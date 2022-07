Koudelka: Za hlavní cíl považuji zabránit našemu zatažení do války

Uznávaný brněnský advokát a ústavní právní docent Zdeněk Koudelka se bude v podzimních senátních volbách ucházet o senátorský mandát. Jak prozradil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, chce především zabránit tomu, aby byla Česká republika zatažena do války. „Vláda se nečinně dívá, že inflace obírá občany o jejich úspory a trpí, že je na cenách energie okrádají překupníci. Fialova vláda se zapojila i do okrádání občanů o jejich právo číst si, co chtějí, pokoutným pokusem zavést cenzuru,“ říká Zdeněk Koudelka, který chce reprezentovat jiné pojetí politiky, než nabízí Pětikoalice nebo hnutí ANO. Právě proti bývalé vládě Andreje Babiše byl Koudelka opakovaně úspěšný, když vyhrál několik soudů, které zpětně konstatovaly nezákonnost některých vládních protiepidemických opatření z éry Babišova kabinetu.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat v nadcházejících senátních volbách do horní komory Parlamentu?

Nejsem spokojen s vládou Petra Fialy a nebyl jsem spokojen ani s vládou Andreje Babiše, která nesmyslně zavřela ekonomiku v době covidu, a tím přispěla k dnešní obrovské inflaci. Spořivým lidem likviduje jejich životní úspory inflace, která je způsobena především drahými energiemi. Vláda by měla zajistit levnější plyn a ropu přímými nákupy od dodavatelů, jak to udělal perfektně maďarský premiér Viktor Orbán. Místo toho nakupujeme plyn z Německa několikanásobně dráž, než je do Německa dodáván Ruskem. A elektrickou energii, kterou sami levně vyrobíme, necháme z našich atomových elektráren převážně vlastněných státem prodávat do Německa, kde ji pak několikanásobně předraženou znovu nakoupíme. Vláda by měla okamžitě zrušit spotřební daň na benzín, naftu a plyn, což by bylo výrazně protiinflační opatření. Vláda se nečinně dívá, že inflace obírá občany o jejich úspory a trpí, že je na cenách energie okrádají překupníci. Fialova vláda se zapojila i do okrádání občanů o jejich právo číst si, co chtějí, pokoutným pokusem zavést cenzuru. Více lidí se nechce omezit na rozhodování mezi ODS a ANO. Proto svou kandidaturou se hlásím k jinému pojetí politiky, než nabízí ANO a pětikoalice.

Na co především se chcete v Senátu zaměřit? Budou to konkrétní zákony nebo spíše regionální témata?

Senát je celostátní orgán a mou doménou je tvorba zákonů. Za hlavní cíl považuji zabránit našemu zatažení do války.

Při vzniku Senátu se hodně mluvilo o tom, jestli má jít spíš o „komoru regionů“ nebo více o „pojistku demokracie“. Jak by to mělo být podle vás?

Senátu by slušela větší skromnost. Je jedním z ústavních orgánů. Nic víc, nic míň. Voliči vnímají za důležitější orgány prezidenta a Poslaneckou sněmovnu, proto k jejich volbám chodí v podstatně větším počtu, než k volbě senátorů.

Jak jste za poslední roky spokojený s prací Senátu? Nejde přece jen o nadbytečnou a příliš drahou instituci?

S prací Senátu spokojen nejsem. Nevidím smysl naší politiky v tom, abychom byli dobře hodnoceni na Tchaj-wanu. Naši politici musí být dobře hodnoceni doma, a to u současných senátorů nevidím.

Někteří kritici dokonce mluví o tom, že by Senát měl být zcela zrušen. Byl byste pro takový zásah do ústavy?

Je spousta států, kde je jednokomorový parlament – Slovensko, Maďarsko, Dánsko, Švédsko atd. Ovšem nevidím radikální změnu našeho ústavního systému jako reálnou. Není na ni široká shoda. Takže Werichovsky řečeno – když už Senát je, tak má být k něčemu užitečný pro lidi.

Fotogalerie: - SPD, Trikolora, Moravané

Co by byla úplně první věc, do které byste se v Senátu pustil? Jaký návrh zákona či jakou jinou iniciativu by od vás mohli voliči hned po volbách očekávat?

Někdy je užitečnější něčemu zabránit. Souhlas Senátu je nutný pro vyhlášení války, vyslání našich vojáků do zahraničí či i ke smlouvě o cizí vojenské základně u nás. Určitě bych odmítl naše zapojení do války i cizí vojenskou základnu.

Je vůbec možné z pozice senátora těchto cílů dosáhnout? Myslíte si, že budete mít v Senátu pro takové myšlenky dostatek spojenců?

To rozhodnou voliči. Pokud k volbám nepůjdou či zvolí ty, kteří by klidně vyhlásili válku Rusku či Číně, tak se nic nezmění. Pokud však v Senátu budou ve většině senátoři, kteří určité věci odmítnou, tak prostě neprojdou. Ve věci války a míru či cizích vojáků u nás nemůže být Senát přehlasován Poslaneckou sněmovnou.

Jak jako zkušený ústavní právník vnímáte dnešní stav legislativy? Nová vláda dokonce rozšířila počet ministrů o funkci ministra pro legislativu právě s cílem zlepšit úroveň českých zákonů. Pomůžete to podle vás situaci?

Vládní návrhy zákonů vznikají na ministerstvech. Určující pro kvalitní legislativní návrh je tedy ministerstvo a může jej zásadně ovlivnit rezortní ministr, který stojí v jeho čele. Ministři bez ministerstva (bez portfeje), kam patří i tzv. ministr pro legislativu, žádné ministerstvo neřídí. Jsou to ministři druhé kategorie. Proto nic zásadně neovlivní.

Kandidujete za koalici Trikolora, SPD a Moravané. Proč zrovna tato koalice? Mají voliči v této koalici spatřovat nějakou hlubší integraci vlasteneckých politických sil?

Jsem zastánce politické integrace, rozdrobenost není správná. Vidím tuto koalici jako spojení na delší čas a ne pouze na jedny volby.

Stejná koalice se bude ucházet o důvěru voličů také v brněnských komunálních volbách? Budete i vy kandidovat v komunálních volbách?

S touto koalicí souhlasím a podporuji ji i svou účastí na kandidátce. Nejde však o přední místo, chci se soustředit na senátní kampaň.

