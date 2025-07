Lídryně Stačilo!: Lidé nepočítají mrtvé z Dozimetru, ale zda mají na pračku

Volby tady máme v podstatě za pár týdnů. Co bude podle vás to téma, které nakonec rozhodne o jejich výsledku? Bude to špatně dostupné bydlení, drahé potraviny, válka na Ukrajině, nebo co vlastně?

Všechna. Hlavní témata udává neschopnost této vlády a bohužel, ta neschopnost se dotýká všech vámi zmiňovaných věcí. Už se nebavíme o špatně dostupném bydlení, ale pro řadu lidí o nedostupném bydlení. Není to o drahých potravinách, ale o opravdu předražených potravinách. Můžeme si mazat med kolem pusy a říkat si, jak meziroční inflace vlastně není zas tak vysoká, ale v peněženkách to nějak nepociťujeme. A válka na Ukrajině se stala takovým vládním alibi pro všechny jejich průšvihy.

Když jsme u toho bydlení, Stačilo! má „bytovou krizi“ jako jeden z bodů programu. Tak tedy, co udělat pro to, aby se zlepšila bytová situace v ČR? A čím je ona krize vlastně způsobena?

Těch faktorů je více. Ten omezený počet bytů, který se staví, staví developerské firmy pro zisk. A takovéto byty jsou mladým lidem, důchodcům nebo třeba matkám samoživitelkám nedostupné. Navíc se staví v lukrativních lokalitách, kde si obecně lidé nemůžou „život” dovolit, místo třeba větší podpory výstavby v menších obcích. My prosazujeme vytvoření státního stavebního holdingu, který by přímo budoval státní byty. Chceme zdanit spekulanty s byty, aby byli tlačeni do toho byty pronajímat. Chceme vytvoření registru obecních bytů či opětovné navýšení podpory stavebního spoření. A samozřejmě chceme přijetí zákona o sociálním bydlení, kde se dá řada věcí ošetřit.

V médiích se objevila zpráva, že má prý opět dojít ke zdražení některých potravin. Co k tomu říci? Jak to české domácnosti zvládnou?

To se jděte zeptat chytrých Fialů, Stanjurů, Rakušanů a podobných. Lidé budou padat na hubu. Víte, lidé jaksi neřeší takové přízemní problémy, jako je legalizace pár miliard bitcoinů, ani to, že zapomněli, že měli 7 milionů v cenných papírech a ani nemusí počítat, kolik mrtvých je už v kauze Dozimetr. Řada lidí řeší, jestli budou mít na opravu rozbité pračky, jestli dětem můžou zaplatit tábor nebo jestli vůbec budou mít před výplatou na jídlo. Pořád si tak nějak říkáme, že by lidé měli jíst zdravě – ovoce, zeleninu, kvalitní jogurty i maso. Ale mnozí lidé nakupují jen podle ceny. Jestli je v jogurtu smetana nebo jaké maso je pomleté v paštice fakt neřeší, protože na jiné, kvalitnější, prostě nemají. Takže za mě – zvládnou, budou muset. Opět se uskromní, vynechají zbytné výdaje, které už teď museli osekat na minimum. Hold nepůjdou do divadla nebo kina, nekoupí si knížky, hrady a zámky obhlídnou zvenku a prohlídku si odpustí, děti nepůjdou do kroužků a nepojedou na ty tábory, boty slepí a budou doufat, že vydrží ještě jednu sezonu. Ale proč to mají zvládat? Na to se přece ptejme! Doufám, že na podzim lidem dojde, že tohoto už Stačilo!

Fotogalerie: - Konečná a Maláčová

A co říci na to, že ceny v obchodech v ČR jsou často srovnatelné s těmi například v Německu nebo v Rakousku, kde jsou ale mnohem vyšší platy? Jak si něco takového vysvětlit více než třicet let od revoluce?

Jestli ono to nebude tím, že vlády v ostatních zemích myslí na své občany víc než ta naše. Je super, když vláda hledá možnosti, jak by něco mohlo jít místo toho, aby měla dopředu připravených stopadesát výmluv, proč to nejde. Každopádně hnutí Stačilo! má připraveny kroky, kterými dosáhneme ke stabilnímu zlevnění základních potravin. První, ale nikoli jediný, krok bude zavedení 0 % DPH na základní potraviny. Tento programový bod od nás už ostatně stihly opsat nejen opoziční strany, ale i Piráti. A já se ptám – proč nikdo z nich toto ve Sněmovně za poslední 4 roky nenavrhnul? Představitelé těch stran, které tento návrh, jímž ušetříme každé rodině několik tisíc korun ročně, od Stačilo! opsali, by se měli stydět!

Stačilo! a SOCDEM oznámily dohodu. Když vidíte, jaká v této souvislost na některých místech vládne nevraživost, pomůže toto případné spojení Stačilo!?

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 29798 lidí

Podívejme se i na Ukrajinu. Jak vidíte vývoj situace ohledně války? Co říci na Babišova slova, že by vláda pod vedením ANO zrušila muniční iniciativu?

Mírová politika je pro Stačilo! absolutní základ. I proto chceme dělat politiku na základě diplomacie a nikoli chrastěním předraženými stíhačkami či tanky, které draze naši občané zaplatí.

Jakýkoliv válečný konflikt nemá snadné řešení. Ani válka na Ukrajině neskončí tím, že si Zelenskyj s Putinem podají ruce, řeknou „co jsme si, to jsme si” a půjdou každý domů. To řešení bude bolet. Ale je to nutné. Vždyť tam umírají lidé. To není počítačová hra, kde můžete postoupit o level výš nebo skončit a druhý den to zkusit znovu. Takže zrušení muniční iniciativy považuji za dobrý krok nejen kvůli nám, kvůli České republice, ale hlavně kvůli těm lidem na Ukrajině a ano, i kvůli těm ruským civilistům, kteří nemůžou za války jejich mocných. Ta válka má svoje příčiny, a je zbytečné teď už o nich diskutovat, má svůj průběh, ale hlavně by měla už mít i konec.

Stačilo! má mimo jiné v programu referendum o vystoupení z EU a NATO. Nebylo by v tuto chvíli, když vidíme, co se děje na Ukrajině, ale také třeba kolem Izraele, nebezpečné z NATO vystoupit?

Nebezpečné je přece v NATO zůstávat. Aspoň v takovém, jaké je. Je to teda obranná aliance, nebo útočná? Ale hlavní otázkou vlastně je, že ač si já jako jednotlivec můžu myslet cokoli, tak referendum je přece názor lidí. Bojíme se ho, bojíme se názoru vlastních občanů? Víme, jak by referendum dopadlo? Možná se ho vláda bojí právě přesně proto, protože ví, jak by dopadlo! EU i NATO se od svého vzniku ve svém fungování proměnilo a posunulo. O vstupu jsme rozhodovali s nějakou představou a vizí o fungování těchto institucí, a ony se obě od této vize výrazně odchýlily. Máme mít přece právo své rozhodnutí přehodnotit. Stejně tak, jako by měli občané mít právo vyjádřit se, jestli chtějí vydávat 5 % na zbrojení, což nám NATO aktuálně diktuje. Jen pro představu – přepočteno na obyvatele je to náklad asi 13 tisíc měsíčně pro čtyřčlennou domácnost.