Ladislav Větvička: Řítíme se do záhuby. Režim popřel sám sebe. Hrozí válka a nepokoje

„Tyto volby nerozhodnou vůbec o ničem podstatném pro voliče. Řítíme se do záhuby tak jako tak a nejsme těmi, kteří by o směrování cesty do pekla rozhodovali,“ sdělil ParlamentnímListům.cz spisovatel, několikanásobný Bloger roku a cestovatel Ladislav Větvička. „Covidový podfuck“, jak sám říká, vypadá jinak v chudších zemích: Tam lidem hrozí hlad, čili opatření jsou jen na oko. U nás ještě „zdroje jsou“. Omezením svobody slova současný režim dle něj popřel sám sebe. A koho volit? SPD, Trikolóra nebo VOLNÝ blok ještě nestihly nic zkazit.

reklama

Dal jste najevo sympatie k VOLNÉMU bloku a poslanci Volnému. Proč zrovna toto politické uskupení, považované za kontroverzní?

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 16% Ne 79% hlasovalo: 2987 lidí

Nevím o tom, že bych dával najevo sympatie k jakémukoliv politickému uskupení. Považuji parlamentní demokracii za překonaný systém řízení, mnohokrát jsem se vyjádřil k tomu, že za dobrou formu řízení společnosti považuji osvícenou diktaturu nebo království. Ani tyto formy samozřejmě nejsou bez zádrhelů, největším problémem bývá už proces vyhledání a nastolení diktátora či panovníka, který by byl opravdu osvícený a nedělal chyby jako třeba František Josef Jednička, který po poměrně úspěšném vládnutí v červenci roku 1914 podepsal dekret nazvaný Mým národům. Co následovalo, víme a znehodnotilo to prakticky celé jeho dílo, kterému se věnoval od roku 1848. Najít tedy ideálního diktátora, který by národ vedl přes propasti dějin a nemyslel jen na čtyřleté volební období, je problém. Přiznám se, věděl bych o vhodných osobnostech. Ale zatím mě nikdo neoslovil a já sám se zatím na pozici diktátora agilně hlásit nebudu. Mám jiné úkoly, které mne nyní plně zaměstnávají, to musí národ pochopit.

Když se vrátím k vaší otázce – pokud někde na fejsbučku, blogu či jiné šmírovací platformě vyplynula má sympatie k panu Volnému a jeho hnutí, pak je to podobná sympatie, jakou mám třeba k Trikolóře, Svobodným, okamurovcům nebo Soukromníkům. Jsou to strany a jejich představitelé, kteří ještě nestihli nic ukrást, nic zničit, nic rozbít, protože se ještě nedostali ke klíčovým korytům jako jiné strany, hnutí a jejich představitelé. I proto si myslím, že by měli dostat šanci se historicky znemožnit.

Fotogalerie: - VOLNÝ blok v Pardubicích

Poslanec Volný ve Sněmovně zavedl poměrně neotesané způsoby. Je možné, že v Praze a jinde po republice se nebudou líbit. Nepřehání to trochu?

Anketa Jsou podle vás Češi národem rasistů? Ano 26% Ne 74% hlasovalo: 15983 lidí

No pokud se to nebude líbit v Praze, pak je to zcela v pořádku. Nám se taky nelíbí, co předvádí Praha. Nebudu to nyní rozvádět, psal jsem o tom mnohokrát na svém blogu. Pan Volný vystupuje v posledních měsících jako šašek. A já mám šašky rád. Šašci mívali privilegium říkat pravdu. Myslím, že do cirkusu zvaného Parlament šašci typu Lubomíra Volného patří. Víte, my si hrajeme na něco jako demokracii a jakoby navazujeme na období první republiky. Jenže v té době byla hranice pro vstup do Parlamentu 2 %. Někdo po sametovém převratu vyhodnotil, že to nebylo dobře, protože se do Parlamentu dostávalo více menších stran a že bude dobré tuto hranici zvýšit na 5 %, čímž prý vznikne jakási „stabilita“. No dobře, stability jsme možná dosáhli, určitě nedochází k takovému střídání vlád jako v Itálii. Ale nezabili jsme tím právě tu demokratičnost a různorodost, po které volal náš největší dramatik?

Takže pokud pan Volný vystupuje jinak, než jsme na to z nudných parlamentních lavic zvyklí a působí na někoho jako šašek, mně je to naopak sympatické, protože to je jedna z mála cest, jak v naší rozvinuté mediokratické totalitě alespoň tímto způsobem proniknout mezi ty nudné panáky Otázek Václavů Moravců, televizních pseudozpráv, pořadů, kde vás pozvou a nakonec nenechají ani odpovědět na položený dotaz.

Fotogalerie: - Český jarmark zakončen v Praze

Lídr ODS Fiala tvrdí, že „tyto volby rozhodnou o všem“. O čem rozhodnou podle vás?

No tak za prvé, pan Fiala pro mě není lídr. Že je aktuálně ve funkci ředitele bývalé pravicové strany, tomu rozumím, ale lídrem není. Lídr se chová a vystupuje jinak. Pokud říká, že volby rozhodnou o všem… no nevím. Jako že rozhodnou o ceně železa, křemíku a polystyrénu na světovém trhu? Nebo o ceně piva v posledním havířském pajzlu v Porubě? Nebo o tom, že předchozí vlny lockdownů, šikany, fašizace a apartheidu včetně té rýsující se přicházející 4. vlny byly a jsou zločinem na národě a na dětech? Nebo o tom, že tzv. bakalovské byty na Ostravsku (přeprodané mezitím už třetí nadnárodní společnosti) budou vyvlastněny a vráceny nájemníkům? To asi ne, že… Takže tyto volby nerozhodnou vůbec o ničem podstatném pro voliče. Řítíme se do záhuby tak jako tak a nejsme těmi, kteří by o směrování cesty do pekla rozhodovali.

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 80% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 24956 lidí

Jste několikanásobný Bloger roku, vycházejí vám úspěšné knihy, publikujete. Máte vy osobně důvod bát se o svou svobodu?

To přece nic neznamená, že jsem spisovatel a blogař, prý úspěšný. To, že je někdo blogař, spisovatel nebo havíř, neznamená, že nemůže být zatažen do justičních spárů tohoto světa. Udělali to už s mnoha lidmi a protože se jim to úspěšně daří, budou v tom pokračovat. To je princip každého systému, ať už spravedlivého, nebo zvrhlého.

V této zemi už skoro nejsou svobodní novináři, ani svobodná média. Jinak by nemohl být bez jakéhokoliv protestu publicistů odsouzen člověk za esej Je budoucnost Evropy islámská?, jiný člověk za sdílení kresleného vtipu na fejsbučkové stránce, další zase za sdílení textu jiného autora na svém webu a bohužel bych v případech perzekuce mohl pokračovat. Všimněte si, že neuvádím jména postižených, nejsou v tomto okamžiku podstatná. Podstatná je systémová chyba tohoto režimu, který to umožňuje. Postihem osob, jejichž vyjádření by měla být plně pod ochranou ústavně zaručeného práva na svobodu vyjádření, ten režim, nazývající se demokratický, popírá sám sebe.

Fotogalerie: - Kolečko a čtvereček v Budějovicích

Žijete v Ostravě, ale jezdíte po Ukrajině, Bělorusku, Albánii, Karibiku i jinde. Jak lze srovnat vztah k očkování proti covidu v různých místech?

