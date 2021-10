Kříženecký v šoku: Těch pět stran...oni už vyhlásili, že Rusko a Čína jsou nepřátelé. Rozklad V4. Víte, co udělá Putin?

„Zbavení prezidenta pravomocí? Je to ubohost! Proč takto nikdo nepřemýšlel u Havla?“ ptá se známý advokát Miroslav Kříženecký. Vyjádřil se i k tomu, jak jako právník vidí informace ohledně zdravotního stavu prezidenta. To, co se kolem hlavy státu děje, označuje za „politickou nekulturnost“. K volbám říká: „Náš volební systém umožnil, aby vítěz parlamentních voleb byl v opozici. To je zrůdnost, to je spiknutí!“ Nešetřil předsedu Senátu Vystrčila, ani zřejmě budoucího premiéra Fialu a vyjádřil se i k Andreji Babišovi. Své si řekl také k Mynářovi a Nejedlému. V souvislosti s předsedou Pirátů zmínil „smysl pro čest“ a dal za příklad Kurze. Rozebral také, co můžeme čekat ze strany Ruska a varoval: „My rozkládáme Visegrad!“

Pane doktore, co říkáte na to, co se děje kolem pana prezidenta?

Víte, politika se má dělat rozumně a hysterie kolem čehokoliv je příznakem nekultury národa. Samozřejmě, u prezidenta je problematické říci, jaký je jeho zdravotní stav, což bez souhlasu není možné. A vydat lékařskou zprávu, že není schopen vykonávat funkci hlavy státu… Je to k obejití zákona. Obchází se zákon tím, že se odpoví Senátu. No, dobře, v tomto směru je třeba říci, že jsme právní stát jen zdánlivě.

A co si myslíte o tom, že Senát uvažuje o aktivování článku 66? Ozývají se i hlasy, že je to vlastně pokus o státní převrat. Jak to vidíte vy?

Takhle, já bych řekl, že bylo by možná dobré podívat se na výsledek minulých voleb. Víme, kdo je předsedou Senátu? Víme. A víte, kolik lidí ho volilo? V roce 2016 v druhém kole něco přes 8 tisíc. Jestliže si někdo dá do čela strážce ústavnosti, neboť ten orgán má dbát na ústavnost rozhodování, člověka, kterého podporuje tak málo voličů, tak v jakém státě to žijeme? Ten člověk asi nechce, ale projevuje se jako nekompetentní osoba.

A zbavení prezidenta pravomocí? Je to ubohost. Proč takto nikdo nepřemýšlel u Havla? Jednou říkáme a a jednou říkáme ne-a. Je to normální? Můžeme se ještě nazývat demokratickým právním státem?

Mimochodem, náš volební systém umožnil, aby vítěz parlamentních voleb byl v opozici. To je zrůdnost, to je spiknutí.

Bruno Jasenský, který zahynul ve stalinském koncentráku, napsal velice krásnou knížečku, která se jmenovala Spiknutí lhostejných. A motem té knížky bylo toto – neboj se přátel, v nejhorším tě mohou zradit. Neboj se nepřátel, v nejhorším tě mohou zabít. Boj se lhostejných, ti nezrazují, ani nevraždí, ale jen s jejich mlčenlivým souhlasem existuje na zemi zrada a vražda.

A bojím se, že generace, která by měla myslet na svoji budoucnost, tak dílem se nechala oblbnout a dílem zlhostejněla. Za plný žvanec prodá rozum. Rozum! Někteří jsou tak oblbnutí tím působením masmédií, že přemýšlí kontraproduktivně pro svoji budoucnost. Bohužel! No tak koneckonců, projevili to právě ve volbách.

Podívejme se i na to, co se děje kolem prezidentových nejbližších spolupracovníků…

Co si myslím o Mynářovi a Nejedlém, tak to už jsem asi vyjádřil dávno. To jsou lidé, kteří tam nemají co dělat. Já jsem Milošovi říkal, že si neumí vybrat k sobě lidi – Grosse, Buzkovou, Špidlu... A to pokračovalo a pokračovalo. On, velice chytrý člověk, úžasně vzdělaný, prostě nemá cit pro lidi. Bohužel. Protože je hodně sebestředný a tito chlapci mu dokázali ve všech směrech pochlebovat.

A jak hodnotíte video, na kterém jsme měli možnost vidět prezidenta v nemocnici?

No tak to měla být jejich obrana. Já se nakonec nedivím, po všech těch možných útocích, ale upřímně mluveno, byl z toho spíš paskvil. Všeobecně, ze všech stran, je to projev politické nekulturnosti. Jsme v zajetí jakýchsi ideálů, které národu škodí a budou škodit.

Můžete být konkrétní?

