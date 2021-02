Koronakrize: Ženy za rouškami, muži zavření doma... Z tohoto pikantního rozhovoru s Laurou Janáčkovou se budete červenat

Muži chtějí potvory, Muži chtějí milenky, Poznej muže beze slov. To jsou názvy tří vašich knih. Změnilo se něco za ten koronarok na tezích z těchto knih?



Uvedené knihy se zabývají výběrem partnera, partnerskými trojúhelníky a odlišnostmi ve verbální i neverbální komunikaci mužů a žen. Při jejich psaní jsem vycházela ze studií a závěrů evoluční sexuologie. Evoluce vychází z větších časových úseků, než jsou roky. Kritéria výběru partnerů tak zůstávají stejná.





Ke změnám však jistě dochází, stejně jako u nakupování, tak i v oblasti seznamování. Koronavirus a opatření s ním spojená přesunula komunikaci včetně většího podílu seznamování na internet. Též se masově rozšiřuje virtuální sex.



Nechtějí nyní muži raději ošetřovatelky, manželky a nezačali žít mnohem více právě ve virtuálním světě, takže je poznat se slovy i bez nich dá pěknou fušku?



Vaše čtvrtá knížka, alespoň podle těch, co nabízíte na svých stránkách, se jmenuje Jak rozdojit kozla. Dvě Slovenky v radioshow s podobně sugestivním názvem Vyhonit ďábla například radí, jak se stát milencem snů. Vím, že jde o nadsázku, ale přeci jenom nejedná se v obou případech o klamavou reklamu?



Kniha "Jak rozdojit kozla" je opravdu o tom, jak od mužů získat vše, po čem žena touží. Je praktickým návodem, jak komunikovat, flirtovat, manipulovat, upoutat i připoutat muže, aby si užíval lásku a měl radost i z toho, že může ženu zahrnovat dárečky, dary, a navíc jí věnovat čas i porozumění. Nevím, jak v případě uvedeného podcastu, ale v mé knize o klamavou reklamu v žádném případě nejde.



Stejně jako každá žena je i muž vzácným originálem, alespoň podle otisků prstů. Každý z nás "synů Adamových" má přeci jiné libůstky, nebo ne?



Máte pravdu, že každý muž je jiný, ale pro všechny platí, že v dnešní emancipované době v rámci spokojenosti v partnerském vztahu mají muži podobná očekávání. Ta lze shrnout do jejich volání SOS. Zkrátka, jak naznačují počáteční písmena, zahrnuje téměř vše, po čem muži touží: Starostmi nezatěžovat, Obdiv stále, Sex, kdy se jim zachce. Když je toto splněno, tak si oddechnou UF, což znamená Uklizeno a kus Flákoty. No a další libůstky jsou už jen otázkou komunikace a toho, co poskytovat chceme, a do čeho se zapojovat nechceme.



Ostatně osobně se dívám na Pornhub anebo Redtube. Jaké pornostránky obecně sledují ženy a na jaké se osobně díváte vy?



Ženy jsou v porovnání s muži méně náruživé v konzumaci pornografických stránek. Jejich podíl činil v roce 2019 32 % z celkových návštěvníků. Z údajů ročních přehledů serveru Pornhub máme poměrně přesný přehled o jejich preferencích. Preferovanou katagerií je lesbický sex, kdy ženy mají v této kategorii sledovanost o 151 % vyšší než u mužů.





Další oblíbené kategorie, které mohou být v jednotlivých státech dominantně vyhledávané, jsou Hentai (japonsky zvrhlý, ale i animovaný sex - pozn. red., ostatně i všechny ostatní v závorkách), Ebony (kategorie černošek a mulatek), Anal, Indian (většinou indické ženy), Japanese, Mature (vyzrálé ženy) and MILF (akronymum pro Mother I'd like to fuck, tedy Máma, kterou bych rád p***l).



