Komu se panáček znelíbil? Tomáš Vyoral k Ferimu. Bude souboj, EU přepíše anály

Armáda povolává vojáky aktivních záloh k pomoci v Národním očkovacím centru v O 2 universu v Praze, kde posílí personál Ústřední vojenské nemocnice. Co na tento krok vlády říkáte, je to potřeba?

Ministerstvo zdravotnictví opět řídí Adam Vojtěch. Jde o ukázku jisté Babišovy personální krize? A bude Vojtěch lepším ministrem než Arenberger?

Kdyby nešlo o naši budoucnost, o naše děti, o naše zdraví a životy, o naše peníze, tak by to bylo vážně k smíchu. Slušný sběratel funkcí a užitečný kašpárek Adam Vojtěch, který i po svém odchodu z ministerstva věrně setrvával v provládní totalitní agitaci, se vrací na místo činu a jen dokládá můj dřívější postřeh, že se korupčníci, tuneláři a loutky točí na současném ministerstvu smrti jak svatí na Velehradě. V rámci nesvaté čtveřice Vojtěch, Prymula, Blatný, Arenberger není lepšího nebo horšího. Všichni naprosto prokázali, že patří mezi ty nejhorší duševní a charakterové mrzáky. Není žádnou novinkou, že individua na takovýchto pozicích musí být buď úplatná, vydíratelná, nebo naprosto tupá, případně v jakémkoliv mixu toho všeho. Což výše zmínění nevážení pánové krásně dokládají. Pevně doufám a přeji jim, aby brzy všichni čtyři nesli zodpovědnost společně a nerozdílně za genocidu psychického a fyzického zdraví obyvatel, za likvidaci nejmladší generace, za desítky či stovky tisíc mrtvých obyvatel ČR v důsledku jejich totalitních svévolných restrikcí. Ať už jde o zanedbanou péči či prevenci, nárůst kardiovaskulárních chorob a obezity z důvodu zákazu pohybu nebo nárůst duševních poruch a sebevražd. Za tohle všechno jsou zodpovědní čtyři výše zmínění a samozřejmě další typu Hamáčka, Babiše, Flégra, Hořejšího, Smejkala, Maďara, Rážové, Jágrové, Svrčinové, Duška a drtivé většiny pravověrných mediálních svazáků.

Mladí se moc k očkování proti covidu nemají. Vláda se rozhodla, že spustí kampaň, kterou je chce k vakcinaci přesvědčit. Na sociálních sítích budou Čechy přemlouvat herci, zpěváci, sportovci nebo třeba youtubeři. Aleš Háma, Libor Bouček, Ester Geislerová, to jsou některá ze jmen. Vás by přesvědčili?

Věřím, že nejsem sám, kdo je háklivý k jakékoliv do očí bijící propagandě. A v tomto případě se o nic jiného nejedná. Samozřejmě doslova pod rouškou našeho dobra, jako vždy a jako za jakékoliv totality. Výše zmínění jsou známi svou pravověrností a nekritičností vůči současnému režimu. Ostatně ne příliš bystré, oportunistické známé osobnosti jsou v první linii propagandy každého režimu. Pokud je to pravdou, pak zajímavá je především osoba televizního moderátora Libora Boučka, který pravidelně pro diváky vykládá pandemii pouze svým pohledem, nekriticky se vyslovuje pro vakcinaci a totalitní restrikce a sklouzává často k servilitě v rozhovorech s vládními představiteli, včetně samotných ministrů zdravotnictví, pravidelně pak s obsesivním tunelářem a lhářem Prymulou. I kdyby měl pro vládu šířit propagandu, pardon, osvětu, zadarmo, což trochu pochybuji, tak jde dle mého o bezprecedentní střet zájmů a popření jakékoliv nestrannosti, kterou se ovšem onen ani tak úplně nesnaží předstírat. Je-li ovšem ta informace, tuším Českého rozhlasu, pravdivá.

