlouho, a s tím, kdo by měl být vyhoštěn nebo sedět v base, by bylo velmi rychle příslušným způsobem naloženo... Mimochodem, i toto je průvodním jevem oné války za budoucí podobu světa, která se odehrává teď a tady – a naše aktivita či laxnost se v této válce projeví – a je jen na každém z nás, jak.

