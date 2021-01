Lékař ze Staromáku: Ochrnutí po očkování, viděl jsem. Skoky pod vlak. Pravda o nemocnicích

reklama

K nedělní demonstraci Otevřeme Česko! uvedl ministr vnitra Jan Hamáček, že ji vnímá jako obrovskou nezodpovědnost. Šokovalo ho, že na ní vystupovali lékaři, kteří by nejlépe měli znát složitou situaci v nemocnicích. Vy jste byl jedním z nich. Čím svou účast a několikaminutové vystoupení před shromážděnými lidmi, jimž podle Jana Hamáčka hrozí postih za porušení vládních nařízení, vysvětlíte?

Anketa Odejde Donald Trump jako směšná figura? Ano 26% Ne 74% hlasovalo: 1766 lidí

Na demonstraci v Praze byli zcela zoufalí lidé z celé republiky, které česká vláda hodila přes palubu. Když někdo již nemá cizím rozhodnutím na živobytí, valí se na něj dluhy a nevidí světlo na konci tunelu, dělá zoufalé věci. Považoval jsem za čest a občanskou povinnost podpořit jako člověk tyto demonstranty a sdělit jim zcela férově, jak to vypadá v našem zdravotnictví.

Jak to tedy z vašeho pohledu v českém zdravotnictví vypadá?

Personální devastace zdravotnictví začala již za předchozích vlád a pokračovala i v „babišovském“ období. Již před nástupem čínské chřipky chyběly v českých nemocnicích tisíce zdravotních sester a stovky lékařů. Ve většině nemocnic lékaři vynucenými přesčasy porušovali zákoník práce a sestry pracovaly na odděleních v podstatně snížených počtech. Pro nedostatek zdravotnického personálu se omezoval provoz nemocnic, prodlužovaly se čekací doby na ambulantní vyšetření i plánované operace, dlouhodobě se v nemocnicích „malovalo“ a rušila se – někde i bez náhrady – celá oddělení. Na mnoha místech v České republice už není pro zdravotní pojištění platící občany k dispozici praktický, popřípadě dětský lékař nebo specialista základního oboru. O tomto zásadním personálním problému Česká lékařská komora, Lékařský odborový klub a další organizace informovaly už předchozí vlády. Přesto se vše nakonec zametlo pod koberec.

Virus tento akutní nedostatek personálu pouze demaskoval. Na začátku pandemie zcela chyběly ochranné pomůcky a prostředky pro zdravotníky. Například soukromí lékaři se k rouškám dostali po měsíci a půl a dostali pouze několik kusů na ukázku. Odměny, které vláda slíbila nemocničnímu personálu, byly vyplaceny až za půl roku. Soukromí poskytovatelé zdravotní péče, kteří také pracovali v první linii a pomáhali přetíženým nemocnicím, nedostali nic. Za své si kupovali předražené roušky, dezinfekci, čističky vzduchu. Také jejich příjmy se někde výrazně ztenčily bez jakéhokoliv zájmu vlády nebo zdravotních pojišťoven.

Psali jsme: Prymulovy lži? Jan Hnízdil: Takto jsem si vyléčil covid. Pět věcí je jinak Prymula není náš šéf. Martin Jan Stránský: Covid? Na toto zapomínáme. A toto je zbytečné Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe 500 mrtvých na covid? Směšné. A obézní od TV chtějí roušky. Lékař Pollert z první ruky

Nedělní demonstrace se nesla pod heslem Otevřeme Česko. Jak byste si to „otevření Česka“ konkrétně vy představoval? Otevřít všechno nebo otevřít za nějakých podmínek? Muselo by se něco z dosavadních opatření dodržovat a proč?

Roušky, rozestupy, ruce a hlavně rozum. Vláda svými mnohdy nesmyslnými rozhodnutími již zcela ztratila důvěru národa. Rozum zde zcela absentuje. Jak chce někdo z vlády vysvětlit, že může jezdit kabinová lanovka na Sněžku, Černou horu nebo na Medvědín, ale nemohou jezdit ve skiareálech pomy, které vezou nahoru vždy jen jednoho lyžaře? Český národ je chytrý, dokáže si poradit sám a hlavně umí improvizovat. Je potřeba decentralizovat ochranu zdraví a nikoliv pouze strašit lidi smrtí a centrálně nařizovat. Chytří lidé si poradí a nepotřebují nad sebou žádný diktát státu. Více než 800 tisíc lidí oficiálně prodělalo covid-19, podle názoru odborníků se s covidem setkalo minimálně jeden a půl milionu lidí, kteří se „léčili“ doma nebo o tom ani nevěděli, že jsou nemocní. Počet mrtvých je sice v ročním horizontu zvýšen, ale již nyní vidíme, že mnoho lidí bude mít poškozené zdraví tím, že nepřišli včas k lékaři nebo do nemocnice s jiným zdravotním problémem.

Jak dodržování těch zbylých opatření vymáhat, když se určitě i proti těmto opatřením najdou odpůrci?

Rozhodně ne třímilionovými pokutami. Ještě že zde máme Senát.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Už takhle jsou nemocnice i zdravotníci přetíženi, kdyby se otevřelo Česko, což požadovali účastníci nedělní demonstrace včetně vás, nedošlo by ke kolapsu poskytování zdravotní péče?

