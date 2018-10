Lékař z ČSSD: Asi musíme spadnout až na dno, aby zmizeli všichni ti korytáři. Prohry má na svědomí Sobotka a jeho okolí. A ten Pocheho asistent...

ROZHOVOR „Myslím si, že ten debakl, který jsme v komunálních volbách schytali, má pořád na svědomí staré vedení sociální demokracie, to znamená předseda Sobotka a jeho okolí,“ říká známý lékař, ředitel českokrumlovské nemocnice a radní za ČSSD Jindřich Florián. Řekl svůj názor na situaci v sociální demokracii, zmínil Zimolu i Pocheho a vyjádřil se také k Paroubkovi. Sdělil, co podle něj ČSSD potřebuje, a promluvil o kariéristech a „korytářích“.

Anketa Jste pro stažení našich vojsk z Afghánistánu? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 8318 lidí

Výsledky ČSSD v nedávných komunálních volbách stranu rozhodně nepotěšily. Co na ně říkáte a kdo může za to, že ani v těchto, ani v parlamentních volbách sociální demokracie neuspěla?

Já to pokládám za debakl, který v historii sociální demokracie od roku 1990 nemá obdoby. Kdo za to může, je těžké říct. Je pravda, že v komunálních volbách asi lidem tolik nevadí chování centra sociální demokracie. Řekl bych, že čím menší obec, tím to je více o lidech. Proto i v tomto případě byla místa, kde kandidáti sociální demokracie byli velmi úspěšní. Ovšem čím větší město, tím více lidé volí podle stran, a tím dopadáme hůř. Podle mého názoru má prohru pořád na svědomí staré vedení sociální demokracie, to znamená předseda Sobotka a jeho okolí.

A myslíte si, že tady na jihu Čech, kde se třeba v Českých Budějovicích sociální demokracie na radnici vůbec nedostala, jde o určité dozvuky té „aféry“ kolem Jiřího Zimoly?

To, co se dělo kolem Jiřího Zimoly, byla zcela umělá aféra. Na stavbě chaty nenašla policie nic nelegálního. A jestli si vzpomínáte, tak se zpráva objevila v novinách v ten den, kdy probíhal sjezd sociální demokracie. Nazval bych akci globálním útokem na jihočeskou sociální demokracii, speciálně na Jirku Zimolu. Jestli to mělo nějaký vliv na výsledek v komunálních volbách v Českých Budějovicích, to nevím. Vidím v prohře situaci ve velkém městě, kde, jak jsem už řekl, lidé volí podle stran. Opět viním především bývalé vedení.

Někteří poukazují na to, že velkou zásluhu na neúspěchu ČSSD v komunálních volbách má i to, co se dělo kolem pana Pocheho. Jak to vnímáte vy?

Pro mne byl kandidát na ministra zahraničí jednoznačně pan Kmoníček, současný velvyslanec ve Spojených státech. Nechápu, proč tam není. Ale budiž, stalo se… Samozřejmě to, co se dělo kolem pana Pocheho, to byla další černá tečka na pozici sociální demokracie. A myslím si, že jsme si moc nepomohli ani s tím asistentem pana Pocheho.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sám Jiří Zimola na svém Facebooku označil výsledky parlamentních voleb, které byly před rokem, za drtivou porážku pro ČSSD. Uvedl, že smutné výročí namísto otevřené debaty o příčinách a o budoucnosti přineslo v sobotu na jednání ÚVV dehonestaci a hon na ty, kteří se pokoušejí pojmenovávat věci pravými jmény, přicházejí s programovými náměty a návrhy… Co na to říkáte?

Na ÚVV v sobotu sice Jirka Zimola moc neuspěl, ale pravděpodobně je to zase proto, že ústřední výbor a předsednictvo se tvořilo ještě za předsedy Sobotky. Takže tam vůči Jiřímu Zimolovi asi nebude úplně správná nálada. A víte, co mi opravdu vadí? Jak se sociální demokracie neustále utápí ve svých vlastních sporech. Mám pocit, že musíme padnout na dno, aby nás opustili takoví ti všelijací kariéristi a „korytáři“, abychom se zase začali pomaličku zvedat a držet se principů sociální demokracie. A to asi nebude ze dne na den.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Můžete být konkrétnější, kdo by podle vás mohl a měl sociální demokracii opustit?

