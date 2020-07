Lidé pochopí omezení kvůli koronaviru jednou, vícekrát ne! Hudební producent zmiňuje důsledky nepředstavitelného rozsahu

ROZHOVOR „Jeďte tam!“ vzkazuje po své dovolené v Chorvatsku, z níž se právě vrátil, hudební producent a promotér Aleš Trdla. Mluví o pohodě a klidu nejen na jadranských plážích. Pro ParlamentníListy.cz popsal, zda, či jaká protikoronová opatření musí turisté v Chorvatsku dodržovat. I jak to probíhalo při cestě zpět na rakousko-slovinské hranici. Vyjádřil se k opatřením, která začala od pondělí fungovat v ČR, a jako člověk z kulturní branže říká: „Bojím se, aby se kvůli těmto opatřením opět nerušily koncerty“. Vyjádřil se i k tomu, co se nedávno stalo v Ostravě, a řekl, z čeho má nyní obavu.

Pane producente, právě jste se vrátil z dovolené v Chorvatsku, kam jezdíte každoročně. Jaká je tam v současné době i mezi místními nálada v souvislosti s koronavirem?

Musím říci, že vše bylo v pohodě. Měl jsem pocit, jako by se vlastně nikde nic v souvislosti s covidem-19 nedělo. To, že byla dezinfekce na určitých místech včetně zařízení restaurací a podobně, bylo asi jediné, čím se dala koronavirová situace připomenout. Nikdo po nás roušku nechtěl, prostě na pohodu. Byl jsem v oblasti Střední Dalmácie a nikde jsem nic zásadního nezaznamenal. Pouze jedinkrát, když jsem šel na poštu v Makarské, mi paní řekla, že nemám „masku“. Tedy roušku. Jinak jsem týden o ničem v tomto kontextu vlastně nevěděl.

Takže žádná velká opatření na plážích, v hotelech, obchodech, restauracích?

Jak již jsem zmínil, prakticky nikdo covid-19 neřeší, nebaví se o něm. Jsou rádi, že jste přijeli a chovají se k vám vstřícně. Oni musejí při obsluze ty roušky mít, ale jinak nic zásadního se pro vás nemění. I při lodních výletech nebylo nic k rouškám. Absolvoval jsem i výlet na Sveti Jure (1762 m), nejvyšší vrchol pohoří Biokova, toho nádherného masívu nad Makarskou Riviérou. Ani při samotném vstupu a jeho úhradě nás nikdo neomezoval a nepoučoval. Vše z tohoto pohledu naprosto v klidu. To, že zájemců bylo o mnoho více, nežli tam mohli vpustit, je věc jiná.

A nějaké sankce za nedodržení těch opatření, která jste zmínil, jako například používání dezinfekcí, roušek na poště... jsou? Měl jste třeba pocit, že je přísnější metr na turisty než na místní?

Nic takového jsem nezaznamenal, jen vás upozorní, že si máte vzít roušku. Zcela výjimečně je někdy v těch větších resortech vyznačen – nakreslen 2m odstup. Ale jak říkám, asi se s tím člověk setká spíš ve větších resortech či místech. V menších lokalitách nevíte o ničem.

Klidně všem řeknu: „Jeďte tam“! Vše je opravdu v pohodě, trochu jsem si myslel, jestli mne někdo nenapomene při takovém malém mém průvodcovství, kdy jsem seznamoval naše některé lidi ze zájezdu s městem Makarska, moji srdcovkou, a nic takového nebylo. Zbytečné obavy.



Dá se říci, že v souvislosti s pandemií dovolená v Chorvatsku zdražila, nebo naopak se služby zlevnily? A jsou Češi nebo i ostatní turisté u Jadranu vítáni? Jsou plné pláže?

Určitě se však asi ceny ubytování o něco zlevnily, to ano. Bohužel v našich cestovkách ne. Ty si drží ceny své, asi chtějí dohnat své ztráty. Samozřejmě Chorvaté chtějí, abychom tam jezdili, jsou na turistickém shonu závislí. Lidí je tam nyní opravdu o dost méně, nežli asi v jiných letech, to je jasné. Mnozí se bojí asi vycestovat.

Takže pro mne to bylo vše v absolutní pohodě. Pláže, ty centrální, bývají asi trochu plnější, já sám jsem naturista, takže vyhledávám pláže typu FKK, čímž mam i více klidu pro sebe, a jak známo, Chorvatsko je rájem pro naturisty.

