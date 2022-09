Ladislav Jakl posílá kvůli právu veta vzkaz do Německa. Tak, jak jej známe...

„Já ony dva aktivisty, kteří demonstraci svolali, neznám, a je mi to jedno. A jedno to bylo i ostatním účastníkům. Dělat z těch desetitisíců lidí blbečky, kteří podlehli nějakým štvavým imperialistickým vysílačkám a kteří jsou pomýleni nepřátelskou propagandou, to je tak na úrovni Jakeše,“ shrnuje dění po demonstraci proti vládě na Václavském náměstí Ladislav Jakl. Bývalý poslanec, muzikant, spisovatel a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání si je jistý, že pokud vláda správně nezareaguje, budou protesty sílit.

Mnoho bylo řečeno po demonstraci na Václavském náměstí, kde se sešly desítky tisíc lidí, aby protestovaly proti krokům vlády. Jak jste protest vnímal vy?

Na demonstraci jsem byl. Tři hodiny. A nestál jsem na místě, ale dvakrát dokola obešel celou horní půlku Václavského náměstí, což v té tlačenici občas vůbec nebylo snadné. Proto vím, že složení účastníků bylo ohromně pestré. Chudší i bohatší, vysokoškoláci i lidé se základním vzděláním, Pražani i venkovani, mladí i starší, celoživotní antikomunisté i hlouček dnešních komunistů, samotáři i rodiny. Říkal jsem si, že politický dopad demonstrace možná nebude hned významný nebo přelomový, ale všem účastníkům dodalo velikou naději to, že ve svém postoji vůči energetické drahotě a v odporu proti vládě nejsou sami, že je nás takových mnoho.

Premiér Petr Fiala (ODS) k tomu řekl: „Demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, které mají blízko k extrémním pozicím a které hájí zájmy, které jsou proti zájmům České republiky i proti zájmům našich občanů.“ Ačkoliv svá slova mířil k pořadatelům, odborníci i někteří členové ODS varují, že se mohou dotknout také účastníků, mezi nimiž nebyla vidět jediná ruská vlajka. Souhlasíte, či nikoliv?

Já ony dva aktivisty, kteří akci svolali, neznám, a je mi to jedno. A jedno to bylo i ostatním účastníkům. Sešli se tam svéprávní lidé a každý z nich sám za sebe dobře věděl, proč on tam je a co tím chce vyjádřit. Dělat z těch desetitisíců lidí blbečky, kteří podlehli nějakým štvavým imperialistickým vysílačkám a kteří jsou pomýleni nepřátelskou propagandou, to je tak na úrovni Jakeše. Fiala prokázal, že svým spoluobčanům nerozumí, že je nezná a že jimi pohrdá. A člověk, který pohrdá svými spoluobčany, nesmí být premiérem. A mezi námi, jako proruský agent se chová právě Fiala, když považuje zhoubný Geen Deal za šanci pro naši republiku. Ano, je to šance, ale jak si zničit vlastní zdroje energie a stát se závislým na vrtkavých dovozech z Ruska a od arabských šejků.

Domníváte se, že se demonstrace mohou počtem lidí zvětšovat, pokud vláda správně nezareaguje a bude protesty podceňovat, jak varují někteří politologové?

Nedomnívám. Jsem si jist. Je mnoho lidí, kteří si říkali: Tentokrát se mi to ještě nehodilo, tentokrát jsem nebyl ještě dost odhodlán. A takoví už příště přijdou.

Dělá česká vláda podle vás dost? A je vhodné v této krizi stále nechávat trh, aby se s výkyvy vyrovnal sám?

Nikdo přece trh nenechává. Trh vůbec nemá šanci se v režimu plném sebevražedných regulací prosadit. Kdyby měl, žádná drahota by byla nepřišla. Co je tržního na povinných emisních povolenkách? Co je tržního na hrubém tlaku na omezení produkce energie v uhelných elektrárnách? Co je tržního na podpoře solárních a větrných baronů? Co je tržního na podpoře boháčů z kapes chudých poplatníků, aby se ti zámožní mohli předvádět s dotovanými elektromobily s dotovaným provozem? Co je tržního na nuceném přechodu tepláren na plyn? Ne, drahota není dítětem trhu, ale brutálního sociálně inženýrského plánu, jak obětovat normální život milionů lidí chiméře boje s podnebím. Boje, díky kterému si namastí kapsy ti, kteří se na tvrdých zelených restrikcích přiživují a kteří je sami vymýšlejí a prosazují.