Je to zajímavé, ale koronová mafie má jiný přístup k „západním“ zemím, jejichž systém má za cíl pravděpodobně rozvrátit, o čemž svědčí například naše gigantické zadlužování o 500 miliard ročně a plánovaných 300 miliard na příští rok (což nasvědčuje, že je plánována 4. vlna pravděpodobně nedlouho poté, co proběhnou volby, aby snad volící lid nebyl negativně ovlivněn). Vzhledem k tomu, že ve všech západních zemích probíhají obdobné mediální kampaně a jsou jako „řešení koronokrize“ nabízeny podobně nesmyslné aktivity od omezení dýchání a povinných rozestupů až po uzavření obchodů a uzamčení lidských bytostí v jejich bydlištích, jeví se to jako celosvětově koordinovaná kampaň, která má pravděpodobně díky rozvratu hospodářství klíčových zemí světa posloužit jako nástroj k nastolení nového celosvětového režimu. Psal jsem o tom v knize Kronika koronopodfucku na jaře 2020 a nemám na tom co měnit ani nyní, kdy se připravuje samizdatové vydání druhého dílu.

V zemích méně ekonomicky rozvinutých jsem podobné tlaky a denní opakování koronové propagandy zaznamenal také, ale na podstatně klidnější bázi. Režimy v Bělorusku, Albánii, Ukrajině, Dominikánské republice a dalších zemích také zavedly absurdity. Například v Karibiku se vyklízela pláž po 12. hodině, aby se na ni mohli lidé po 15. hodině vrátit, na Ukrajině uzavírali jednotlivé regiony ve čtrnáctidenních intervalech a pak je zase otevírali, protože na rozdíl od nás vláda nerozdávala peníze a nekompenzovala své kroky žádnými penězi pro poškozené. Vláda věděla, že po 14 dnech by mohlo dojít k výbušné situaci, kdy by se lidé mohli vzbouřit, protože by byli o hladu. Takové nepokoje žádná vláda nechce. Proto ta naše rozkrádá naši budoucnost (protože „zdroje ještě jsou“), vlády jiných zemí už zdroje nemají, a tak se jen snažily naoko splnit přání nadnárodních poradců typu IMF nebo WHO.

Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8553 lidí

Mimochodem, minulé pondělí na Ukrajině ve zprávách jen tak mezi řečí oznámili, že obdrželi 3 miliardy dolarů na řešení koronokrize. A ve středu už vybrané regiony udělaly, hádejte co… zavřely školy a nechaly děti doma. Pořád máte dojem, že jde o zdraví?

Zároveň tam vážně diskutují o tom, že každý člověk, který se nechá naočkovat, obdrží hotovost ve výši cca 1000 Kč. To je pro místní lidi, obzvláště důchodce, dost peněz, vzhledem k důchodům ve výši cca 4000 Kč. Opravdu tedy jde o zdraví?

Prezident lékařské komory Kubek pronesl, že „bigotní odpůrce očkování prostě hoďme přes palubu“. Co na to říci?

Cokoliv, co bych v této souvislosti o té osobě, kterou jste jmenoval, řekl, by mohlo způsobit trestní stíhání mě samotného, raději bych se zdržel vyjádření k té osobě, pokud vyřkla něco tak odporného, co jste nyní citoval.

Jste bloger a spisovatel, ne sázkař. Ale zkusíte si tipnout, jak dopadnou volby a jak naše země bude za rok vypadat?

Takže chcete po mně, abych vypadal jako pitomec, protože cokoliv řeknu, bude za měsíc použito proti mě? Ne, dělám si legraci, sázky mám rád.

Tak, sázkaři, poslouchejte, ANO vyhraje volby, premiérem se ale nestane Andy, ale někdo technokratičtější (nabízí se třeba Vondrák, synek od nás), slepené koalice budou pro některé strany cestou do pekla, protože voliči vykroužkují mnoho vyvolených straníků mimo Parlament, SPD udrží výsledek nad 10 %, jeden z dvojice komunisti/socani nepřekročí hranici 5 % a jeden z dvojice Volný/Trikolóra by ji naopak překročit mohl.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale ať to dopadne jakkoliv, obávám se, že za rok bude naše země vypadat blběji než dnes.

My určitě potřebujeme v Parlamentu lidi, kteří se nebojí říkat svůj názor, ať už je jakýkoliv, proto potřebujeme lidi, jako je Volný a jeho družina. Takoví lidé sice nikdy nezískají výrazný podíl na moci, protože je současná mediokracie utluče, ale měli by v Parlamentu být.

