Liana Janáčková: Že jsem rasistka? Ne. Práce je, já bych uživila nezaměstnaných. Ale nechtějí. Přišli za mnou dva, ona těhotná, že chtějí byt. A já...

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI „Práce je. Hledáme lidi. Žádáme úřad práce, aby nám přidělili lidi na veřejně prospěšné práce, a oni nejsou. Nechtějí. Pokud dělat chtějí, tak už někde pracují. Pokud nechtějí dělat, nebudou pracovat nikdy. A to je už bohužel od revoluce druhá generace lidí, kteří nemusí dělat a jsou závislí na státu. Dávat lidem zadarmo sociální dávky je špatně. Každý, kdo je zdravý, má ruce, nohy, by pracovat měl. Víte, kolik bych tady uživila lidí?“ I tak se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila starostka ostravského obvodu Mariánské Hory – Hulváky Liana Janáčková. Ta rázně popírá obvinění, že je rasistka, a říká: „Demokracie je spíš povinnost než právo.“

Docent Martin Konvička, kterého jistě netřeba představovat, bude kandidovat do Senátu za Nezávislé v obvodu Ostrava–Jih. Jak k tomu došlo? Myslíte si, že je to dobrý nápad?

Pan Konvička se na nás obrátil asi před dvěma měsíci s tím, že by chtěl za hnutí Nezávislí kandidovat do Senátu. Přijel se představit na krajskou radu. Kvůli pověsti, která ho předcházela, jsme se na něj dívali trošku přes prsty. Nicméně, představil nám svou vizi. Ihned jsme se nerozhodli a vzali jsme si čas na rozmyšlenou. Jak jsme se začali poznávat více, zjistila jsem, že to není exot, ale že má vše v hlavě velmi dobře srovnané. Je to velmi zvláštní člověk, ale velmi inteligentní člověk.

Nemyslíte si, že to pan Konvička svým postojem vůči islámu a obecně ve všem hodně přehání?

Nevím, zda je jeho boj proti islámu až tak reálný, jak ho představuje, ale tuto problematiku má velmi dobře osahanou. Není blázen, jak jsem si od začátku myslela. On jasně ví, co říká. Rozhodli jsme se, že za nás bude kandidovat. Není našim členem, čili bude kandidovat za Nezávislé jako nezávislý. Takže bude hned dvakrát nezávislý. (Smích)

Prý jste byla i u ohlášení jeho kandidatury, ne tedy v ostravském Knihcentru, ale později v kavárně Brodway v Ostravě. Do jaké míry ho vy osobně budete podporovat?

V Knihcentru jsem se omluvila… Samozřejmě, že ho budu podporovat. „Na jihu“ nevolím, ale kdybych mohla, můj hlas by dostal. Je to náš kandidát a stojíme za ním.

V kampani budete postupovat společně?

V prvním kole povede samostatnou kampaň, ale věřím, že se dostane do druhého kola, a pak se jistě intenzivně zapojíme.

Nechci vás rozčílit, ale zcela jistě se bude vzpomínat i na to, že jste v minulých volebních kampaních rozdávala sirky, protože se s nimi dá „uvařit oběd.“ Čelila jste v této souvislosti i různým nařčením. Budeme o tom mluvit? Máte připravené sirky?

To jsou hlouposti, které vždycky někdo vytáhne. Sirky rozdávám jako dárkový předmět nejen já. Považuji je za stejný dárkový předmět jako klíče nebo propisku. Vůbec tím nebylo myšleno nic, co by se ani zdánlivě dotklo akce Vítkov. Tuhle aféru vytáhli před druhým kolem voleb v roce 2010, protože byl soud s Vítkovskými žháři. Hodili mi to na krk. Že prý podporuji žháře a jsem rasistka. Přitom jsem měla sirky objednané dva měsíce dopředu, abych je měla připravené pro voliče. Některé zkratky jsou velmi divoké.

Pan Konvička jistě přijde s originální kampaní, což si dokážu živě představit. Co vaše další politická kariéra?

Budu kandidovat v komunálních volbách jednak do městského obvodu jako lídr a jako dvojka do zastupitelstva Ostravy.

V současné době, zvlášť po referendu ČSSD se už téměř narýsovala vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů. Jaký je váš zkušený odhad, bude tohle správná volba pro naši zem?

Nebude. Už samotné volby dopadly velmi špatně. Jeden vítěz a k tomu bezpočet malých stran, které pokud se nespojí, nejsou schopné vytvořit vládu… Samotný systém vládnutí Andreje Babiš příliš neschvaluji. Pro ČSSD je účast v této vládě labutí píseň.

Co se týká komunistů, také nejsem nadšená, že by se vrátili k moci. Říkávám o sobě, že jsem pravicová se sociálním cítěním, i když tady mi to příliš nevěří s mou pověstí rasisty. Mám už asi osm let místostarostu z komunistické strany. Říkám, že na komunální úrovni je to o lidech, ne o ideologii. Mé heslo, chodník se nezametá zleva ani zprava, ale do čista, je pro komunál vhodné. Ale co se týká vládní úrovně, nemyslím si, že je správné, aby komunisté podporovali menšinovou vládu.

Pracujete v regionu „razovitem.“ V komunální politice jste 28 let, celou dobu jste v podstatě i starostkou obvodu Mariánské Hory a Hulváky, byla jste i senátorkou. Co vás na Ostravsku nejvíc mrzí?

Že se náš kraj vylidňuje. Ostrava ztratila během dvaceti let snad čtyřicet tisíc obyvatel. Lidé se stěhují do Čech. Mrzí mě to. Já bych z Ostravy nikdy neodešla, protože mi přirostla k srdci, zvlášť moje milované Mariánské Hory a Hulváky. Jsem patriot. Mrzí mě, že neumíme nabídnout příležitost mladým, aby se tady realizovali, aby tu našli místo pro vyžití, relax, kulturu. Všichni, kdo jsou ve vedení města, se snaží Ostravu pozvednout. Každý se snaží připravovat projekty, strategie, ale pořád je to málo. Chtělo by to postupovat rychleji.