Dominik Feri po mnoha obviněních ze sexuálního obtěžování a násilí složil poslanecký mandát. Jak se na celou kauzu díváte vy? MeToo po Česku, nebo zasloužený pád?

Z mého pohledu jde především o zajímavý souboj BLM vs. MeToo. A teď, babo, raď. Dejte si popcorn a sledujte, jak krkolomně budou kličkovat takzvaní progresivisté, někdy označovaní také za libtardy. A Evropská unie bude muset zřejmě přepsat anály, ve kterých Feriho pasovala do role jednoho z nejnadějnějších evropských politiků mladé generace. O důkazy přeci nejde, v těchto případech pokrokáři aplikují presumpci viny, ne? Jsem proti těmto pokrokovým tendencím a „presumpcím viny“, ale revoluce holt požírá své děti a ideální kádr Feri teď zřejmě ochutná vlastní medicínu, s níž tolik souzní.

Z TOP 09 občas zaznívala chvála na to, že se Feri zachoval dobře, když ihned oznámil složení mandátu. Je skutečně tohle ta zpráva, která má zaznít?

Feri svým složením mandátu chtěl pochopitelně dát na odiv, že má určité zásady a charakter, ale panáčkovi to úplně nevěřím. Z mého pohledu tím navíc alespoň na první pohled skoro přiznal určitý podíl viny. Zpráva, která by měla skutečně zaznít, je podle mě ta, komu se asi panáček znelíbil? Co načasování s ohledem na blížící se volby? A proč s informacemi o jeho údajném predátorství přišla levicově liberální média, která jinak mají z Feriho a TOP 09 orgasmus? To by nás mělo zajímat.

Pojďme se na vteřinu zamyslet – pokud by Feri své jméno u soudu očistil, mohl by se podle vás ještě vrátit do politiky? Nebo už tou dobou budou mladí mít své nové idoly, a on je zajímat nebude?

Jedna pomluva spojená s následným mediálním lynčem dokáže divy a v myslích lidí se zakoření, jakkoliv by byl dotčený očištěn. Do politiky se v případě očištění jistě vrátit může, k dobru pak může mít roli „mučedníka“. Ale všechno záleží na řadě faktorů. Jakkoliv Feriho nemusím, tak se mu musí nechat, že na mladé komunikací a vystupováním zapůsobit umí. A o tohle jen tak nepřijde.

V nových průzkumech má koalice SPOLU větší preference než hnutí ANO. Tyto průzkumy ale byly dělány před kauzou Feri. Přijde podle vás nyní tlak na rozbití koalice zevnitř? Znamenalo by to konec TOP 09 ve Sněmovně?

Předně opět opakuji, že průzkumy, které z drtivé většiny neslouží k reflexi veřejného mínění, ale k jeho nasměrování, je třeba brát s rezervou. Nemusí být vždycky přímo lživé, ale stačí, když jsou zavádějící povahou výběru svých otázek, vzorkem respondentů a následnou interpretací. Osobně nevěřím, že bezpohlavní ODS s TOP a KDU-ČSL by měla mít víc než ANO. Vzhledem k odstoupení Feriho a výsledkům průzkumů, na které zcela nepochopitelně oni politici tak často dávají, si nemyslím, že by přišel zevnitř tlak na rozpad koalice. V případě rozpadu by TOP 09 měla co dělat, to ano.

Piráti, kteří dlouhodobě bojují za legalizaci marihuany, přišli s dalším nápadem. Chtějí zřídit místa, kde by drogově závislí mohli užívat drogy pod dohledem zdravotníků, tak aby nedocházelo k předávkování a smrti závislých. Je to prý lepší cesta než represe drogově závislých, která dlouhodobě nikam nevede. Souhlasíte?

Nesouhlasím, protože by de facto šlo o legalizaci tvrdých drog. Tak ono se zdá, že vzhledem k přetrvávající zločinnosti ani represe vrahů, zlodějů a násilníků nikam příliš nevedou. Ad absurdum, znamená to, že zrušíme policii a legalizujeme vraždy, znásilňování?

