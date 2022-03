Lidi z vesnic metro do práce nedoveze, paní Pekarová. Holec vytáhl, co řekl člen vlády. Vlastní gól

reklama

Naznačil jste ve svém streamu, že Fialova vláda by se měla bát, že dopadne jako Macron čelící Žlutým vestám. Jaroslav Plesl dokonce kvůli nezastropování cen pohonných hmot mluví o konci vlády do konce roku. Jakým rizikům se vláda vystavuje? Vždyť většinu médií má na své straně.

Jenže média za lidi nezaplatí výrazně dražší hypotéky, energie, benzín ani jídlo. Vláda jako by ohledně řešení drahoty žila ve své twitterové vládní bublině, která na to má peníze a preferuje proto šetření za každou cenu, zatímco většina voličů naposled volila nevládní strany. A v průměru jsou to navíc chudší lidé z menších měst nebo venkova, kteří se bez auta často na rozdíl od pražských komentátorů z twitteru odtržených od reality většiny lidí bez auta skutečně neobejdou. Je totiž do zaměstnání nedoveze žádné metro ani tramvaj. A těm zrušení silniční daně nijak nepomůže, protože nejsou firmy a neplatí ji. A podobné je to i se zrušením povinného míchání biosložek do paliv, ale to vlastně všem nejlíp vysvětlil sám ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela. Ten na twitteru krátce před jednáním vlády napsal, že podle analýz jeho ministerstva bude mít opatření vlády na ceny paliva „nulový“ efekt. Tomu mimochodem říkám skutečný komunikační majstrštyk, jaký se už dlouho nikomu nepovedl. Ale zase není nad upřímnost, která v politice tolik chybí. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 43001 lidí

Markéta Pekarová Adamová poučila občany v souvislosti s válkou na Ukrajině, že svoboda je důležitější než ceny benzínu. A na twitteru uživatelé hlásí, že si klidně připlatí, když Putin bude trpět. Co je zdrojem takového uvažování?

V tomhle případě jsem bezradný, nic mě nenapadá. Je to ale úplný nesmysl. Přece i ti, co se teď kvůli válce na Ukrajině propadají nejen do energetické chudoby, nehájí Putina a nesní o totalitě. Prostě jen od své vlastní vlády chtějí, aby jim dočasně pomohla v nouzi, kterou si sami nezpůsobili. A zvlášť když vidí, jak vlády snižují DPH nebo zastropovávají ceny paliv nebo energií nejen v sousedních zemích, ale i na „Západě“, o kterém šéfka TOP 09 a Sněmovny tak ráda mluví.

A mimochodem, rád jí pomůžu tvítem ekonoma, investora a někdejšího kandidáta TOP 09 do Senátu Radovana Vávry. Ten teď napsal, ať vláda lidem pomůže i za cenu vyšších rozpočtových schodků, protože by byla škoda, aby se jednota Čechů ohledně pomoci Ukrajině rozpadla kvůli složenkám za elektřinu. Někdy se na twitteru vyplatí sledovat i vlastní fanoušky.

Bojí se občan víc Putina nebo bídy?

Nevím, asi jak kdo. Nejspíš se ale většina z nás bojí obojího.

ODS coby premiérská strana stojí za Fialou, nicméně prosakují zprávy, že řadoví straníci nesdílejí „vznešený“ postoj nemyslet na ceny paliv, když Ukrajinci umírají. A budou komunální volby. Má Petr Fiala důvod se bát o jednotu strany? A co ostatní strany koalice?

Petr Fiala má nyní výhodu, že ODS po volbách aspoň navenek spojil tím, že se stal premiérem. A premiéři se neodstřelují, dokud se pro vlastní stranu nestanou toxičtí a neohrozí její příští volební výsledek. Fialovi, stejně jako ostatním vládním lídrům, by hrozilo nebezpečí, kdyby přišla větší nespokojenost nebo větší demonstrace proti socioekonomické politice vlády a pětikoalici by začaly výrazně padat volební preference.

Psali jsme: Generál Pavel. A Pekarová. Zapomněli, co řekli. Holec to teď vytáhl

V roce 2013 vyhrál Zeman volby jako protivládní kandidát. Favoritem byl uvážlivý a pro všechny přijatelný Jan Fischer. Tehdejší vláda a média ve druhém kole tlačily Karla Schwarzenberga. Schyluje se v důsledku linie Praha/venkov k něčemu takovému i dnes?

Čekám, že k něčemu podobnému dojde i tentokrát, protože nějaký prezidentský kandidát vždycky musí zastupovat voliče opozice. Třeba generál Petr Pavel se nakonec může stát neoficiálním kandidátem vládní pětikoalice, i když by to s jeho totalitní lampasáckou minulostí byla fakt hezká ironie. A proti němu může stát ve finále ten, kdo spojí opoziční většinu voličů.

