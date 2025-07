„Pan Fiala to popírá, ale já vím.“ Ze Stačilo! zahřmělo

Hostem Rozhovorů Jany Bobošíkové byla Petra Rédová, politička a zdravotní sestra s dlouholetou praxí nejen v českém zdravotnictví, ale i ve Velké Británii, kde řadu let působí. Její profesní zkušenost zahrnuje přímou péči o pacienty i systémový pohled na fungování zdravotnictví v různých zemích. Do veřejného života vstoupila jako občanská aktivistka, dnes je zastupitelkou Jihomoravského kraje za hnutí Stačilo!, kde působí jako místopředsedkyně kontrolního výboru a pracuje ve výborech pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sociální věci. Také v parlamentních volbách kandiduje za hnutí Stačilo!

„Je známá svou přímočarostí, důrazem na sociální spravedlnost a snahou o návrat zdravého rozumu do politiky. Na sociálních sítích otevřeně komentuje dění doma i v zahraničí a nebojí se kritizovat vládní politiku, která podle ní selhává v ochraně zájmů běžných občanů. Ve volbách do Poslanecké sněmovny kandiduje s cílem přenést hlas lidí z praxe do vysoké politiky a bojovat za důstojné životní podmínky pro všechny generace,“ uvedla podcast „Aby bylo jasno“ moderátorka Jana Bobošíková.

V úvodu pořadu si Rédová povzdechla, že úroveň českého zdravotnictví v poslední době bohužel hodně klesla. „A nepomohlo tomu chování zdravotníků během covidu. Kromě politiků selhala i policie, vojsko, ale selhali jsme i my občané, protože jsme dovolili, aby nás vláda rozdělila,“ soudí zdravotnice a politička.

Připravuje teď knihu Pandemická pravda aneb Zakázané otázky. „O některých věcech se v době covidu mluvit nemohlo. Vláda pana Babiše v době covidu a násilného očkování byla teroristická. Snažila jsem se pomáhat lidem,“ zdůraznila Rédová, která však tak jako jiní zdravotníci musela řešit dilema, zda „zůstane morální“ a bude riskovat problémy se zákonem, nebo bude „věci ignorovat“.

Kniha podle ní přináší odhalení z období covidu, příběhy lidí, ale také politická témata. „Jsou tam i příběhy lidí, kteří trpěli po očkování, i příběhy lidí, kteří tu dnes už nejsou,“ řekla Rédová a dodala, že se chystá přidat statistiky, které sociální sítě mažou.

Nejvíc trpěli senioři

Za covidu podle ní nejvíc trpěli senioři, kteří byli vystaveni „těžké segregaci“. „Byli pod nátlakem, bylo jim vyhrožováno. Rodiny a blízké nechtěli pouštět do domovů seniorů. To bylo za čarou, protože pro seniora je kontakt s rodinou nejdůležitější. Je to hnací motor každodenního života,“ zdůraznila Rédová.

Opatření podle ní byla nesmyslná. „Covid chodí po deváté večer, musíte sedět dva metry od sebe,“ připomněla a dodala, že experti se ukázali být „totálními neexperty“.

„Bylo to založené na domněnkách. A když promluvil skutečný expert, tak byl umlčován a potlačován. Při zavírání okresů vláda hodila zodpovědnost na policisty a na vojáky, nespokojenost se projevovala na nich. Nebylo to pro ně jednoduché. Hlavně mi vadil nátlak na očkování. Dodnes nikdo nepřijal zodpovědnost. Nutí vás vzít si experimentální medicínu, firma odmítá zodpovědnost, stát odmítá zodpovědnost. A když to odmítnete a začnete se ptát, tak jste nezodpovědný vůči okolí,“ podivuje se zdravotnice.

Současná vláda je jeden velký zlý sen – lež, korupce, mafie

Spokojená však není ani se současnou vládou. Nelíbí se jí LGBT propaganda. „Jediným zájmem této vlády je Ukrajina. Pořád posloucháme, že jsme ve válce. My v té válce jsme díky naší vládě. Oni nám nakreslili terč na záda. Pan Fiala to popírá, ale já vím, že Ukrajinci zatížili náš systém. Vozili si sem příbuzné na léčbu a pak se vraceli. O plných vlacích a autobusech, které jezdí na Ukrajinu na prázdniny, se taky běžně ví. Jsem pro, aby se pomáhalo, ale pomáhat se má z nadbytku, nikoliv z nedostatku. Tato vláda je jeden velký zlý sen – lež, korupce, mafie. Nenacházím na nich nic pozitivního. Jediná pozitivní věc bude, až prohrají volby,“ vyjádřila se Rédová.

Moderátorka Bobošíková konstatovala, že naše společnost je dnes tam, kde byla před rokem 1989. „Něco jiného se říká v práci, něco jiného doma. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu jenom mezi přáteli a všechny je zavážu k mlčení. Ve společnosti vládne strach. Jak se to dá změnit?“ zeptala se Bobošíková.

Fotogalerie: - Konečná a Maláčová

„Člověk jako jedinec nic nezmění,“ domnívá se Rédová. Uvedla příběh zdravotní sestry, která se odmítla očkovat a bylo jí vyhrožováno, že přijde o práci, ale postavily se za ni kolegyně a vedoucí sestra couvla. „To je základ všeho – postavit se jeden za druhého. Jak se říká: jeden za všechny, všichni za jednoho,“ uvedla zdravotnice.

Důležité je podle ní začít vracet morálku, pravdu a lidskost. „Tady už soused nezná souseda. Lidskost zmizela, lidé se bojí promluvit, protože by se náhodou mohli někoho dotknout. Je potřeba, aby se lidé přestali bát, aby začali mluvit a stáli jeden za druhým, aby se nebáli. Rozumím tomu. Lidé mají hypotéky. Budeme se muset zbavit zkorumpovaných úředníků. Svoboda slova je o tom, že můžete říkat, co si myslíte. Ne že já něco řeknu a oni řeknou, že mám padáka. Máme tu totalitu. Naše vláda vyzývá, že nechtějí, aby se vrátila totalita, ale oni nám ji tady zavedli. Je to ještě horší než předtím. Lidé by se měli začít znovu bavit o věcech. Covid rozdělil rodiny, očkování rozdělilo, pak válka na Ukrajině. Taky mám přátele, se kterými se nemůžu bavit. Musela bych proskočit oknem, když slyším jejich názory, jak máme úžasného premiéra,“ řekla Rédová a dodala, že lidé by měli držet při sobě, ne se udávat. „Nevím, co se tady teď zavedlo, že lidé udávají jeden druhého,“ podivuje se zdravotnice a politička.