Ne, konkrétnější nebudu.

Jiří Zimola také na Facebooku uvádí, že nadále pokračuje sobotkovské sjednocování a štvanice na lid s vlastním názorem. Takže vy si to vlastně myslíte také…

Jednoznačně. Já jsem se již vyjádřil před parlamentními volbami, když Jirku Zimolu vyškrtli z posledního místa kandidátky. Byl jsem, myslím, první, kdo kvůli tomu z kandidátky odstoupil. A to není o tom, že bych byl absolutní fanda a souhlasil se vším, co Jirka Zimola říká. Vyjádřil jsem tak nesouhlas s autoritářským jednáním centra.

Psali jsme: Hamáček (ČSSD): Nákladní doprava je nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD Dolínek (ČSSD): Magistrát zřídil nové záchytné parkoviště P+R v Praze 4 Cože? Černochová z ODS je zděšena Zaorálkovým požadavkem na stažení vojsk Bomba dne: Takto Zaorálek vyzval ke stažení vojsk z Afghánistánu. A k tomu přišel Okamura

A jak vidíte vedení předsedy Hamáčka? Souhlasíte s ním? Jste rád, že dostal v sobotu důvěru?

Jan Hamáček je inteligentní, slušný člověk. Ale možná by měl mít větší tah na branku.

Škodí, či neškodí podle vás ČSSD to, že šla do vlády s ANO?

Neškodí, samozřejmě že ne. Pouze musíme být víc vidět a slyšet. Navíc ANO vyhrálo volby a nikdo jiný s ním nechtěl jít. A co se mělo dít v České republice? To tady mělo být bezvládí? Jednou jsme si zvolili nějakou vládní sílu a já myslím, že program ANO a sociální demokracie od sebe kupodivu není tak daleko, tak tam prostě sociální demokracie patří a musí vládnout spolu s ANO. To je povinnost těch zvolených. Za to je docela dobře platíme. A ne za hloupé hádky ve Sněmovně.

Nebylo podle vás chybou nepřijmout zpátky, do pražské ČSSD, Jiřího Paroubka? Nebyl by právě Paroubek ten, kdo by třeba dostal zpátky sociální demokracii „na vrchol“?

Sociální demokracie je „úžasná“ strana v tom, že každého svého předsedu zapudí. To se, myslím, „daří“ opravdu jen sociální demokracii. Paroubek odešel sám. Kdyby se vrátil, tak mně by to asi bylo jedno. Na druhou stranu, že bych z toho byl „natřesený“, tak to asi taky ne. Protože co to je za sociálního demokrata, který odejde, když se něco nepodaří? Pak si založí svoji stranu, a když se opět nedaří, tak se zase bude vracet a hrát si na zachránce, kterým asi nebude? Kdyby byl řadový člen, tak by mi to nevadilo. Ale že by zachránil ČSSD, o tom silně pochybuji.

Co říkáte na platformu Zachraňme ČSSD? Nakonec o to, aby skončila, usiluje například předseda Hamáček…

Pravděpodobně je poněkud nadbytečná. Podle mne nejde o nic zásadního.

A co by tedy ČSSD potřebovala k tomu, aby se dostala zase zpátky do přízně voličů, kromě toho, aby, jak jste zmínil, někteří lidé odešli? A věříte, že strana znovu získá „svou bývalou slávu“?

Samozřejmě. Sociální demokracie je tady 140 let. Tak teď prostě bude období, kdy se bude „očišťovat“. A až lidé zjistí, že ne všichni sociální demokraté jdou po funkcích a korytech, tak se k ní zase s určitou důvěrou obrátí. Nakonec sociální demokracie historicky vždycky byla ta, která spíše lidem pomáhala, než škodila.



Psali jsme: Nový ministr Petříček o přijímání uprchlíků a situaci v ČSSD. Možná vám uniklo Vojtěchu Filipovi stačilo osm slov, aby uťal veškerou kritiku uvnitř KSČM. My tu SMS máme Koudelka (ČSSD): Ústavní stížnost na zadržování kauce 150 milionů Kč Šok a hrůza: ČSSD se propadla mimo Poslaneckou sněmovnu. Poprvé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora