Koronavirus uvěznil v Benátkách i hollywoodskou hvězdu. Zprávy z Itálie

reklama

Zprávy z Itálie, týkající se koronaviru, znějí velmi dramaticky. Jaká je aktuální situace?

Nakažených přibývá, ale šéf civilní ochrany - Angelo Borrelli ve svém pondělním prohlášení tvrdí, že ještě nemluvíme o pandemii, ale o epidemii.

V tento moment se jedná o více než 322 případů nakažení novým koronavirem v Itálii: 240 případů a 9 obětí v Lombardii; 42 případů a 1 oběť na Benátsku; 26 případů v kraji Emilia Romagna, 3 v Piemonte, 3 v Lazio, jeden v Jižním Tyrolsku, 1 případ turistky z Bergama na Sicílii v Palermu, 2 Toskánsko, 1 v kraji Liguria. Jinak pro upřesnění co se týče úmrtí, zde mluvíme o osobách s patologickými komplikacemi a ve věkovém rozmezí od 67 do 91 let.

Je již jasné, že tato situace s sebou nese mimo obav o zdraví také obrovské ekonomické následky. V izolovaných oblastech to na občany doléhá nejvíce.

Anketa Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7783 lidí

Situace v Itálii se od jiných lišila hlavně tím, že byly postiženy i osoby, které nepřišly do žádného kontaktu s „čínským“ zdrojem nákazy. Podařilo se již zjistit, co je zdrojem a odkud to pochází?

Ještě není jasné, kdo by měl být tím - pacientem č.0 - tedy tím, kdo nakazil pacienta č.1 - 38letého Itala z Lombardie. Nejprve se myslelo, že to bude podnikatel, který se vrátil z Číny, se kterým byl na večeři. To se ovšem nepotvrdilo, jelikož testy onoho podnikatele jsou stále negativní. Od pátku číslo infikovaných narůstá, Epicentrum nákazy je v Lombardii, kde je mezi městy Lodi, Cremona a Pavia prakticky 90% nákaza (70% nakažených tvoří muži a 30% tedy ženy).

V regionu Veneto, neboli v kraji Benátském, je izolována jedna obec - Vo' Euganeo. Zde se také ještě nepodařilo identifikovat osobu, která nákazu přinesla. Nejdříve se zdálo, že by to mohl být někdo z 8 přítomných Číňanů, ale jejich testy jsou negativní. V pondělí se k lékaři dostavil s horečkou jeden zemědělec z Albettone, který navštěvuje stejný bar jako první dva nakažení, a který byl nedávno právě v obci Codogno, nacházející se v epicentru nákazy v Lombardii. Jeho test byl ještě týž večer také negativní.

V jak široké oblasti Itálie jsou vlastně přijímána kvůli koronaviru zvláštní opatření?

Zvláštní opatření bylo nastoleno do příští neděle původně v krajích Lombardia, Veneto a Piemonte, nyní se to rozšířilo také na kraje Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna a Liguria. V Lombardii tvoří epicentrum nákazy tzv. „červená zóna“, která zahrnuje 11 obcí, které jsou izolovány a nikdo nesmí ven a ani dovnitř. U všech vjezdů jsou na 35 místech rozestaveny policejní a vojenské hlídky. To samé platí u obce Vo' Euganeo ve Venetu, kde je záchytných míst 8.

V těchto obcích platí nejrestriktivnější opatření, od uzavření škol, firem, kaváren, restaurací, obchodů (otevřen pouze supermarket a lékárna) a platí zákaz jakékoliv veřejné činnosti, která by shlukovala osoby. Někomu se zvláštní opatření mohou zdát drastická, ale jsou naprosto nutná. Veřejná doprava momentálně v izolované zóně nezastavuje. Mimo jiné se provádí sanitace vlaků, autobusů a personál veřejné přepravy má ochranné doplňky.