Mince má vždy dvě strany. Jednou je personální kapacita v nemocnicích. Nemůžeme na Vánoce dovolit „promořování“ našich prarodičů mladšími potomky a pak nemůžeme povolovat návštěvy v nemocnicích. To byl nůž do zad zdravotníkům tisíckrát větší než pár stovek zejména mladých lidí na Staromáku. Také není vůbec možné, aby nemocnice dělaly všechno. Nemohou současně léčit, starat se o covidové pacienty, testovat a očkovat. To je absolutní nesmysl. Také zavřením škol přicházíme o nemalé množství zdravotních sester, které zůstaly doma s malými školáky. A nejzrůdnější postup vlády nastal při totálním nasazením mediků, kteří na své náklady – měli zaplacené koleje, cestovné, ubytování a nemohli chodit na praktika – museli nastoupit do nemocnic mnohdy ve svém bydlišti daleko od své vysoké školy. Po výplatě, kde hodinová mzda činila 100 až 200 korun za hodinu, se dozvěděli, že mají třetinu výplaty vrátit na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění. O tom jsem ve svém projevu mluvil. Prosím pana Hamáčka, až bude něco kritizovat, aby se seznámil s fakty.

Na druhé straně mince stojí obrovské neštěstí a bída stovek tisíc lidí. Ti možná neonemocní covidem, ale půjdou skočit rovnou pod vlak. Vláda se chlubí, jak všem pomohla. Není to pravda. Podle mých osobních zkušeností mnoho ekonomicky postižených lidí na žádnou podporu nedosáhlo nebo ji možná dostanou až za několik měsíců. A to je pozdě.

Po vámi zmíněném povolení návštěv v nemocnicích, vyzval jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba z ODS vládu, aby zákaz obnovila, protože nemocnice v řadě krajů jsou na limitu svých personálních i lůžkových kapacit. Je to politik opoziční strany, ale i lékař, a vlastně požaduje po vládě omezení. Nemusela by ke krokům, k nimž sahá Babišova vláda, sahat kterákoli jiná vláda?

S názory pana hejtmana Kuby souhlasím, je to muž na správném místě. Přeji mu hodně zdraví.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česko ale postupuje skoro stejně jako většina západních zemí, které jsou naším vzorem. Postupují tedy chybně političtí lídři i na západ od našich hranic?

Co se také podívat i na východ, jih a sever?

Čím to, že v přepočtu na milion obyvatel máme skoro nejvíc nakažených lidí na světě (1. Andorra 111,029, 2. Gibraltar 96,182, 3. Černá Hora 84,092, 4. Česko 78,809)? A v poslední době má Česká republika vůbec nejvyšší přírůstky nově potvrzených případů nákazy.

To nevím. Ale asi to zatím na sto procent neví nikdo.

Nevyřeší se stávající situace se spoustou omezení a nařízení tím, že se proočkuje nejrizikovější skupina, tedy lidé nad 65 let, a pak bude možné vrátit se k normálnímu životu?

Podle názoru profesora Berana nebo například profesorky Bartůňkové by se měli naočkovat rizikoví pacienti a lidé nad 65 let. Co nejdříve. Lidé, kteří měli covid, by neměli být třeba i rok očkováni. Dále by neměli být očkováni pacienti s neurologickými, revmatologickými a onkologickými nemocemi a také nebudou očkovány děti. Když to spočítáme, je potřeba naočkovat maximálně jeden a půl až dva miliony obyvatel, dále to už může být nejen kontraproduktivní, ale i neefektivní a zbytečně drahé. Pochopitelně by mělo být očkování zcela dobrovolné. A nikdo zatím nemluví o tom, že virus například chřipky ročně mutuje. Budeme příští rok muset všechny občany znovu očkovat? Jak dlouho vydrží imunita nakaženým, jak dlouho očkovaným? Zdravotní pojišťovny nyní vše platí, budou mít dostatek peněz pro poskytování „normální“ zdravotní péče?

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doporučil byste jako lékař očkování proti covidu a co si myslíte o zvěstech, které kolují, že vakcíny mohou poškodit zdraví včetně obav z ochrnutí či očipování?

Sám se očkovat nechám, jsem mírně rizikový občan. Je to ale jen moje rozhodnutí. Jako neurolog jsem viděl ve své praxi již celou řadu těžkých ochrnutí a poškození zdraví po různých očkováních nejen u nás, ale po celém světě. Pracoval jsem jako lékař a sportovní klasifikátor hendikepovaných sportovců a znám celou řadu pacientů, kteří skončili po očkování na vozíku nebo chodí s berlemi. To je riziko, které ale hodlám dobrovolně přijmout.

Co říkáte stále častějším úvahám o tom, že by očkovaní mohli mít oproti neočkovaným nejrůznější výhody, ať už v oblasti cestování či návštěv kulturních nebo sportovních akcí?

To by znamenalo konec naší společnosti. Začaly by občanské nepokoje a místo obnovy těžkých lidských a ekonomických ztrát bychom vytvořili dva tábory proti sobě stojících skupin. Na jedné straně očkovaní a na druhé neočkovaní a neočkovatelní.

Psali jsme: Vyléčení z covidu nemají vyhráno! Bude zvýšený počet neurodegenerativních onemocnění. Mrazivá předpověď profesorky a expertky na onemocnění mozku Profesor Chýla: Babiši, přijde zásah do voleb. Hrušínský. Minář? To říká vše Doktor Hnízdil a covid: Babišovi by pochcípal dobytek, kdyby se k němu choval jako k lidem. Cesta do řiti Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.