Já osobně pornografii sleduji výjimečně. Spíše mě z odborného hlediska zajímají tendence, směry sledovanosti a dále jejich dopady na reálný partnerský a sexuální život.



Podle jednoho z loňských výzkumů - přesně výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) - vzrostla u zadaných i nezadaných sexuální touha, v častějším praktikování sexu se ale neprojevila. Jak to lze vysvětlit?



Dle vámi uvedeného výzkumu, kterého se zúčastnilo 4813 respondentů, jich přibližně polovina nepocítila žádné změny v sexuální touze, pětina vnímala snížení (častěji ženy) a necelých třicet procent pociťovalo zvýšení sexuální touhy (častěji muži). Myslím, že to nesvědčí o kumulaci touhy v populaci. Pouze malá část, především mužů, zřejmě nemůže svoji sexuální touhu v důsledku epidemie realizovat. Nebo lépe, realizovat ji způsobem, stejným jako před pandemií.



V roce 2014 jste kandidovala jako nestraník do Senátu za ANO. Je lídr hnutí ANO Andrej Babiš více sexy s rouškou nebo bez roušky?



Jako znalec mých knih určitě víte, že fyzická atraktivita muže není hlavním kritériem, podle kterého si ženy vybírají muže. Takže pro většinu žen je jedno, jestli má roušku nebo ne. Pokud by ho obdivovaly, všímaly by si na něm především statusu a zdrojů.

Jsou koronavirová opatření jeho vlády zmatečná, nebo v rámci možností v pořádku?



Největší slabina vlády se projevuje v její nízké schopnosti komunikovat opatření k zabránění šíření Covidu-19 tak, aby je lidé pochopili, přijali a řídili se jimi. Komunikace by měla být jednoduchá, podložená vědeckými závěry, a pokud možno z jednoho důvěryhodného zdroje. Ke správné komunikaci patři i to, že vrcholní představitelé nebudou kázat vodu a pít víno. Musí sami jít příkladem a v případě přešlapu svá místa opustit. Pak veřejnost věci přijme za své.





Jak by se měli chovat lidé, kteří jsou sami, partnera si skrze roušku těžko najdou a hlodá v nich frustrace či deprese?



Jsem optimista a věřím, že láska si k sobě cestu vždy najde. Pandemie Covidu-19 urychlila trendy seznamování, které jsou již několik let patrné. Na rozdíl od naší generace, kdy první seznamovací kontakty mezi mladými lidmi probíhaly prostřednictvím školy, společných přátel, je dnes situace jiná.



V USA průzkumy uvádějí, že již v roce 2017 jasně dominovalo seznamování přes sociální sítě. Konkrétně 37 % párů se seznámilo on-line. Dnes si troufnu říct, že se u nich uvedené procento v důsledku omezení vyvolaného pandemií pohybuje okolo 50 %. U nás se tento trend díky opatřením spojeným s prevencí onemocnění také rychle rozvíjí, a tak si nemyslím, že v budoucnu by láska nevzkvétala. Ostatně naše základní pudy nás k ní vždy přivedou.



Nehrozí nám zánik západu, jak to ve stejnojmenné knize popsal Oswald Spengler? Západ se ukájí virtuálnem, kdežto východ a jih povětšinou žije skutečností. Proto asi západu hrozí zánik i bez koronakrize. Populační vývoj je zřejmý. Co vy na to?



Myslím, že Spenglerova kniha byla psána jako deziluze z první světové války. Mnohé z ní je zjevně platné dosud, mnohé se po sto letech změnilo. Nemyslím, že by západu hrozil zánik, ale dominance a význam euroatlantické civilizace bude klesat na úkor východu. Není to revoluce ani dopad pandemie. Na druhé straně je pravdou, že v období tohoto století, kdy bude kulminovat populační exploze, získají státy jako Čína nebo Indie status dominantních trhů. Evropa pak bude z pohledu východu působit trochu jako historický skanzen.

