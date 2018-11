Lídr vítězné ODS v Praze pro PL. Čižinského označil za slabocha. A navíc těch souběžných funkcí, co Čižinský má...

Jak hodnotíte Vy osobně povolební situaci v Praze, kde ačkoli vyhrála ODS, budou vládnout Piráti, PRAHA SOBĚ a Spojené síly pro Prahu?

Dokázali jsme, že si opět získáváme důvěru lidí a zase dokážeme vyhrávat volby. Je hezké, že i v dnešní době je možné, aby ve volbách zvítězila tradiční politická strana, i když se alternativní hnutí a různé „slepence“ domluvily spolu. Důležitější ale je, co bude nová koalice znamenat pro Pražany a tam bych zase tolik optimistický nebyl.

Co říkáte na budoucího primátora Zdeňka Hřiba, jemuž je často vytýkáno, že nemá dostatečné politické zkušenosti? Ale který sám o sobě tvrdí: “Zkušenosti pro vedení Prahy už mám, sledoval jsem jednání zastupitelstva on-line.”

Zdeněk Hřib samozřejmě dostatečné zkušenosti nemá. Trochu mi to evokuje minulé volby, kdy se takto mluvilo o primátorce Krnáčové. Pamatuji si, jak tehdy vyšel v Parlamentních listech rozhovor se starostou Prahy 9 Janem Jarolímem s podtitulem „Dejme Adrianě Krnáčové šanci". Šanci dostala, ale bohužel pro Pražany podlehla tlaku aktivistů typu pana Čižinského, nebo Mirovského, a tak to nakonec byli oni, kdo v Praze vládli. Pan Hřib má stejně jako paní Krnáčová pana Čižinského za koaličního partnera, ten bude sedět bez odpovědnosti radního opět někde v ústraní a přítmí a bude torpedovat vše tak, jak to dělal minulé čtyři roky.

Myslíte si, že nově vzniklá koalice má budoucnost? Jsou podle Vás nejvyšší představitelé jednotlivých stran (tedy pánové Hřib, Čižinský a Pospíšil) této koalice schopni se domluvit?

Těžko může mít budoucnost koalice, kde dva lídři, konkrétně pan Pospíšil a Čižinský, nevstoupí do rady a chtějí řídit Prahu „z pozadí“. Nepřevzetí zodpovědnost je pro mě signálem vytváření si alibi. Konec konců pan Čižinský už do médií prohlásil, že Praha je ve špatném stavu a nelze očekávat zázraky. Už ale neřekl, že je za tento kritický stav spoluzodpovědný, protože zde čtyři roky spoluvládl. Nedostatek pokory považuji za špatný signál.

Jaký je Váš názor na Jiřího Pospíšila, který Spojené síly sice vedl ve volbách, ale nakonec nebude ani členem Rady, neboť ho čekají na jaře další volby do Evropského parlamentu, kam má údajně v plánu znovu kandidovat?

Pan Pospíšil jako lídr Spojených sil dává přednost Evropskému parlamentu. Vzdal se proto možnosti být ve vládě Prahy a společně s panem Čižinským nepřevzali zodpovědnost. To považuji za dostatečně vypovídající.

A co si myslíte o Janu Čižinském - poslanci a starostovi Prahy 7, který na pražském magistrátu již čtyři roky sedí a byl součástí poslední koalice?

U pana Čižinského je velký rozdíl v tom, co říká, a tím, co dělá. Vidím zde paralelu s Andrejem Babišem v tom, že se snažil před volbami vytvářet pocit, že je v opozici, ačkoli byl součástí koalice, a díky dobré propagandě se mu nakonec podařilo přesvědčit své voliče. S výsledky jeho vlády už je to ale o dost horší. Při tolika funkcích, které má, a počtu petičních stánků, na kterých byl v ulicích, ale chápu, že na práci už mu nezbyl čas. Největší počet problematických a uzavřených mostů na Praze 7, kde vládne, mluví sám za sebe.

Praha aktuálně potřebuje nutně vyřešit několik zásadních problémů - bydlení, dopravu a parkování, ale také například tristní situaci ohledně pražských mostů. Četl jste programy všech stran, které v čele Prahy stanou? S kým má podle Vás ODS největší programovou shodu?

Pražské priority vyjmenované v otázce jsou nezpochybnitelné a předpokládám, že bychom se na nich dohodli s většinou subjektů zvolených do zastupitelstva. Ale myslím si, že předvolební rétorika je jiná, než bude skutečnost. Nemusíme jít daleko. Vzpomeňte si na rok 2014, kdy Adriana Krnáčová uzavřela koalici s panem Čižinským a oba tvrdili, že Praha potřebuje změnu. Po čtyřech letech je situace taková, že pan Čižinský se hlásí ke všem úspěchům a za neúspěchy velmi nestatečně obviňuje paní Krnáčovou opět se sloganem změny. Tentokrát k tomu dodává, že Praha je v kritickém stavu. Připadá mi to absurdní.

Myslíte si, že budoucí koalice v tomto složení zvládne tyto ožehavé problémy vyřešit?

Vím, že v Topce, mezi starosty, ale i mezi Piráty (např. Jakub Michálek) jsou chytří, ba i rozumní lidé. Z hnutí Praha Sobě znám jen pana Čižinského. Při řešení problémů Prahy pak nepochybně dojde ke střetu rozumu a aktivismu. To, jestli to ustojí tato koalice z dnešní perspektivy, neumím vyhodnotit. Přeji si ale, aby to ustála Praha. Aby nám za čtyři roky pan Čižinský opět pod taktovkou změny nevysvětloval, že kritický stav se změnil na dezolátní a on Prahu znovu postaví – Pražané a takový Karlův most si to opravdu nezaslouží.