Lepšolidé, pijavice z neziskovek. Lidem vadí právě tahle kavárenská partička. Neprobouzejte Krakena, varuje do kavárny bývalý poslanec a televizák Zdeněk Soukup

Prezident Zeman použil ve svém novoročním projevu termín lepšolidé. Koho tím myslel, respektive koho si pod tímto pojmem představujete vy?

Myslím, že pro hlasatele jakési podivné demokracie, kteří odmítají brát na vědomí výsledky voleb a chtěli by organizovat a řídit společnost podle svých zvrácených představ, není třeba hledat nové pojmenování. Termíny „pražská kavárna“, neomarxisté, neoliberálové, havlisté jsou docela srozumitelné. Jejich hlasateli jsou stále stejní lidé. V první řadě „odložení“ politici – svého času horliví straníci – dnes propagátoři takzvané nepolitické politiky. Za státní peníze, lépe řečeno za peníze z našich daní, usilují o omezení našich občanských práv. Mezi nimi jsou také pijavice ukryté v nejrůznějších neziskovkách, přisáté na státní rozpočet.

V podstatě jsou „lepšolidé“ malá skupina lidí s nenaplněnými ambicemi. Chtělo by se říci, že se jedná o skupinu marginální. Skupinu mající zatím vliv pouze v Praze. Na jeho rozšíření ovšem horlivě pracují mainstreamová média. Někdy si kladu otázku, jak dlouho budeme ještě přispívat k zániku autentické demokracie.

Filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa se domnívá, že protestní energie už je ve společnosti dost, a proto je správná doba na nové Občanské fórum. Plán představil pro Seznam Zprávy. Je potřeba taková politická síla? Jsme v situaci, kdy bychom měli mít obdobnou platformu, jako bylo Občanské fórum? Podle Kroupy musí vzniknout hnutí, které zabrání vzniku autoritářských uskupení, sjednotit by se měly demokratické strany a vytvořit „jednoduchý, ale silně demokratický program“, který zdůrazní potřebu setrvání v EU. Lídr je důležitý, ale s odkazem na kancléřku Angelu Merkelovou upozorňuje, že nemusí mít pověstné charisma, když mu ostatní pomůžou a semknou se kolem něho. Co si o tom myslíte? A bude takový záměr pro politické strany přijatelný? Má budoucnost? A je nutné ho rychle realizovat, nebo je to utopie?

Tak po Občanském fóru se pánům z pražské kavárny zastesklo… Myslím, že jsou jaksi mimo realitu. Pan Kroupa má pravdu v tom, že ve společnosti je už dost protestní energie. Mýlí se ovšem, když předpokládá, že tato energie je zaměřena proti současné státní moci. Je to právě naopak. Většině lidí vadí právě jeho kavárenská partička. Voliči v posledních parlamentkách rozdali karty naprosto jasně. Nelíbí se jim současné směřování EU, nechtějí dokořán otevřít dveře před migranty, odmítavě se staví k experimentům potlačujícím tradiční rodinu. Takže pane Kroupo, opravdu chcete probudit Krakena? Těžko se podruhé podaří vyvolat revoluční situaci na základě smyšlené, lépe řečeno lživé, informace o smrti studenta Šmída, vypuštěné pozdějším šéfem ČTK panem Uhlem. Jaký to paradox. Spíš si dokážu představit, že lidem v regionech dojde trpělivost s pražskou kavárnou.

Kroupa je přesvědčen také o tom, že nás Rusové a Číňani ohrožují a přes Českou republiku si chtějí udělat nástupní můstek do Evropské unie. Sledujete takové signály? Bráníme se dostatečně, nebo to není potřeba?

O tom, že by nás ohrožovali Rusové anebo Číňani, nic nevím. A jestli si přes nás chtějí udělat můstek k hospodářské spolupráci s EU, nevidím to jako fatální problém. Naopak. Pozice na trase budoucích hedvábných či jiných stezek může být pro Českou republiku jenom výhodná. Evropa takovou zkušenost s propojením východu se západem už má. Vzpomeňme zlatý věk Benátské republiky, anebo prosperitu hanzovních měst. To, co mě znepokojuje, jsou vojenské provokace. Cvičení NATO na hranicích Ruska, vypovězení důležitých odzbrojovacích smluv ze strany USA… Myslím, že bychom měli být obezřetní nejen v případě Ruska a Číny.

Šéf poslanců STAN Jan Farský věští konec hnutí ANO. V souvislosti s Andrejem Babišem mluví o jeho pádu, „shnilých základech“ a temné minulosti. Jenže i poté, co Babiš skončí, po něm podle Farského zůstane morální rozklad společnosti a škody za desítky miliard. Jak to vidíte vy?

Jan Farský věští podle principu přání otcem myšlenky. V jednom mu ale musím dát za pravdu. Hnutí ANO zatím stojí a padá s osobností Andreje Babiše. Podobně je to i s dalšími nestandardními politickými uskupeními jako jsou SPD a Piráti. Tato protestní hnutí vznikla jako reakce na nedobrou politiku tradičních stran. Já to pokládám za velkou chybu. Ideový vývoj a očistný proces by se měl odehrávat uvnitř těchto stran, které jsou čitelné z pohledu základní politické orientace. U nás, bohužel, se zakládají nové politické subjekty jako na běžícím pásu. Nemohu prosadit svůj názor ve své původní straně? Založím proto novou. Tak se tříští politická scéna; stává se málo akceschopnou.

Letos budeme slavit 30 let od sametové revoluce. Co z těch 30 let bychom si měli připomínat jako to dobré a co jako to horší?

Dobré je to, že změna systému proběhla v klidu. Socialistický model založený na jakési dobrovolné iniciativě a na rovnostářství nefungoval. Nahradil ho efektivnější systém bezprostředního vztahu k soukromému vlastnictví. Často slyším kritiku metod, jakými bylo třeba majetkové změny uskutečnit. Mám na mysli kupónovou privatizaci, restituce a malou privatizaci. Ke kritikům se nepřipojím. Snad měl být lépe připravený legislativní rámec. Snad. Změny bylo třeba ale uskutečnit rychle. To se podařilo. Jako pozitivní hodnotím i pokojnou rozlučku se Slovenskem.

Naopak nespokojený jsem s přílišnou orientací naší politiky na západ. Ekonomické i další partnerské vztahy by měly být vyvážené, založené na vzájemné výhodnosti. Jako velký omyl hodnotím připojení k Lisabonské smlouvě. Nelíbí se mi také určitý příklon České republiky k modelu sociálního státu, kdy příjemci naší solidarity nemají žádné povinnosti. Nelíbí se mi vymývání mozků našich dětí. Výchova k vlastenectví je potlačena, nahradit ji má výchova k multikulturalismu. Mnozí politici o tom řeční, k nápravě je ovšem třeba udělat víc.