My ale hlavně potřebujeme opravdového státníka v čele státu i vlády. Obzvláště v situaci, kdy je před námi nejtěžší krize politická i ekonomická od konce druhé války. Začínající globální krize ekonomická, energetická i politická, nastartovaná koronovou šaškárnou bude mít devastující vliv, a pokud nebudeme mít v čele člověka, který se dokáže postavit nesmyslným neomarxistickým blbostem typu Zeleného údělu, elektrických aut, rušení jaderné energetiky, genderové totality, narušování národů pomocí migrační agrese, dopadne to pro nás blbě.

Mnozí žijí v iluzi, že několikonásobný růst cen surovin a energií nebude mít vliv na jejich peněženky, protože se o tom v České televizi a jiných hlásných troubách režimu ještě nemluvilo.

Jenže inflační vlna po zdražení pohonných hmot, plynu a elektřiny bude mít kritické dopady na úspory občanů, ty se rozplynou jako pára nad hrncem, a to může mít devastující účinky na společnost. Pokud nebudeme schopni ustát nesmyslné tlaky z Bruselu na Zelené úděly a podobná zvěrstva, budeme tady mít masivní růst nezaměstnanosti, kriminalitu, občanské nepokoje a možná válku.

Máme k dispozici takové osobnosti, které to zvládnou?

Nejsem si tím jist. Asi jím nebude gumový ředitel ODS, ani traktorista z KDU udávající své spoluobčany za vyjádření na fejsbučku, ani bezzubí tajemníci ČSSD nebo KSČ. Určitě jím nebude neomarxista z Pirátů nebo ta podivná paní z TOP denně hovořící na ČT, kteří by naopak Bruselu odkývali vše, s čím by tamní skvěle placení, nikým nevolení úředníci přišli.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je osobností schopnou obstát v nadcházející krizové době šéf hnutí ANO, který nedokázal ve svém funkčním období odolat ekonomickým zvrhlostem typu EET a kontrolních hlášení, řídí stát podle marketingových průzkumů a aktivně se podílel a podílí na zavádění apartheidu a šikany v republice? Nejsem si tím jist.

No a kdo nám tedy zbývá? Představitelé SPD, Trikolórního a VOLNÉHO bloku, kteří sice vypadají dobře v opozici, ale zatím nebyli prověřeni ve funkcích, kde by bylo jejich úkolem tvořit a ne bořit (což v principu nevadí, to je primární funkcí opozice).Takže zase nic.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



A do toho všeho nás bude brzy čekat výměna na pozici prezidenta. Ať už si o tom stávajícím myslíme cokoliv, nikdy nepatřil mezi přikyvující panáky bez názoru, což bychom mu měli přičíst k dobru. Vhodnou náhradu za něj sice vidím, ale mediokrati raději vyzdvihují napomádované nuly, takže se spíše můžeme dočkat multikulturní, prázdné hvězdy, jakou si nakonec zvolili naši bratia.

Takže pořád byste chtěl vědět, jak v této konstelaci tipuji situaci za rok?

Kdybych byl na svém blogu, použil bych nějaké slovo, vhodné pro osobní blog, ale nevhodné pro slušnou komunikaci. Tady ve vašem médiu to udělat nemohu, budu tedy raději mlčet.

Děkuji vám za rozhovor.

No tak to opravdu nemáte zač. Bůh s námi a touto zemí, čekají nás těžké časy.

Psali jsme: Ladislav Větvička: Očkovací apartheid. Bál bych se na jejich místě. Covid-válka proti lidem půjde dál „Žigulem přivezli kýbl semtexu.“ Ladislav Větvička: Rusko nám bude chybět. Toto čeká. Byl jsem na Ukrajině, slyšte Covid? Už nedržte huby, radí Ladislav Větvička. A jde příkladem Prašivý čokl, žere lidi. Utratit. Ostravský bard Větvička vyprášil kožich psu Blatného

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.