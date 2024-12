Lidé dobře chápou, co se děje. Ale co s tím mohou dělat? Je to záměr, říká Vyoral o chudnutí Evropy

Zase překvapili Poláci. Protože mají drahé máslo, tak pustí nějaké ze státní strategické rezervy. Myslíte, že by toho samého byli politici schopní i tady?

Jen v případě, že by jim členové jejich PR – tedy propagandistických – týmů nakukali, že jim to významně pomůže přidat hlasy před volbami. Nicméně současná protičeská vláda, která má za úkol občany a celou Českou republiku zruinovat ve prospěch zahraničních zájmů, by zřejmě k tomuto kroku ani tak nepřistoupila.

Americký novinář JP Lindsey přišel řekněme s „originální“ myšlenkou. Totiž, že „bezbožní“ Rusové chtějí zničit Vánoce. Už se ozývá, že to je „pitomost roku“. Souhlasíte?

Co píšeme o druhých a jak to píšeme, často více vypovídá o nás samých, než o těch, o nichž to píšeme. A to samozřejmě platí i v mém případě. No a tak si můžeme udělat obrázek o americkém tendenčním aktivistovi, který by – podobně jako řada našich pologramotných novinářů – na Rusko svedl i mandelinku bramborovou nebo letošní přemrzlé ořešáky.

„Jsme objektivně v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku státu,“ prohlásil koordinátor strategické komunikace Foltýn v rozhovoru s Marií Bastlovou. A tvrdí, že nejsme ani v míru, ani ve válce, ale v „hybridním působení“. Připadáte si v „hybridním působení“?

Když vidím bezpáteřní svazáky s totalitním cenzorským smýšlením typu Foltýna ve vrcholných státních funcích a jim přisluhující prorežimní aktivisty typu Bastlové, kteří šíří jejich propagandu, tak si připadám nejen v hybridním působení, ale jak v Jiříkově vidění. Ale co se dá dělat. Musíme vytrvat. Každý demokratický, pardon totalitní režim má své cenzory, Koniáše, fízly, Goebbelse i zelené bezmozky… A jak vidno, někdy i ve funkci prezidenta či experta na vládní komunikaci.

Najednou nám vystřelily ceny elektřiny do nevýdaných výšin. Proč? Nu, je tma a nefouká, tak se musí elektřina vyrábět postaru. Jenže to je kvůli povolenkám drahé. Němci už mají od ostatních zemí na talíři, že jejich ekologičnost prodražuje elektřinu všem, mluví se i o odstřižení elektrických sítí. Myslíte, že Němcům „docvakne“?

Nesmíme se nechat zmást tím, co nám je tvrzeno. Myslím, že vůbec nejde o „docvaknutí“ Němcům, protože stejně jako většina Čechů, Moravanů a Slezanů je na rozdíl od psycho- a sociopatických kvazi elit normální, stejně tak to je s běžnými Němci, kteří samozřejmě dobře vidí, co se děje. Ale co s tím mohou dělat? A co se nejen německých politruků týká, tak tzv. Grean Deal, Zelený úděl, likvidace levnějších a účinnějších zdrojů energií není žádným omylem, žádnou nevědomostí, žádným nedopatřením…

Je to záměr. Opakuji, je to záměr, byl to záměr a vždy to bude záměr. Záměr, jak si ještě více uvázat, ovládnout a podřídit své „poddané“, omezit jim spotřebu, pohyb… Obdobného modu operandi ohledně likvidace ekonomiky, sociálního prostředí a hlavně psychického a fyzického zdraví lidí či omezování jejich svobod jsme byli svědky během koronafašismu. Podobně jsme na tom nyní v rámci rusko-ukrajinského konfliktu, který nás jako mávnutím kouzelného proutku zbavil oné vylhané politické pandemie, načež jsme se po letech zase vrátili ke staré dobré chřipce. A stejně tak je to s oním klimaterorismem a jeho hlavní tvářičkou a nejprotežovanější záškolačkou v historii Gretou, která se nám ztratila asi někde za zrcadlem. Všechno je záměr. Nic není náhoda, ani trestuhodný omyl. Shrnuto slovy klasika: Pokud nám jakékoliv klíčové politické rozhodnutí nedává žádný smysl, pravděpodobně máme jen nedostatek informací.

Daniel Vávra dostal odpověď od Rady ČT ohledně jeho stížnosti na chování Martina Řezníčka během volební noci. Totiž že Řezníček neusměrňoval Igora Lukeše, i když ten říkal nepravdy, a sám také prohlašoval věci, které nebyly pravdivé. Z rady však přišly de facto výmluvy, tj. že by tím Lukeš přišel o možnost se vyjádřit, že šlo o nezáměrné pochybení atd. Co dělat, když orgán, který má dohlížet, to nedělá?

K činnosti drtivé většiny takzvaných rad jsem se už v minulosti určitě vyjadřoval. A jistě nijak pozitivně. A výše zmíněné je jen dalším dokladem zbytečnosti takových institucí, které pouze generují další teplá místečka pro vyvolené a plýtvají energií a našimi financemi. Všechny tyhle rady až na čestné výjimky několika jedinců plní obdobný účel jako veškeré vládou zřizované vyšetřovací komise. Argumentačně a důkazně pouze legitimizují oficiální narativ, oficiální verzi a v tomto případě nepokrytou propagandu, nevyváženost, neobjektivitu a závislost protičeské České televize. Zajímavé, že tady soudruha Lukeše dle výše zmíněného nechtěli přerušovat, zatímco relativně nedávno stejní svazáci z ČT přerušili a utnuli v živém přenosu primátora Plzně, který chtěl poukázat na legitimní problém s Ukrajinci. O čemž se samozřejmě v celém prostoru České televize mlčí, nebo je to režimní propagandistický moloch – a nemusí být vždy nutně provládní. Záleží totiž, zda vláda je dostatečně prorežimně uvědomělá – globalisticky liberálně progresivistická, prozápadně orientovaná na Washington, Langley, Berlín, Brusel a nosáče tankující super atd.

Máte nějaké zvláštní přání na Vánoce?

Zvláštní asi ne. Spíše obyčejné tak jako jsem já. A tedy hlavně pevné zdraví, klid a mír všem lidem dobré vůle na celém světě. A nám klidné a pokojné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a blízkých, protože to je to nejvíc, co máme. A za všech okolností mějme na paměti, že silní lidé vydrží víc než špatné časy.