Myslím si, že za těch 28 let jsem ve svém obvodu udělala spoustu věcí, jen nemáme právní subjektivitu a na vše se musíme ptát rady města. To je nevýhoda statutárního města. Stále bych si přála, aby se vysídlování zastavilo, aby se Ostrava začala rozrůstat. Jako architekt jsem byla párkrát v komisi pro stavbu roku. Letos jsem také byla nominovaná, nikdo se nepřihlásil. Je to smutné. Když přijdou investoři, staví jen průmyslové stavby, sem tam se objeví pěkný rodinný domek. Ale nějaká občanská vybavenost?

Já jsem vizionář, jako architekt jsem si dokázala představit, co bude za dalších pár let. Když bude šance získat dotace, mám projekty, vím, co mám dělat.

U vás řešíte stále sociální otázky, bezpečnost, kriminalitu. Jaká je současnost? Je to lepší nebo horší?

Jsou to takové vlny. Nechci rozlišovat podle barvy pleti, protože pacholky najdete všude. Náš obvod na tom není z hlediska bezpečnosti nejlíp, ale nejsme nejhorší. Někdo řekne: „Jéje, Mariánské hory, tam je plno cigošů. Janáčková neudělala nic. Nezrušila ubytovnu.“ Není to tak. Nemůžu vyhlásit bezdoplatkové zóny. Ale pro opozici je to dobrý materiál, pak řeknou: Janáčková neumí.

Obecně, jak se stará stát o nezaměstnané, samoživitelky, seniory?

Jsem ve Svazu města a obcí, v komisi pro sociální začleňování a řeší se opět zákon o sociálním bydlení. Je postavený blbě. Obcím přikazuje, že se musí starat. Jak znám spoustu starostů v republice a my jednoznačně říkáme: Je to špatně. Chceme, aby to bylo dobrovolné. Obec, která je zodpovědná vůči občanům, se stará o občany, kteří si to zaslouží, už teď. Nepotřebuji, aby mi to nařizoval stát. Navíc, pokud nedodržíme předpis, máme být sankcionováni. Stát versus obce. To je šílený boj. Nepotřebuji na to zákon, dokážu se o lidi postarat i bez něj.

A jak to vypadá s exekucemi?

Pokud nám lidi dluží za nájem, tak to samozřejmě exekučně řešíme. Je přeci normální za nájem platit. Nebo si někdo může vzít housku na krámě zadarmo a odejít? Lidé přestávají platit, ale proč to nevím. Jestli je to proto, že si vezmou televizi na splátky a oni mají lepší exekutory než my? Nevíme.

Je finanční tíseň způsobená hloupostí, nezodpovědností…?

Určitě.

Doplním ještě otázku. Tedy hloupostí, nezodpovědností nebo tím, že není práce, nejsou příležitosti, a kdo se jednou dostane na dno, nemá šanci se od něj odrazit?

Práce je. Hledáme lidi. Žádáme úřad práce, aby nám přidělili lidi na veřejně prospěšné práce, a oni nejsou. Nechtějí. Pokud dělat chtějí, tak už někde pracují. Pokud nechtějí dělat, nebudou pracovat nikdy. A to je už bohužel od revoluce druhá generace lidí, kteří nemusí dělat a jsou závislí na státu. Dávat lidem zadarmo sociální dávky je špatně. Každý, kdo je zdravý, má ruce, nohy, by pracovat měl. Víte, kolik bych tady uživila lidí?

Jaký systém sociálních dávek by byl podle vás ideální?

Ať stát raději zasahuje méně do života lidí a pomáhá těm, kdo si to zaslouží a pomoc potřebují. Důležité je i zvýšit kontrolní systém. Co stát vynakládá na sociální dávky a různé příplatky! To jsou nehorázné částky.

Kdysi, když jsem začínala, ale už jsem se seznámila se situací, jsem se vypravila za panem ministrem Vodičkou. To bylo za Čalfovy vlády. Kupodivu nás přijal. Teď bych se asi k ministrovi tak rychle nedostala. Ptali jsme se, proč jsou přídavky na všechny děti. Říkali jsme: Dejte přídavky na tři dětí a další ať si rodina uživí sama. Já mám dvě děti, nemohla jsem si dovolit víc, protože vím, že dvě děti uživím a nemusím být na nikom závislá. Proč rodiny musí mít víc dětí a spoléhají se na to, že to někdo zaplatí? Proč jde z vašich daní část na sociální dávky?

Dám vám příklad, na radnici ke mně přišli dva lidé, že nemají, kde bydlet. Ona byla těhotná, a že chtějí byt. No, já chci také byt! Ptám se, proč jste si pořídili dítě? Řekli, že dostanou dávky. Vyhodila jsem je: Ne, já se o vás starat nebudu.

Když to zobecním, jak se vlastně máme podle Vás? Byla naše cesta od revoluce úspěšná?

Lidé neumějí pracovat se svobodou. Neumí si říct, co je demokracie, že je to spíš povinnost než právo. Nemohou chtít všechno po státu, sami se musí přičinit. Nechtěla bych znovu prožívat dobu komunismu, ale lidé se se svobodou neumí porvat. Neváží si jí. O demokracii všichni mluví, ale nic ze sebe neumí dát, jen chtějí brát.

Já práci starostky beru jako poslání. Snažím se dělat něco pro lidi. Pokud člověk dělá něco pro jiné a ne pro sebe, pak ho to naplňuje.

autor: Daniela Černá