Někteří přisuzují zdražování energií ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a válce na Ukrajině, jiní také protiruským sankcím, emisním povolenkám, lipské burze nebo zelené dohodě Evropské unie Green Deal. Kdo je tedy na vině? Jde o kombinaci těchto faktorů?

Růst cen energií a krachy distribučních společností přece začaly naplno už loni, dávno před válkou. My vyrobíme 38 procent elektřiny z uhlí a 36 procent z jádra. Z plynu asi devět procent – a mohla by to být nula, kdyby se plynem nejistily nespolehlivé slunečné a větrné zdroje. Za zdražování může jen a pouze šílená klimatická politika. Válka je pro bojovníky s podnebím a i za cenu chudoby jen skvělou výmluvou.

Evropská unie hodlá v Green Dealu pokračovat. Zrušila výrobu automobilů se spalovacími motory od roku 2035, trvá na emisních povolenkách, které zdražují energie – nedávno dosáhly ceny téměř 100 eur za tunu oxidu uhličitého. Co k tomu říci?

Že je to kriminální čin. Někdo tady zachraňuje podnebí a svou peněženku i za cenu, že nás všechny ostatní vrátí do doby kamenné. I kdyby se nyní všechna ta zlá a pitomá klimatická opatření zrušila, bude chudnutí pokračovat ještě roky. Ale jestli se tato opatření ještě zesilují, tyhle generace se návratu prosperity už nedožijí nikdy.

Diskutuje se rovněž o zrušení práva veta členských států Evropské unie. Tedy menší státy jako Česká republika by pak nemohly odmítnout některé z návrhů Bruselu. Už nyní platí většinový systém rozhodování v mnoha tématech, kdy bývají menší státy přehlasovány těmi většími, jako Francie či Německo. Jak se vám taková představa líbí?

Prosazovatelé myšlenky oživené Velkoněmecké říše si stěžují, že kvůli právu veta nemohou být přijímána některá rozhodnutí. A on snad někdo brání Německu přijmout si nějaká svá vlastní opatření? Nebrání. Ale to Němcům nikdy nestačilo a nestačí. Oni chtějí přijímat opatření, která by mohli vnutit ostatním, a to jde s právem veta trochu hůř. Bez práva veta už nebudeme rozhodovat vůbec o ničem.

Často jsme spolu hovořili o svobodě projevu i ubývající svobodě jako takové. „Svobody rychle a nenávratně ubývá a reálně hrozí, že svoboda, jak ji známe, chystaný masivní útok na své základy nepřežije. Neházejme flintu do žita, nedejme svou kůži lacino, ale moc nadějí si nedělám,“ řekl jste mi v polovině roku 2020. Jak jsme na tom nyní?

Jak? Je vidět, že jsem si moc naděje před dvěma lety nedělal zcela oprávněně. Něco vám povím. Cenzoři říkají, že je třeba umlčet lži a nepřátelskou propagandu. Mám jeden historický příklad. Za komunismu byly zahraniční vysílačky u nás rušeny. Aby se sem nedostávala takzvaná štvavá propaganda ze Západu. Měli ale tehdy Západní Němci, Francouzi, Britové či Norové své rušičky, aby jejich občané náhodou neposlouchali komunistický Československý rozhlas? Neměli. Nebáli se ho. Věřili svobodě a svým lidem. Naši dnešní vládcové nemají čisté svědomí. Jsou podobni komunistickým cenzorům, ne vládám západních zemí v období studené války.

Co vypovídá o svobodě blokování webových stránek bez rozhodnutí potřebných orgánů – tedy policie či soudu ze strany českého poskytovatele domény CZ.NIC, a to na popud vlády a bezpečnostních složek?

To, že vláda práva je jen fráze. U nás vládne ten, kdo drží moc a má v rukou nástroje, jak tuto moc prosadit. Hlava, nehlava. Takoví se konfrontace názorů bojí. Nemají na to, vědí, že lžou.