Například, jestliže zjišťujeme, že je nedostatek plynu, bez něhož se nedá vyrábět Adblue a my tady máme statisíce, možná miliony motorů, které jsou na tom závislé, tak logicky, rozházet si to s Ruskem, to může jen člověk, který si nevidí na špičku nosu. My se můžeme rozcházet v ideologických směrech, ale co se týče ekonomiky, tam musíme spolupracovat. Víte, když ten ještě stávající ministr zahraničních věcí řekne takovou kravinu, že musíme donutit Rusko, aby s námi jednalo jako rovný s rovným… Tak já nevím, odkud ten chlapec přišel anebo jestli ho tam někdo dosadil, aby prokázal, že ta strana, za kterou tam vystupuje, nemá žádné schopné lidi? To je něco šíleného.

A jak se budou podle vás dál vyvíjet naše vztahy s Ruskem za nové vlády?

To je úplně jasné! Rusko a Čína jsou naši nepřátelé. Vždyť oni už to na schůzce těch pěti vyhlásili. Budeme se orientovat jenom na demokratické země a prakticky nebudeme spolupracovat se zeměmi jako je Rusko a Čína. Vždyť je přímo jmenovali! A víte, co chce udělat Vladimír Vladimírovič Putin?

To netuším….

Já jsem vám to neříkal? Jestli ho ještě více naštvou, tak prodá veškeré majetky Ruska, které tady jsou. Odvolá velvyslance a pověří Rakousko, aby mezinárodní vztahy pro české občany vyřizovala Vídeň. To znamená, že se prostě vrátíme před rok 1918, pokud budeme vůbec chtít, aby naši lidé, naši obchodníci směli do Ruska, abychom mohli navštívit Rusko třeba i turisticky.

Takže tito lidé vědomě poškozují nás všechny. Nás všechny daňové poplatníky, které jak před volbami prohlašovali, strašně chtějí chránit. Ne, oni propagují prostě své zájmy, jednoznačně. Prohlásili – orientace na Severoatlantický pakt. Když toto řeknete v době, kdy se Severoatlatnický pakt tak nádherně uvedl, jako neschopný „porazit“ jednu jedinou zemi, kde za dvacet let pohřbili já nevím kolik tisíc lidí na své straně a statisíce možná miliony lidí na straně nepřátel…

A když ta Amerika jednoznačně řekne, že na nás kašle v tomto směru. Že my je nezajímáme. Ve chvíli, kdy pomalu a jistě Polsko dělá kroky k tomu, aby se odtrhlo ve význačných bodech od EU, kdy problematické jsou samozřejmě vztahy EU k Orbánovi, tak proboha živého, jak ty lidi myslí?! Jestli tedy chtějí udělat z ČR přívažek nebo další spolkovou zemi Německa? Tak to o nás nestojí! A nehne za nás prstem! Musíme si také uvědomit, že tam se po paní Merkelové naprosto změní situace.

Když mluvíte o naší orientaci na západ, odklon od Číny a Ruska, co země V4?

My rozkládáme Visegrad! To nás ještě nějakým způsobem činilo jakýmsi hráčem, ke kterému je nutno přihlížet. Čili ničíme všechno! Upřímně mluveno, jediné čeho lituji, je, že se můj táta odstěhoval z Vídně. Teprve teď toho lituji. Ne, za socialismu, ale teprve teď lituji, že jsme nezůstali v Rakousku. Ano, vím, že je v Rakousku korupce, klientelismus… Ale pořád platí to, co řekl Klaus Vranický někdy koncem padesátých nebo začátkem šedesátých let: My jsme tady měli v 45. roce okupační ruskou armádu, vy jste tam měli osvoboditele Rusy, čili byli jsme v trošku horší situaci než vy. Akorát vy jste si v pravou chvíli nikdy neuměli zvolit odpovídající politiky. Politiky, kteří by byli na úrovni doby, kteří by věděli, co dělají.

A hlavně to, co jsme se učili v latině – cokoliv děláš, moudře dělej a dohledej konce.

Vezměte si třeba Piráty. Oni se spojili se stranou, která byla na hranici volitelnosti. A pak jim národ ukáže, co si o nich myslí tím, že je vykroužkuje. Proboha živého, kdyby měl pan předseda Pirátů čest v těle, tak nemůže udělat nic jiného, když jim z dvaadvaceti zbudou čtyři poslanci, než že řekne – ano, já jsem to nezvládl a na shledanou. To je prvek politické kultury, který mu evidentně není vlastní. Oni mu opravdu sluší ty dredy. Já bych řekl, že ty dredy jsou to nejmenší, co mi na něm vadí.

Ale ten člověk, zkazil straně, kterou se kasal, co mohl. A oni si ho tam nechají! On nemá smysl pro čest? Podívejte se na Kurze, tam vzniklo jen podezření a on okamžitě rezignoval na předsedu vlády. Okamžitě! To je kultura, to je projev kultury, projev státnosti. To se nedá nic dělat. I když nebylo prokázáno, že to udělal. Ale už jen proto, že se to prošetřuje.

Ono by se to mělo tedy samozřejmě týkat i jistého pána (smích). Ale tam je problém, že on je jediný, který ví, co dělá. Nemusím ho mít lidsky rád, ale musím jeho odborné znalosti ocenit.

Mluvíte o Andreji Babišovi?