Máte informace o tom, co v Chorvatsku nastane pro turistu, u kterého by se přímo tam objevil koronavirus? Jak je to s dalším ubytováním, náklady na ně? Zjišťoval jste si tyto věci před svou dovolenou?

Nemam takové informace. Jel jsem s cestovkou, takže jsem asi nic takového ani neřešil. Jen jsem si s sebou zabalil roušku, a tím vše bylo hotovo. Samozřejmě na hranicích chtějí potvrzení o zajištěném ubytování, ale to vyřizovala za nás cestovní kancelář.



A co cesta zpátky? V tisku se píše ohledně náhodných kontrol rakouské policie na hranici se Slovinskem, kdy prý jsou občas kontrolováni všichni cestující v autobusu…

Ano, tomu tak asi je. I my jsme museli ven z busu a každý se u kontrolní budky sám ukázal a prokázal svým platným dokladem, a to bylo vše. Poté zase hromadný odjezd.

Když to shrneme, jak moc se letošní dovolená lišila od předešlých let, kdy jste Chorvatsko pravidelně navštěvoval?

Pro mne prakticky ničím. Zažil jsem jen „chorvatskou“ pohodu a klid.



Podíváme-li se ještě k nám, od pondělí opět platí některá opatření, která se týkají opět i kultury. Vnitřní akce se mohou konat pouze do 500 osob, nad sto osob musí mít lidé roušky. Co na to jako producent a promotér říkáte?

Tohle mne opravdu velmi znepokojuje. Přijedu odpočatý z dovolené, a opět začne stres. Bojím se, aby se kvůli těmto opatřením opět nerušily koncerty. Protože vznikne panika, kdo ví, jak to tedy vlastně bude? Čímž se pozastaví či zpomalí prodej vstupenek na jednotlivé akce, a mnohé to může úplně položit.

Vezměte si, že mnohé akce zrušené na jaře se přesunuly právě na podzim. Lidé snad ještě pochopí jednou nějaká omezení, ale vícekrát nikoli. Vyhodnotí to tak, nebudeme nikam třeba chodit a tím to pro nás končí. Odmítají neustále mít své peníze ve vstupenkách, tedy v akcích, o kterých nemají ani tu elementární jistotu se všemi bazálními atributy, že se nakonec uskuteční. Nebudou si komplikovat život.

Chci věřit, že tato opatření jsou zase jen na krátkou dobu. Jinak by to mělo důsledky už nepředstavitelného rozměru.

Zajímal by mě i váš názor na nedávné okamžité zrušení akcí na Ostravsku, jako například Nefestival, který měl nahradit tradiční Colours of Ostrava?

Domníváte se, že se po této zkušenosti bude konat méně kulturních akcí i proto, že se budou organizátoři obávat podobných zásahů?

Přesně. Přeci nebudete neustále konat zbytečnou práci s tím, že budete neustále ve stresu s vědomím, co zase přijde? To by byl asi člověk hodně otrlý a pošetilý, kdyby mu to nevadilo. Nikdo z nás přeci rád nepracuje pro konečné znevážnění své práce včetně velkého předpokladu ztrát pro kohokoli. Zde je vedlejší to, jestli jste soukromník nebo pracovník v kultuře jako takové.

Mimochodem, v pondělí se má konat v Praze demonstrace, kterou pořádá iniciativa „Za živou hudbu“ s podtitulem „Nechte živou hudbu hrát“. Hudebníci a další lidé z této branže prý „nevidí světlo na konci tunelu“. Chtějí vyjádřit nesouhlas se současnými kroky vládních institucí k živé hudbě a nabídnout možnosti řešení krize v této branži. Má tato akce smysl, nebo opět jen popudí část veřejnosti proti umělcům? Už teď se v diskusích ozývá, že umělci nejsou středobodem světa, že si mají hledat práci jinde, že na koronavirus doplatily i další profese...

Každý má právo se ozvat, a pokud někdo nevidí, že kulturní sféra je hned v první linii s výše uvedenými komplikacemi a důsledky, je bloud a asi nemá smysl se ním o tom dál vůbec bavit.

Nikam nedojdete. I reakce na naše rozhovory to jen mnohdy dokládají.

Jinak, já se teď modlím za uzdravení Josefa Laufera. Moc mne v životě i v mé profesi obohatil.

