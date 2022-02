Konec uhlí v Evropě, Green Deal? Ukrajina vše změnila

reklama

Může podle vás současné dění na Ukrajině ovlivnit implementaci Green Dealu v EU, pokud by došlo k přerušení či ukončení dodávek ruského plynu do Evropy? Došlo by na využití „špinavějších“ zdrojů energie?

Dnešní zcela šílený vpád ruských vojsk na území suverénního státu Ukrajiny, se kterým nikdo racionální nemohl počítat a je to úplně nepochopitelná věc, zcela změní politické a ekonomické vztahy mezi EU a Ruskem, které se vyvinuly po rozpadu SSSR v roce 1991, a bude mít obrovský dopad jak na Rusko, tak na EU. Zcela se změní všechny vztahy mezi Západem a Ruskem včetně těch ekonomických.

Země EU, které počítaly s ruským plynem jako s přechodovým energetickým zdrojem, budou hledat jiného dodavatele. EU se Green Dealu jistě nevzdá, ale ten projekt má horizont až 2050. Cesta k němu se teď v případě některých zemí, jako například u Německa, zcela jistě změní. Odchod od uhlí nebude tak překotný, to je nyní zcela jisté.

Jak zní váš komplexní odhad znalce energetické problematiky, budou dodávky ruského plynu do Evropy pokračovat? Co by jejich tok mohlo nejvíce ohrozit?

Před několika dny jsme spolu probírali otázku českého jádra a jeho důležitosti. Hovořil jste mimo jiné o problémech, do kterých jsme se vehnali sami. Stala se vlivem ruské ofenzivy na Ukrajině z tendru na Dukovany naprosto klíčová otázka pro příští roky? Stojí nyní naše energetická politika na doufání, že to či ono vyjde a že ten či onen neomezí své dodávky nebo že je nebudeme nuceni omezit sami?

Jaderná energetika je energetika budoucnosti. Osobně vkládám naděje do jaderné fúze, na tomto poli vidíme v poslední době velmi pozitivní vývoj a investice do výzkumu v této oblasti by měly být v EU i v ČR výrazně zvýšeny. Máme zde i my v ČR cenné know-how. Klasická jaderná energetika bude ale ještě desetiletí pokračovat a výstavbu našich nových jaderných elektráren v Dukovanech a v Temelíně události na Ukrajině učiní jen mnohem vyšší prioritou. S Ruskem se v jaderné oblasti teď už v ČR nepočítá.

Podle MPO vystačí aktuální zásoby plynu na českém území na asi čtyřicet dní. Plyn na světových trzích dnes dramaticky zdražuje. Jsou tyto zásoby dostatečné? A jak se má Česko připravit na následující měsíce?

Plyn dnes v Evropě zatím nijak dramaticky nezdražuje, překvapivě skončil dnes na hodnotě kolem 120 €/MWh jako na začátku dnešního obchodování. Zásoby na čtyřicet dní by vzhledem k teplému počasí měly stačit. Jsme v Energetické unii a EU bude řešit zásobování plynu pro celou 27. Nejsme v tom sami. Stav zásob plynu v ČR je vyšší než v okolních zemích, a ČR dokonce zemní plyn také na jižní Moravě těží.

Premiér Petr Fiala po jednání Bezpečnostní rady státu prohlásil, že „Česká republika je připravena na případné výpadky dodávek surovin, jako jsou třeba ropa nebo zemní plyn. Máme dostatečné zásoby, jsme schopni případné snížení nebo výpadky dodávek řešit“. Znamená ta připravenost, že by spotřeba energie zůstala na stejné úrovni, že by k žádnému omezování spotřeby nedošlo?

Zásoby energetických surovin máme dostatečné, protože jsme v devadesátých letech krizi v dodávkách ropy a plynu z Ruska po našich zkušenostech z roku 1968 předpokládali. Proto máme u Kralup velké zásobníky ropy na sto dní, ropu jsme schopni dostávat z Německa, kam teče z Terstu, stejně jako plyn můžeme z Německa dostat přes Horu sv. Kateřiny a navíc máme kontrakt na plyn z Norska. V případě omezení nebo pozastavení dodávek z Ruska by pravděpodobně nastoupily u plynu regulační stupně, zásobování občanů by se to významně nedotklo, regulováni by byli především velkoodběratelé.

