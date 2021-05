Lídr TOP 09: Zeman si ochočil Babiše. Vláda je pohromou pro Česko. My a Piráti to změníme

reklama

Zabýváte se vyloučenými lokalitami. Jaký je vlastně stav problematického bydlení na Karlovarsku? Jistě je to jinak v okolí lázeňských měst a jiné v Aši či v Krušných horách...

Správně říkáte, že situace je v kraji různá. Celý kraj spojuje ale to, že je na okraji zájmu vlády i politiků. I v posledním návrhu na rozdělení evropských peněz z Fondu spravedlivé transformace dostáváme nejméně ze všech. Dlouholeté zanedbání vede k problémům s bydlením. Problém je hlavně v komunikaci mezi místními politiky a těmi celostátními. Jak je vidět, tak ani mobil na premiéra k ničemu nevedl.



TOP 09 se aktivně zajímá i o herny. Jaká je v tomto situace v kraji?



V našem programu máme bod, že tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu. Legální musíme přiměřeně zdanit a kontrolovat. Ve chvíli, kdy bude populistická nulová tolerance hazardu, výsledkem jsou nelegální herny nebo se hráči přesouvají na internet. Internetové sázení je pak velmi nebezpečné pro děti a mladistvé, protože kontrolní nástroje nejsou dostatečné a často může sázet i nezletilý. V celém kraji již delší dobu probíhá přísná regulace a situace je v tuhle chvíli zvládnutelná.



Co říkáte na současnou koaliční vládu? Má „doklepat“ mandát?



Současná vláda je opravdu pohromou pro naši zemi. Z každé minuty vládnutí se budeme ještě dlouho vzpamatovávat. Nezvládnutá covidová krize s 30 tisíci zemřelými. Zrovna bohužel u nás na Chebsku neznám nikoho, komu by covid nevzal někoho blízkého nebo známého. Nemůžu odpustit vládě to, že v nejhorších chvílích několik měsíců velkohubě nechtěla zařídit pomoc z Německa, které máme za kopcem. Raději létala s pacienty na Vysočinu. O tom, že si premiér udělal z naší země dojnou krávu, se napsaly stohy článků. V poslední době pokus ministra Hamáčka hrát si na agenta a ztrátu paměti ministra Arenbergera při sčítání svých nemovitostí – zapomněl na 65 z nich! To je opravdu k pláči. Přál jsem si, a naši poslanci dělali vše, co mohli, aby vláda neměla důvěru a byly vypsány předčasné volby. Bohužel se snad podaří aspoň vyslovit vládě nedůvěru. Do říjnových voleb ji tu minimálně mít budeme.



Jaká je podle vás úloha prezidenta, je stále ještě schopný vykonávat funkci? Mířím tím na iniciativu skupiny senátorů…



Úloha prezidenta byla vždy spíše symbolická. Až Miloš Zeman začal ohýbat Ústavu tak, aby měl větší moc, než mu přísluší. Bohužel si „ochočil“ premiéra a velkou část vlády, takže má svou vládu a ta skáče, jak on píská. Zlehčováním kauzy ve Vrběticích si určitě udělal dobré jméno v Rusku, ale naší zemi strašně uškodil. Výsledkem je, že jsme za šašky na celém světě. Nejen z těchto důvodů, ale opravdu i zdravotních důvodů by měl odstoupit. Mám úctu ke starším a přijde mi už delší dobu nedůstojné i vůči němu, aby v tomto stavu dál vykonával funkci prezidenta.



... a co říkáte okruhu lidí kolem prezidenta?



Tato hradní galerka je kapitola sama pro sebe. Neměla se nikdy dostat k tomu, že bude našeptávat prezidentovi naší země. Pokud jim to prezident umožnil, tak je to především jeho vizitka.



Jak vidíte účast Pirátů na vedení země?



Jsem přesvědčený, že jiná verze neexistuje. Naše koalice SPOLU a Piráti a STAN je jediná alternativa k tomu, aby nastala v naší zemi změna k lepšímu. Sice máme občas rozdílné názory. Například oni chtějí trestat úspěšné zvyšováním daní, my naopak říkáme, aby stát začal šetřit a podpořil malé, střední podnikatele a živnostníky. Právě ti malí a střední podnikatelé přece zaměstnávají lidi. Pokud jim pomůžeme, tak právě oni nastartují obrat k lepšímu. To, že zvednu daně například velkým firmám, nebo začnu danit průmyslové haly, tak maximálně dosáhnu toho, že odejdou do jiné země. Přitom třeba na Chebsku firmy z místního průmyslového parku zaměstnávají tisíce lidí.