Ve zprávách slyšíme informace o uzavřených školách a zvláštních režimech v celých městech. Jaká opatření jsou přijímána?

Momentálně je až do 1.března v platnosti nařízení, které zakazuje srocování lidí, veškeré kulturní či sportovní akce: jsou tedy uzavírány v těchto zónách muzea, kina, divadla a jiné kulturní aktivity, jako je například karneval. Zrušení sportovních utkání a přeborů různých kategorií. Praktikování sportu v některých zařízeních jako jsou např. posilovny bylo omezeno. Přerušené je také vykonávání náboženských bohoslužeb. Dále je tu povinnost uzavření všech stupňů škol, což je nemalým problémem pro pracující rodiny.

Do 15. března je zákaz školních výletů. V Lombardii a na Benátsku jsou odloženy zkoušky nejenom školního charakteru, ale i např. testy pro získání řidičského průkazu. Nakonec v Benátkách zůstal trčet i slavný Tom Cruise kvůli pozastavenému natáčení filmu „Mission Impossible7.“

V minulých rozhovorech, které jsme spolu vedli, jsme se často dostali k tématu problematicky fungující italské státní správy. Jak zatím zvládají úřady řešit tuto situaci?

Řešení nastalé situace leží prakticky na bedrech regionálních vlád. Založené krizové štáby na krajské úrovni ve spolupráci se starosty a civilní ochranou jednotlivých oblastí vyhodnocují situaci a dle toho vydávají specifická nařízení. Není tajemstvím, že italská státní správa nezareagovala pozitivně na žádost severských regionálních vlád, které chtěly ještě v lednu aktivovat karanténu všech osob, které se budou vracet z Číny a to včetně izolace čínských studentů.

Například z oslav čínského Nového roku se do Toskánska vrátilo 2500 Číňanů, většina žije ve městě Prato. Předseda regionální vlády Toskánska - Enrico Rossi - tento návrh odmítl z „diskriminačních důvodů“ a označil žadatele za „fascioleghisti“ tedy něco jako „ligové fašisty“ (Liga- opoziční strana pod vedením Matteo Salviniho. pozn. PL.cz). Další odpůrci Salviniho Ligy zareagovali na tento návrh nadávkama typu „šakalové, šiřitelé poplašných zpráv, rasisté“ ...

Jak zatím italské zdravotnictví zvládá příliv nemocných?

V každém případě není třeba vyvolávat paniku, ale ani tuto situaci podceňovat. Specifikem je velmi vysoká nakažlivost, která může v případě pandemie vyvolat v masovém počtu zvýšenou potřebu lůžek na jednotkách intenzivní péče. Dle místních lékařů a expertů (WHO) je nákaza závažnější než normální chřipka. V nemocnicích, kde se objevila nákaza, byla nastavena karanténa všech osob, které měli styk s pacientem a kontrolní test formou výtěru. Test se dělá i všem ostatním - personálu i pacientům. Postupně se provádí sanitace prostor.

Každý region publikoval telefonní číslo, na kterém se poskytují rady. Ze zpráv v médiích, ale také přímo od zdravotníků mám informace, že zdravotnickému personálu někde schází některé ochranné pomůcky... Občané vzali lékárny útokem a tak v některých oblastech nejsou k sehnání zdravotní masky a hygienizační gely. Zatím se, dle dostupných informací, příliv nemocných zvládá, profesionalita zde nechybí.

Co politici? Teď mám na mysli hlavně ty na centrální úrovni v Římě. Jak k situaci přistupují?

Členové italské vlády řeší celý den ve sněmovně „odposlechy“ a premiér Conte se snaží v těchto dnech zamaskovat svoji neschopnost včas zareagovat tím, že se snaží svalit vinu na nějakou nemocnici v Lombardii. Salvini apeloval na to, aby se zajistila okamžitá finanční pomoc obchodům, které musí být zavřené, rodinám a firmám, kteří jsou touto situcí finančně postiženi ... zablokování splátek, daní a různých poplatků...

