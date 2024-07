Leyenová a Pfizergate? Zdechovský: Rok 2021. Lidé umírali, bylo třeba vakcín. A společnosti si diktovaly

Jak moc podle vás zamíchá kartami v europarlamentu frakce Patriotů, která je třetí nejsilnější a současně deklaruje svou snahu postavit se neustále snaze EU rozšiřovat okruh unijních kompetencí?

Nijak, vytvoří se kolem ní tzv. sanitární kordon, tedy, že se s nimi nebude spolupracovat. Stejně tak se v minulém období nespolupracovalo s frakcí ID (Identita a demokracie), kde působila krajní pravice včetně SPD. Patrioti pro Evropu jsou de facto ID, většina stran k nim přešla. Hnutí ANO se tam vůbec nehodí a jen to vypovídá o tom, že Babiš evropské politice nerozumí, protože tam poslal svoje europoslance, aniž by se s nimi poradil, a ti tak ztratili jakoukoliv moc něco v Evropském parlamentu ovlivňovat. Pět let budou jen pobírat tučnou výplatu.

Ale opravdu si za to hnutí může samo, protože demokratická většina v Evropském parlamentu nemůže spolupracovat například s rakouskými svobodnými, podívejte se na jejich šílené názory. A podobných stran bychom tam našli víc. Takže přestože hnutí ANO nepovažuji za krajní pravici, tak se sami spoluprací s těmito antisystémovými stranami vyloučilo z důležitého ovlivňování a rozhodování. Jde to proti zájmu českých občanů.

Upřímně: Opravdu se mezi lidovci coby vítězi eurovoleb nezvažovala nějaká změna dosavadního formátu „velké koalice“, když v podstatě všichni vaši „koaliční partneři“ (socialisté, liberálové, i Zelení, kteří v minulém období hlasovali s koalicí) výrazně ztratili?

Evropskou unii má dalších pět lez z pozice předsedkyně eurokomise řídit Ursula von der Leyenová. Co podle vás rozhodlo, že se europoslanci rozhodli dát jí druhý mandát?

Její vize zaměřit se na klíčové oblasti, kde Evropská unie výrazně ztrácí. Mně potěšila tím, že chce Komise pod jejím vedením obranyschopnost, posílí Europol a Frontex, chce více bojovat proti kyberbezpečnosti. Velkým cílem je pomoc evropským firmám, aby byly konkurenceschopné, je nutné snížit byrokracii, na tom už Komise pracuje. A příslib zmírnění návrhů související s Green dealem byl pro mě také důležitý.

Hlasy voličů v eurovolbách naznačily určitý názorový posun. Předsedkyně se s ním podle mnohých ve svém projevu příliš nevypořádala, naopak někteří poznamenávali, že zřetelně nadbíhala Zeleným, největším poraženým těchto voleb. Nemáte obavy, že vyjádřená vůle voličů nebude úplně reflektována?

Předsedkyně musela udělat kompromisy, to je politika. Počítám s tím, že slovo, které dala naší frakci, platí. V Evropském parlamentu máme demokratickou většinu, a to právě díky vůli voličů. Antisystémové strany nezískaly dostatečný počet křesel a musí se spokojit s určitou opoziční rolí.

Předsedkyně Leyenová hovoří o „demokratickém středu“, který se má stmelit proti extrémům. O tom, kdo je střed a kdo extrém, ale v rámci Evropy rozhodně není názorová shoda. Někdo za extrém považuje Právo a spravedlnost, někdo Zelené. Nehrozí v tomto směru, že z „demokratického středu“ bude vyčleněna podstatná část názorového spektra?

Právě vstupem do daných frakcí říkáte, jak moc se chcete konstruktivně podílet na chodu Evropského parlamentu a ovlivňování věcí. Hnutí ANO, které jinak nepovažuji za extremistickou stranu, prostě raději vstoupilo do frakce, v níž je spolu s krajně pravicovými stranami, které se netají obdivem k Putinovi. Nikdo na hnutí ANO netlačil, aby založilo takové hnutí. Tím se samo vyloučilo. A nemá žádný vliv. Je to vlastně výsměch českým voličům. Právo a spravedlnost zůstalo u reformistů, kde je i ODS, s touto frakcí jsme v minulém období úzce spolupracovali a chceme s ní spolupracovat i nadále. Kdyby ANO zůstalo u liberálů, kam teda už dávno nepatří, tak by mělo vliv a funkce.

Den před volbou Ursuly von der Leyenové rozhodl evropský soudní dvůr, že Komise dost zásadně pochybila při dohodě o dodávce vakcín se společností Pfizer. Vyšetřována je i osobní role předsedkyně komise v této dohodě. V debatě před volbou se o tom ale příliš nemluvilo a návrh na odložení volby byl zamítnut. Neměla být tato kauza reflektována více?

Očekával jsem, že se téma otevře. Jsem pro to, aby se celá věc řádně prošetřila. Na druhou stranu je důležité zdůraznit, jaká byla situace v únoru a březnu roku 2021, kdy EU trpěla nedostatkem vakcín, lidé umírali, pandemie se stupňovala. Šéfka Komise musela jednat, aby ochránila evropské občany. Zajištění vakcín bylo z tohoto důvodu extrémně důležité a samozřejmě z toho dané společnosti těžily a diktovaly si podmínky.

Mnozí europoslanci ujišťovali, že přes hlasování pro předsedkyni Leyenovou jí nedávají bianco šek a budou velmi kriticky hodnotit návrhy na eurokomisaře. Ale zcela upřímně: Jak moc může to, že se poslanci postaví jednomu komisaři, změnit celkové politické trendy?

Může docela výrazně. Nedávným příkladem je odchod otce Green dealu Franse Timmermanse, který disponoval velkým vlivem, a spoustu návrhů prostě protlačil na sílu. Po jeho konci nastoupil Wopke Hoekstra a ten okamžitě mírnil rétoriku. Trendy tedy můžete různě upravovat a o to jde v této chvíli. Green deal nejde zrušit, návrhy jdou ale upravit. Na to ale potřebujete mít Komisi, která to vidí podobně. A komisař pro dané portfolio je klíčový.

Jedno jméno už se zdá jasné: Šéfkou unijní diplomacie má být estonská expremiérka Kaja Kallas. Ta se určitě vyzná v agendě Ruska a Ukrajiny, nehrozí ale, že se nebude orientovat v jiných regionech a diplomatických otázkách, kterými se EU vzhledem ke svým globálním ambicím také musí zabývat?

Kaja Kallas je výbornou volbou na tuto pozici. Od jejího působení očekávám aktivitu a odvážný v postoj v řešení diplomatických otázkách všech úrovních. Pochopitelně se nemusí orientovat v některých tématech, ale k tomu bude mít k ruce experty a odborníky. Myslím, že po Josepu Borrellovi přichází svěží vítr do této funkce.

K tomu se nabízí otázka: Očekáváte, že Rusko a Ukrajina bude po celých následujících pět let tak důležitou diplomatickou agendou EU, jako tomu bylo posledních dva a půl roku?

Rozhodně bude. I kdyby skončila válka – a já věřím, že to snad nebude trvat tak dlouho -, tak se bude řešit rekonstrukce Ukrajiny, což bude velká příležitost i pro české firmy. Důležité ale je, aby Ukrajina zvítězila, respektive nepřišla o svá území a vyhnala ruské okupanty pryč. Věřím, že se jí to povede, k tomu ale potřebuje setrvalou podporu EU a USA, což může být vzhledem k blížícím se podzimním prezidentským volbám ve Spojených státech a možném zvolení Donalda Trumpa dost problematické.