Ano, mluvím o panu Babišovi. Jak říkám, můžeme si o něm myslet ledacos, ale proboha živého, od 45. roku je to první člověk, který na svém postu ví, co dělá.

Měl by Andrej Babiš kandidovat na prezidenta?

Opět se vracím k takovému bohužel v této zemi proskribovanému pojmu čest. Kdyby měl dostatek cti v těle, tak se vykašle na tento stát, skutečně vykašle. Odjede třeba na ten zámeček do Francie a směje se těm, kteří jsem strašně rád, že budou vládnout. Protože, co jsme viděli v tom filmu Císařův pekař a Pekařův císař? Rudolf II. říká – jedeme se politicky znemožnit. Ano, oni se znemožní! Národ si asi přál nějakou změnu, to nepochybně. Ale aby pět stran se radovalo z toho, že společným a jediným politickým heslem Antibabiš to nad Babišem vyhrálo o pár hlasů? Pět stran s naprosto nekompatibilním politickým programem! Když slyším pana Fialu, tak mu říkám – proč jsi nezůstal u té teorie? Proč to děláš?

J. S. Kupka v 68. roce v „Matu královně“ řekl nádhernou věc – Musíte si uvědomit, že přijde čas, kdy vám přestane chuť na ženy, přijde čas, kdy vám přestane, možná chuť ne, ale možnost pojídat vybrané pokrmy a pak přijde poslední touha bílého muže, touha po moci.

Víte, když Miloš (Zeman) chtěl, abych šel do ČSSD, tak jsem mu odpověděl – Milošku, já už jsem v jedné straně byl a do žádné už nepůjdu. A když řekl, že mě tedy nebudou volit, tak já na to – Miloši, já jsem rád, že mě nebudeš volit. Protože víš, že můj problém jsou ženské a já bych si přál, aby všem chlapům byly problémem ženské. Aby tu poslední špatnou touhu, touhu po moci, aby o ni neusilovali polopotentní nýmandi. Jak říkají latiníci: Ve zdravém těle zdravý duch. To prostě bude vždycky platit. Když už o tom mluvíme, copak normální člověk s normálními přirozenými touhami rád tráví soboty, neděle na mítincích stran, na dohadování se o tom, jak koho vyřadit a podobně? Proboha živého, to je touha normálního mužského a nakonec i normální ženské?!

V Právu měl před pár dny pan ombudsman nádherný článek. Začínáme jít do fáze, kdy absolutní menšina velí většině, že se nebude uvádět otec, matka, ale rodič. Proboha! Vzpomeňme si, jak ten Pirát navrhoval, že se musí v občance vyrušit muž nebo žena. Víme tedy, kam ten svět směřuje? Já chápu mladé lidi, že jsou revolucionáři, nebo lépe řečeno, slovně jsou revolucionáři. Ale…

Proč myslíte jen „slovně“?

Protože například pro obranu této země tvrdím, že osmdesát procent mladých lidí nehne prstem. Věřte mi. Jim je úplně jedno, jestli tady budou Američani, jestli tady budou Číňani, jestli tady budou Rusové, Taliáni, Němci… Je jim to jedno, když budou mít plné výlohy, budou moci jezdit do zahraničí a budou mít takzvanou svobodu slova. Copak dneska máte svobodu slova?! Vždyť se podívejte, když někdo řekne něco, co nekonvenuje mocným, když mu ujede huba (smích).

To říkal můj školitel pan doktor Pacholík, kterého označuji za svého otce, poté, co se na mne ten můj v mých čtyřech letech vykašlal. Pan doktor Pacholík mi řekl – Miroslave, na svoji hubu si můžeš říkat co chceš, ale následky si přičti sám. A já jsem ho někdy i poslechl. Při našich rozhovorech pro Parlamentnilisty.cz se mi to ale vždy nedaří (smích).

Vraťme se ještě k výsledkům voleb. Do Sněmovny se de facto nedostala tradiční levice. Co to bude znamenat pro takovou tu střední a hlavně „nižší“ třídu?

No to pozná sama. Jestliže se dělník nebo dejme tomu zaměstnanci středního stavu zříkají toho, kdo má v programu chránit jejich zájmy, no tak musí zplakat nad výdělkem. Potom skutečně si za to můžou sami. Já se domnívám, že problém je v tom, že ani KSČM ani ČSSD nemají podle mne osobnosti. Babišovi se posmívají, že je to strana jednoho muže. Ano, ale copak se někdo může ztotožňovat s Hamáčkama a s těmito lidmi?

Takže ani KSČM, za kterou jste před lety kandidoval na prezidenta, nemá podle vás osobnosti?

Obávám se, že nemá. Samozřejmě že existují, ale zastávají stejné stanovisko jako já. Chtějí žít normální lidský život. Chtějí se věnovat rodině, vnukům, dětem, své ženě, někteří dokonce i svým milenkám. Ale to je normální. Ano, samozřejmě, desatero tím jedním bodem sice porušují, ale koneckonců kolik vysokých kněžských funkcionářů to také činí, a přesto jsou to boží lidé. Napadá mě otázka, jestli si celibát nevymysleli náhodou impotenti?