Psali jsme: „Když Salviniho neporazili ve volbách, chtějí ho zavřít!" Vytočený Okamura v ráži. Už se to chystá? Zavřou Salviniho? Už to jede. Okamura s Fialou v ráži. A uprchlíci... Salvini to v novinách rozbalil, jako ještě nikdy. Premiér bez mandátu, veřejné zakázky, běženci. A jeho budou kreslit na provaze? Salvini výbušně: Merkelová, Macrone! Vy nám nevládnete. Jen kretén si může myslet

Itálie je rovněž stále nejvíce ze všech zemí postižena migrační krizí. Komplikuje to nějak opatření proti koronaviru?

V tomto období je pro italskou vládu důležitější poslat Salviniho před soud, kvůli tomu, že nedovolil okamžité vylodění migrantů, které na žádost o pomoc z Malty zachránil tím, že vyslal loď Gregoretti do jejich zóny SAR. Tento čtvrtek bude jednat imunitní výbor o vydání Salviniho kvůli neziskovkové lodi Open Arms, stále ze stejného důvodu. Takže o komplikacích tohoto typu se nikde nemluvilo.

Nedávno jste se na sociálních sítích zmiňovala o tom, že zatímco turistická loď byla u italských břehů v karanténě, neziskovkářská loď s migranty, kterých bylo více než sto, mohla vyložit cestující bez problémů. Jak v tuto chvíli funguje „středomořská cesta“, jsou přijata nějaká speciální opatření?

Speciální opatření? Neziskovky se rojí dále a byla dokonce zakoupena Sea Watch 4. Sledovala jsem v přímém přenosu, jak tuto neděli na Sicílii v přístavu Pozzallo vystupovalo 274 migrantů z lodě Ocean Viking, patřící francouzské neziskovce SOS Mediteranee a Lékařům bez hranic. Vše probíhalo tak jako vždy, migranti bez roušek, nakládáni do autobusu za asistence několika zdravotníků v ochranném oděvu s tím, že nám bylo řečeno, že je odvezou rovnou do imigračního střediska, kde prý zůstanou v karanténě. A touto lodí to neskončilo. Tato vláda nás obdarovává v zimních měsících o 800% vyšší imigrací než vloni, co bude v létě? A to měl ve stejný den Conte kuráž dělat překvapeného, jak se rychle navyšuje číslo nakažených koronavirem.

České ministerstvo zahraničí vydalo varování před cestami do Itálie. Jsou obavy turistů důvodné? A skutečně dnes není radno jezdit do celé Itálie?

Jestliže jedete na dovolenou do ciziny, tak si jistě chcete v klidu vychutnat mimo tradiční kuchyně i památky a zarelaxovat si. Nechci strašit, je to na vás, abyste posoudili, kde máte menší možnost potkat někoho nakaženého a jestli vám stojí za to riskovat, že neuvidíte vše, co jste si naplánovali, když najdete zavřená muzea, nepodíváte se na hudební představení či na sportovní zápas. Všude není stejné nařízení, na severu je zatím problém největší, ale dnes jsou nové případy i v několika jiných regionech. Jak rychle se to rozšíří, nikdo neví. Jde o to, že se můžete ocitnout ve špatnou dobu na špatném místě a budete muset zůstat v karanténě. Takto to vidím z pohledu turisty. Pro Italy je ovšem snížení počtu turistů z finančního hlediska velká rána.

Psali jsme: Koronavirus řádí v Itálii: Dvě stovky nakažených, sedm mrtvých. A nikdo netuší, kde se tam vzal Nová hrozivá čísla: Na 50 tisíc Italů je v karanténě. Kvůli čínskému koronaviru Itálie hlásí druhou oběť koronaviru. Stovky lidí jsou na testování v nemocnicích První oběť koronaviru v Itálii: Muž byl původně přijat do nemocnice pro jiný druh nemoci



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.